17:30 25 декабря

Гватемала вслед за США приняла решение о переносе посольства в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес принял решение о переносе в Израиле в Иерусалим вслед за аналогичным решением Дональда Трампа, передает РИА Новости.



По словам Моралеса, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.


Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было,
написал президент в «Фейсбуке».

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, подписав документ о переносе туда посольства из Тель-Авива. Это решение с радостью встретили в Израиле, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь ближневосточных стран и Палестины.

Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ высказались 128 стран, девять – против, еще 35 воздержались.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. Tiras Сегодня, 10:28
    Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи good drinks
    Tiras
    1. Зяблицев Сегодня, 10:48
      "Галантерейщик и Кардинал - это сила!" laughing
      Зяблицев
      1. Iaaa Сегодня, 11:00
        Одно их слово спасло америку laughing
        Iaaa
        1. Зяблицев Сегодня, 11:11
          Спасло Израиль... laughing
          Зяблицев
      2. Tiras Сегодня, 11:16
        Цитата: Зяблицев
        "Галантерейщик и Кардинал - это сила!"


        лиха беда начало bully
        Tiras
      3. Incvizitor Сегодня, 13:20
        "Галантерейщик и Кардинал - это сила!"

        Шерхан и Табаки.
        Incvizitor
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:51
      Гватемала вслед за США пиняла решение о переносе посольства в Иерусалим...а так-же Укроляндия,Лимпопо,Набиру ,Биномо и другие менее значимые государства-союзники США..
      ДЕДПИХТО
      1. Tiras Сегодня, 11:13
        Цитата: ДЕДПИХТО
        а так-же Укроляндия,Лимпопо,Набиру ,Биномо и другие


        Ну да, Россию ведь придерживают супер значимые государства - Армения, Белоруссия, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан.

        Куба, видимо, до сих пор опупевает от счастья, что ей простили почти 30 миллиардов долларов. Россия богатая страна, щедрая душа drinks

        Правда цены в России растут, налоги растут, ну это же свои...
        Tiras
        1. Iaaa Сегодня, 11:25
          Цитата: Tiras
          супер значимые государства - Армения, Белоруссия, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан.

          Ага! А так же совсем -совсем не значимые-Китай,Индия....., список продолжить?
          Да что там говорить, даже такие друганы штатов как Канада и Польша и те воздержались. Так что не нужно про весьцивилизованныймирсними..... Проходили уже это....
          Iaaa
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:37
            Цитата: Iaaa
            Цитата: Tiras
            супер значимые государства - Армения, Белоруссия, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан.

            Ага! А так же совсем -совсем не значимые-Китай,Индия....., список продолжить?
            Да что там говорить, даже такие друганы штатов как Канада и Польша и те воздержались. Так что не нужно про весьцивилизованныймирсними..... Проходили уже это....

            drinks ..все так,коллега-добавить мне нечего yes
            ДЕДПИХТО
          2. Tiras Сегодня, 11:37
            Цитата: Iaaa
            Ага! А так же совсем -совсем не значимые-Китай,Индия....., список продолжить?


            Конечно. Давайте.

            Первая и знаковая резолюция по Крыму.
            Кто голосовал вместе с Россией против резолюции?

            Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан.

            Видите там Китай? Индию?
            Tiras
            1. Iaaa Сегодня, 11:55
              Цитата: Tiras
              Конечно. Давайте.

              Лень искать. Погуглите сами. Но количество стран поддерживающих эту резолюцию сокращается. К сожалению для Вас наверное.
              И еще. Статья не про Крым а про Гватемалу. Так что Вы мальца не в тему, кислое с параллельным стали сравнивать...
              Iaaa
              1. Tiras Сегодня, 12:46
                Цитата: Iaaa
                Лень искать. Погуглите сами. Но количество стран поддерживающих эту резолюцию сокращается. К сожалению для Вас наверное.


                Да не особо сократилось то за последние два года.
                Вспомните резолюцию, что была год назад или два.

                Цитата: Iaaa
                И еще. Статья не про Крым а про Гватемалу. Так что Вы мальца не в тему, кислое с параллельным стали сравнивать...


                Многое видится в сравнении.
                Да как раз вполне сравнимо - там и там не хотят признавать.
                Tiras
                1. Iaaa Сегодня, 13:27
                  Цитата: Tiras
                  Да не особо сократилось то за последние два года.
                  Вспомните резолюцию, что была год назад или два.

                  Но ведь сокращается? И я Вам уже писал, что бы Вы сами погуглили. Может быть и Китай с Индией увидали. Как не странно две ну совсем - совсем не значимые державы Китай и Индия опять в списке за Россию..
                  Интересная динамика начинается, если сравнить новое решение Генассамблеи с "материнской" резолюцией по Крыму от 2014 года - 68/262. На нее ссылаются все последующие документы ООН по правам человека на полуострове.

                  Первая и главная резолюция отказалась признавать "референдум" в Крыму и аннексию Крыма Россией. За нее тогда проголосовали 100 стран, против высказались всего 11, а воздержались и не голосовали 82 государства.

                  Но дальше в полку несогласных с проукраинскими решениями Генассамблеи начало прибывать. Так, число стран, которые "за", в прошлом и этом году упало на треть - до 70. А тех, кто против - выросло больше, чем в два раза - до 26.

                  Причем в составе противников появились такие крупные державы как Индия и Китай, занимающие вместе 25% мирового ВВП (в 2014 году они просто воздержались от голосования).

                  Интересна эволюция взглядов и у главного союзника США на Ближнем Востоке - Саудовской Аравии. В 2014 году она проголосовала "за", а 2017 году уже предпочла воздержаться, видимо, не желая портить отношений с Россией, которые в этом году начали налаживаться.
                  Iaaa
            2. Ныробский Сегодня, 12:07
              Цитата: Tiras
              Конечно. Давайте.
              Первая и знаковая резолюция по Крыму.
              Кто голосовал вместе с Россией против резолюции? Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан. Видите там Китай? Индию?
              Китай и Индия воздержались, что при имеющемся диктате США в ООН, равнозначно -"против".
              Ныробский
              1. Tiras Сегодня, 12:49
                Цитата: Ныробский
                Китай и Индия воздержались, что при имеющемся диктате США в ООН, равнозначно -"против".


                Китай подчиняется диктату США? Разве? Почему первый раз воздержались, а потом голосовали против?

                Ну и самое смешное, Израиль не голосовал за первую резолюцию по Крыму. Специально не голосовал. Где был диктат США Израилю? laughing
                Tiras
                1. Ныробский Сегодня, 13:10
                  Цитата: Tiras
                  Китай подчиняется диктату США? Разве? Почему первый раз воздержались, а потом голосовали против? Ну и самое смешное, Израиль не голосовал за первую резолюцию по Крыму. Специально не голосовал. Где был диктат США Израилю?

                  Диктат США в ООН в данном контексте заключается не в давлении на какую либо отдельную страну, а в целом, в оказании давления на деятельность самой организации и попытке свести её деятельность к обслуживанию интересов США. То, что Китай или Израиль имели варианты от "воздержаться", "за" или "против" совсем не говорит о том, что они не могут определиться в решении, поскольку и у Китая и у Израиля есть и свои территориальные проблемы, в решении которых они могут нарваться на "алверды" со стороны России как стороны обладающей правом вето, а посему их позиция больше нейтральная.
                  Ныробский
                2. Iaaa Сегодня, 13:31
                  [quote=Tiras]Китай подчиняется диктату США?[/quote]
                  Вы просто передергиаете. Где Вы увидали в посте коллеги Ныробского о диктате США над Китаем? Читайте, он же по русски пишет- [quote]при имеющемся диктате США в ООН[/quote] Не внимательный Вы наш!!!!! laughing lol
                  Iaaa
        2. Комментарий был удален.
  2. svp67 Сегодня, 10:29
    Ну вот и определились, кому же деньги Вашингтона более нужны, и кто гнева США боится больше, чем гнева арабов. И что там, на счет "банановых союзников", они у кого у России или у США?
    svp67
    1. Tiras Сегодня, 11:29
      Прекратит Россия поставлять по скидке ресурсы Белоруссии и прочим и вдруг друг России, братский народ повернётся личиком к Западу. Быстро друзья России поредеют.
      Tiras
      1. svp67 Сегодня, 11:42
        Цитата: Tiras
        Прекратит Россия поставлять по скидке ресурсы Белоруссии и прочим и вдруг друг России, братский народ повернётся личиком к Западу.

        Знаете, там конечно не все "розово", но и Лукашенко не И.диот. Он отлично понимает, чем ЛИЧНО для него ТАКОЕ закончиться, а с остальными, так давно пора переходить на главенство интересов России.
        svp67
        1. Tiras Сегодня, 11:52
          Цитата: svp67
          Знаете, там конечно не все "розово", но и Лукашенко не И.диот.


          Про Украину тоже так говорили.

          Помните как Лукошенко почти ультиматумы России ставил и Россия подчиниться пришлось?


          А вот относительно новое его высказывание от марта 2017
          Чисто бухгалтерский подход — кто кому сколько должен — неприемлем в отношениях между странами — членами Евразийского союза, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. В противном случае нефтегазовый конфликт обойдется дороже России, чем Белоруссии. Эксперты считают, что слова Лукашенко — новая попытка разыграть карту выхода из ЕАЭС.

          Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередными скандальными высказываниями в адрес российского руководства. Он заявил, что между российской и белорусской сторонами не должна «лежать бухгалтерия».

          «Медведев должен понимать, что если мы будем платить (за российский газ. — «Газета.Ru») как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия», — цитирует агентство «БелТА» главу Белоруссии.

          https://m.gazeta.ru/business/2017/03/09/10565339.
          shtml
          Tiras
      2. Iaaa Сегодня, 11:50
        Цитата: Tiras
        Быстро друзья России поредеют.

        Ой! А уж как Израиль то "бесплатно" любит США, как любит......
        США предоставят Израилю $38 млрд военной помощи за 10 лет

        15 сентября 2016
        США и Израиль заключают самое крупное соглашение о военной помощи накануне американских выборов
        США и Израиль достигли финального соглашения о предоставлении нового пакета американской военной помощи сроком на 10 лет, что является самым большим обязательством в области двусторонней военной помощи в истории США. Его подписание планировалось поздно вечером в среду в США. Израиль будет получать приблизительно $3,8 млрд помощи каждый год. В соглашении, которое истечет в 2018 г., эта сумма составляла $3,1 млрд. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвигал требование об увеличении помощи до $4,5 млрд в год. Но в итоговом соглашении кроме снижения суммы Израилю пришлось отказаться от получения дополнительных средств от конгресса США и согласиться на постепенный переход к закупке только американской военной техники.

        За предыдущие года размеры "безвозмездной" любви привести? Хороша любовь, за 3с копейками лярда зелени в год. Ай хороша.
        Iaaa
        1. Tiras Сегодня, 12:44
          А вот теперь зановес - Израиль не голосовал по первой и знаковой резолюции касательно Крыма несмотря на все плюшки от США. good
          Знаете почему? Потому что Израилю, когда ему нужно идёт против желания США.


          Вы забываете, что Израиль покупает за эти деньги в США и тем самым помогает ВПК США. Более того Израиль теряет у себя экономически ещё больше, так как не открывает у себя производства. Эти деньги Израилю выгодны так как их выгодно США дать Израилю, а Израиль в обмен получает доступ к покупкам вещей, которых у него нет или нет экономической выгоды от их производства типа самолётов, а также к технологиям. Поэтому чисто деньги не выгодны Израилю вообще.
          Tiras
          1. Iaaa Сегодня, 13:35
            Цитата: Tiras
            Вы забываете, что Израиль покупает за эти деньги в США

            Очень интересная коммерция! good good good what
            Iaaa
      3. Ныробский Сегодня, 12:36
        Цитата: Tiras
        Прекратит Россия поставлять по скидке ресурсы Белоруссии и прочим и вдруг друг России, братский народ повернётся личиком к Западу. Быстро друзья России поредеют.
        Ну что же, это будет их выбор. Однако как показывает история "уходов", ещё ни одна страна примкнувшая к Европе или перешедшая под внешнее управление США не стала жить лучше, а напротив, понесли огромный экономический ущерб, потеряв политическую, финансовую и экономическую независимость. Экономическое "чудо" той же Прибалтики закончилось вместе с окончанием финансирования программ по уничтожению энергогенерирующих мощностей, электроники, автопрома, промышленности и флота, что поставили их в полную зависимость от новых хозяев. То же наблюдается и на Уркаине, которая, к тому же, так и не став полноправным членом Евросоюза, стремительно догоняет Сомали.
        Ныробский
    2. Incvizitor Сегодня, 13:24
      и кто гнева США боится больше, чем гнева арабов.

      Они его пока что ещё не познали, десяток терактов и сразу назад свалят, хотя ГватеМАЛЫ в принципе слишком мало, чтобы всерьёз воспринимать...
      Incvizitor
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
    ...
    Гватемала вслед за США приняла решение о переносе посольства в Иерусалим
    приказ хозяина не обсуждается, а тем более прямой намёк на финансирование... вот и потянулись "унылые"... laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    Как заспешили впереди паровоза испугавшись угроз Трампа по поводу финансирования. Гватемала - оплот американской "демократии". Мир в замешательстве - если сама Гватемала решила, то что остается делать остальным, как только горевать о "неправильном решении"?
    rotmistr60
  5. sir_obs Сегодня, 10:35
    Промышленность — сахар, одежда, добыча нефти.

    Экспорт (7,8 млрд долл. в 2008): кофе, сахар, нефть, бананы, фрукты и овощи.

    Основные покупатели — США 39,4 %, Сальвадор 12,6 %, Гондурас 9,5 %, Мексика 6,6 %, Никарагуа 4,2 %.


    Импорт (13,4 млрд долл. в 2008): топливо, машины и транспортные средства, строительные материалы, зерно, удобрения, электроэнергия.


    У них со штатами профицит даже небольшой в поставках. Так, что иначе и быть не может, задушат сразу если что.

    Основные поставщики — США 37,1 %, Мексика 9,8 %, Китай 5,8 %, Сальвадор 4,8 %.
    sir_obs
    1. den3080 Сегодня, 10:49
      Гондурас тоже беспокоит)))
      den3080
  6. gukoyan Сегодня, 10:36
    Сателлиты/марионетки за папашей пошли)))
    gukoyan
  7. Вежливый Лось Сегодня, 10:36
    Президент Гватемалы Джимми Моралес принял решение о переносе в Израиле в Иерусалим

    И весь мир взрогнул.
    Вежливый Лось
  8. Ажылдаптыр Сегодня, 10:39
    Гватемала- американская шавка.
    И израиль такой же.
    Ажылдаптыр
  9. Krasnodar Сегодня, 10:43
    Лет через 15 посольства основной массы стран будут в Иерусалиме.
    Арабы ещё пару-тройку лет вяло покипишуют и успокоятся.
    Krasnodar
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:06
      А вы их не кормите , чтобы кипешевали не вяло! wassat
      Геркулесыч
  10. А. Привалов Сегодня, 10:45
    Любое суверенное государство в праве свободно выбирать место его дипломатического представительства в дружественной стране. Точка.
    Представление вокруг резолюции по Иерусалиму отвлекает внимание от того, что главными потенциальными проигравшими в большой ближневосточной игре являются палестинцы. Центральной и взрывоопасной конфликтной линией в регионе является теперь борьба за господство в регионе между суннитскими силами Саудовской Аравии, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой.

    Иными словами, Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива хоть и выступали с громогласными протестами, однако, они совершенно не заинтересованы в обострении конфликта с Израилем. Наоборот, они в поисках возможности побыстрее избавится от злосчастной палестинской проблемы, чтобы она больше не была помехой для заключения ими желаемого стратегического альянса с Израилем против их заклятого врага Ирана.
    А. Привалов
    1. den3080 Сегодня, 10:55
      Любое суверенное государство в праве свободно выбирать место его дипломатического представительства в дружественной стране. Точка.

      Это кто такую глупость ляпнул? (похоже на цитату)
      den3080
      1. Идущий Сегодня, 11:05
        Не слабенький там узелок завязывается , США пытается сколотить коалицию против Ирана.
        Идущий
    2. sir_obs Сегодня, 10:57
      И давно Гватемала в друзьях у вас?
      sir_obs
      1. А. Привалов Сегодня, 11:09
        Цитата: sir_obs
        И давно Гватемала в друзьях у вас?

        Давно. С 1954 года. Гватемала стала первой страной, которая открыла своё посольство, аккредитованное в Израиле, в Иерусалиме в 1955 году. Посольство проработало в этом городе около 30 лет. В 1980-х, под давлением арабских стран, оно было переведено в Тель-Авив. В 1958 году одну из улиц в Иерусалиме назвали в честь Гватемалы, в то время как в городе Гватемала есть площадь, названная в честь Государства Израиль.
        А. Привалов
        1. sir_obs Сегодня, 11:22
          Давно. С 1954 года.

          Как любопытно, а с начала 30х годов, Гватемала дружила с гитлеровской Германией.
          Надо же как.
          В 1930-е годы крупнейшим после США внешнеторговым партнёром Гватемалы стала Германия - треть объёма экспорта и импорта Гватемалы. Однако в декабре 1941 года Гватемала была вынуждена вслед за США объявить войну странам «оси» - Германии, Италии и Японии. В военных действиях Гватемала не участвовала, только прекратила торговлю с этими странами. Ключевое суверенное слово"вынуждена".

          Как-то Израиля еще и в помине не было, а Гватемала была уже вовсю"суверенной" под управлением штатов.
          Пока Германия Европу отжимала, Гватемала продолжала с ней сотрудничать, ну пока штаты не запретили. Очень "суверенная" страна. Ну прямо, как все американские друзья.
          sir_obs
          1. Tiras Сегодня, 11:45
            Цитата: sir_obs
            Пока Германия Европу отжимала, Гватемала продолжала с ней сотрудничать, ну пока штаты не запретили. Очень "суверенная" страна. Ну прямо, как все американские друзья.


            Я думаю не будет лишним вам напомнить о Германо-советском торговом соглашении (1939) и до какой даты оно выполнялось wink
            Tiras
            1. sir_obs Сегодня, 11:52
              Когда Германия начала дерьанить Чехов, Советский Союз предлагал помощь, ввести войска и лать немцам по мозгам. Но чет союзнички в лице британцев и их друзей не захотели, а поляки так вообще пригрозили, что будут наши самолеты сбивать.
              Ну нет так нет.
              Не лишним будет напомнить в общем контексте событий.
              sir_obs
    3. hohol95 Сегодня, 11:07
      Это после событий июня 1954 года Гватемала СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО?
      Это после операции «ЮНАЙТЕД ФРУТ» у них "буйным цветом" демократия "благоухает"?
      hohol95
      1. Лексус Сегодня, 12:31
        Именно тогда в обиход вошло словосочетание "банановая республика". Первым "банановым" государством была, собственно, Гватемала.
        Лексус
    4. Incvizitor Сегодня, 13:28
      Любое суверенное государство

      Это государство так же "суверенно" как окраина.
      Incvizitor
  11. hohol95 Сегодня, 11:04
    ОПЕРАЦИЯ «ЮНАЙТЕД ФРУТ».
    Гватемала. Июнь 1954 г.
    Под гнетом «бананового спрута»

    СПРУТ - своих жертв не ОТПУСКАЕТ!!!
    hohol95
  12. Геркулесыч Сегодня, 11:05
    Еще сталицу Гватемалы перенести в сша -в любой городок, чтобы показать, как что нету независимой Гватемалы!
    Геркулесыч
    1. sir_obs Сегодня, 11:09
      С 1960 по 1996 год в Гватемале бушевала гражданская война. Повстанцев из Гватемальского национального революционного союза поддерживали Куба и Никарагуа, а правительство Гватемалы заручилось поддержкой Аргентины и США. В декабре 1996 года представители правительства и командование партизан подписали «Договор о прочном и длительном мире», положивший конец гражданской войне.
      Если что, штатники могут заново все устроить.
      sir_obs
      1. А. Привалов Сегодня, 11:30
        Цитата: sir_obs
        С 1960 по 1996 год в Гватемале бушевала гражданская война. Повстанцев из Гватемальского национального революционного союза поддерживали Куба и Никарагуа, а правительство Гватемалы заручилось поддержкой Аргентины и США. В декабре 1996 года представители правительства и командование партизан подписали «Договор о прочном и длительном мире», положивший конец гражданской войне.
        Если что, штатники могут заново все устроить.

        "Повстанцев из Гватемальского национального революционного союза поддерживали Куба и Никарагуа" -- читай СССР. Этим всё сказано.
        А. Привалов
        1. sir_obs Сегодня, 11:39
          Этим сказано только то, что американцы устроили там гражданскую войну, чтобы не терять своего контроля над территорией, чтобы Гватемала оставалась "суверенно" под их контролем, Ничего нового с тех пор. Гватемала была не первой и не последней.
          sir_obs
          1. А. Привалов Сегодня, 13:59
            Цитата: sir_obs
            Этим сказано только то, что американцы устроили там гражданскую войну, чтобы не терять своего контроля над территорией, чтобы Гватемала оставалась "суверенно" под их контролем, Ничего нового с тех пор. Гватемала была не первой и не последней.

            Этим сказано только то, что СССР устроил там гражданскую войну, чтобы получить свой контроль над территорией, чтобы Гватемала стала "суверенной" под его контролем, Ничего нового с тех пор. Гватемала была не первой и не последней. hi
            А. Привалов
  13. gorenina91 Сегодня, 11:12
    -А где же угодливая "братская" Болгария..? -Чего-то она запаздывает...
    gorenina91
    1. Вежливый Лось Сегодня, 11:31
      Цитата: gorenina91
      -А где же угодливая "братская" Болгария..? -Чего-то она запаздывает...

      Оне ждуть пока труба уляжется окончательно
      Вежливый Лось
  14. iouris Сегодня, 11:22
    Трамп поделил друзей на "хороших" и "плохих".
    iouris
  15. профессор Сегодня, 11:23
    Ну вот и Гватемала. Вроде Чехия и Румыния тоже "взвешивают" перевод своих посольств в Иерусалим. Лично я против. Сидели бы себе в Тель-Авиве или как посольство Судана в Герцлии и не занимали бы собой центр Иерусалима. Да и добираться в Тель-Авив нам гораздо легче чем в Иерусалим.

    ПС
    Что на это скажет Эрдоган? Не посоветовались с ним? Шучу, шучу. Его мнение никто не спрашивал. laughing
    профессор
    1. Des10 Сегодня, 12:02
      Почему вы вообще арабов не прогоните из Израиля?
      Des10
      1. профессор Сегодня, 12:08
        Цитата: Des10
        Почему вы вообще арабов не прогоните из Израиля?

        Зачем? request Они граждане Израиля и мы стремимся к этнической чистоте нашей страны.
        профессор
        1. Des10 Сегодня, 13:54
          Цитата: профессор
          Они граждане Израиля и мы стремимся к этнической чистоте нашей страны.

          Двояко как-то. Впрочем - тут действительно каждый сам додумает - или скрытый посыл "им", или у вас одна чистота с ними.
          Des10
    2. kpotr Сегодня, 12:30
      Про Ливан, Вы забыли, они отрыть посольство собирались,да Эрдоган посольство собирался перенести в Иерусалим.
      kpotr
    3. Oleg7700 Сегодня, 16:48
      Мне тоже непонятна эта суета,- в принципе это уже почти одна агломерация, (от 6 автострады до окраин столицы 40 км по 1 шоссе, с великолепной связью, уже и подземной ж/д.) Резиденции Послов часто далеко за пределами шумных столиц, в тихих пригородах, опять же семьи, море, отсутствие многоконфессиональной религиозной специфики в космополитичном, "не спящем" ТА. Приёмную с табличкой "Амбасада" в столице и довольно... good
      Oleg7700
  16. alta Сегодня, 13:14
    Странно, что так возбудились форумчане .... , какое вообще для России имеет значение, куда Гватемалла переносит свое Посольство.
    Меня больше беспокоит 90 место богатой России в мире по уровню жизни, рядом с беднейшими странами, чем где находится Посольство Гватемаллы .....
    Беспокоит трудная жизнь моих друзей-пенсионеров, с которыми я учился, которые ,,просят уменьшить,, стоимость израильских морковки и редиски , продаваемых в Москве.
    alta
  17. Incvizitor Сегодня, 13:17
    Им проще и дешевле перенести своё посольство в кабинку туалета американского и вместе с ним переезжать. laughing
    Incvizitor
  18. Злой 55 Сегодня, 14:53
    Гватемала-страшно крутое государство..Да и язык у Джимми Моралеса тоже Трампу явно нравится.
    Злой 55
  19. Сергей-8848 Сегодня, 15:04
    В числе первых обозначилась конкретно проплаченная шкура. Именно он и получает все преференции и платежи. Ну а народу Гватемалы (всем индейцам) - как положено, общеамериканский салют и привет.
    P.S. Теперь все умеющие видеть, слышать и читать во всём мире, а не только в Гватемале знают, что Джимми Моралес - ..........., зато денег у него стало больше. Это свобода мнений, сынок! (если угодно, Карл, хотя эта связка уж больно нова).
    Сергей-8848
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