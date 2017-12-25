Согласован обмен пленными между Киевом и ЛДНР по формуле "всех на всех"

Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ. Как было уже было сказано его святейшеством, сегодня здесь, в этом знаковом месте, завершился заключительный этап переговоров, который, как вы хорошо помните, начался 15 ноября в Ново-Иерусалимском монастыре, где было обращение Владимира Владимировича Путина, предложение об обмене по формуле «306 на 74», которое было поддержано патриархом Московским и всея Руси, его святейшеством Кириллом.

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сегодня заявил о том, что согласован план обмена пленными между Киевом и ЛДНР. Формат обмена, как озвучивалось ранее, - «всех на всех». По словам Медведчука, процедура обмена должна быть озвучена для СМИ 27 декабря.Из заявления Медведчука после встречи с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом:Напомним, что ранее процедура не начиналась из-за постоянных претензий с украинской стороны. Теперь, как утверждается, все нюансы обсуждены, и пленные встретят Новый год в своих домах.По словам Медведчука, это станет одним из важнейших этапов выполнения комплекса мер по деэскалации конфликта.