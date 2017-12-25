США: Космические перехватчики не смогут остановить российские ракеты

Для защиты от нескольких ракет потребуются сотни и тысячи перехватчиков на орбите. "Исследование, проведенное Американским физическим обществом в 2004 году, показало, что для эффективного охвата Земли потребуется 1664 спутника. Стоимость закупок такой системы, не включая разработку, испытание, эксплуатацию и техническое обслуживание, оценивается в 67-109 миллиардов долларов США

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований назвали плохой идеей создание сети космических перехватчиков для противодействия ракетной атаке.В то время как в США снова звучат предложения разместить в космосе ракетные перехватчики, аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта. И дело даже не в том, что речь идет об "откровенном" появлении оружия в космическом пространстве, а в неэффективности и уязвимости такой системы.Как сообщает ресурс исследовательского центра defense360.csis.org, перехватчик сможет успешно нейтрализовать ракету лишь во время фазы ее ускорения, которая составляет примерно 120-170 секунд в зависимости от типа ракет. Но в космическом пространстве спутники низковысотных орбит находятся в движении относительно поверхности Земли, а аппараты, выведенные на геостационарную орбиту и "висящие" неподвижно над одной областью, оказываются слишком далеко, чтобы перехватчик успел воздействовать на ракету противника, находящуюся в фазе ускорения.То есть, чтобы противостоять ракетной атаке, необходимо целое "созвездие" перехватчиков, грамотно сконфигурированных и максимально покрывающих пространство планеты, по аналогии со спутниками GPS. Однако и такой орбитальной группировке сложно будет "накрыть" всю территорию России.- напоминают эксперты.