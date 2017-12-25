Русские самолеты в небе: от чего захватывает дух у иностранцев

Отечественные летчики всегда отличались своим мастерством. Аавиационные группы высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Стрижи", летающие на Су-30СМ и МиГ-29 соответственно, являются обладателями целого ряда мировых рекордов, а их выступления на авиавыставках всегда приковывает внимание посетителей и прессы, в особенности западной.



"Русские Витязи", будучи единственной в мире группой, выполняющей высший пилотаж на "тяжёлых истребителях", до прошлого года выступали на Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году они "пересели" на новые Су-30СМ. "Стрижи", в свою очередь, также ожидают замены летного парка на более современные МиГ-35.



В 2004 году впервые состоялся совместный полет двух групп. "Русские Витязи" и "Стрижи" в составе 9 самолетов (4 МиГа и 5 Сушек) установили мировой рекорд, совершив полет в строю "ромб" с исполнением фигур высшего пилотажа.











