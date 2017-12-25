Гватемала вслед за США приняла решение о переносе посольства в Иерусалим

Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было,

Президент Гватемалы Джимми Моралес принял решение о переносе в Израиле в Иерусалим вслед за аналогичным решением Дональда Трампа, передает РИА Новости По словам Моралеса, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.написал президент в «Фейсбуке».Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, подписав документ о переносе туда посольства из Тель-Авива. Это решение с радостью встретили в Израиле, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь ближневосточных стран и Палестины.Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ высказались 128 стран, девять – против, еще 35 воздержались.