О ситуации в лагере беженцев Аль-Садд (Сирия)

В лагере острая нехватка продуктов питания, нет врачей и медикаментов, бытовые отходы, наверное, годами не вывозились с близлежащих свалок. Судя по всему, там нормально не решена и проблема захоронения умерших.

Из Сирии продолжают приходить сводки об условиях проживания в лагерях для беженцев. Одним из таких лагерей является Аль-Садд в провинции Хасеке. Впервые это название прозвучало в связи с тем, что близ этого лагеря развернулась фактически тренировочное база, в которой «перековкой» уцелевших боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в бойцов так называемой «Новой сирийской армии» (НСА) занимаются западные инструкторы.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует фрагмент беседы с бывшей представительницей курдского информационного агентства, которая в своё время посещала территорию лагеря в провинции Хасеке. Её имя – Рейхан.Из материала:По словам Рейхан, в лагере процветает насилие в отношении женщин, распространена торговля наркотиками. Речь идёт о настоящей гуманитарной катастрофе, внимания которой не уделяют международные организации, включая те, которые занимаются правозащитой. Дело в том, что доступ в лагерь для независимых журналистов закрыт.Бывшая журналистка курдского информагентства утверждает, что при её попытке опубликовать этот материал – получила отказ от редакции, после чего ей пришлось сменить место работы.