Япония и Австралия намерены заключить соглашение о регулярных военных учениях
Власти Японии и Австралии планируют заключить соглашение, которое позволит на регулярной основе проводить совместные военные учения на территории обеих стран, передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri shimbun.
Это фактически превратит Австралию в военного «полу-союзника» Японии, отмечает газета.
Сообщается, что общую договоренность о соглашении «предполагается выработать во время предстоящего в январе визита в Токио премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла».
Документ «будет разрешать беспошлинно завозить снаряжение и другие материалы, а также вооружения и боеприпасы для подразделений, участвующих в учениях на территории другой страны, соответственно Японии или Австралии», говорится в статье.
Кроме того, договор определит порядок рассмотрения возможных правонарушений, совершенных иностранными военными.
Ожидается, что на основании этих договоренностей уже в следующем году будут проведены первые совместные маневры ВВС обеих стран.
Аналогичные переговоры в 2018 году предполагается провести и с Великобританией. Фактически «речь идет о подключении Лондона и Канберры к системе всеобъемлющего военного союза, существующего между США и Японией», отмечает издание.
Это фактически превратит Австралию в военного «полу-союзника» Японии, отмечает газета.
Сообщается, что общую договоренность о соглашении «предполагается выработать во время предстоящего в январе визита в Токио премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла».
Документ «будет разрешать беспошлинно завозить снаряжение и другие материалы, а также вооружения и боеприпасы для подразделений, участвующих в учениях на территории другой страны, соответственно Японии или Австралии», говорится в статье.
Кроме того, договор определит порядок рассмотрения возможных правонарушений, совершенных иностранными военными.
Ожидается, что на основании этих договоренностей уже в следующем году будут проведены первые совместные маневры ВВС обеих стран.
Аналогичные переговоры в 2018 году предполагается провести и с Великобританией. Фактически «речь идет о подключении Лондона и Канберры к системе всеобъемлющего военного союза, существующего между США и Японией», отмечает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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