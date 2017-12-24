Лидер КНДР призвал к борьбе с «антисоциалистическими явлениями»

На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию,

Следует сделать так, чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всем нашем обществе, где уважают, доверяют и помогают друг другу, помогают больным, немощным и находящимся в трудном положении людям, разделяют вместе и радости, и печали, счастливо живут,

Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов,