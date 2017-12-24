Британские военнослужащие в Афганистане остались недовольны рождественским подарком
Военнослужащие британского контингента в Афганистане выразили недовольство тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование католического Рождества, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.
По данным газеты, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий.
«Для сравнения их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра», – пишет издание.
Конечно, в британской армии «нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных)», добавил он.
Другой офицер отметил, что выделенных Лондоном денег «не хватит и на кофе».
Напомним, миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. По двустороннему соглашению между альянсом и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.
По данным газеты, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий.
«Для сравнения их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра», – пишет издание.
Разница в американском и британском подходе ошеломляет,сказал один из британских офицеров, расквартированных в Кабуле.
Конечно, в британской армии «нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных)», добавил он.
Другой офицер отметил, что выделенных Лондоном денег «не хватит и на кофе».
Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части,заявил военный.
Напомним, миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. По двустороннему соглашению между альянсом и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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