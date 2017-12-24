Шредер: Я доверяю Владимиру Путину

И знаете что: если бы я заседал в совете директоров американской фирмы, а не российской, все бы сказали: ну и прекрасно. В этой критике есть некоторая доля лицемерия,

Да, так и есть. И так и будет. Я доверяю Владимиру Путину,

Управлять Россией – непростая задача. Скорее вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет. Шагом к сближению могло бы быть постепенное снятие обоюдных санкций,