17:26 25 декабря

Согласован обмен пленными между Киевом и ЛДНР по формуле "всех на всех"

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сегодня заявил о том, что согласован план обмена пленными между Киевом и ЛДНР. Формат обмена, как озвучивалось ранее, - «всех на всех». По словам Медведчука, процедура обмена должна быть озвучена для СМИ 27 декабря.

Из заявления Медведчука после встречи с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом:
Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ. Как было уже было сказано его святейшеством, сегодня здесь, в этом знаковом месте, завершился заключительный этап переговоров, который, как вы хорошо помните, начался 15 ноября в Ново-Иерусалимском монастыре, где было обращение Владимира Владимировича Путина, предложение об обмене по формуле «306 на 74», которое было поддержано патриархом Московским и всея Руси, его святейшеством Кириллом.


Напомним, что ранее процедура не начиналась из-за постоянных претензий с украинской стороны. Теперь, как утверждается, все нюансы обсуждены, и пленные встретят Новый год в своих домах.


Согласован обмен пленными между Киевом и ЛДНР по формуле "всех на всех"


По словам Медведчука, это станет одним из важнейших этапов выполнения комплекса мер по деэскалации конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. svp67 Сегодня, 12:22
    Лично я был бы очень рад, что бы почти полтысячи людей, жертв этой Гражданской войны, встретили Новый Год и наше Рождество на свободе.. Очень РАД
    svp67
    1. Шура пермский Сегодня, 12:23
      семьям пленных хороший подарок в канун нового года,если состоится,конечно...
      Шура пермский
    2. 79807420129 Сегодня, 12:24
      Цитата: svp67
      Лично я был бы очень рад, что бы почти полтысячи людей, жертв этой Гражданской войны, встретили Новый Год и наше Рождество на свободе.. Очень РАД

      Сергей многие были бы этому рады,да согласовать одно,а выполнить другое. request hi
      79807420129
      1. svp67 Сегодня, 12:30
        Цитата: 79807420129
        Сергей многие были бы этому рады,да согласовать одно,а выполнить другое

        Полностью согласен, тем более, что из оставшихся на Украине 25 - 30 миллионов, как минимум треть, если не половина, если уж не открытые, то скрытые сепары и Украина список задержанных может долго пополнять, а вот Республикам в этом отношении сложней... Когда еще очередной "котел" случиться...
        svp67
        1. 79807420129 Сегодня, 12:38
          Цитата: svp67
          Цитата: 79807420129
          Сергей многие были бы этому рады,да согласовать одно,а выполнить другое

          Полностью согласен, тем более, что из оставшихся на Украине 25 - 30 миллионов, как минимум треть, если не половина, если уж не открытые, то скрытые сепары и Украина список задержанных может долго пополнять, а вот Республикам в этом отношении сложней... Когда еще очередной "котел" случиться...

          Вот именно Сергей request СБУшники схватят любого кто на них косо посмотрел и на тебе Боже,что нам не гоже,а в республиках эти хоть пользу приносят,работают,расчищают то что их подельники обстрелами натворили. hi
          79807420129
          1. svp67 Сегодня, 12:46
            Цитата: 79807420129
            и на тебе Боже,что нам не гоже,

            Как мне этот БАРДАК до печенок надоел.... Буду рад, когда его закончат
            svp67
    3. volodya Сегодня, 12:26
      Цитата: svp67
      Лично я был бы очень рад, что бы почти полтысячи людей, жертв этой Гражданской войны, встретили Новый Год и наше Рождество на свободе.. Очень РАД

      Это очень хорошо, если конечно сбудется! Вообще то там в народе начинает что-то менятся!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 12:29
        В народе?Народ там как был послушным и безмолвным,тем и остался.Да и рагуло то же,если не хуже..
        Цитата: volodya
        Цитата: svp67
        Лично я был бы очень рад, что бы почти полтысячи людей, жертв этой Гражданской войны, встретили Новый Год и наше Рождество на свободе.. Очень РАД

        Это очень хорошо, если конечно сбудется! Вообще то там в народе начинает что-то менятся!
        210окв
    4. Pirogov Сегодня, 12:50
      Цитата: svp67
      Лично я был бы очень рад, что бы почти полтысячи людей, жертв этой Гражданской войны, встретили Новый Год и наше Рождество на свободе.. Очень РАД

      Согласен . Но хотел бы добавить , нам бы такого президента как Медведчук на мой взгляд единственный адекватный лидер на Украине .
      Pirogov
      1. svp67 Сегодня, 12:57
        Цитата: Pirogov
        Но хотел бы добавить , нам бы такого президента как Медведчук на мой взгляд единственный адекватный лидер на Украине .

        Ну раз согласны, то Вам и РЕШАТЬ. Надеюсь, без "русских хакеров" обойдетесь...
        svp67
  2. 210окв Сегодня, 12:25
    Будем посмотреть.Главное что бы вернули ВСЕХ в ЛДНР а не случайных бомжей...
    210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    Если обмен состоится, то это конечно хорошо. Но вот почему-то не покидает чувство, что украинская сторона опять высосет из пальца какую-нибудь причину.
    rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:31
    Сколько времени эту новость на сайте подают как некий прорыв в договоренностях, а в реальности все остается так как есть? ??
    Геркулесыч
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:56
    украинцы хватают кого попало, под предлогом "Террористы, сепаратисты". А это в основном гражданские, которые не имеют к войне никакого отношения.
    Генерал Песчаных Карьеров
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