Гватемала вслед за США приняла решение о переносе посольства в Иерусалим
Президент Гватемалы Джимми Моралес принял решение о переносе в Израиле в Иерусалим вслед за аналогичным решением Дональда Трампа, передает РИА Новости.
По словам Моралеса, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, подписав документ о переносе туда посольства из Тель-Авива. Это решение с радостью встретили в Израиле, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь ближневосточных стран и Палестины.
Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ высказались 128 стран, девять – против, еще 35 воздержались.
По словам Моралеса, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было,написал президент в «Фейсбуке».
Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, подписав документ о переносе туда посольства из Тель-Авива. Это решение с радостью встретили в Израиле, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь ближневосточных стран и Палестины.
Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ высказались 128 стран, девять – против, еще 35 воздержались.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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