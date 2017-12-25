Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив и следует утвержденным маршрутом по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФЭкипажу судна «Адмирал Владимирский» и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.15 декабря ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход.Экипаж судна совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, - кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом, по итогам 2017 года, гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана