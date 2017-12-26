Свободу Лапландии! Санта-Клауса в президенты! Хватит кормить Москву? Часть 1

Лапландия – это не просто мимишно-волшебный край, похожий на снежный шар, который знатно встряхнули. Лапландия – это очень своеобразная территория. Во всевозможных источниках это либо некий обширный регион в Северной Европе, либо, опять-таки, некая территория, разделённая между Норвегией, Финляндией, Швецией и Россией. Но самое главное, что всё чаще Лапландией именуют «культурным» регионом, который населяют саамы (изначально лопари – отсюда и Лапландия). В общем, не регион, а подарок для делёжки с неопределёнными границами.Сами саамы коренной северный финно-угорский народ. У саамов есть собственный язык, входящих в финно-угорскую группу. Более того саамский язык раздроблен на множество крайне отличных друг от друга диалектов. Наверное, это следствие кочевого образа жизни на достаточно обширной территории. Традиционно саамы занимались оленеводством, рыбной ловлей и охотой. Как и у любого малочисленного народа севера у них есть традиционные жилища, одежда, а их религия представляет собой почитание различных духов и своих предков. Саамская литература – это мифы, сказки, предания и песни.Сейчас на планете проживает около 60-70 тысяч саамов. И как же разыграют эту карту? Ведь только наивная девушка пубертатного периода в самом деле верит, что жизни какого-то там 70-тысячного народа волнуют сильных мира сего. И не то чтобы мне это нравилось.К примеру, в Финляндии с 1973 года действует Саамский парламент. Это выборный представительный орган культурного самоуправления, являющийся подразделением Министерства юстиции Финляндии. Находится «парламент» в… посёлке Инари. Но аппетиты «парламентариев» растут. Например, Саамский парламент вовремя смекнул, что СМИ сила, а посему потребовал для своего 6-тысячного народа вычленить из общественной финской телерадиокомпании кусок – Саамское радио.В Швеции в 1993 году также организован Саамский парламент. Правда он несколько более функционален, так как относится к Министерству сельского хозяйства. То есть координирует вопросы традиционного саамского хозяйствования. И, разумеется, сохранения языка и культуры. Всё это обусловлено куда более крупным саамским народонаселением Швеции – аж 20 тысяч!Норвежский саамский парламент (так он именуется у нас, хотя точный перевод этого органа – ассамблея), верно, наиболее «прогрессивный» из всех, то есть наиболее политизированный, ведь в Норвегии около 40 тысяч саамов. Более того это достаточно мощная сила, которая борется за право наложить вето на любое решение о горных разработках в районе проживания саамов. Столь сильное влияние этого парламента связано с тем, что норвежская история признала факт геноцида саамов. А так как в современных СМИ гроша ломанного не стоит выставить кого угодно в смешной одежде аборигеном, живущим в тесной связи с природой, то слезливая общественность потекла рекой в сторону лидеров «мудрых индейцев».Но вскоре чисто культурные вопросы во всех странах стали обрастать политикой всё больше и больше. Например, в 2008 году в Норвегии даже появилось движение за независимость земли саамов. Распушив перышки, политические проходимцы уже вознамерились объединить все «саамские» земли в одно государство (Халогаланд). Недурно, да? Официальный Осло вскоре попытался оседлать лошадку, объявив, что саамы и Норвегия – одно и то же.Все эти хитросплетения просто пастбище для интриг и интриганов, а «разобщённость» саамов (проживание в четырёх разных государствах) настоящий арсенал геополитических средств давления на ту или иную страну. Особенно это стало явственным после того, как норвежские «сепаратисты» ко всем своим требованиям добавили запрет на проведение в их районах учений НАТО. Раскручивая модную ныне экологическую тему, они захватили не только внимание СМИ, но и общественности. Это было в 2008-09 годах. И тут ребятами занялись всерьёз, чтобы не тынялись со своими инициативами самостоятельно.В «своих саамских» кругах уже давно насаждается мнение, что саамы транснациональный народ. Смысла это, конечно, не имеет вовсе, потому что одних саамских диалектов около десяти, не говоря уже об историческом развитии. В России, например, саамы были свободны даже при крепостном праве и насильственную «русификацию» никто не вёл, в отличие от той же Норвегии. Но это всё мелочи, когда такая удобная геополитическая дубина сама идёт в руки.Читатель спросит – какое нам дело до забугорских бузотёров? А вот тут и начинается самое интересное. 9 августа 2012 года активисты «саамского движения» в областной столице Мурманске у здания мэрии попытались поднять «национальный саамский флаг». Естественно, этих товарищей с их несогласованным порывом «попросили». Сам же флаг представляет собой радужную тряпицу с очень интересной и «древней» историей. В 1986 году в рамках Международной саамской конференции провели конкурс на лучший вариант флага. Выиграла норвежская художница Астрид Боль! Именно её творческие потуги в национальном порыве таскали с собой активисты в Мурманске. Что это? Внезапная хулиганская выходка? Как бы ни так…После краха Союза на наш «социальный» рынок хлынули различные организации, движения, объединения и просто группы проходимцев всех мастей (от политических жуликов до религиозных сектантов). Почва была благодатной. Бывшие комсомольские вожаки, партийные папики и просто амбициозные, но безграмотные болтуны, переобуваясь в воздухе, отчаянно искали новое финансовое корыто, требующее минимальных усилий при весомом валютном подспорье и высоком общественном статусе. Помните это время? Кто-то заряжал банки с водой, кто-то нашёл в себе талант историка (без образования, конечно), кто-то стал политиком, а кто-то, внезапно, вспомнил свои аристократические корни и так далее.Естественно, нашлись граждане, которые обнаружили в себе саамскую кровь. И пускай большинство из них не знали ни языка, ни обычаев, а оленей видели либо в зоопарке, либо где-то на выпасе за городом, выглядывая из окна рейсового автобуса. Но это только прибавляло азарта. Как это заманчиво вдруг ощутить древность своей крови и, соответственно, раздуть собственную значимость, не прилагая к этому никаких усилий.Отправной точкой активизации «саамов» стал 1997 год, когда в уставе Мурманской области в отношении саамов был утверждён термин «коренной народ» (статья 21), хотя этот термин не признан РФ, так как под «коренными» в международной практике понимаются народы завоёванные и колонизированные. То есть Мурманск сам под себя заложил мину. Кстати, аналогичная мина взорвалась в Якутии, где вдруг появились «коренные» якуты. Как эта юридическая казуистика может взорвать национальный вопрос в нашей стране вопрос риторический.Так или иначе, любители халявы быстро ухватились за этот промах. Ведь раньше в российском праве использовалось лишь обозначение «коренные малочисленные народы Севера», что означало сохранение культуры и конкретную работу с людьми без надежды выбить для себя любимого должного количества грошей. А теперь любо дорого… На том национальном костре, искры которого раздули в 97-м, можно не только карьеру прогреть, но и валютой разжиться.Что же с «саамским» вопросом в Мурманске происходит? Во-первых, непосредственно саамов на территории области менее 2 тысяч человек. Во-вторых, из них родной саамский язык знают около половины. Но этот факт мало волнует так называемых активистов, так как особо за культурную самоидентификацию эти ребята борются слабо, а вот за расширения влияние с удовольствием. Верно, поэтому в саамы записаться легче, чем в казаки. А паства им нужна, ещё как нужна. Так как около половины саамов живёт в городе. Пользуясь ими квот и привилегий в традиционном хозяйствовании не выбьешь, да и политикой от работяг пахнет слабо. Ведь даже в горячечном бреду нельзя себе представить, чтобы саам, спустившись на лифте, сел на припаркованного у подъезда оленя!Таким образом, «саамский» вопрос вращается вокруг пары десятков политиканствующих граждан. Они к тому же регулярно катаются за границу (в основном в Норвегию), так сказать, на курсы повышения квалификации. После чего их радение во благо своего народа чаще всего выливается в очередной скандал. И то, с каким подобострастием «активисты» носятся с «саамским флагом», выбранным на конкурсной основе даже без их участия, лишь одно из следствий «культурного» сотрудничества с зарубежными «братьями по крови». Ещё одним, куда более весомым, следствием тесного взаимодействия с зарубежной «роднёй» стала активная культивация русских саамов как транснациональных. Что за этим кроется догадаться несложно от слова совсем.В общем, создана идеальная площадка, как для политических жуликов, так и для раздувания псевдоэтнического конфликта. В любом случае бенефициаром этой ситуации не является ни саамский народ, ни Российская Федерация. Профит получают лишь западные товарищи и местные борцуны-общественники. Кто они? Как складываются политические дрязги вокруг саамов? Рассмотрим во второй части предновогоднего политического паноптикума.