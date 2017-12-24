17:19 24 декабря

Британские военнослужащие в Афганистане остались недовольны рождественским подарком

Военнослужащие британского контингента в Афганистане выразили недовольство тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование католического Рождества, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.



По данным газеты, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий.


«Для сравнения их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра», – пишет издание.

Разница в американском и британском подходе ошеломляет,
сказал один из британских офицеров, расквартированных в Кабуле.

Конечно, в британской армии «нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных)», добавил он.

Другой офицер отметил, что выделенных Лондоном денег «не хватит и на кофе».

Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части,
заявил военный.

Напомним, миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. По двустороннему соглашению между альянсом и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. jolly deckhand Сегодня, 12:03
    Да ладно,дядьки,не привередничайте,вы же солдаты...
    jolly deckhand
    1. Шура пермский Сегодня, 12:06
      Нифига они там пионерлагерь устроили… они в военной обстановке недовольны елкой,ну дела… там мужчины или щеглы малолетние…
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 12:59
        Вот такие современные вояки , без елки никак.
        Идущий
      2. сибиралт Сегодня, 14:47
        Насколько заработали, на столько и получили. lol Англия то что в Афгане потеряла?
        сибиралт
        1. Нормаль ок Сегодня, 16:05
          Цитата: сибиралт
          Насколько заработали, на столько и получили. lol Англия то что в Афгане потеряла?

          Дык они там уже вторую сотню лет мучаются.
          Нормаль ок
    2. Дирижер Сегодня, 12:07
      Обиделись , подарков мало))) Их бы в СА, в суровую мужскую действительность)))
      Дирижер
    3. The_Lancet Сегодня, 12:13
      Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части

      Нормально smile

      The_Lancet
      1. poquello Сегодня, 12:18
        Цитата: The_Lancet
        Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части

        Нормально smile

        а вот канонический пример у кого машинка печатающая мировые дензнаки
        poquello
    4. Pirogov Сегодня, 12:21
      Цитата: jolly deckhand
      Да ладно,дядьки,не привередничайте,вы же солдаты.

      Зольдаты бывают разными . В 1995 был на учениях в Яворове с американцами ,очень специфические были учения, матрасы приехали со своей водой, колой ,едой , туалетом в об чем расписание учений были сорваны так эти клоуны только и делали ,что жрали и пили свою колу , а потом бегали в нужник .
      Pirogov
  2. Тралл Сегодня, 12:04
    А что они забыли в Афганистане?
    Тралл
    1. Дирижер Сегодня, 12:08
      Тама хероина много , фкусного.
      Дирижер
    2. Удав КАА Сегодня, 13:43
      Цитата: Тралл
      А что они забыли в Афганистане?

      Если вы про англичан, то свою колониальную историю! Когда они Рождество праздновали с имперским размахом...за счет афганцев! И всего-то у них тогда было вдоволь! А ныне не то время, не те условия и героин вывозят тоже другие...
      Печалька, блин на всей великой британской роже. Ага.
      Удав КАА
      1. Лексус Сегодня, 14:59
        А ныне не то время, не те условия и героин вывозят тоже другие...

        Звёздно-полосатые)

        Печалька, блин на всей великой британской роже. Ага.

        Вселенская))) в одном фото
        Лексус
        1. Удав КАА Сегодня, 15:06
          Цитата: Лексус
          в одном фото

          У этого недоноска, как у матроса на ленточке, что на беске носится, все написано: ГЛУПЫЙ! ( в оригинале еще жестче, но...цензура, едрить!) laughing
          Удав КАА
          1. Лексус Сегодня, 15:39
            но...цензура, едрить!)

            Приходится "корректничать" bully
            Лексус
      2. Нормаль ок Сегодня, 16:08
        Цитата: Удав КАА
        Если вы про англичан, то свою колониальную историю! Когда они Рождество праздновали с имперским размахом...за счет афганцев! И всего-то у них тогда было вдоволь!

        То, что про колонию, то правда. Но, только в те времена они действительно были хорошими солдатами. Умеющими "стойко переносить...". А сейчас уже не те.
        Нормаль ок
        1. Удав КАА Сегодня, 16:22
          Цитата: Нормаль ок
          Но, только в те времена они действительно были хорошими солдатами. Умеющими "стойко переносить...".

          Коллега, вы абсолютно правы. Посмотрел к/ф "Белое перо"...именно стойкие были солдаты... А чего стоит к/ф "Хозяин морей. На краю Земли"!!!
          Удав КАА
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    по одному фунту стерлингов
    Действительно Королевство "расщедрилось". Хоть бы не позорились и не обижали своих вояк. Но вы (английские в/сл) не расстраивайтесь. Не исключено, что талибы вам преподнесут дополнительный "подарочек".
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 12:08
      Ну Россия вообще Брексит за £0,75 организовала smile
      Тралл
    2. МойВрач Сегодня, 12:09
      А нам какое дело до их подарков?
      МойВрач
      1. Тралл Сегодня, 12:15
        Цитата: МойВрач
        А нам какое дело до их подарков?

        Так это Россия повлияла на размер подарков британскому контингенту в Афганистане. Элементарно же smile
        Тралл
  4. Romanych.by Сегодня, 12:08
    А что британцы хотели?Их хозяева из США разрешили только по 1-му фунту потратить на подарок каждому.Чтобы британские военнослужащие мало-чем отличались от домашних животных.Равноправие должно быть во-всём.Демократия,же...)
    Romanych.by
  5. Lenivets2 Сегодня, 12:08
    Забавно.
    А датчане в курсе, что их поставили на один уровень с монголами?
    Поди гордятся теперь. laughing
    Lenivets2
    1. Тралл Сегодня, 12:12
      Цитата: Lenivets2
      Забавно.
      А датчане в курсе, что их поставили на один уровень с монголами?
      Поди гордятся теперь. laughing

      Монголы, в отличии от датчан, великая нация. В Монголии не предлагают приносить своих домашних питомцев в зоопарк на корм львам и ещё и наблюдать за процессом.
      Тралл
      1. Lenivets2 Сегодня, 12:14
        Это знаете Вы, но не простые западные парни.
        Для них все азиаты это примитивные варвары. hi

        Или Вы всерьёз считаете, что датчане изучали историю и знают про Чингисхана?
        Lenivets2
        1. Смог Сегодня, 12:25
          Цитата: Lenivets2
          Вы всерьёз считаете, что датчане изучали историю

          То есть не знание истории является признаком цивилизованного человека? Ой вей!!!!!
          Смог
          1. Lenivets2 Сегодня, 12:28
            Цитата: Смог
            Цитата: Lenivets2
            Вы всерьёз считаете, что датчане изучали историю

            То есть не знание истории является признаком цивилизованного человека? Ой вей!!!!!


            Ну как показывает история греческой, римской, мелкобритской, северных штатов америки ... цивилизаций, то да "не знание истории является признаком цивилизованного человека".

            п.с. эта формула подходит только для недоцивилизаций западного типа.
            Lenivets2
            1. Смог Сегодня, 12:35
              А вот позволю с Вами не согласится . Они прекрасно знают историю. Правда в собственной интерпретации.
              Смог
              1. Lenivets2 Сегодня, 12:39
                Знание истории в "собственной интерпретации" = не знанию истории.
                Какой смысл изучать историю, если в ней лживые предпосылки, течение и результаты.
                С тем же успехом и пользой вместо неё можно изучить пару кулинарных рецептов. hi
                Lenivets2
          2. Джедай Сегодня, 12:36
            Привет, братишка! soldier drinks Ну вот же какие мелкобритые чопорные - русские уже давно пошли бы выяснять корень беды и получать недополученное с рессорами в руках. wink
            Джедай
            1. Spez Сегодня, 12:57
              Цитата: Джедай
              Привет, братишка! soldier drinks Ну вот же какие мелкобритые чопорные - русские уже давно пошли бы выяснять корень беды и получать недополученное с рессорами в руках. wink

              Русские бы провели тактические учения с целью отработки захвата у противника маскировочных средств(ёлок), провизии, а так же горюче-смазочных материалов и прочих медикаментов drinks
              Spez
              1. Джедай Сегодня, 13:00
                Ваше изложение мысли наталкивает на вопрос: к ССО или разведке отношение имеете? Ежели чего - ответьте в личку. wink
                Джедай
                1. Spez Сегодня, 13:10
                  Да нет, что вы... Просто у меня диван камуфляжем обтянут))))
                  Spez
                  1. Джедай Сегодня, 13:16
                    Как и у меня. wink
                    Джедай
              2. Нормаль ок Сегодня, 16:11
                Цитата: Spez
                Русские бы провели тактические учения с целью отработки захвата у противника маскировочных средств(ёлок), провизии, а так же горюче-смазочных материалов и прочих медикаментов

                100500!!! И тут даже не нужно быть спецназовцем. Артиллеристы тож так делали)))
                Нормаль ок
        2. LSA57 Сегодня, 12:39
          Цитата: Lenivets2
          Или Вы всерьёз считаете, что датчане изучали историю и знают про Чингисхана?

          ну песню наверное слышали laughing
          LSA57
          1. Нормаль ок Сегодня, 16:13
            Цитата: LSA57
            Цитата: Lenivets2
            Или Вы всерьёз считаете, что датчане изучали историю и знают про Чингисхана?

            ну песню наверное слышали laughing

            Класс.
            Нормаль ок
    2. LSA57 Сегодня, 12:36
      Цитата: Lenivets2
      А датчане в курсе, что их поставили на один уровень с монголами?

      а они между прочим самые верные подстилки полосатых. вое как упорно по команде из за лужи Северный поток-2 через свои территориальные воды не пускают
      LSA57
      1. Lenivets2 Сегодня, 12:54
        "а они между прочим самые верные подстилки полосатых"

        Ну это Вы зря.
        Соревнование подстилок между прибалтами, поляками, норвегами и датчанами ещё не закончено.
        И объявлять победителя ещё рано и некорректно. laughing
        Lenivets2
        1. LSA57 Сегодня, 14:06
          Цитата: Lenivets2
          И объявлять победителя ещё рано и некорректно.

          результат закономерен, ничья. приз на всех один, разрешение подлизать заднепроходное отверстие
          LSA57
  6. LSA57 Сегодня, 12:11
    Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части,
    заявил военный.

    могли бы и с союзниками мелкобритами поделиться laughing
    LSA57
    1. Тралл Сегодня, 12:16
      Цитата: LSA57
      Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части,
      заявил военный.

      могли бы и с союзниками мелкобритами поделиться laughing

      Ну уж нет, пусть теперь у кошек попробуют отнять smile
      Тралл
      1. LSA57 Сегодня, 12:40
        Цитата: Тралл
        Ну уж нет, пусть теперь у кошек попробуют отнять

        да кто их к ним пустит laughing
        LSA57
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:21
    Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы.

    А они думают что в лагере скаутов.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Lenivets2 Сегодня, 12:25
      Да Вы, что?
      Туалетной бумаги мало, пепси до передовой вообще не доставляют.
      Ну как так можно воевать, это беспредел какой-то! laughing
      Lenivets2
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:09
        Звери... Даже свежий номер Плейбоя под елочку не положили laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
  8. moskowit Сегодня, 12:30
    Известен факт, что английские солдаты отказались идти в атаку по поводу непоставки в подразделение туалетной бумаги... Не от испугу, что нечем подтереться, а от невыполнения положенных обязательств интендантскими службами....Так что ничего нового....
    moskowit
  9. Каракут Сегодня, 12:32
    Военнослужащие британского контингента в Афганистане выразили недовольство

    Подарки уже на месте...господа!
    Каракут
  10. midivan Сегодня, 12:35
    [/quote]Военнослужащие британского контингента в Афганистане выразили недовольство тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование католического Рождества,[quote]
    Ну нойте чуханы! 1 фунт эт же почти целых 80 рублей! Скинулись быстренько, по пузырю на два рыла паленки афганской и барбарыске хватит, а догнаться там и так есть чем, походите по полям laughing Ну вы меня поняли.... yes
    midivan
    1. Не либероид Русский Сегодня, 13:10
      на 1 фунт в афгане они быстрее опия или героина накупят, чем паленки
      Не либероид Русский
  11. Rusland Сегодня, 12:36
    Пусть переходят на нашу сторону, мы их согреем, накормим и поздравим. Чтоб вас перекосило.
    Rusland
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 12:50
    «Для сравнения их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра», Хорошо воюют вояки!
    ВЕРЕСК
    1. Смог Сегодня, 12:53
      Цитата: ВЕРЕСК
      Хорошо воюют вояки!

      В Звездных войнах.
      Смог
  13. изя топ Сегодня, 12:52
    как дети no тьфу...
    изя топ
  14. Masya Masya Сегодня, 12:54
    а что, за единоличие- то? пусть скинутся и на 500 фунтов и шнапсу наберут... гуляй рваннина! laughing
    Masya Masya
  15. фа2998 Сегодня, 12:59
    [quote=LSA57][quote]Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части,
    заявил военный.[/quote]
    А мы, с высоких трибун все укоряем американцев в высоком оборонительном бюджете- а знаете сколько в мире бездомных собак и кошек! И все требуют ухода, тут и 700 млрд.баксов не хватит! laughing hi
    фа2998
  16. Altona Сегодня, 12:59

    Чтобы как-то особенно позлить именно британских солдат,мне вот подарили такой наборчик к Новому году. Скотландский уиски вместе со стаканами. hi drinks
    Altona
    1. oldzek Сегодня, 13:33
      пробовал я и джин и виски....водка лучшеИМХО
      oldzek
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:46
        Да этого добра полно на полках, даже травились вискарем.
        ul_vitalii
  17. Rusland Сегодня, 13:05
    Ещё неделя осталась, подвезут подарки, если самолёт на подлёте не грохнут.
    Rusland
  18. Не либероид Русский Сегодня, 13:09
    пипифакса мало положили ?
    Не либероид Русский
  19. Altona Сегодня, 13:24
    Цитата: Rusland
    Ещё неделя осталась, подвезут подарки, если самолёт на подлёте не грохнут.

    -----------------------------
    Рождество то уже завтра.
    Altona
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:44
      Только наш и останется справлять, если что, то и 13.01.,лучше позже чем никогда.А там и китайский на подходе.Пусть надеются.
      ul_vitalii
  20. Комментарий был удален.
  21. Грац Сегодня, 14:03
    так британцы в большинстве своем протестанты, так что зачем им праздновать католическое рождество . 500 фунтов я думаю вполне хватит на всех католиков в гарнизоне из числа англичан
    Грац
  22. perepilka Сегодня, 14:04
    Таки у бритишей из вояк спешел эйр и спешел лодочники what Хотя, чёт сумлеваюсь. Не, пингвинская хочу всё, а потом посмотрим, разлагает армию. Где Рояль Нэви? Из всех фрегатов и корветов один на ходу. И ещё подарки требуют на Рождество. Повезло, что люфтваффе нет, как в 40-41 laughing г
    perepilka
  23. Васян1971 Сегодня, 14:28
    "... но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных)."
    Викинги и монголы рулят!
    Васян1971
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:13
      Цитата: Васян1971
      Викинги и монголы рулят!

      Да какие там уже викинги... negative Вырожденцы,как результат инцеста полоумных Гамлета и Офелии. wassat В европе,похоже,каждая страна отвечает за "свой" сектор психических и сексуальных расстройств, от "классической" педерастии до некропедозоофилии,ага.
      Paranoid50
  24. Trouble Сегодня, 15:12
    Пусть радуются, что не запретили праздновать, как в некоторых городах ЕС в той же Дании.
    Trouble
  25. Ядерная АЗС Сегодня, 15:26
    Осталось англичанам только жрать просроченную на 20 лет тушенку, хлеб из фуражного зерна и стоять на коленях с надписью «кавказ сила» пеной для бритья, как это принято в раиске
    Ядерная АЗС
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