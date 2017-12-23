05:14 24 декабря

В Госдуму внесен проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии

Депутаты от фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин внесли в Госдуму законопроект о новом дне воинской славы 11 декабря - Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке. Документ размещен в субботу в думской электронной базе данных.

Проектом федерального закона предусматривается установить день воинской славы - 11 декабря - День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке (2017 год). Принятие законопроекта обосновывается необходимостью прославления воинской доблести русской армии
- говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуму внесен проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии



Предполагается, что установление Дня победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.

Более того, установление праздника будет способствовать увековечению памяти погибших в Сирии российских военнослужащих и журналистов, которые ценой своей жизни, борясь за мир и процветание нынешнего и будущих поколений, смогли защитить и Россию, и весь мир от страшного террора
- отмечается в сообщении.

По мнению авторов инициативы, "это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет".

Военные операции, которые были проведены в Сирии российской армией, привели Россию к триумфальному возврату на Ближний Восток, победе не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии
- подчеркивается в пояснительной записке.

11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил, что российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР.


Использованы фотографии: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 70

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 17:30
    Это правильно.Может быть только название обсудить.Во первых.Надо почтить память не вернувшихся..Во вторых отметить мастерство и отвагу наших воинов.
    210окв
    1. Зяблицев Вчера, 17:38
      Можно сделать два праздника - один, как и предлагается, в честь наших Войнов, а второй, где то в из области психиатрии - "День победы Трампа над разумом!" - он же всех победил... laughing
      Зяблицев
      1. Татьяна Вчера, 18:59
        Всё правильно! Россия вынуждена - и это будет правильно - политически застолбить победу правительственных войск САР при совершённых военных действий ВКС РФ в САР над боевиками ИГИЛ и прочими бандформированиями - в противовес выскочкам из США и стран т.н. американской коалиции в Сирии!
        Татьяна
        1. kapitan92 Вчера, 19:05
          Цитата: Татьяна
          Всё правильно!

          Не рано ли?
          "это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет".

          Матрасию уже "накрыли" медным тазом? hi
          kapitan92
          1. Татьяна Вчера, 19:22
            Рановато, конечно! Но раз матрасия заявила во всеуслышание о своей якобы победе над ИГИЛ и Ко, то России нужно на это реагировать.
            Гибридная война есть гибридная война. И информационное поле боя уступать врагу в этом вопросе никак нельзя, тем более что он первый сделал нам в этой войне вызов. Вот мы и послали его подальше от нашей победы.
            Татьяна
            1. kapitan92 Вчера, 19:29
              Цитата: Татьяна
              матрасня заявила во всеуслышание о своей якобы победе над ИГИЛ и Ко, то нужно России на это реагировать Гибрилная война есть гибридная война. информационное поле боя уступать врагу никак нельзя, тем более что он первый сделал нам в этой войне вызов.

              Полностью согласен, реагировать надо и очень активно, особенно на западном направлении. На войне как на войне, но делать праздник "день воинской славы 11 декабря - Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке.я бы не стал , да и рано еще праздновать.
              Жирик включился в предвыборную компанию! hi
              kapitan92
              1. dsk Вчера, 20:33
                Здравствуйте Вячеслав!
                Цитата: kapitan92
                Жирик включился
                Попиарится, а там "трава не расти". Много праздников подряд "девальвацией" пахнет. Пахать и пахать ещё... Большое со стороны виднее. hi
                dsk
                1. kapitan92 Вчера, 20:50
                  Цитата: dsk
                  Попиарится, а там "трава не расти".

                  Приветствую, Сергей!
                  Да сейчас начнется соревнование кандидатов: - Кто больше всех любит "пж", народ, армию, и т.д. hi
                  kapitan92
        2. Оверлок Вчера, 23:14
          День народного единства-4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
          День Советской армии и военно-морского флота- праздник, отмечаемый в СССР ежегодно 23 февраля. 15(28) января 1918 В. И. Ленин подписал декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля 1918, в обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию, был опубликован декрет-воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое Отечество в опасности!». 23 февраля ежегодно отмечается как День Советской Армии (до 1946 — Красной Армии) и Военно-Морского Флота.
          Вполне достаточно. чтобы отметить доблесть защитников Родины независимо от места боев.
          Дни воинской славы (Дни славы русского оружия): перечень этих дат был установлен еще в феврале 1995 года. Так, 9 августа в нашей стране отмечается День первой в российской истории морской победы русского регулярного флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. Морское сражение произошло здесь 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года.
          Чем хуже другие важные для народа и армии даты?
          1979 - 1988 Война в Афгани­стане Вывод советских войск из Афганистана (1989)
          1812 - 1814 Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии

          По логике надо праздновать день окончания войны во Вьетнаме, фактически над США.
          Чем меньше праздников- тем больше их ценность среди людей
          Оверлок
        3. Оверлок Вчера, 23:30
          может стоит сделать праздничным днем день окончания войны между Северной и Южной Кореей 1950 -1953 года?Бой 12 апреля 1951 года, вошел в историю ВВС США как «черный четверг».44 советских МИГ-15 вступили в бой с 48 бомбардировщиками B-29 и 80 истребителями F-86 США. Было сбито 14 американских самолетов без потерь с нашей стороны.
          Ведь это тоже подвиг!
          Оверлок
    2. Iline Вчера, 17:45
      .
      Цитата: 210окв
      Это правильно..

      Это неправильно. Согласно своего статута ВС РФ предназначены для обеспечения безопасности своей страны, а не Сирии. И все заявления об опасности ИГИЛ для РФ не стоят выеденного яйца, т.к. "вживую" на РФ они не нападали. Только бла-бла и отдельные личности с неуровновешенной психикой на территории нашего государства.
      Если идти по этому пути, то нам необходимо вводить подобные праздники по поводу Вьетнама, Анголы и т.д. И ведь никто и никогда не подвергал сомнению
      Цитата: 210окв
      Надо почтить память не вернувшихся..Во вторых отметить мастерство и отвагу наших воинов.
      из этих стран.
      Угодничать в пользу одних забывая про других это по крайней мере низко.
      Iline
      1. ALEA IACTA EST Вчера, 17:50
        Когда они снесли бы Таджикистан и массово забегали по северным склонам Кавказа, было бы уже поздно. Врага надо бить за день до его рождения.
        ALEA IACTA EST
        1. Комментарий был удален.
      2. 79807420129 Вчера, 18:02
        Цитата: Iline
        И все заявления об опасности ИГИЛ для РФ не стоят выеденного яйца, т.к. "вживую" на РФ они не нападали

        Джихади Толика забыли Коллега из Ноябрьска,сколько из мусульманских регионов едут к бармалеям?А ведь они имеют склонность возвращаться,а теракты наверное в апреле в Питере тоже волк одиночка подготовил и в метро взорвал,да и на Кавказе у нас спокойно и бабочки летают,лучше уж подальше их приголубливать,но и ваш ход мыслей понимаю и за трубу тоже. hi
        Цитата: ALEA IACTA EST
        Когда они снесли бы Таджикистан

        Не хочу ванговать,но ох не зря ИГИЛ и прочая нечисть в Афганистан перетекают,ох не зря и полосатые сделали вид,что так и должно быть. request
        79807420129
        1. Iline Вчера, 20:01
          Я писал, что в любом обществе найдутся неуравновешенные личности и делать далеко идущие выводы из их деятельности не стоит. Да - их поступки имеют громкий резонанс, но это поступки отдельных личностей как бы ни цинично это выглядит. Если посмотреть на последние теракты в той же Европе, то отследить отдельно взятых личностей с временным помутнением в голове просто не реально. Это проза жизни. Что касается Кавказа, то я там прослужил весьма продолжительное время, в том числе и первую чеченскую от звонка до звонка. И могу вам сказать, что проблема там не в ненависти к православным или русским, а в системе воспитания молодого поколения. Если переломить эту тенденцию, то всё станет на круги своя.
          А вообще я высказывался насчёт притянутого за уши праздника.
          Iline
      3. Dart2027 Вчера, 18:25
        Цитата: Iline
        И все заявления об опасности ИГИЛ для РФ не стоят выеденного яйца

        Где-то я это уже слышал...
        Dart2027
        1. romandostalo Вчера, 18:49
          Очередная попытка выдавить Советский праздник!
          romandostalo
          1. Dart2027 Вчера, 19:40
            Цитата: romandostalo
            Очередная попытка выдавить Советский праздник!

            Это какой?
            Dart2027
      4. Зяблицев Вчера, 19:05
        Iline

        Пацифист на военном сайте? laughing Но даже если быть серьезным - глупости пишите - армия есть геополитический инструмент государства и лишний раз отметить ее успех, если он состоялся, далеко не лишне! Хотя бы ради простых военнослужащих и членов их семей!
        Зяблицев
        1. Iline Вчера, 20:06
          Этот пацифист первую чеченскую отпахал от звонка до звонка и на Кавказе прослужил 13 лет. За грузинскую компанию от ВГК имею благодарность. А у вас, сударь, за душой что?
          Так почему не праздновать победу в чеченской войне или над грузинами? Стыдно?
          А ведь там участвовало и погибло гораздо больше бойцов "геополитического инструмента государства". Или они были швалью?
          Iline
          1. Зяблицев Вчера, 20:43
            Обиделись на пацифиста? Зря....Я очень за Вас рад!Но по одной причине-по тем вооруженным конфликтам такого предложения не поступало, но думаю, что еще не вечер!И ничего нет стыдного в перечисленных Вами войнах для наших солдат...А Вам стало стыдно за Сирию?
            Зяблицев
  2. svp67 Вчера, 17:30
    В Госдуму внесен проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии
    Не рановато ли? Враг еще не разбит...
    svp67
    1. Идущий Вчера, 17:35
      Вот и мне кажется ещё не время , а праздник будет но попозже.
      Идущий
      1. Safer Вчера, 17:52
        Цитата: Идущий
        Вот и мне кажется ещё не время , а праздник будет но попозже.

        Всецело с вами согласен. Вывод войск - жест политический. На реальный расклад сил мало влияет. Рановато закреплять победу в календаре.
        Safer
        1. Идущий Вчера, 17:58
          Будет много людей , которые это будут праздновать без официального дня.
          Идущий
          1. Safer Вчера, 18:03
            Есть много жен, детей и матерей, которые это уже празднуют. А по поводу вообще победы на терроризмом: Сколько лет в Дагестане кровь льется? С тем же успехом можно праздновать победу над терроризмом там. Только вот убивать правоохранителей там не перестали, и посылают их туда со всех регионов в командировки. Вся эта суматоха смахивает на хорошую мину, при плохой игре. Необходимую, к сожалению.
            Safer
      2. Лексус Вчера, 18:47
        В принципе-то оно так, но первый салют в Великой Отечественной войне был 5 августа 1943 года. Пусть будет праздник, а гадину добьём - начало положено.
        Лексус
    2. katalonec2014 Вчера, 17:35
      Цитата: svp67
      Не рановато ли? Враг еще не разбит...

      Вот то то и оно,пока существует серая зона в виде военной базы Эт Танф,угроза точно не ликвидирована,а тот же Идлиб. Складывается впечатление что Путин знал о предстоящем заявлении Трампа,а потому решил его опередить.
      katalonec2014
    3. Джедай Вчера, 17:46
      hi
      Цитата: svp67
      Не рановато ли? Враг еще не разбит...

      Пока в Сирии остаются штаты - победы нет, а значит и праздновать рано. И так везде - где есть американское присутствие, там нет места миру и спокойствию. А ведь именно эти слова и являются синонимами Победы! soldier
      Джедай
      1. Идущий Вчера, 17:59
        Поддерживаю , пока оттуда не уйдут США и Турция , победа не полная.
        Идущий
        1. Джедай Вчера, 18:03
          Уйдёт главный дерьмократизатор всея планеты - убегут все падальщики следом.
          Джедай
          1. Идущий Вчера, 18:48
            Ну Эрдоган упрямый лось , его тоже выпихивать придется.
            Идущий
            1. Джедай Вчера, 18:51
              Почувствует что задница никем не прикрыта - только пятки сверкать будут. yes
              Джедай
              1. Идущий Вчера, 18:54
                Но сначала США , эти будут брыкаться до конца.
                Идущий
                1. Джедай Вчера, 19:06
                  Это аксиома.
                  Джедай
      2. БМП-2 Вчера, 19:49
        Максим! hi Так а День победы над мировым американским терроризмом - это будет ещё один отдельный праздник! yes Правда, до него ещё дожить надо...
        БМП-2
        1. Джедай Вчера, 19:57
          Володя, привет! hi Это будет праздник для нас и день скорби для скунсов. bully
          Джедай
          1. БМП-2 Вчера, 23:26
            Думаю, скунсы переживут как-нибудь. За них я не беспокоюсь: они всё равно из любого дня скорби День Сурка сделают! laughing lol
            БМП-2
    4. Ююка Вчера, 18:10
      Цитата: svp67
      В Госдуму внесен проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии
      Не рановато ли? Враг еще не разбит...


      ну, это как бы Сталин День Победы поспешил бы объявить после Сталинградской битвы request да и День Победы у нас появился не в 45-м, а гораздо позже... не надо преуменьшать значимость события, но и преувеличивать не стоит - без фанатизма hi
      Ююка
  3. Симон Вчера, 17:31
    А, что - пускай вносит! Хорошее предложение - это сильней скрепит наши страны дружбой с сирийским народом soldier
    Симон
    1. Bastinda Вчера, 19:29
      1. А что наши войска были в Сирии?(данные засекречены)
      2. У Вас есть там друзья?(США остались, и "друзья" вероятно их.)
      3. Кто слушает клоунов?
      Bastinda
  4. klas000000 Вчера, 17:32
    Перебор. Нельзя так праздниками разбрасываться-они теряют свой смысл
    klas000000
    1. Дирижер Вчера, 17:37
      Тогда логично было бы ввести День воинской славы за победу над грызунами))) 2008
      Дирижер
    2. ALEA IACTA EST Вчера, 17:47
      7 ноября вообще годовщина парада отмечается.
      ALEA IACTA EST
  5. Гардамир Вчера, 17:44
    11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил
    тогда не день воинской славы, а день речи Путина.
    Гардамир
  6. Million Вчера, 17:48
    Не многовато ли праздников?
    Million
  7. chidoryan Вчера, 17:51
    Над Вейшнорией ещё надо победу отмечать. С парадами и фейверком.
    chidoryan
  8. Altona Вчера, 17:52
    Я в декабре только день рождения Сталина отмечаю. Насчет побед, побед у нас много, но почему-то все победы нынешняя власть умудряется превратить в унижения.
    Altona
  9. Симон Вчера, 17:54
    Цитата: klas000000
    Перебор. Нельзя так праздниками разбрасываться-они теряют свой смысл

    А, что, лишний раз отметить - не мешало бы! recourse drinks
    Симон
    1. Смог Вчера, 18:31
      Цитата: Симон
      лишний раз отметить - не мешало бы!

      Это Вы к Витале, ну который МИХАН, Отдел, Корнет.... сейчас кажись ПЛЕННЫЙ. Про лишний раз отметить это к нему.... laughing
      Смог
    2. klas000000 Вчера, 21:24
      У алкашей каждый день праздник ,так мы не отмечаем всей страной
      klas000000
  10. Altona Вчера, 17:55
    Цитата: Гардамир
    тогда не день воинской славы, а день речи Путина.

    ----------------------------
    "Россия будет идти от победы к победе". А потом вставать на колени за свои победы, благодаря ему. За Сочи-2014, за Катынь, за Донбасс, за "репрессии".
    Altona
  11. Симон Вчера, 17:57
    Цитата: Гардамир
    11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил
    тогда не день воинской славы, а день речи Путина.

    Да! Тогда у виноделов вина не хватит laughing Я каждый день к телику буду с бутылочкой садиться! wassat
    Симон
  12. loginovich Вчера, 17:59
    Я честно не отдуплился .Как помню по просьбе сирийского правительства РФ взялась защитить территориальную целостность Сирии. В результате после оказания помощи Сирия оказалась оккупирована сга и турками ,а в результате победа.Круто черт побери, или я что то пропустил.
    loginovich
  13. Житель Урала Вчера, 18:20
    Ну у нас как всегда говорящим головам не "отдыхается"
    Сначала победить наверное надо - там надолго еще. Плюс войска США, Турции, Израиля и Ирана еще вывести надо.
    Вот когда мирная жизнь начнется тогда и праздник можно делать.
    Житель Урала
  14. Громобой Вчера, 18:25
    Уже 3 раза объявляли победу,а потом наращивали группировку,так что я бы не шибко радовался,ведь разделение Сирийцев на "зоны влияния" есть,а единой Сирии по прежнему нет и вряд ли уже будет.И недовольные Асадом это основа для сепаратизма ,куда могут быть перенесены военные действия из зон подконтрольных Коалиции во главе США,из турецкой зоны или ещё откуда.
    И честно говоря,больше бы радовался победе в Новороссии и возвращению Украины под стяг Москвы.А Сирия это скорее площадка для ведения опосредованной войны против гегемонии США.Америка не унижена как во Вьетнаме,а значит и опасность не отстранена от Сирии.Но как предвыборный ход пойдёт такой праздник в копилку рейтинга,главное,чтобы противники Асада не начали масштабное наступление и террористы чтобы тихо сидели в этот день.
    Громобой
  15. Rusland Вчера, 18:40
    Согласен, не стоит нам увеличивать число таких дат и дней, хватает нам с лихвой почетаемых нами праздников со слезами на глазах. Ну а эта операция не будет забыта, материала много для осмысления, опыт приобретен огромный. hi
    Rusland
  16. SCHMEL Вчера, 18:42
    Дня победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
    Укреплению моего сознания будет способствовать День победы русской армии в борьбе с мировым террором в Зап.Европе laughing
    SCHMEL
  17. ваняватный Вчера, 19:10
    все уже кончилось?
    ваняватный
  18. Бензорез Вчера, 19:15
    Считаю это лишним. Да и вообще Дума пусть насущными проблемами озаботится наконец. Я надеюсь они в курсе какие у народа насущные проблемы, или перечислять надо?
    Бензорез
    1. ЗВС Вчера, 20:22
      У депутатов проблем нет, а проблемы наши им до одного места. Им главное засветится с предложением.
      ЗВС
  19. ЗВС Вчера, 20:21
    В Совфеде будто в жопу ужаленные. Там еще идет война, а сенаторы уже празднуют победу.
    ЗВС
  20. assa67 Вчера, 20:39
    Ребята выполнили свою работу - честь и слава им.....
    Цитата: 210окв
    Надо почтить память не вернувшихся

    предлагаю выдвинуть идею "Честь и Слава,погибших за Отечество"
    Цитата: 210окв
    вторых отметить мастерство и отвагу наших воинов.

    извини,Дмитрий,.....отвага и мастерство и так отмечается
    assa67
  21. слава1974 Вчера, 20:48
    Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке.

    Когда осенью 1999г Путин приехал в Дагестан, ему предложили выпить за победу над боевиками. Он отказался, сказал еще не время. С тех пор все ждал когда нам скажут, что мы победили у себя в стране.Не дождался,ушел на дембель.
    И вот оказывается в другой стране мы их победили. Я конечно рад, но когда мы победим у себя дома?
    слава1974
  22. Doliva63 Вчера, 20:57
    Ничего не имею против армии в любом её проявлении, но - а где день славы капиталистического труда? Где праздник развала СССР? Где всероссийский день всеобщей приватизации? В данном контексте праздзник - просто чтоб перед Новым годом не отсутствию оливье огорчались, а доблестью армии восхищались.
    Для взрослых есть 23 февраля - можно посидеть и вспомнить, кто где был. При взаимодействии родов и видов Вооружёных сил. Для особых эстетов есть праздники по видам и родам, так сказать.
    Но давайте каждое уставное движение военнослужащих отмечать! С фанфарами! С "триколором"! Под гимн обязательно! Чтобы больше ни на что времени не хватало - только работать на дядю и гордиться за армию. И обязательно - в экстазе, как Жиринрвский. Но он-то клоун проплаченный. Кому это надо?
    Doliva63
  23. Нормаль ок Вчера, 21:43
    Декоммунизация однако.
    Нормаль ок
  24. andrej-shironov Вчера, 21:52
    ! День воинской славы как игрушка в руках политиков! Хотелки по переносу так и зашкаливают!
    andrej-shironov
  25. Сергей Аверченков Вчера, 22:39
    Идиотизм. Я конечно за наших, но само восхваление не могу понять.
    Сергей Аверченков
  26. Оверлок Вчера, 22:59
    Цитата: Зяблицев
    Но по одной причине-по тем вооруженным конфликтам такого предложения не поступало

    а Рохлин от наград за чеченскую компанию отказался, а ему давали Героя России. Почему он так сделал?
    Оверлок
  27. belleu Вчера, 23:05
    Одни праздники.
    belleu
  28. bond7213 Сегодня, 01:53
    Всё Правильно ! Праздник Победы в Сирии нужен ! 1.-- День должен совпадать с Праздником какого Православного Святого , в День Победы помянают и Погибших ! После ВОВ ещё долго зачищали Бандеровцев и ссесовцев и полицаев ! И Название должно быть соответствующее !
    bond7213
Картина дня