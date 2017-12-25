17:21 25 декабря

В Сирии замечен Т-90А – участник парада на Красной площади

Фотографиями танка Т-90А сирийской армии сейчас уже никого не удивишь. В интернете их сотни, не меньше и видеоматериалов. Тем не менее, именно это изображение привлекло внимание военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.



«Нет, не потому, что этот танк, якобы, только недавно прибыл в Сирию. Дело в том, что перед нами боевая машина и одновременно участница торжественных мероприятий на Красной площади. Об этом свидетельствует установленный на блоке динамической защиты специальный датчик», – говорится в материале Льва Романова.




По словам историка танкостроения Алексея Хлопотова, этот прибор является пассивным сверхвысокочастотным транспондером для автоматической идентификации объектов. На обычных танках такое устройство не монтировалось.

Ранее «парадные» танки Т-90 в Сирии замечены не были, отмечает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/waelalhussaini, Алексея Хлопотова
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Комментарии 28

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:11
    Как во времена ВОВ с Парада Победы сразу в бой.
    НЕКСУС
    1. Тралл Сегодня, 13:47
      Плавная подготовка к параду в Дамаске?
      Тралл
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:49
        Цитата: Тралл
        Плавная подготовка к параду в Дамаске?

        Хотелось бы в Багдаде,дабы в Багдаде все было бы ,как поется в одной сказке,все спокойно.
        НЕКСУС
    2. Маз Сегодня, 13:57
      Ну всё, хана. танки закончились. С Красной Площади, с НЗ в Сирию отправляют laughing
      Маз
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:11
    Для Сирии пойдет.
    Аристарх Людвигович
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:11
    Ну оружие должно воевать,а не только на парадах ходить...почему бы и нет.
    Alexey-74
    1. svp67 Сегодня, 13:16
      Цитата: Alexey-74
      Ну оружие должно воевать,а не только на парадах ходить...

      Уж точно.... Сегодня он не на параде.... А вот транспондер могли бы и снять. Там он точно не нужен.
      svp67
      1. Лексус Сегодня, 15:05
        Регулярно общаюсь с "сирийцами"... Судя по всему, раздолбайство пока непобедимо.
        Лексус
        1. svp67 Сегодня, 15:55
          Цитата: Лексус
          Судя по всему, раздолбайство пока непобедимо.

          Что не очень радует
          svp67
  4. Страшный_Л. Сегодня, 13:16
    этот прибор является пассивным сверхвысокочастотным транспондером для автоматической идентификации объектов

    а если по-русски? для чего его ставят на "парадные" танки?
    Страшный_Л.
    1. svp67 Сегодня, 13:18
      Цитата: Страшный_Л.
      для чего его ставят на "парадные" танки?

      Что бы "случайно" "не проверенный" не затесался.... А то мало ли,что....
      svp67
      1. Александр War Сегодня, 13:38
        Omni-ID Dura 3000 - это метка , предназначенная для работы в экстремальных условиях. Разработана для применения на металлических поверхностях в тяжелой промышленности и вне помещений. Так же превосходно работает на любых других поверхностях. Предназначена для отслеживания грузов и контейнеров, отслеживания и обслуживания тяжелого оборудования, определения местоположения активов в сборочных цехах. Рабочая частота 860-960 МГц, в принципе как раз соответствует GSM-диапазону. Расстояние считывания до 35м (стационарный считыватель) и до 20 м (ручной считыватель).

        Поддерживаемые стандарты - EPC Class 1 Gen2; Размеры 210 x 110 x 21.0 в мм; Масса -
        265 гр.; Корпус - пластик АБС; Есть еще корпуса из поликарбоната, но они весят чуть больше - 292гр; Рабочая температура - от -40°C до +100°C; Тип метки -пассивная; Варианты основы - сухая; Варианты чипов - Alien Higgs 3; Память - EPC - 96bits + User - 512bits +TID - 64bits; Класс защиты -IP68; Сертификаты: MIL STD-810-F.

        Цена на данный момент - порядка 850-900 рублей/шт
        Александр War
    2. voyaka uh Сегодня, 13:20
      Типа системы "свой-чужой". По этой штуке соседи узнают, что танк "свой"
      voyaka uh
      1. Маз Сегодня, 14:02
        Цитата: voyaka uh
        Типа системы "свой-чужой". По этой штуке соседи узнают, что танк "свой"

        И не только, а ещё для удаленного управления в он-лайн системе "взвод, рота, батальон", и так далее, единого электронного поля общевойскового боя земля-воздух-море.
        Маз
    3. Vlad.by Сегодня, 13:21
      Может быть как маяк для выдерживания строя, а может и как "пропуск" на Красную площадь. Может там и информация о наличии б/п в стволе транслируется
      Vlad.by
      1. perepilka Сегодня, 13:48
        По гражданке, что на сортиментовозах и ПРМках в архангельской почти на всех, с одной стороны, чтоб налево не ездили, хотя объяснительными записками обходится, если нач нормальный, с другой, если в лесу завис и по двести, что вперёд, что назад, и связи нет, по крайней мере знаешь, что тебя хватятся и твоё местоположение известно.
        По Питеру, весь скоряк с трансподерами.
        На танках, да это праздник просто, если у командира каждый танк на тактическом светится и связь есть.
        Так что не факт, что в параде, 90 машинка предельная, до фига может и отслеживать её и корректировать действия, там тупо лишние глаза командиру машинки.
        Ну, правда и танк, при таком раскладе, как монголам, за двух овечек не продашь, за трёх, чтоб хоть одна себе осталась wassat drinks
        perepilka
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    Может быть только эти самые трансподеры завезли, и установили на танки Т90А ?
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 14:49
      Только на парадные. Правда может не только Москва. Вон выше указали что-это. В других условиях он не нужен.
      donavi49
  6. Жаждущий ветра Сегодня, 13:22
    Логично, ТТХ важная тема, но вот как они продемонстрируют свои возможности в реальности не менее важно, теория и опыт должны соседствовать. Новость оцениваю оооочень положительно.
    Жаждущий ветра
  7. Вадим237 Сегодня, 13:22
    Т 90 прошлых поставок, наверное, все из строя уже вывели.
    Вадим237
    1. Жаждущий ветра Сегодня, 13:24
      Наверное? Откуда инфа? Или опять псевсосраселизм?
      Жаждущий ветра
      1. катана Сегодня, 13:33
        Цитата: Жаждущий ветра
        Наверное? Откуда инфа? Или опять псевсосраселизм?

        А откуда может быть инфа у простого форумчанина о состоянии танкового парка России в Сирии?Ведь ваше же МО не печатает такую инфу.Форумчанин сделал логический вывод,исходя из того,что Россия гонит в Сирию танки нескончаемым потоком,дело уже дошло до парадных танков.
        катана
        1. Вадим237 Сегодня, 15:45
          В том то и дело, что уже парадные Т 90 пошли - этим что не передавай, всё угробят.
          Вадим237
  8. Berkut24 Сегодня, 13:23
    Да вообще-то в Сирии у группировок и САА сейчас столько одинаковой техники, что на все "свои" уже не плохо бы установить такие транспондеры.
    Berkut24
  9. Александр War Сегодня, 13:29
    Эта коробочка на блоке ДЗ - пассивный сверхвысокочастотный транспондер (UHF RFID) для автоматической идентификации объектов фирмы Omni-ID. Его точное наименование - Dura 3000 (Ultra) 009-GS. "Дура-300" - только не смейтесь Подробней тут - http://gurkhan.blogspot.ru/2017/12/blog-post_24.h
    tml#more
    Александр War
  10. Tyulen Сегодня, 14:42
    Дичь какая то. Ставить на такое место датчик. Могли бы поглубже убрать.
    Tyulen
    1. perepilka Сегодня, 15:38
      Да, чет по второй фотке и так на корме за мто, а под броньку не уберёшь, разве что за башней в мто и антеннку через воздухозабор вывести, так жарко там, в мто what
      perepilka
    2. alexmach Сегодня, 16:55
      Куда надо было туда и поставили, Вы же не знаете ни что это за датчик, ни зачем они его ставили вообще. Судя по описанию это вообще что-то типа штрихкода для идентификации танка.
      alexmach
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