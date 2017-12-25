Хейли назвала причины сокращения бюджета ООН

Неэффективность и перерасход средств Организаций Объединённых Наций хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов

Постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала уменьшение бюджета организации на 2018-2019 годы по сравнению с прошлым двухлетним периодом, передает телеканал CBS.– передает RT слова постпреда.Хейли подчеркнула, что США будут добиваться более прозрачной и экономной работы ООН.Тем временем бюджет ООН на ближайшие два года составит 5,395 млрд долларов, такая сумма значится в итоговом документе, принятом генассамблеей ООН, передает РИА Новости При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изначально запросил более 5,4 млрд долларов.Бюджет организации формируется за счет взносов 193 членов ООН. При этом платеж рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения и не может превышать 22% всего бюджета.Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов, США должны будут внести 22% от общей суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай — 9,6 и 7,9%, соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации.