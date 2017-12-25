17:30 25 декабря

Япония и Австралия намерены заключить соглашение о регулярных военных учениях

Власти Японии и Австралии планируют заключить соглашение, которое позволит на регулярной основе проводить совместные военные учения на территории обеих стран, передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri shimbun.



Это фактически превратит Австралию в военного «полу-союзника» Японии, отмечает газета.


Сообщается, что общую договоренность о соглашении «предполагается выработать во время предстоящего в январе визита в Токио премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла».

Документ «будет разрешать беспошлинно завозить снаряжение и другие материалы, а также вооружения и боеприпасы для подразделений, участвующих в учениях на территории другой страны, соответственно Японии или Австралии», говорится в статье.

Кроме того, договор определит порядок рассмотрения возможных правонарушений, совершенных иностранными военными.

Ожидается, что на основании этих договоренностей уже в следующем году будут проведены первые совместные маневры ВВС обеих стран.

Аналогичные переговоры в 2018 году предполагается провести и с Великобританией. Фактически «речь идет о подключении Лондона и Канберры к системе всеобъемлющего военного союза, существующего между США и Японией», отмечает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    превратит Австралию в военного «полу-союзника» Японии
    Полу там, полу здесь, а в итоге в случае необходимости ни одного. Интересно другое - какие у Японии и Австралии общие и взаимные интересы. Наверное угроза КНДР уже и до Австралии добралась?
    rotmistr60
    1. Pirogov Сегодня, 12:15
      Цитата: rotmistr60
      Полу там, полу здесь, а в итоге в случае необходимости ни одного. Интересно другое - какие у Японии и Австралии общие и взаимные интересы. Наверное угроза КНДР уже и до Австралии добралась?

      Интерес у них один выполнять ,команды США .
      Pirogov
    2. Нормаль ок Сегодня, 13:32
      Цитата: rotmistr60
      какие у Японии и Австралии общие и взаимные интересы. Наверное угроза КНДР уже и до Австралии добралась?

      Общий интерес это Китай (№1), рост исламского экстремизма в Юго-Восточной Азии (№2) и конечно КНДР.
      Нормаль ок
  2. silberwolf88 Сегодня, 12:13
    Ну надо же им с кем-либо задружиться)) чтобы было против кого ... а то скоро страны этого региона все на Китай будут ориентированы ... Америка далеко ... любую территорию подставит в конфликте как разменную монету ...
    silberwolf88
  3. svp67 Сегодня, 12:14
    Власти Японии и Австралии планируют заключить соглашение, которое позволит на регулярной основе проводить совместные военные учения на территории обеих стран
    А вот тут МНОГО вопросов. И это та Австралия, которая просто "дрожала" в преддверии вторжения "яппи", во время Второй Мировой... Да так, что наладила выпуск вот такого вот "уродца".

    И второй вопрос, а как это японские "Силы Самообороны" "вдруг" решили покинуть свою территорию?
    svp67
    1. san4es Сегодня, 12:47
      Цитата: svp67
      ... наладила выпуск вот такого вот "уродца".

      belay ...Что-за "орган" у него на лобовухе?..На пулемёт не похоже request
      san4es
      1. svp67 Сегодня, 12:52
        Цитата: san4es
        .Что-за орган у него на лобовухе?

        Вот не надо смеяться, что было, а это пулемет "Викерс" жидкостного охлаждения, то туда и в пихнули... А получилось, то что получилось, спешили очень... Другого образца, для подражания видимо не нашлось... Пользовались, что под рукой, причем в прямом смысле.... К слову, реалистично получилось.... Так и хочется сказать : "Верю"
        svp67
  4. К0щей Сегодня, 12:15
    проект НАТО 2. ничего нового по сути.
    К0щей
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:22
    Австралия уже выслала в Японию 300 кенгуру -обучаться искусству ниндзя! wassat
    Геркулесыч
  6. Лексус Сегодня, 14:30
    Япония и Австралия

    Два кислых друга - колбаса и волчий... хвост.
    Лексус
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