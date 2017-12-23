В Госдуму внесен проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии
Депутаты от фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин внесли в Госдуму законопроект о новом дне воинской славы 11 декабря - Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке. Документ размещен в субботу в думской электронной базе данных.
Предполагается, что установление Дня победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
По мнению авторов инициативы, "это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет".
11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил, что российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР.
Проектом федерального закона предусматривается установить день воинской славы - 11 декабря - День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке (2017 год). Принятие законопроекта обосновывается необходимостью прославления воинской доблести русской армии- говорится в пояснительной записке к документу.
Предполагается, что установление Дня победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
Более того, установление праздника будет способствовать увековечению памяти погибших в Сирии российских военнослужащих и журналистов, которые ценой своей жизни, борясь за мир и процветание нынешнего и будущих поколений, смогли защитить и Россию, и весь мир от страшного террора- отмечается в сообщении.
По мнению авторов инициативы, "это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет".
Военные операции, которые были проведены в Сирии российской армией, привели Россию к триумфальному возврату на Ближний Восток, победе не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии- подчеркивается в пояснительной записке.
11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил, что российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР.
Использованы фотографии: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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