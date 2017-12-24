Лидер КНДР призвал к борьбе с «антисоциалистическими явлениями»
Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в общество и повсеместно укреплять мораль, передает РИА Новости.
Он подчеркнул необходимость развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи (ТПК), а также борьбу по идейному воспитанию членов партии и трудящихся.
Он призвал «развивать творчество и искусство» с тем, чтобы предотвратить проникновение «реакционных веяний в культуру» КНДР.
Напомним, съезд секретарей первичных ячеек ТПК в Пхеньяне проходит на фоне усиления международных санкций, в том числе со стороны Совбеза ООН, которые призваны заставить страну отказаться от ядерного оружия. Пхеньян заявляет, что не будет этого делать, пока не исчезнет угроза со стороны США.
На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию,сказал Ким Чен Ын на Пятом съезде руководителей первичных парторганизаций.
Он подчеркнул необходимость развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи (ТПК), а также борьбу по идейному воспитанию членов партии и трудящихся.
Следует сделать так, чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всем нашем обществе, где уважают, доверяют и помогают друг другу, помогают больным, немощным и находящимся в трудном положении людям, разделяют вместе и радости, и печали, счастливо живут,сказал северокорейский лидер.
Он призвал «развивать творчество и искусство» с тем, чтобы предотвратить проникновение «реакционных веяний в культуру» КНДР.
Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов,отметил Ким Чен Ын.
Напомним, съезд секретарей первичных ячеек ТПК в Пхеньяне проходит на фоне усиления международных санкций, в том числе со стороны Совбеза ООН, которые призваны заставить страну отказаться от ядерного оружия. Пхеньян заявляет, что не будет этого делать, пока не исчезнет угроза со стороны США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти