17:22 25 декабря

Хейли назвала причины сокращения бюджета ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала уменьшение бюджета организации на 2018-2019 годы по сравнению с прошлым двухлетним периодом, передает телеканал CBS.

Неэффективность и перерасход средств Организаций Объединённых Наций хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов
– передает RT слова постпреда.

Хейли назвала причины сокращения бюджета ООН



Хейли подчеркнула, что США будут добиваться более прозрачной и экономной работы ООН.

Тем временем бюджет ООН на ближайшие два года составит 5,395 млрд долларов, такая сумма значится в итоговом документе, принятом генассамблеей ООН, передает РИА Новости.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изначально запросил более 5,4 млрд долларов.

Бюджет организации формируется за счет взносов 193 членов ООН. При этом платеж рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения и не может превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов, США должны будут внести 22% от общей суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай — 9,6 и 7,9%, соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. x.andvlad Сегодня, 11:28
    А ларчик просто открывается. Голосовать нужно правильно. Вот и все.
    Грубо, очень грубо, господа америкосы. Впрочем, как всегда...
    x.andvlad
    1. Венд Сегодня, 11:39
      Цитата: x.andvlad
      А ларчик просто открывается. Голосовать нужно правильно. Вот и все.
      Грубо, очень грубо, господа америкосы. Впрочем, как всегда...

      Ну США же предупреждали о наказании. Вот оно и последовало.
      Венд
      1. Logall Сегодня, 11:45
        А самое главное, что никто ничего поделать не сможет! Сами сделали коммерческими все международные институты... Чим США и пользуется!
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 11:58
          США как всегда незатейливы , "мелкие" пакостники по другому не скажешь.
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 12:41
            Деньги - великая сила, и поэтому в истории ничего в принципе не изменяется.
            Власть в ООН покупается и продаётся!
            На это обращал внимание ещё Сталин в 1951 году.

            Татьяна
        2. LSA57 Сегодня, 12:10
          Цитата: Logall
          Сами сделали коммерческими все международные институты...

          извините, но на какие другие средства они могут работать?
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 12:09
        Цитата: Венд
        Ну США же предупреждали о наказании. Вот оно и последовало

        по всему выходит, это ещё не всё
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 12:08
      Цитата: x.andvlad
      Грубо, очень грубо, господа америкосы. Впрочем, как всегда...

      а по другому не умеют. вседозволенность даёт свои плоды
      LSA57
    3. Арон Заави Сегодня, 12:09
      Цитата: x.andvlad
      А ларчик просто открывается. Голосовать нужно правильно. Вот и все.
      Грубо, очень грубо, господа америкосы. Впрочем, как всегда...

      Россия может доплатить сумму на которую США сократилв взнос.
      Арон Заави
      1. 79807420129 Сегодня, 12:13
        Цитата: Арон Заави
        Россия может доплатить сумму на которую США сократилв взнос.

        Арон.Пусть это сделает Израиль yes США ведь ради него так старались с Иерусалимом. hi
        79807420129
      2. alexleony Сегодня, 12:14
        Может Израиль доплатит?Именно из-за него разгорелся весь сыр бор.
        alexleony
      3. x.andvlad Сегодня, 12:19
        Очень остроумно, уважаемый Арон.
        Вы лучше вместе со своими патронами замутИте свою маленькую оон, и голосуйте там, ублажая друг дружку. И не придется так расстраиваться.
        x.andvlad
      4. LSA57 Сегодня, 12:48
        Цитата: Арон Заави
        Россия может доплатить сумму на которую США сократилв взнос.

        ещё чего. всё равно будут против нас
        LSA57
      5. Галеон Сегодня, 13:24
        Арон, зачем вы так? Ведь в самом деле могут доплатить: с нас налоги пытаются увеличить, вот и будет куда их направить. smile На самом деле я бы поддержал инициативу американских "коллег и партнеров" и тоже сократил выплаты в ООН - пусть тамошняя бюрократия сократит расходы, толку от нее все равно мало.
        Галеон
    4. Dimontius Сегодня, 13:32
      это мы чего .. по 10 ярдов в год платим??? а главное за что?????? Поддерживаю Хейли! Надо урезать!
      Dimontius
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:29
    ... отыгрались мерикатосы на ООН за непризнание их "идеи" по переносу посольства в Иерусалим...
    a.s.zzz888
  3. Teberii Сегодня, 11:29
    Тратя по 700 миллиардов на армию и войны по всему миру.США жалеют деньги на ООН.При этом занимаясь подрывом основ организации.
    Teberii
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
      Teberii Сегодня, 11:29 ...США жалеют деньги на ООН.

      ... таки обиделись на ООН кровно...
      a.s.zzz888
    2. Pirogov Сегодня, 11:41
      Цитата: Teberii
      Тратя по 700 миллиардов на армию и войны по всему миру.США жалеют деньги на ООН.При этом занимаясь подрывом основ организации.

      Да они эти основы в 1953 подорвали как в Корею войска ввели ,с тех пор ООН стал сателлитом США . А недоразумение с Иерусалимом они со временем преодолеют . Американский шантаж и террор мало кто может выдержать.
      Pirogov
      1. Teberii Сегодня, 11:44
        Кафтан с БАРСКОГО плеча у них просят что-ли?
        Teberii
    3. LSA57 Сегодня, 12:11
      Цитата: Teberii
      США жалеют деньги на ООН.

      не жалеют. им важно показать "кто в доме хозяин"
      LSA57
  4. Sergey53 Сегодня, 11:30
    Раз нас не поддерживаете, то зачем нам вас содержать.Логика матрасная.
    Sergey53
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа
    С каким пафосом и высокомерием сказано, заслушаешься. Сша наверное решили, что пора уже объявить миру о роспуске ООН и принятии функций этой организации на себя. И вот она голубая мечта американской политики - весь мир под Капитолийским холмом и как на ладони.
    rotmistr60
    1. Sergey53 Сегодня, 11:39
      Щедроты это то о чём в последствии не сожалеешь.А ваши денежные вливания расцениваются только как подкуп ООН.
      Sergey53
    2. LSA57 Сегодня, 12:13
      Цитата: rotmistr60
      весь мир под Капитолийским холмом и как на ладони.

      поэому и называется фашингтонский обком
      LSA57
  6. Геркулесыч Сегодня, 11:36
    В таком случае, делегации сша в оон запретить кушать вообще wassat -экономия бюджета сша, wassat мебель и технику янки менять только один раз в десять лет wassat -так же в целях экономии средств, гигеенические средства носить из дома wassat или госдепа. ...Короче, сша должны показать воссалам, как нужно экономить деньги оон для оон wassat
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Сегодня, 16:08
      "делегации сша в оон запретить кушать вообще wassat "////

      Это же в Нью-Йорке... спустился на лифте - ресторанов полно. fellow
      voyaka uh
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:37
    Сократили бюджет на 50 млн - меньше одного процента. И сразу хай? Или я считать не умею? wassat
    Горный стрелок
    1. Керенский Сегодня, 11:43
      меньше одного процента

      Изменились у США экономические показатели, вот и стали платить меньше. Изменятся у Китая, - он станет платить больше.
      Керенский
  8. Egorovich Сегодня, 11:38
    Не мытьем, так катаньем матрасники укладывают ООН под себя.
    Egorovich
    1. Ныробский Сегодня, 12:53
      Цитата: Egorovich
      Не мытьем, так катаньем матрасники укладывают ООН под себя.
      Очевидно приходит время, когда необходимо создать международную организацию, альтернативную ООН. Посмотрим, сколько тогда стран останется в ООН под их диктатом.
      Ныробский
      1. Egorovich Сегодня, 13:06
        По моему разумению, это сделать практически невозможно, потому что противоречий с гнилым Западом у нас немереное количество. Альтернативу ООН вряд ли кто создаст в ближайшем будущем.
        Egorovich
        1. Ныробский Сегодня, 14:05
          Цитата: Egorovich
          По моему разумению, это сделать практически невозможно, потому что противоречий с гнилым Западом у нас немереное количество. Альтернативу ООН вряд ли кто создаст в ближайшем будущем.
          И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. Просто ещё никто не выступил с такой инициативой. Сдаётся так, что сие вполне может быть озвучено на каком нибудь очередном саммите со стороны стран БРИКС, АТЭС и ЕврАзЭс. Мир меняется, а те задачи под которые создавалось ООН сегодня не разрешимы без реформы этой организации.
          Ныробский
  9. рюрикович Сегодня, 11:49
    ООН уже давно не эффективна благодаря не в последнюю очередь самим США. Яркие примеры со стороны этой "исключительной" страны на своё толкование мирового права плюс практика двойных стандартов и привели к тому, что ООН уже является эдакой пустышкой.
    Лично моё мнение
    рюрикович
  10. gukoyan Сегодня, 12:21
    Что это так?
    Щедрость американского народа... Напечатаете ещё денег, в чём проблема то?)))
    gukoyan
  11. Masya Masya Сегодня, 12:25
    называется- найди десять отличий...

    отличий нет! она и есть... wink
    Masya Masya
    1. рюрикович Сегодня, 16:40
      Ишь как шифруется - слой боевой штукатурки способен замаскировать не одно шпионское лицо wassat wink
      рюрикович
      1. Masya Masya Сегодня, 17:19
        не так страшен черт, когда её замалюют... lol
        Masya Masya
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