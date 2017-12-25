Новые боестолкновения отрядов РПК с турецкими силовиками на юго-востоке Турции

В районе Шемдинли провинции Хаккари 25 декабря в ходе антитеррористической операции при нападении членов сепаратистской террористической организации погибли два наших боевых товарища, один получил ранение и доставлен в больницу.

Пресс-служба генерального штаба Турции сообщает о боестолкновениях на юго-востоке страны. Сообщается о боевых действиях между правительственными силами и вооружённым крылом Рабочей партии Курдистана, которую официальная Анкара признала террористической организацией. Боевые действия развернулись в провинции Хаккари. Сообщается о жертвах среди турецких военнослужащих.Заявление представителя пресс-службы ГШ ВС Турции приводит РИА Новости В то же время в МВД Турции заявлено, что в ходе операций, проведённых за последнюю неделю, турецким силовикам удалось ликвидировать 4-х и задержать 15 боевиков в провинциях Мардин, Муш, Османия, Тунджели, Ширнак, Бингель, Батман и Диярбакыр. Под термином «боевики» турецкая полиция понимает представителей отрядов курдского сопротивления, а также тех, кто, как утверждается, был связан с организацией находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюллена. Вашингтон игнорирует требования Анкары об выдаче Гюлена Турции..