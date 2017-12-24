17:15 24 декабря

О ситуации в лагере беженцев Аль-Садд (Сирия)

Из Сирии продолжают приходить сводки об условиях проживания в лагерях для беженцев. Одним из таких лагерей является Аль-Садд в провинции Хасеке. Впервые это название прозвучало в связи с тем, что близ этого лагеря развернулась фактически тренировочное база, в которой «перековкой» уцелевших боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в бойцов так называемой «Новой сирийской армии» (НСА) занимаются западные инструкторы.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует фрагмент беседы с бывшей представительницей курдского информационного агентства, которая в своё время посещала территорию лагеря в провинции Хасеке. Её имя – Рейхан.

Из материала:
В лагере острая нехватка продуктов питания, нет врачей и медикаментов, бытовые отходы, наверное, годами не вывозились с близлежащих свалок. Судя по всему, там нормально не решена и проблема захоронения умерших.





По словам Рейхан, в лагере процветает насилие в отношении женщин, распространена торговля наркотиками. Речь идёт о настоящей гуманитарной катастрофе, внимания которой не уделяют международные организации, включая те, которые занимаются правозащитой. Дело в том, что доступ в лагерь для независимых журналистов закрыт.

Бывшая журналистка курдского информагентства утверждает, что при её попытке опубликовать этот материал – получила отказ от редакции, после чего ей пришлось сменить место работы.
Автор: По материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: Рияд Фарид Хиджаб
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 07:16
    Если их мужчины сидят и ждут гуманитарки... Основное занятие в таких лагерях... Значит их все устраивает...
    Vard
    1. Каракут Сегодня, 07:24
      Нулланд с печеньками там явно не появится...Страна практически разрушена, да еще Израиль не прекращает бомбардировок! Россия поможет конечно, но у нас тоже проблем много..Мы и так сделали невозможное в Сирии!
      Каракут
      1. Vard Сегодня, 07:26
        Фактически это первый случай в истории когда авиация выиграла войну у наземных войск...
        Vard
        1. Каракут Сегодня, 07:32
          Цитата: Vard
          Фактически это первый случай в истории когда авиация выиграла войну у наземных войск...

          Не совсем согласен..Спецслужбы там громадную работу провели, о чем мы не скоро узнаем!
          Блестящая операция!
          Каракут
          1. askort154 Сегодня, 07:52
            Каракут......Спецслужбы там громадную работу провели, о чем мы не скоро узнаем!


            Уже есть много роликов "работы" наших спецподразделений в Сирии. ( "забейте " - "ССО РФ в Сирии" ) hi
            askort154
            1. Каракут Сегодня, 08:03
              Цитата: askort154
              Уже есть много роликов "работы" наших спецподразделений в Сирии. ( "забейте " - "ССО РФ в Сирии" )

              Это все не то...Я имел ввиду оперативную и аналитическую работу спецслужб, а не с автоматами бегать по пустыне.. hi
              Каракут
              1. 72jora72 Сегодня, 08:57
                .Я имел ввиду оперативную и аналитическую работу спецслужб, а не с автоматами бегать по пустыне
                "Бегуны с автоматами по пустыни" сделали такой огромный кусок работы в Сирии.........вы даже себе не представляете.
                72jora72
                1. Каракут Сегодня, 09:06
                  Цитата: 72jora72
                  .Я имел ввиду оперативную и аналитическую работу спецслужб, а не с автоматами бегать по пустыне
                  "Бегуны с автоматами по пустыни" сделали такой огромный кусок работы в Сирии.........вы даже себе не представляете.

                  Согласен..! Но они знали куда идти и кого мочить ,чтобы без потерь и выполнить задачу тихо !
                  А такая инфа , очень дорого стоит (не в деньгах даже..)
                  Каракут
          2. хрыч Сегодня, 08:01
            Цитата: Каракут
            Спецслужбы там громадную работу провели

            Еще можно отметить звездный час Кадырова, т.к. весь БВ пронизан северо-кавказскими мухаджирами, бежавшими еще от Ермолова и Барятинского. Много бежало шишани и от Трошева с Шамановым, когда уничтожили Ичкерию. Работать с ними можно только через клановые, тейповые связи. Ибо Рамзан пару раз слегка проболтался.
            хрыч
            1. Каракут Сегодня, 08:09
              Цитата: хрыч
              Цитата: Каракут
              Спецслужбы там громадную работу провели

              Еще можно отметить звездный час Кадырова, т.к. весь БВ пронизан северо-кавказскими мухаджирами, бежавшими еще от Ермолова и Барятинского. Много бежало шишани и от Трошева с Шамановым, когда уничтожили Ичкерию. Работать с ними можно только через клановые, тейповые связи. Ибо Рамзан пару раз слегка проболтался.

              Все верно мыслите..Кадыров нам и в Крыму очень серьезно помог крымских татар успокоить без крови и стрельбы..
              Каракут
              1. askort154 Сегодня, 09:58
                Каракут.....Все верно мыслите..Кадыров нам и в Крыму очень серьезно помог крымских татар успокоить без крови и стрельбы.

                В Крыму не Кадыров, а казанские татары внесли свою лепту по наведению порядка. hi
                askort154
                1. Каракут Сегодня, 10:22
                  Цитата: askort154
                  Каракут.....Все верно мыслите..Кадыров нам и в Крыму очень серьезно помог крымских татар успокоить без крови и стрельбы.

                  В Крыму не Кадыров, а казанские татары внесли свою лепту по наведению порядка. hi

                  Казанские к крымским татарам никакого отношения не имеют ..Крымские они другие по своей сущности .. Вот чечены ,по каждому адресу ходили , где то уговаривали , а где то и угрожали по своему по мусульмански. гыр гыр..
                  Крымские татары ,потом резко и организованно ушли и заткнулись! hi
                  Наши бы так не смогли, это сделать без стрельбы ..
                  Каракут
                  1. askort154 Сегодня, 11:07
                    Каракут......
                    ... Вот чечены ,по каждому адресу ходили , где то уговаривали , а где то и угрожали по своему по мусульмански. гыр гыр..
                    Крымские татары ,потом резко и организованно ушли Наши бы так не смогли, это сделать без стрельбы ..


                    Не пишите глупостей. Вы мыслите на уровне обывателя. А стратегия РФ по крымским татарам выглядит , "немножко" иначе. Для мало-мальского представления о том как Россия "покорила" крымских татар ,хотя бы посмотрите ролики тех времён - 2014 г. ( Первые Казанские татары приехали к крымским, 27.02. 2014 г. hlamer.ru ). yes
                    askort154
                    1. Каракут Сегодня, 11:33
                      Цитата: askort154
                      Не пишите глупостей.

                      вы прям как "как товарищи из Израиля " пишете..Сразу ярлыки вешаете!
                      Цитата: askort154
                      Вы мыслите на уровне обывателя.

                      Куды мне уже до ваших интеллектуальных вывертов..хе хе
                      Цитата: askort154
                      Для мало-мальского представления о том как Россия "покорила" крымских татар ,хотя бы посмотрите ролики тех времён - 2014 г. ( Первые Казанские татары приехали к крымским, 27.02. 2014 г. hlamer.ru )

                      Туфта все это ..Ролики ваши госдепу показывайте..Надеюсь вы меня правильно поняли..?
                      Каракут
                      1. askort154 Сегодня, 11:58
                        Каракут....Куды мне уже до ваших интеллектуальных вывертов..хе хе


                        Извини, Михан ! wink Не посмотрел на твой ник, а среагировал на текст. Только в "хохляндии" пишут о том как "кадыровцы усмиряли крымских татар". Как ты мог повестись на это?! Таких проколов у тебя раньше не было. На первый раз , объявляю тебе - "ставлю на вид ! " negative
                        askort154
        2. Vita VKO Сегодня, 07:40
          Цитата: Vard
          это первый случай в истории когда авиация выиграла войну у наземных войск...
          Была еще Югославия, Ирак, Ливия. Но там уничтожались законные правительства и войска. А вот опыт уничтожения террористов с помощью воздушных операций и относительно небольших группировок войск для изоляции и зачистки районов действительно не имеет аналогов.
          Vita VKO
        3. jolly deckhand Сегодня, 08:13
          А Югославия?Авиация и поставила на колени.Правда,ещё и ракеты... feel Но обошлись всё же без наземной операции...
          jolly deckhand
          1. 79807420129 Сегодня, 08:43
            Цитата: jolly deckhand
            А Югославия?Авиация и поставила на колени.Правда,ещё и ракеты... feel Но обошлись всё же без наземной операции...

            Уничтожать страну и уничтожать террористов,согласитесь две большие разницы.
            79807420129
          2. Каракут Сегодня, 09:41
            Цитата: jolly deckhand
            А Югославия?Авиация и поставила на колени.Правда,ещё и ракеты... feel Но обошлись всё же без наземной операции...

            Югославия , как могла сопротивлялась ..Но без России ,она была обречена! мы тогда сами на грани войны и развала были.

            Пора собирать камни мужики.. soldier
            Каракут
        4. voyaka uh Сегодня, 11:29
          Не первый - Югославия, Косово, на 100%.
          Первая иракская - в значительной мере.
          Интенсивные точные бомбардировки настолько ослабляют
          наземные силы противника, что они начинают отступать при
          легком наземном натиске.
          В Сирии как-раз не очень чтобы наглядно.
          Четыре главных сражения - 1) Битва за Алеппо - да,
          сирийская авиация разнесла восточный Алеппо и потом иранцы и русские
          вошли довольно легко. Боевики эвакуировались в Идлиб.
          2) Битва за Мосул - не факт. Там коалиция интенсивно применяла арту.
          И меньше авиацию. Боевиков уничтожили в старом городе.
          3) Битва за Пальмиру - Дер Зор. Больше сухопутный успех сирийцев, российских войск, вагнеровцев, чем авиации.
          4) Битва за Ракку - да, авиация применялась интенсивно. И резко помогла курдам.
          voyaka uh
    2. 210окв Сегодня, 07:33
      Я вот тоже думаю.Чего?Идите домой,восстанавливайте страну...Работайте..Но не ждите и не голодайте в надежде что с неба ссыплется манна небесная...В это только иудеи верят..
      Цитата: Vard
      Если их мужчины сидят и ждут гуманитарки... Основное занятие в таких лагерях... Значит их все устраивает...
      210окв
      1. jolly deckhand Сегодня, 07:53
        good Нечего в Германии к немкам приставать-дома дел полон рот.Или нам гумконвои им слать?
        jolly deckhand
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:37
    Восток - дело тонкое. Лагеря беженцев всегда были источником "материала" для тех, кто чего то хочет и имеет ресурс для реализации. Ужасно, что люди в таких лагерях - практически деклассированная масса
    Горный стрелок
    1. Vita VKO Сегодня, 07:49
      От куда могут быть беженцы если большая часть территории освобождена от террористов? Это обычные резервации в которых ведется подготовка и психологическая обработка "управляемых наемников и террористов"
      Vita VKO
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:46
    Этот лагерь очевидно нужен коалиции (американцам) для решения своих задач (набор рекрутов, живой щит для своей базы и т.д.). Другое дело, почему не принимают ни какие меры правозащитные организации, активность которых зашкаливает когда дело касается России.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 08:22
      Гена, привет! hi
      Цитата: rotmistr60
      Другое дело, почему не принимают ни какие меры правозащитные организации, активность которых зашкаливает когда дело касается России.

      Тут всё просто: эти правозащитные организации защищают права и интересы тех, кто им платит. yes
      Джедай
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:04
    Пока янки оттуда не будут выдворены, мира там не видать.
    Геркулесыч
  5. nikolaev Сегодня, 10:35
    американская "дермократия", "мораль" , "права человека" и пр. во всей красе. И они еще претендуют на роль мирового лидера играя роль мирового палача-террориста-грабителя. Лидер дерьма.
    nikolaev
    1. Каракут Сегодня, 11:39
      Цитата: nikolaev
      американская "дермократия", "мораль" , "права человека" и пр. во всей красе. И они еще претендуют на роль мирового лидера играя роль мирового палача-террориста-грабителя. Лидер дерьма.

      Аллах Акбар им в руки..Все им вернется сторицей..!
      Каракут
  6. voyaka uh Сегодня, 11:33
    В этот лагерь беженцев наоборот американцы регулярно привозят
    продовольствие, воду... Поэтому он и растет постоянно. Туда стекаются
    из пустынь люди. В разоренной с 2011 года Сирии с едой - напряженка.
    voyaka uh
    1. Каракут Сегодня, 12:16
      Цитата: voyaka uh
      В этот лагерь беженцев наоборот американцы регулярно привозят
      продовольствие, воду... Поэтому он и растет постоянно. Туда стекаются
      из пустынь люди. В разоренной с 2011 года Сирии с едой - напряженка.

      И Израиль тоже уверен лечит бесплатно..!
      Русские варвары уничтожили все и всех..!
      Вот так сейчас начнется в "мировых СМИ" мужики..
      Каракут
      1. voyaka uh Сегодня, 14:22
        Это - далеко от Израиля , у курдов.
        Россия тоже ни при чем.
        voyaka uh
        1. Каракут Сегодня, 14:32
          Цитата: voyaka uh
          Это - далеко от Израиля , у курдов.
          Россия тоже ни при чем.

          Ну спасибо за добрые слова ..Я прям выдохнул..хе хе
          Каракут
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