Кадыров рассказал о возвращении детей из Ирака и Сирии

Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться,

Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…