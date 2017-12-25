В Сирии замечен Т-90А – участник парада на Красной площади
Фотографиями танка Т-90А сирийской армии сейчас уже никого не удивишь. В интернете их сотни, не меньше и видеоматериалов. Тем не менее, именно это изображение привлекло внимание военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.
«Нет, не потому, что этот танк, якобы, только недавно прибыл в Сирию. Дело в том, что перед нами боевая машина и одновременно участница торжественных мероприятий на Красной площади. Об этом свидетельствует установленный на блоке динамической защиты специальный датчик», – говорится в материале Льва Романова.
По словам историка танкостроения Алексея Хлопотова, этот прибор является пассивным сверхвысокочастотным транспондером для автоматической идентификации объектов. На обычных танках такое устройство не монтировалось.
Ранее «парадные» танки Т-90 в Сирии замечены не были, отмечает автор.
«Нет, не потому, что этот танк, якобы, только недавно прибыл в Сирию. Дело в том, что перед нами боевая машина и одновременно участница торжественных мероприятий на Красной площади. Об этом свидетельствует установленный на блоке динамической защиты специальный датчик», – говорится в материале Льва Романова.
По словам историка танкостроения Алексея Хлопотова, этот прибор является пассивным сверхвысокочастотным транспондером для автоматической идентификации объектов. На обычных танках такое устройство не монтировалось.
Ранее «парадные» танки Т-90 в Сирии замечены не были, отмечает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/waelalhussaini, Алексея Хлопотова
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