17:14 24 декабря

Кадыров рассказал о возвращении детей из Ирака и Сирии

Более 90 женщин и детей было вывезено с территории Ирака и Сирии с августа текущего года, передает РИА Новости сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова.



Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться,
сказал Кадыров в программе «Итоги недели» на НТВ.


Он признался, что его жена плакала, когда смотрела видеоролик о вывезенных людях.

Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…
рассказал глава республики.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «надо смотреть за ними (вывезенными людьми) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились».

По данным агентства, процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии активизировался после того, как Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористам, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Глава Чечни выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 15:22
    Этих "родителей"надеюсь закопали..А детишек ещё предстоит вырастить и воспитать нормально.
    210окв
    1. poquello Сегодня, 15:27
      Цитата: 210окв
      Этих "родителей"надеюсь закопали..А детишек ещё предстоит вырастить и воспитать нормально.

      лучше надеяться, что закопали тех кто их вербовал
      poquello
    2. jolly deckhand Сегодня, 15:28
      Не получится,Дим.Они уже террористы,их перевоспитать не выйдет,мстить будут за родителей.
      jolly deckhand
      1. 210окв Сегодня, 15:33
        Я надеюсь конечно что такого не будет..Все зависит от тех кто их будет в дальнейшем воспитывать.В той среде где они находились совсем другие отношения между родителями и детьми.Хорошего они там ничего не видели,отсюда хорошим их можно и нужно воспитать.Может быть я и ошибаюсь.. hi
        Цитата: jolly deckhand
        Не получится,Дим.Они уже террористы,их перевоспитать не выйдет,мстить будут за родителей.
        210окв
    3. Svarog Сегодня, 15:30
      Что террористов обратно завозит?
      Svarog
      1. Тралл Сегодня, 15:35
        Цитата: Svarog
        Что террористов обратно завозит?

        Да смените вы уже методичку, палитесь постоянно.
        Тралл
        1. Svarog Сегодня, 15:38
          Цитата: Тралл
          Цитата: Svarog
          Что террористов обратно завозит?

          Да смените вы уже методичку, палитесь постоянно.

          У вас навязчивая идея? все методички какие то, и про вас можно тоже сказать, да и про половину сайта. Считаете, что всем разные методички раздают? Кому то за Путина, а кому то против? Или если за Путина то это от сердца?))
          Svarog
          1. 210окв Сегодня, 15:47
            Знаете что я Вам скажу.Да,дело не в методичке..А в том кто и как видит ситуацию.Для Вас дети вырванные из лап радикальных исламистов уже априори террористы,для других-просто дети которым посчастливилось вырваться из ада.Что и как дальше?Вы предлагаете что бы их там бросили?
            210окв
            1. Svarog Сегодня, 15:50
              Цитата: 210окв
              Знаете что я Вам скажу.Да,дело не в методичке..А в том кто и как видит ситуацию.Для Вас дети вырванные из лап радикальных исламистов уже априори террористы,для других-просто дети которым посчастливилось вырваться из ада.Что и как дальше?Вы предлагаете что бы их там бросили?

              Я бы по другому вопрос поставил. А как они там оказались? И Почему? И что власть сделал, что бы их там не было? И потом, не говориться, сколько лет детям, если от 14 до 18, то это совсем не дети, а потенциальные террористы и жены террористов, тоже во мне сомнения вызывают..
              Svarog
              1. Pirogov Сегодня, 15:58
                Цитата: Svarog
                Я бы по другому вопрос поставил. А как они там оказались? И Почему? И что власть сделал, что бы их там не было? И потом, не говориться, сколько лет детям, если от 14 до 18, то это совсем не дети, а потенциальные террористы и жены террористов, тоже во мне сомнения вызывают..

                Согласен с вами ,ладно маленькие дети ,а жёны то прекрасно понимали куда они едут и кем стали их мужья .
                Pirogov
              2. AshiSolo Сегодня, 16:36
                Цитата: Svarog
                Цитата: 210окв
                Знаете что я Вам скажу.Да,дело не в методичке..А в том кто и как видит ситуацию.Для Вас дети вырванные из лап радикальных исламистов уже априори террористы,для других-просто дети которым посчастливилось вырваться из ада.Что и как дальше?Вы предлагаете что бы их там бросили?

                Я бы по другому вопрос поставил. А как они там оказались? И Почему? И что власть сделал, что бы их там не было? И потом, не говориться, сколько лет детям, если от 14 до 18, то это совсем не дети, а потенциальные террористы и жены террористов, тоже во мне сомнения вызывают..


                А вы не ставьте вопросов. Дети - абсолютно беззащитны перед взрослыми. Что им в голову вложить, то там и будет. Ребёнок не пойдёт в прокуратуру, если его попытаются вывезти из страны. Он поедет с папой и с мамой.

                Кроме того, непонятно о ком вообще идёт речь в статье. Может я читал невнимательности, но я там не вижу речи именно о детях тапочников.

                Зы: когда у вас будет свой ребёнок, любимый ребёнок, вы поймёте что ни одна страна и никакие деньги не стоят его слезинки. И это касается всех детей. Если у вас есть дети и вы этого не поняли - флаг вам в руки. Можете протестовать и бунтовать против таких моментов. Быть фашистом и тапочником никто не запрещает. Редко кому совесть вовремя говорит о том, что он стал тем же, кому противостоит.
                AshiSolo
                1. Svarog Сегодня, 16:41
                  Цитата: AshiSolo
                  А вы не ставьте вопросов

                  Вы попробуйте все же вопросы себе позадавать - развивает знаете ли. И внимательно потрудитесь прочесть. В статье нет данных о каком возрасте детей идет речь. Это важно. Потому что, в 14-18 лет детей уже так зомбируют, что они могу легко себя подорвать в метро и не дай Бог, что бы там ваши дети оказались. А про жен террористов и даже объяснять ничего не буду. Ваша эмоциональность в этом вопросе контрпродуктивна и опасна.
                  Svarog
    4. сибиралт Сегодня, 15:41
      Ну, ну. Кадырову ли не знать, что он сделал с мужьями этих женщин в Сирии. lol
      сибиралт
  2. poquello Сегодня, 15:25
    другая новость про Кадырова интересней
    Чеченская социальная сеть Mylistory обогнала Periscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в App Store. Бум популярности сети начался после того, как туда переселился такой популярный блогер, как Рамзан Кадыров. Накануне его забанили в Instagram и Facebook.

    на взгляде
    poquello
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:37
    Ну кто бы мог подумать, что абрек и сын абрека станет таким полезным России. И это почти ничего не стоит!
    Горный стрелок
  4. 32363 Сегодня, 16:15
    чото прям сюр какойто, Варвару Караулову посадили за то что в Сирию хотела свалить, а теперь тех баб кто из Сирии возвращаются встречают как героев, где логика?
    32363
  5. tchoni Сегодня, 16:32
    Я так понял, что речь идет о детях этнических чисенцев , воюющих на стороне ИГИЛ и прочих бармалеев? Вопрос: зачем эти люди нужны в России?
    tchoni
  6. Житель Урала Сегодня, 16:37
    Вот именно - теперь воспитать их надо еще.
    Внушить для начала что их отцы не герои а террористы, что весьма сложно.
    Ребенок всегда будет поступки отца обожествлять - у многих из террористов в семьях культивировался анархизм и ненависть ко всему государственному. К тому же матери то остались - что у них в голове -ненависть к бывшему мужу или жажда мести? это надо на контроле держать.
    Ну и интересно - это жены и дети чеченцев или чьи? И кого они в таком случае благодарят - Кадырова или свою родину Россию?
    Житель Урала
  7. Ierarh Сегодня, 16:43
    Цитата: Горный стрелок
    Ну кто бы мог подумать, что абрек и сын абрека станет таким полезным России. И это почти ничего не стоит!
    Кадыров не моей веры и не моей нации. И он убивал русских. Не верю что люди так меняются...
    Ierarh
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