17:21 24 декабря

Лидер КНДР призвал к борьбе с «антисоциалистическими явлениями»

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в общество и повсеместно укреплять мораль, передает РИА Новости.



На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию,
сказал Ким Чен Ын на Пятом съезде руководителей первичных парторганизаций.


Он подчеркнул необходимость развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи (ТПК), а также борьбу по идейному воспитанию членов партии и трудящихся.

Следует сделать так, чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всем нашем обществе, где уважают, доверяют и помогают друг другу, помогают больным, немощным и находящимся в трудном положении людям, разделяют вместе и радости, и печали, счастливо живут,
сказал северокорейский лидер.

Он призвал «развивать творчество и искусство» с тем, чтобы предотвратить проникновение «реакционных веяний в культуру» КНДР.

Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов,
отметил Ким Чен Ын.

Напомним, съезд секретарей первичных ячеек ТПК в Пхеньяне проходит на фоне усиления международных санкций, в том числе со стороны Совбеза ООН, которые призваны заставить страну отказаться от ядерного оружия. Пхеньян заявляет, что не будет этого делать, пока не исчезнет угроза со стороны США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Каракут Сегодня, 09:01
    План Даллеса Ын явно скрупулезно изучил на примере развалившегося СССР!
    Так держать Ын!
    Каракут
    1. jolly deckhand Сегодня, 09:05
      В кои-то веки соглашусь с тобой,Виталь!!! wink Для настроения-
      jolly deckhand
      1. Тралл Сегодня, 09:08
        Ын в очках вааще солидольно выглядит. smile
        Тралл
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
          ... у него над кроватью, походу вместе с портретом папы, висит и портрет ВВП...
          a.s.zzz888
          1. Тралл Сегодня, 09:21
            Цитата: a.s.zzz888
            ... у него над кроватью, походу вместе с портретом папы, висит и портрет ВВП...

            И деда с другом smile
            Тралл
          2. лаврентий павлович Сегодня, 11:56
            Цитата: a.s.zzz888
            ... у него над кроватью, походу вместе с портретом папы, висит и портрет ВВП...

            ВВП навряд ли, а портреты Ленина и Сталина думаю висят. Очень грамотный человек этот Ын, если бы в СССР конца 79 и 80х подкрутили гайки и более жестко боролись с западной пропагандой, то у_людок- горбатый просто не пришел к власти и СССР сохранился. Сейчас при всем патриотизме, в кинотеатрах преимущественно американские фильмы, по центральным каналам телевидения тоже самое ( СТС, Че, ТНТ, Рентв, Тв3..), фильмы для детей почти не снимают и кто вырастет воспитанный на вражеских фильмах и идеологиях. Про театры и художников, деятелей искусства- полный беспредел (они видите ли так видят) - надо учить этих деятелей правильно видеть и только потом показывать народ их произведения.
            лаврентий павлович
        2. 79807420129 Сегодня, 09:19
          Цитата: Тралл
          Ын в очках вааще солидольно выглядит.

          Но танцевать умеет. feel
          79807420129
          1. voyaka uh Сегодня, 13:12
            Подозреваю, что до весны ему танцевать recourse . До "после олимпиады".
            И надо готовить белые тапочки.
            voyaka uh
            1. 210окв Сегодня, 15:15
              Да ну!Он ещё нас с вами переживет.А Трампа тем более!
              Цитата: voyaka uh
              Подозреваю, что до весны ему танцевать recourse . До "после олимпиады".
              И надо готовить белые тапочки.
              210окв
      2. Esoteric Сегодня, 09:11
        Я очень рад. Это хорошо, когда маленькая, находящаяся в международной изоляции страна держится и поддерживает присоединение Крыма в той стране, которая подписывается под санкциями врага против своих, ставших для некоторых вдруг !!! belay бывшими товарищами...
        Esoteric
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
    ... почистят походу партию... а как без чисток?...
    a.s.zzz888
    1. svp67 Сегодня, 09:09
      Цитата: a.s.zzz888
      а как без чисток?..

      Ну об этом можно было бы у Хрущева и Горбачева спросить.
      svp67
  3. svp67 Сегодня, 09:08
    Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в общество и повсеместно укреплять мораль
    Короче Ын, проводит "зачистку" с одновременным закручиванием гаек"...лишь бы "резьбу не сорвал"
    svp67
    1. Каракут Сегодня, 10:50
      Цитата: svp67
      Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в общество и повсеместно укреплять мораль
      Короче Ын, проводит "зачистку" с одновременным закручиванием гаек"...лишь бы "резьбу не сорвал"

      Теперь уже не сорвет..! Ын знает , что с его народом будет , если США ворвется на территорию..
      Югославия, Ирак , Ливия и т.д. тому пример..Россия тоже знает!
      Каракут
      1. svp67 Сегодня, 13:47
        Цитата: Каракут
        Ын знает , что с его народом будет , если США ворвется на территорию..

        Тут главное он знает и понимает, что будет с ним.
        svp67
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:10
    Санкции дают о себе знать.У Ына неизбежно будут враги на внутреннем фронте...такие же как и у СССР времен незабвенного помощника комбайнера ГОРБАЧЕВА дорвавшегося до власти...это корысть,алчность,жадность .
    На фоне нищеты всего народа политическая элита Северной Кореи будет жить своей жизнью маленько оторванной от жизни остального народа.
    Все будет как у нас...диктатура одного человека над всем обществом.
    Есть одно но ... what народ Северной КОРЕИ свято верит в свое счастливое будущее под руководством бессмертного Ына...

    не надо мешать этому народу вариться в собственном соку...не надо вмешиваться в дела этой страны...
    время и жизнь все расставит на свои законные места.
    Тот же ЛЕХА
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
      не надо мешать этому народу вариться в собственном соку...не надо вмешиваться в дела этой страны...время и жизнь все расставит на свои законные места.

      ... вот этого как раз мерикатосы и не понимают, и суют свой нос...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 09:17
        Привет! hi Для США любая страна, проводящая самостоятельную политику без оглядки на них - враг.
        Джедай
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
          Привет! hi ... да закон у мерикатосов как в курятнике.... подробности этого закона слишком пикантны...
          a.s.zzz888
          1. Джедай Сегодня, 09:34
            Угу, и многие страны испытали и испытывают этот закон на себе.
            Джедай
            1. BlackMokona Сегодня, 14:27
              Россия и КНР так же проголосовали за эти санкции. Он и про нашу страну говорит
              BlackMokona
              1. Джедай Сегодня, 14:35
                Да, говорит. Да, Россия и КНР голосовали за санкции. И что? А кто в случае грандиозного шухера будет на стороне Ына, а не Трампа?
                Джедай
                1. BlackMokona Сегодня, 15:15
                  Какого грандиозного шухера? Задушат КНДР и всё. Почитайте последний пакет санкций
                  BlackMokona
  5. sergo1914 Сегодня, 09:10
    А на родине социализма, тем временем, успешно борются с "антикапиталистическими явлениями".
    sergo1914
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:22
      yes ..для продолжения борьбы с такими явлениями и затеяна операция ,,Безсменный,, wink
      ДЕДПИХТО
  6. chidoryan Сегодня, 09:27
    Пусть с собой поборется тогда, жиробас. Любди там голодают, а он пухнет от явств. Социалист хренов, лицемер.
    chidoryan
    1. loginovich Сегодня, 10:07
      /
      Цитата: chidoryan
      Пусть с собой поборется тогда, жиробас. Любди там голодают, а он пухнет от явств. Социалист хренов, лицемер.


      От куда у вас такая информация поделитесь пожалуйста ,то с годами все реже на слово верю.
      В одной стране тоже бедных не мало но тем не менее-пахана переизберут по новой. Разность между ними только в весе.
      Путин назвал унизительными масштабы бедности в России
      http://www.km.ru/v-rossii/2017/12/23/vladimir-put
      in/816660-putin-nazval-unizitelnymi-masshtaby-bed
      nosti-v-rossii
      loginovich
      1. chidoryan Сегодня, 11:43
        Интересуюсь тематикой. Можете глянуть на досуге документалку "в лучах солнца". То что народ в КНДР голодал это факт не требующий доказательств. Только благодаря международной гуманитарной помощи ситуация со временем стабилизировалась. Гуманитарку им поставляют постоянно,в том числе и злобные США. А то что у нас огромное расслоение между бедными и богатыми, так это тоже не секрет. Не надо быть Вангой, чтобы понять - это расслоение будет расти дальше. Такова тенденция. Зато местным урякалокам кидают кость в виде танков и новых ракет, они воют от радости и виляют хвостом перед Хозяином. Собаке не нужна свобода и самостоятельность. Главное чтобы иногда кормили и кости кидали.
        chidoryan
        1. loginovich Сегодня, 12:02
          Спасибо .Если Сванидзе не соавтор посмотрю.Да и других пропа...нов тоже пытаюсь перепроверять.
          loginovich
        2. Paranoid50 Сегодня, 13:09
          Цитата: chidoryan
          Собаке не нужна свобода и самостоятельность.

          laughing laughinglaughing Весьма и весьма пафосно. Да будьте проще - вседозволенность и безнаказанность,ага. Довелось лицезреть "программные заявления" подобных поборников свободы на стене в переходе. yes Куча нелепых лозунгов типа:"Долой диктатора,нет коррупции", и в конце "повествования" основная мысль: "Хочу спать с шалавами и никогда не работать". Что и требовалось доказать. Расслоение,говорите? Что ж, есть такой момент. Вот только "жировая прослойка" - это,как раз, тот самый результат получения "свободы и самостоятельности" в 90-е,ага. И суть в том,что организмы, оголтело топящие за так называемую "свободу",лишь стремятся к той самой вседозволенности и безнаказанности. Им глубоко похеру на страну,все устремления направлены лишь на благополучие собственной туши любыми средствами. Тут как в классическом фильме: "...Вот,ты,Каюм, бая собакой называешь,а сам баем стать хочешь..." Довелось пару раз понаблюдать сборища "адептов анального",у которых даже "лозунги" на плакатиках написаны с ошибками, типа:"даёшь свабоду,нет карупции!",ага.Кстати,сегодня,вроде,опять на Марсовом собрались шабаш устроить... Что ж, автозаки там уже с рассвета. yes А по поводу танков и ракет, опять же - отсыл к классике: "Кинжал хорош для того,у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужный момент..." Ну,а за КНДР не "переживайте" - пока они едины, они непобедимы.
          Paranoid50
    2. Greenwood Сегодня, 10:50
      У Ына диабет.
      Greenwood
  7. Rusland Сегодня, 09:43
    Здорово он тролит американцев, лишь бы хватило прочности во внутреполитической стабильности.
    Rusland
  8. катана Сегодня, 10:05
    Цитата: jolly deckhand
    В кои-то веки соглашусь с тобой,Виталь!!! wink Для настроения-

    О каком социализме бухтит любимчик форумчан сайта ВО,если власть в КНДР передается по наследству ,как в отсталых средневековых монархиях?Что он может предложить своим подданным,кроме счастья лицезреть свою неприлично располневшую фигуру и распевать речевки на митингах и парадах?
    катана
    1. Каракут Сегодня, 11:13
      Цитата: катана
      О каком социализме бухтит любимчик форумчан сайта ВО,если власть в КНДР передается по наследству ,как в отсталых средневековых монархиях?Что он может предложить своим подданным,кроме счастья лицезреть свою неприлично располневшую фигуру и распевать речевки на митингах и парадах?

      Дети КНДР не видят всей грязи и предательства золотого тельца запада..Живут и создают ! Да им трудно, но цель у них есть и они это всему миру еще докажут! А мы в России после развала СССР , превратились в этаких оправдывающихся постоянно..А в это время наших детей и внуков душевно развращают....
      КНДР единственная страна , которая в открытую послала США и их вассалов ..Вот за это уважаю Ына! А за Северную Корею наши воевали и не плохо ..Можем повторить господа! soldier
      Каракут
      1. Вольнопёр Сегодня, 17:10
        Каракут Сегодня, 11:13
        Дети КНДР не видят всей грязи и предательства золотого тельца запада..Живут и создают !

        Вот вам ролик ТВ КНДР. Если честно, то двоякое чувство.
        С одной стороны забота о юных талантах, а с другой - на первом месте "культ любви к Вождю", а вот на каком любовь к Родине, не совсем понятно.
        Хотя учитывая "азиатский менталитет" - "любовь к Вождю" ( возможно ) и есть любовь к Родине.
        Китайский "Сын неба" и японский "Микадо", как пример.
        Вольнопёр
    2. слава1974 Сегодня, 11:43
      власть в КНДР передается по наследству ,как в отсталых средневековых монархиях?

      Это вы на США намекаете? Там тоже власть по наследству передается.
      слава1974
      1. BlackMokona Сегодня, 14:26
        Чьи дети Обама и Трамп?
        BlackMokona
        1. слава1974 Сегодня, 15:04
          Чей сын Буш -младший и чья жена Хиллари Клинтон?
          слава1974
          1. BlackMokona Сегодня, 15:14
            Так вы на вопрос ответьте сначала.
            BlackMokona
            1. слава1974 Сегодня, 15:24
              Про Буша первого и Буша второго вы слышать не хотите. Понятно.
              Миллиардер Д. Трамп сын миллиардера Ф. Трампа. Удивительно, правда?
              А чтобы не было вопросов о наличии или отсутствия демократии, есть Обама. Про его родителей не знаю.
              слава1974
              1. BlackMokona Сегодня, 16:10
                А отец Ф.Трамп был презедентом США?
                BlackMokona
  9. Ураган70 Сегодня, 10:07
    Цитата: ДЕДПИХТО
    yes ..для продолжения борьбы с такими явлениями и затеяна операция ,,Безсменный,, wink

    У вас есть план? Кто на замену? Предлагайте- обсудим!
    Ураган70
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всем нашем обществе,

    Что тут скажешь? Мысль абсолютно правильная и ее воплощение необходимо, чтобы самим не взращивать пятую колону. Примером неправильных действий может служить наша "перестройка" и жизнь после развала СССР. Теперь в полной мере получаем "Болотные", "Эхо М", "Дожди", искусство и "рукопожатность".
    rotmistr60
  11. ALEA IACTA EST Сегодня, 10:58
    Он подчеркнул необходимость развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи (ТПК), а также борьбу по идейному воспитанию членов партии и трудящихся.

    Лавры ИВС и МЦ покоя не дают.
    ALEA IACTA EST
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