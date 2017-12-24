Шредер: Я доверяю Владимиру Путину
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал газете Rheinische Post о своей работе в «Роснефти», а также о своем отношении к Владимиру Путину.
По словам бывшего федерального канцлера, председательствовать в совете директоров российской нефтяной фирмы – «увлекательная задача», и деньги тут особо не важны.
Он подчеркнул, что хорошие отношения с компанией «Роснефтью» и с Россией в целом – в интересах ЕС, и Берлин в итоге ощутит пользу от них.
На реплику журналиста о том, что Россия находится под санкциями, Шредер заявил, что против ограничений и что, на его взгляд, в конечном итоге они будут сняты.
Он подтвердил также, что считает Владимира Путина своим другом.
Он объяснил, что дружба подразумевает «возможность делиться своим мнением и высказывать критику, но исключительно с глазу на глаз». При этом Шредер признал, что, возможно, не все знает о российском президенте, потому что «у всех есть секреты».
С его точки зрения, сближение России и Германии невозможно без Путина.
О том, что Шредер возглавит совет директоров компании «Роснефть», стало известно в сентябре. Сам он в беседе с журналистами заявил, что очень рад этому назначению.
По словам бывшего федерального канцлера, председательствовать в совете директоров российской нефтяной фирмы – «увлекательная задача», и деньги тут особо не важны.
И знаете что: если бы я заседал в совете директоров американской фирмы, а не российской, все бы сказали: ну и прекрасно. В этой критике есть некоторая доля лицемерия,цитирует Шредера РИА Новости.
Он подчеркнул, что хорошие отношения с компанией «Роснефтью» и с Россией в целом – в интересах ЕС, и Берлин в итоге ощутит пользу от них.
На реплику журналиста о том, что Россия находится под санкциями, Шредер заявил, что против ограничений и что, на его взгляд, в конечном итоге они будут сняты.
Он подтвердил также, что считает Владимира Путина своим другом.
Да, так и есть. И так и будет. Я доверяю Владимиру Путину,сказал экс-канцлер.
Он объяснил, что дружба подразумевает «возможность делиться своим мнением и высказывать критику, но исключительно с глазу на глаз». При этом Шредер признал, что, возможно, не все знает о российском президенте, потому что «у всех есть секреты».
С его точки зрения, сближение России и Германии невозможно без Путина.
Управлять Россией – непростая задача. Скорее вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет. Шагом к сближению могло бы быть постепенное снятие обоюдных санкций,отметил экс-канцлер.
О том, что Шредер возглавит совет директоров компании «Роснефть», стало известно в сентябре. Сам он в беседе с журналистами заявил, что очень рад этому назначению.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти