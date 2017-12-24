Кадыров рассказал о возвращении детей из Ирака и Сирии
Более 90 женщин и детей было вывезено с территории Ирака и Сирии с августа текущего года, передает РИА Новости сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он признался, что его жена плакала, когда смотрела видеоролик о вывезенных людях.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «надо смотреть за ними (вывезенными людьми) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились».
По данным агентства, процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии активизировался после того, как Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористам, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Глава Чечни выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться,сказал Кадыров в программе «Итоги недели» на НТВ.
Он признался, что его жена плакала, когда смотрела видеоролик о вывезенных людях.
Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…рассказал глава республики.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «надо смотреть за ними (вывезенными людьми) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились».
По данным агентства, процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии активизировался после того, как Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористам, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Глава Чечни выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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