Спикер Госдумы: решение сирийского вопроса доказывает возможность совместной борьбы с терроризмом

Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта,

Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права. В этой связи хочу подчеркнуть роль глав наших государств – президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – в этом урегулировании,

Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом – единство. В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия,