17:19 24 декабря

Спикер Госдумы: решение сирийского вопроса доказывает возможность совместной борьбы с терроризмом

Военная операция в Сирии, а также сотрудничество России, Ирана и Турции в вопросе стабилизации ситуации в регионе, доказали возможность успешной борьбы с терроризмом, передает ТАСС заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.



Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта,
сказал Володин на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В ней принимают участие спикеры парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.


По его словам, важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат – «широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах»

Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права. В этой связи хочу подчеркнуть роль глав наших государств – президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – в этом урегулировании,
сказал Володин.

Тем не менее, после разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии «рассеянные группы террористов начали проникать в Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и Европы», отметил он, обратив внимание на необходимость «выработки механизмов по совместному контролю передвижения террористов через границы».

Володин заявил также, что «борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями и требует конкретных действий, в том числе и по сближению законодательств».

Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом – единство. В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия,
сказал он.

Спикер Госдумы указал на то, что от развития ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии «напрямую зависит безопасность миллионов людей далеко за пределами этих регионов - России, Восточной Азии, Европы, Соединенных Штатов Америки».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. jolly deckhand Сегодня, 10:47
    "«борьба с терроризмом возможна только совместными усилиями и требует конкретных действий, в том числе и по сближению законодательств»."
    Это из разряда "мечт",к сожалению...
    jolly deckhand
    1. Каракут Сегодня, 10:54
      России, Ирана и Турции в вопросе стабилизации ситуации в регионе, доказали возможность успешной борьбы с терроризмом,

      Однозначно! Особенно Турция в этой сцепке неплохо сработала..все еще впереди!
      Каракут
      1. nikolaev Сегодня, 16:06
        США нужна большая война на БВ
        «Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».
        Источник: http://rusvesna.su/news/1514112154
        абсолютно понятно почему США и Украина за героизацию нацизма !!! Это необходимый инструмент удержания убл...юдками власти! Ни о какой демократии, правах человека и речи быть не может в капиталистическом мире!!!
        борьба с фашизмом ( борьба за жизнь на планете Земля) = борьба с властью финансового капитала= борьба с еврейским финансовым капиталом
        nikolaev
    2. 79807420129 Сегодня, 11:14
      Коалиции это конечно хорошо,но адрес то штаб квартиры спонсоров и начальников террористов давно известен,вот он:
      Не было бы его,не надо было бы и коалиций. yes
      79807420129
      1. Тралл Сегодня, 11:20
        В этом здании живёт "голубь мира", с которым бесполезно садиться за стол для игры в шахматы(переговоров). Будет долго махать крыльями, пока не повалил все фигуры, нагадит, улетит и всем расскажет, что победил. smile
        Тралл
        1. 79807420129 Сегодня, 11:24
          Цитата: Тралл
          В этом здании живёт "голубь мира", с которым бесполезно садиться за стол для игры в шахматы(переговоров). smile

          При чем голуби меняют окрас через некоторое время то черный,то рыжий,то ковбойской расцветки,но суть от этого не меняется
          Цитата: Тралл
          Будет долго махать крыльями, пока не повалил все фигуры, нагадит, улетит и всем расскажет, что победил.

          drinks hi
          79807420129
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:54
    ... сказал-то он правильно, но у тех же мерикатосов совсем другое видение. и тут уже нужно сними "бороться"...
    a.s.zzz888
  3. NordUral Сегодня, 10:56
    Это смотря с кем коалиция и на каких условиях.
    NordUral
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:58
    Спикер Госдумы: решение сирийского вопроса доказывает возможность совместной борьбы с терроризмом
    Ерунда. Решения сирийского вопроса нет и не будет. Есть движение, а куда кривая выведет... Да и Турция....
    Отсюда, нет доказательства.
    Mavrikiy
  5. pvv113 Сегодня, 10:59
    Борьба с терроризмом была бы намного эффективнее, если бы басмачам и им подобным не покровительствовали рассадники демократии
    pvv113
    1. Тралл Сегодня, 11:05
      Терроризм уже не метод борьбы нем участвующих, а ещё один внешний инструмент войны против государства. На смену фанатикам-одиночкам пришли полноценные военные формирования с финансированием, идеологическим и псевдо-религиозным сопровождением, масштабным набором рекрутов, снабжением тяжёлым вооружением и профессиональным обучением воинскому делу. Цели выбираются так грамотно, что большинство атакованных государств не могут в одиночку справиться с этой бедой.
      Тралл
      1. pvv113 Сегодня, 11:11
        Это точно - раньше террористы были "внутренними", а сейчас еще и внешние появились, причем стоящие на довольствии у пособников "цивилизированного мира"
        pvv113
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма
    С Ираном и немного с Турцией - да. С коалицией во главе с Сша даже близко эффективность не стояла. Поэтому считаю заявление немного напыщенным.
    rotmistr60
  7. коноправ Сегодня, 11:28
    Сначала весь мир негодовал и боролся с большевизмом. Для борьбы с большевизмом придумали фашизм. Фашизм "не потянул" и его заменили национал-социализмом. В конце концов удалось столкнуть их лбами в войне не на жизнь а насмерть. Но к тому времени и большевизм и национал-социализм видоизменились , превратившись в схватку маниакально-арийского расизма с параноидальным социалистическим монархизмом. Победил монархизм. Срочно была организована "холодная война " для борьбы с Коммунизмом, как скромно был назван социалистический монархизм. Путем введения в коммунизм " троянского коня" с названием Демократия, коммунизм был разрушен. Некоторое время копились силы и 9 11 был рожден Международный терроризм. Наш президент первым поздравил американского президента с Днём рождения. Видимо рядом не нашлось толкового майора - сапера, который рассказал бы о способах управляемого подрыва зданий, микровзрывах и другой саперной премудрости. И поскакал этот международный терроризм по странам и континентам! И вот глядя на это сурьёзное лицо с фотографии начинаешь понимать, что это лицо действительно верит всему что ему докладывают. И вообще смешно читать похвалы Эрдогану, которого здесь на сайте хотели задушить за сбитый руский самолёт.
    коноправ
  8. loginovich Сегодня, 11:28
    Спикер Госдумы: решение сирийского вопроса доказывает возможность совместной борьбы с терроризмом

    Неужели тонкий намек ,что и Корею собираются бомбить совместно.
    loginovich
  9. Sergey53 Сегодня, 11:32
    Да не будет никакого единства в борьбе с терроризмом. КАК могут находиться в одной лодке те кто терроризм создаёт и поддерживает его всем чем может, и делает только вид что с ним борется, и те кто с ним реально борется? Это как говорится пчёлы против мёда.
    Sergey53
  10. ваняватный Сегодня, 11:43
    то есть он может не только орать на толстогузых депутатш , чтобы те, не вникая в суть , принимали пачками некие законы , но и рассуждать на отвлеченные темы .... может ему рано еще рот открывать на темы внешней политики ? или госдура имеет к этому отношение? может вклад в победу внесли ?например единогласно проголосовав (как положено , без прений) за заморозку пенсий и очень странную лесную амнистию?все никчемные бездельники лезут на трибуну орать про то , к чему отношения не имеют - безпроигрышно ...
    ваняватный
  11. Rusland Сегодня, 12:57
    Для кого-то это очевидное, а для кого-то невероятное. Ещё неизвестно что в сухом остатке будет.
    Rusland
  12. ando_bor Сегодня, 14:13
    Да, Путин всех заставил боротся с запрещенными в России организациями.
    ando_bor
  13. Гардамир Сегодня, 15:28
    Сайт позиционирует себя, как патриотический. Кто выкладывает статьи и пишет заголовки? Вот выдержка из конституции РФ
    Статья 101

    1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей.

    2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты.

    3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

    4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

    5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
    Где в Конституции есть слово спикер? Различные лже-патриоты любят задавать вопрос, что ты сделал? Так вот я прошу на русскоговорящем сайте на территории России использовать русские слова.
    Гардамир
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