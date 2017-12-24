Спикер Госдумы: решение сирийского вопроса доказывает возможность совместной борьбы с терроризмом
Военная операция в Сирии, а также сотрудничество России, Ирана и Турции в вопросе стабилизации ситуации в регионе, доказали возможность успешной борьбы с терроризмом, передает ТАСС заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат – «широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах»
Тем не менее, после разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии «рассеянные группы террористов начали проникать в Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и Европы», отметил он, обратив внимание на необходимость «выработки механизмов по совместному контролю передвижения террористов через границы».
Володин заявил также, что «борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями и требует конкретных действий, в том числе и по сближению законодательств».
Спикер Госдумы указал на то, что от развития ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии «напрямую зависит безопасность миллионов людей далеко за пределами этих регионов - России, Восточной Азии, Европы, Соединенных Штатов Америки».
Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта,сказал Володин на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В ней принимают участие спикеры парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.
По его словам, важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат – «широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах»
Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права. В этой связи хочу подчеркнуть роль глав наших государств – президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – в этом урегулировании,сказал Володин.
Тем не менее, после разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии «рассеянные группы террористов начали проникать в Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и Европы», отметил он, обратив внимание на необходимость «выработки механизмов по совместному контролю передвижения террористов через границы».
Володин заявил также, что «борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями и требует конкретных действий, в том числе и по сближению законодательств».
Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом – единство. В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия,сказал он.
Спикер Госдумы указал на то, что от развития ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии «напрямую зависит безопасность миллионов людей далеко за пределами этих регионов - России, Восточной Азии, Европы, Соединенных Штатов Америки».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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