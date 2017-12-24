17:14 24 декабря

Шредер: Я доверяю Владимиру Путину

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал газете Rheinische Post о своей работе в «Роснефти», а также о своем отношении к Владимиру Путину.



По словам бывшего федерального канцлера, председательствовать в совете директоров российской нефтяной фирмы – «увлекательная задача», и деньги тут особо не важны.


И знаете что: если бы я заседал в совете директоров американской фирмы, а не российской, все бы сказали: ну и прекрасно. В этой критике есть некоторая доля лицемерия,
цитирует Шредера РИА Новости.

Он подчеркнул, что хорошие отношения с компанией «Роснефтью» и с Россией в целом – в интересах ЕС, и Берлин в итоге ощутит пользу от них.

На реплику журналиста о том, что Россия находится под санкциями, Шредер заявил, что против ограничений и что, на его взгляд, в конечном итоге они будут сняты.

Он подтвердил также, что считает Владимира Путина своим другом.

Да, так и есть. И так и будет. Я доверяю Владимиру Путину,
сказал экс-канцлер.

Он объяснил, что дружба подразумевает «возможность делиться своим мнением и высказывать критику, но исключительно с глазу на глаз». При этом Шредер признал, что, возможно, не все знает о российском президенте, потому что «у всех есть секреты».

С его точки зрения, сближение России и Германии невозможно без Путина.

Управлять Россией – непростая задача. Скорее вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет. Шагом к сближению могло бы быть постепенное снятие обоюдных санкций,
отметил экс-канцлер.

О том, что Шредер возглавит совет директоров компании «Роснефть», стало известно в сентябре. Сам он в беседе с журналистами заявил, что очень рад этому назначению.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. Каракут Сегодня, 14:39
    Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!
    Каракут
    1. poquello Сегодня, 14:42
      Цитата: Каракут
      Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!

      а он им не был?
      poquello
      1. Каракут Сегодня, 14:44
        Цитата: poquello
        Цитата: Каракут
        Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!

        а он им не был?

        Он им и оставался всегда, в отличии от мадам Меркель....
        Каракут
        1. Тралл Сегодня, 14:50
          Шредер не одинок в своих чувствах smile

          Тралл
        2. 210окв Сегодня, 14:58
          Вилли Брандт и Шредер на ум приходят канцлеры ФРГ с коими были нормальные без закидонов отношения..Хотя конечно все они одним миром......Там и Гитлер был.
          Цитата: Каракут
          Цитата: poquello
          Цитата: Каракут
          Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!

          а он им не был?

          Он им и оставался всегда, в отличии от мадам Меркель....
          210окв
          1. Монос Сегодня, 15:37
            С его точки зрения, сближение России и Германии невозможно без Путина.

            Оно просто невозможно. Англосаксы и французы не допустят. Такое сближение для них страшный сон.
            Монос
            1. Pirogov Сегодня, 15:44
              Цитата: Монос
              Оно просто невозможно. Англосаксы и французы не допустят. Такое сближение для них страшный сон.

              Сближение России и Германии означал бы конец гегемонии англосаксов . Поэтому они из штанов выпрыгнут но этого не допустят.
              Pirogov
      2. Тралл Сегодня, 14:44
        Цитата: poquello
        Цитата: Каракут
        Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!

        а он им не был?

        Ну тогда кайзером smile
        Тралл
        1. poquello Сегодня, 14:52
          Цитата: Тралл
          Цитата: poquello
          Цитата: Каракут
          Молодец ! Быть тебе канцлером Германии!

          а он им не был?

          Ну тогда кайзером smile

          Генеральным секретарём ЦК КПГ не будет.
          poquello
          1. Тралл Сегодня, 14:56
            Лет через 20-30 Компартия будет самой популярной политической силой во всех трёх Германиях smile
            Тралл
            1. poquello Сегодня, 14:57
              Лет через 20-30 Компартия Китая будет самой популярной политической силой во всех трёх Германиях
              poquello
            2. Svarog Сегодня, 15:16
              Цитата: Тралл
              Лет через 20-30 Компартия будет самой популярной политической силой во всех трёх Германиях smile

              И не только в германиях)) Человеку не нужно гос-во если оно не социально ориентированно.
              Svarog
            3. 210окв Сегодня, 15:19
              Подозреваю что лет через тридцать у них будет задача вовремя совершить намаз.Коммунизм не для них.
              Цитата: Тралл
              Лет через 20-30 Компартия будет самой популярной политической силой во всех трёх Германиях smile
              210окв
              1. Тралл Сегодня, 15:24

                Не все так однозначно smile
                Зажжение Ханукии в центре Берлина близ Бранденбурских ворот символизирует полнейший триумф Кагала над Немецкими Гойлемами!!!!!!
                (Император Оттон 1 Великий, Фридрих Вильгельм Прусский, Отто Фон Бисмарк, Кайзер Вильгельм, в ужасе от нынешних потомков на том свете)
                Тралл
                1. 32363 Сегодня, 16:20
                  Цитата: Тралл

                  Не все так однозначно smile
                  Зажжение Ханукии в центре Берлина близ Бранденбурских ворот символизирует полнейший триумф Кагала над Немецкими Гойлемами!!!!!!
                  (Император Оттон 1 Великий, Фридрих Вильгельм Прусский, Отто Фон Бисмарк, Кайзер Вильгельм, в ужасе от нынешних потомков на том свете)

                  дачтовиговогите, а что у вас на кгасной площади?
                  32363
      3. сибиралт Сегодня, 15:28
        Меньше слушать забугорных "доброжелателей", да больше своё делать.
        сибиралт
    2. Svarog Сегодня, 14:52
      Все кого кормит Владимир Путин ему доверяют, а кого кормит Трамп, те доверяют Трампу и.тд Путин пошел по простому пути, он прикармливает сми, актеров, спортсменов, олигархов, в общем всех , кто влияет на общественное мнение, при этом совершенно забыв о своих предвыборных обещаниях и собственно о своем же народе..
      Svarog
      1. jolly deckhand Сегодня, 14:56
        good Приятно адекватного Человека почитать здесь,где одни уряпатриёти...... hiНа тебе мою любимую,Братиш...
        jolly deckhand
        1. Тралл Сегодня, 14:57
          Цитата: jolly deckhand
          good Приятно адекватного Человека почитать здесь,где одни уряпатриёти...... hi

          Вас уже двое.
          Тралл
          1. jolly deckhand Сегодня, 15:02
            А вас орда,говоришь?
            jolly deckhand
        2. Svarog Сегодня, 15:15
          Цитата: jolly deckhand
          good Приятно адекватного Человека почитать здесь,где одни уряпатриёти...... hiНа тебе мою любимую,Братиш...

          Спасибо, мне тоже эта песнь нравиться)
          Svarog
          1. просто экспл Сегодня, 16:07
            дык в одном кабинете сидите на црушной базе , могли бы на колонки ее вывести , зачем нам ее выкладываете ?
            просто экспл
      2. LSA57 Сегодня, 15:01
        Цитата: Svarog
        Путин пошел по простому пути, он прикармливает сми, актеров, спортсменов, олигархов, в общем всех , кто влияет на общественное мнение,

        корми печенюшками как нуланд? и откуда такие сведения? а райкин вон на него обижен.
        при этом совершенно забыв о своих предвыборных обещаниях

        и собственно о своем же народе..

        а о каком народе он помнит? в окошко гляньте. на дорогу. много наших машин? сплошь иномарки и пробки. это мы так плохо живём? при ЕБН лучше? или при горбачёвских талонах хорошо было?
        LSA57
        1. Тралл Сегодня, 15:04
          У него старая версия методички, вот и палится
          Тралл
          1. LSA57 Сегодня, 15:06
            Цитата: Тралл
            У него старая версия методички, вот и палится

            там ниже ещё один, но похоже уже с новой
            LSA57
            1. jolly deckhand Сегодня, 15:22
              laughing Орда,которые тралл,лса57,и иже с ними-на вашу орду!!! smile
              jolly deckhand
              1. 79807420129 Сегодня, 16:34
                Цитата: jolly deckhand
                Орда,которые тралл,лса57,и иже с ними-на вашу орду!!!

                Если ты плюнешь в эту орду она утрется,если орда плюнет в тебя ты захлебнешься,взгляды разные это нормально,но хамство по башке одинаково. yes
                79807420129
            2. просто экспл Сегодня, 16:08
              так они оба новореги , и сразу после регистрации понесли "правду" народу , начали просвещать нас темных о том как мы плохо живем и как надо быстро скинуть Путина и тогда ээээээх заживем .....
              каклы не дадут соврать , они ээээээх как зажили .
              просто экспл
      3. 79807420129 Сегодня, 15:18
        Цитата: Svarog
        Все кого кормит Владимир Путин ему доверяют, а кого кормит Трамп, те доверяют Трампу и.тд

        Ясен пень hi
        Цитата: Svarog
        при этом совершенно забыв о своих предвыборных обещаниях и собственно о своем же народе

        А Трамп? wink
        79807420129
        1. Svarog Сегодня, 15:21
          Цитата: 79807420129
          А Трамп?

          А до Трампа мне похер, я в России живу. Пусть дурачит своих как хочет, там у народа вместо мозгов гамбургеры уже давно и нашему народу в голову пытаются гамбургер заселить и не безуспешно, нужно отметить...
          Svarog
          1. просто экспл Сегодня, 16:10
            то что вы под российскими прокси сидите не говорит о том что вы русские .
            вы гусские дгуг дгуга не обманываете .
            просто экспл
            1. Svarog Сегодня, 16:15
              Цитата: просто экспл
              то что вы под российскими прокси сидите не говорит о том что вы русские .
              вы гусские дгуг дгуга не обманываете .

              Мы то русские, а вот вы каких будите? Вы за тех,кто ельцын центр построили, за либералов, к коим ваш вождь относит себя?
              Svarog
              1. просто экспл Сегодня, 16:28
                Абрам , зачем так нагло врать ? мы все прекрасно знаем насколько вы там все гусские .
                от того что вы там русский язык выучили крайняя плоть не отрастет .
                просто экспл
                1. Svarog Сегодня, 16:34
                  Цитата: просто экспл
                  Абрам , зачем так нагло врать ? мы все прекрасно знаем насколько вы там все гусские .
                  от того что вы там русский язык выучили крайняя плоть не отрастет .

                  Вы осторожнее, у вождя все друзья без крайней плоти)) как бы вы не переусердствовали)) хахах
                  Svarog
                  1. просто экспл Сегодня, 16:40
                    а че , трампа уже и вождем называть начали ?
                    но у него не только друзья , у него и зять видный без крайней плоти , поэтому и Иванка в иудейки записалась .
                    так что у вас там одноплеменной кагал собрался .
                    все свои .
                    просто экспл
  2. poquello Сегодня, 14:45
    после Путина лучше не будет

    вот чего до буржуев никак не доходит
    poquello
    1. Кот Всапогах Сегодня, 14:52
      до них всегда тяжело доходит, потому как не через традиционное место laughing уж больно долог путь!!!
      Кот Всапогах
  3. Greenwood Сегодня, 14:49
    А я нет. Ну как можно доверяться какому-то таскателю чемоданчика, которого олигархи и окружение ЕБН буквально за уши вытащили во власть на замену спившемуся Ельцину. Он никак себя не проявил в 90-х, его имя никому не было известно до 99-ого года.
    Greenwood
    1. poquello Сегодня, 14:55
      Цитата: Greenwood
      А я нет. Ну как можно доверяться какому-то таскателю чемоданчика, которого олигархи и окружение ЕБН буквально за уши вытащили во власть на замену спившемуся Ельцину. Он никак себя не проявил в 90-х, его имя никому не было известно до 99-ого года.

      а этот на первом плане типа проявил ))))))))))))))))))
      poquello
      1. Тралл Сегодня, 15:00
        Цитата: poquello
        а этот на первом плане типа проявил

        Дом разрушил, дерево спилил, Ксюшу воспитал smile
        Тралл
        1. poquello Сегодня, 15:06
          Цитата: Тралл
          Цитата: poquello
          а этот на первом плане типа проявил

          Дом разрушил, дерево спилил, Ксюшу воспитал smile

          Вспоминая, как он вылез - лез всё время выступать, усё.
          poquello
        2. мордвин 3 Сегодня, 15:58
          Цитата: Тралл
          Ксюшу воспитал

          Ну, хоть Маша нормальная.
          мордвин 3
    2. LSA57 Сегодня, 15:05
      Цитата: Greenwood
      А я нет.

      что то вашей кандидатуры не видно в списке кандидата на пост Президента. ушей нет за которые олигархи всех подряд в президенты за уши тянут? отрастите laughing
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:16
        Фотку на готове видно держит, чтобы всем показывать и рассказывать, похоже неудачник и завистник с нулевыми достижениями.
        ul_vitalii
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:56
          Цитата: ul_vitalii
          Фотку на готове видно держит

          Уже на второй ветке вывесили,ага. yes
          Paranoid50
    3. просто экспл Сегодня, 16:12
      а Вы сразу директором родились ? или Ваше первое рабочее место было креслом президента корпорации или страны ?
      просто экспл
    4. Greenwood Сегодня, 16:25
      Ух, сколько запутинцев набежало. Прям делением размножаетесь.
      Greenwood
  4. pvv113 Сегодня, 14:56
    его имя никому не было известно до 99-ого года.

    Талант разведчика! wink
    pvv113
    1. Тралл Сегодня, 15:01
      Цитата: pvv113
      его имя никому не было известно до 99-ого года.

      Талант разведчика! wink

      Он тогда ушел в тень после убийства Кеннеди smile
      Тралл
      1. pvv113 Сегодня, 15:16
        А разве катастрофа шаттла «Челленджер» - не его работа?
        pvv113
        1. фигвам Сегодня, 15:42
          Так может и часовню он развалил?
          фигвам
          1. pvv113 Сегодня, 15:45
            Это которая в 14-м веке? lol
            pvv113
            1. фигвам Сегодня, 16:30
              Ну да она самая yes
              фигвам
              1. pvv113 Сегодня, 16:59
                Никакой информации - видать следы за собой все подчистил wink
                pvv113
  5. Идущий Сегодня, 14:58
    На реплику журналиста о том, что Россия находится под санкциями, Шредер заявил, что против ограничений и что, на его взгляд, в конечном итоге они будут сняты.


    Конечно будут сняты , только не торопитесь , дайте нам расшевелить свою экономику.
    Идущий
  6. freddyk Сегодня, 15:01
    Скоро Запад будет вспоминать Путина с ностальгией. Они его расшатывают, но никак не ожидают, что на его место придут коммунисты. Вот тогда они взвоют по настоящему.
    freddyk
    1. LSA57 Сегодня, 15:10
      Цитата: freddyk
      но никак не ожидают, что на его место придут коммунисты.

      а вот этого точно никогда не будет
      LSA57
      1. freddyk Сегодня, 15:47
        Цитата: LSA57
        а вот этого точно никогда не будет


        Не надо бежать впереди паровоза( бронепоезда). Жизнь покажет. wink
        freddyk
    2. Svarog Сегодня, 15:25
      Цитата: freddyk
      Скоро Запад будет вспоминать Путина с ностальгией. Они его расшатывают, но никак не ожидают, что на его место придут коммунисты. Вот тогда они взвоют по настоящему.

      Ой как я с вами согласен)) Если придут,то да взвоют. Я тут смотрел, как Грудинина компартия выдвигала в президенты, все хорошо и программа четкая, НО, какая то атмосфера, что ли обреченная была, как то не верят они сами, что победить получится.. такое ощущение у меня сложилось.. Надо, как то сильнее их поддерживать))
      Svarog
      1. просто экспл Сегодня, 16:14
        а ваш куратор из Лэнгли вам позволит поддержать коммунистов ?
        просто экспл
  7. voyaka uh Сегодня, 15:05
    "О том, что Шредер возглавит совет директоров компании «Роснефть», стало известно в сентябре"////

    О! Продвинулся человек. fellow
    voyaka uh
    1. sa-ag Сегодня, 15:08
      Цитата: voyaka uh
      О! Продвинулся человек.

      Ну не пенсию ему же жить:-)
      sa-ag
  8. SCHMEL Сегодня, 15:06
    и деньги тут особо не важны.
    laughing laughing laughing
    SCHMEL
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:12
    А он не плохо сохранился laughing Формулу Макропулоса нашел?
    Горный стрелок
  10. Александр War Сегодня, 15:14
    Ответ министерства юстиции по "Фонду Эберта" https://colonelcassad.livejournal.com/3891378.htm
    l
    Александр War
    1. Sergey53 Сегодня, 15:17
      А ответ юстиции по "фонду Кудрина"?
      Sergey53
  11. askort154 Сегодня, 15:20
    Какие были прекрасные перспективы в начале 2000-х . Планировалась ось : Париж-Берлин - Москва. Затем экономическая зона : от Лиссабона до Владивостока. Эти идеи продвигали Путин и Шредер( канцлер 1998-2005гг.) Шредер категорично был против войны США в Ираке. Американцы поняли, что сближение России и Германии ( ресурсы с технологиями) , смерти подобно. Они стали расшатывать "верхушку" Германии, в итоге Шредера "ушли" раньше срока на один год ( 2005г), а в место него протащили Меркель. У Шредера своих детей нет (трижды женат). Он усыновил девочку и мальчика из Питера. Вот такой немецкий друг у Путина. yes
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 15:24
      Да , США все эти планы поломала , для них это бы означало быстрое выдворение за океан.
      Идущий
  12. Esoteric Сегодня, 15:57
    По словам бывшего федерального канцлера, председательствовать в совете директоров российской нефтяной фирмы – «увлекательная задача», и деньги тут особо не важны.

    А мы это слышали, когда Путин говорил о зарплате "эффективного менеджера" Сечина... laughing Если они вам не важны, отсылайте в Кузбасс, будем строить в Кемерово завод по переработке ТБО... yes
    Esoteric
  13. Million Сегодня, 16:06
    А вот и предвыборная агитация ненавячиво началась
    Million
    1. Svarog Сегодня, 16:16
      Цитата: Million
      А вот и предвыборная агитация ненавячиво началась

      Да капец как навязчиво!
      Svarog
  14. NF68 Сегодня, 16:47
    Герхард Шредер один из серых кардиналов Германии и коли уж на то пошло, его мненние в отношении России и необходимости сотрудничества с Россией разделяют не мало влиятельных людей не только в Германии, но и в ЕС целом. Другое дело то, что сейчас об этом лучше особо не распространяться.
    NF68
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