17:20 25 декабря

США: Космические перехватчики не смогут остановить российские ракеты

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований назвали плохой идеей создание сети космических перехватчиков для противодействия ракетной атаке.

В то время как в США снова звучат предложения разместить в космосе ракетные перехватчики, аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта. И дело даже не в том, что речь идет об "откровенном" появлении оружия в космическом пространстве, а в неэффективности и уязвимости такой системы.

США: Космические перехватчики не смогут остановить российские ракеты



Как сообщает ресурс исследовательского центра defense360.csis.org, перехватчик сможет успешно нейтрализовать ракету лишь во время фазы ее ускорения, которая составляет примерно 120-170 секунд в зависимости от типа ракет. Но в космическом пространстве спутники низковысотных орбит находятся в движении относительно поверхности Земли, а аппараты, выведенные на геостационарную орбиту и "висящие" неподвижно над одной областью, оказываются слишком далеко, чтобы перехватчик успел воздействовать на ракету противника, находящуюся в фазе ускорения.

То есть, чтобы противостоять ракетной атаке, необходимо целое "созвездие" перехватчиков, грамотно сконфигурированных и максимально покрывающих пространство планеты, по аналогии со спутниками GPS. Однако и такой орбитальной группировке сложно будет "накрыть" всю территорию России.

Для защиты от нескольких ракет потребуются сотни и тысячи перехватчиков на орбите. "Исследование, проведенное Американским физическим обществом в 2004 году, показало, что для эффективного охвата Земли потребуется 1664 спутника. Стоимость закупок такой системы, не включая разработку, испытание, эксплуатацию и техническое обслуживание, оценивается в 67-109 миллиардов долларов США
- напоминают эксперты.

Использованы фотографии: rg.ru
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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:00
    Что для вас 109 миллиардов долларов -стройте, пока сотню сделаете цена еще выростит -скажутся риски подения этого чудо оружия под воздействием солнечного излучения и земной гравитации!
    Геркулесыч
  2. anjey Сегодня, 13:02
    в то время как в США снова звучат предложения разместить в космосе ракетные перехватчики, аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта. И дело даже не в том, что речь идет об "откровенном" появлении оружия в космическом пространстве, а в неэффективности и уязвимости такой системы
    зато миллионы долларов в карманах предприимчивых ловкачей..,пилите м.Сэм гири....,в сша они действительно золотые...
    anjey
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:03
    Дайте подряд Маску. Он сейчас весь космос "заставит".
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:24
      От маска и отодвинули миску -с деньгами! Иначе он такое учебучит -спутники и противоракеты будут многоразовыми даже после практического использования!
      Геркулесыч
  4. Вадим237 Сегодня, 13:17
    "Аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта". Да вы что, так США могут в лёгкую запустить в производство комические перехватчики на базе X 37 аппаратов 200 - 300 на высоту от 200 до 1000 километров - нести боевое дежурство годами, в случае чего будут таранить как взлетающие МБР, так и автобусы с боеголовками - над вражеской территорией, система ПРО США направлена не на полное уничтожение всех МБР, а на максимальную минимизацию ущерба, для своей территории. На это денег экономить не будут.
    Вадим237
  5. bk316 Сегодня, 13:17
    Ну так на это есть ассиметричный ответ. Разместить на орбите ракеты с ядерными боеголовками. Тоже так тысячи полторы и чтоб раз в полчаса пролетали над любым крупным городом США. От старта до поражения объекта если лететь В гравитационный колодец будет проходить секунд 50.
    bk316
    1. Вадим237 Сегодня, 15:13
      Денег не хватит на это.
      Вадим237
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:51
      У России( Да и у СССР) есть орбитальное оружие, которое вполне может сбивать спутники.
      Генерал Песчаных Карьеров
  6. Egorovich Сегодня, 13:21
    СОИ-2 похоже хотят в матрасии, страх перед русскими ракетами очень большой.
    Egorovich
  7. Старый26 Сегодня, 13:25
    В общем ничего нового. Серия вторая концерта под название "Стратегическая оборонная инициатива". Вот только не совсем понятно, чьи аппетиты растут. Желающих иметь эту систему, или "экспертов". В принципе в программе "Звездных войн (СОИ) была такая подсистема, как перехватчики с ракетным оружием на орбите. Правда тогда их необходимое количество при втрое-вчетверо большем количестве советских носителей было примерно в четыре раза меньше, чем сейчас. По тогдашней программе это были спутники, которые несли несколько десятков небольших ракет с системой самонаведения. Программа, ЕМНИП называлась "Бриллиант паблз". Ну а 1664 спутника - это сколько же попилить можно. Не думаю, что тогдашние проектировщики были глупее современных и остановились на количестве спутников порядка 400-450
    Старый26
    1. voyaka uh Сегодня, 13:31
      "1664 спутника "///

      1664 - это, если я правильно понял, чтобы перекрыть всю Землю.
      А чтобы прекрыть 24 часа в сутки определенный район, где у противника
      базируются МБР или БРСД, столько не надо. Пару десятков хватит?
      Например, нам надо перекрыть конкретно Иран. Повесим штук 10-20 на низкой орбите
      и будем их периодически заменять по мере схода с орбиты.
      voyaka uh
      1. Alexey-74 Сегодня, 13:35
        пробуйте....как говорил известный персонаж - "будем посмотреть....."
        Alexey-74
        1. voyaka uh Сегодня, 13:41
          Будем посмотреть... recourse
          Одно - точно. БР , которая летит вверх и в космосе, надо бить сверху.
          А не мучиться перехватывать снизу, преодолевая силу тяжести
          и сопротивление атмосферы. На что уходит и драгоценное время, и все топливо.
          voyaka uh
          1. баклан Сегодня, 16:00
            Ну и что? Сначала полетят ракеты сносить вашу космическую группировку. Потом стартуют МБР.
            баклан
            1. voyaka uh Сегодня, 16:02
              "Сначала полетят ракеты сносить вашу космическую группировку"///

              А они, что - заколдованные шаманом от удара сверху? smile
              voyaka uh
      2. amr Сегодня, 13:52
        так это американцы под вас программу готовят)))

        если в разрезе против Ирана, иль какой другой "непонравившейся страны" то вроде не много, только если бы их еще можно было навешивать, а после выполнения перекидывать на другой фронт, но это конечно против папуасов тока работать будет? не?
        хотя ща и папуасы могут пару бочек гвоздей на геостационарную забросить.....
        ... я думаю щас, папуасам нужно с этого и начинать оборону, тока пришла к ним, постучалась демократия, сразу в небо два вагона гвоздей!!! а уж потом палками махать!
        amr
  8. Alexey-74 Сегодня, 13:36
    СОИ - продолжение. Ох и не дают звездные войны покоя Пентагону.....
    Alexey-74
  9. anjey Сегодня, 14:32
    например, нам надо перекрыть конкретно Иран. Повесим штук 10-20 на низкой орбите
    и будем их периодически заменять по мере схода с орбиты.
    мечтать не вредно,госдеп не потянет ,если каждый штат захочет иметь свою группировку спутников,лопнет...
    anjey
    1. voyaka uh Сегодня, 15:11
      При чем здесь Госдеп? Спутники Израиль отлично изготовляет сам,
      запуски на низкую орбиту тоже сам - на Шавит, нашей ракете.
      Остается разместить на спутниках лазер или какую-нибудь "стрелялку"
      для кинетической болванки. Попасть в 1-ю ступень взлетающей
      ракеты нелегко - времени мало. Но ничего нереального нет.
      voyaka uh
  10. Старый26 Сегодня, 14:36
    Цитата: Вадим237
    "Аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта". Да вы что, так США могут в лёгкую запустить в производство комические перехватчики на базе X 37 аппаратов 200 - 300 на высоту от 200 до 1000 километров - нести боевое дежурство годами, в случае чего будут таранить как взлетающие МБР, так и автобусы с боеголовками - над вражеской территорией, система ПРО США направлена не на полное уничтожение всех МБР, а на максимальную минимизацию ущерба, для своей территории. На это денег экономить не будут.

    И что это даст? Использовать Х-37 в качестве тарана - это все равно, что колоть орехи, к примеру каким-нибудь ювелирным шедевром прошлого. 200-300 аппаратов - это пардон, прожектерство. Не настолько они дешевые аппараты, чтобы с одной стороны использовать их в качестве тарана, и с другой стороны, чтобы запускать 200-300 штук. К тому же на орбиту апогеем более чем 420 км он не летал (за пятый полет сказать ничего не могу, но предыдущие 4 были на НОО). А вы его на 1000 км запуливать собиратесь.
    К тому же таранить ракету - ну надо очень постараться, чтобы за те две минуты, не только обнаружить саму стартующую ракету - а на это уйдет секунд 20-30, но и привести в действие один из этих Х-37, который неизвестно на какой высоте своей траектории будет. Точно нацелить и разогнать его- это что-то. А попасть в энергичено маневрирующий "автобус" - это вообще из серии фантастики.
    Скорее всего если речь и идет сейчас о перехватчиках, то о некой реинкарнации продпрограммы из "Звездных войн" (СОИ)
    Старый26
    1. voyaka uh Сегодня, 15:15
      "Использовать Х-37 в качестве тарана "////

      Почему бы не использовать его в качестве носителя спутников с оружием?
      В случае обострения обстановки он выбрасывает их на орбиты. Поправляет им орбиты.
      Собирает неисправные.
      voyaka uh
    2. Вадим237 Сегодня, 15:37
      Ну ни сам X 37 - а беспилотник -ракета, МБР взлетает в течении 170 секунд, если сделают ТТРД с разгоном до 30 Махов, то возможный радиус перехвата у аппарата будет 1632 километра обнаружением пуска будут заниматься системы СПРН, наземные РЛС, спутники с ИК камерами, они же и будут сообщать координаты взлёта МБР беспилотнику - таранщику, ему только надо быстро долететь, за 170 секунд, до района взлёта, а дальше ГСН захватит цель МБР - таран вдогон или навстречу. Сам такой аппарат обойдётся миллионов в 80, доп спутники миллиардов 10, выведение аппарата на орбиту миллионов 70 - на всё про всё миллиардов 70 - 90 и это на десять лет работы. Их бюджет потянет.
      Вадим237
  11. anjey Сегодня, 16:07
    Цитата: voyaka uh
    При чем здесь Госдеп? Спутники Израиль отлично изготовляет сам,
    запуски на низкую орбиту тоже сам - на Шавит, нашей ракете.
    Остается разместить на спутниках лазер или какую-нибудь "стрелялку"
    для кинетической болванки. Попасть в 1-ю ступень взлетающей
    ракеты нелегко - времени мало. Но ничего нереального нет.

    Цитата: voyaka uh
    При чем здесь Госдеп? Спутники Израиль отлично изготовляет сам,
    запуски на низкую орбиту тоже сам - на Шавит, нашей ракете.
    Остается разместить на спутниках лазер или какую-нибудь "стрелялку"
    для кинетической болванки. Попасть в 1-ю ступень взлетающей
    ракеты нелегко - времени мало. Но ничего нереального нет.

    купите на базаре селедку и пудрите ей..хоть хвост,хоть голову,спутник спутнику рознь как и ракетоноситель,нет у вас полноценных военных спутников,есть лазер но он больше опытный чем боевой,а в космос его пусть Жюль Верн отправляет,вам до этого как до Пекина гусинным шагом...
    anjey
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