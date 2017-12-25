17:20 25 декабря

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив и следует утвержденным маршрутом по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив


Экипажу судна «Адмирал Владимирский» и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.


15 декабря ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход.

Экипаж судна совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, - кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом, по итогам 2017 года, гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 13:12
    Нормальный такой "мирный траулер".... Он там много чего "наловить" сможет...
    svp67
    1. Serg65 Сегодня, 13:17
      Цитата: svp67
      Нормальный такой "мирный траулер"

      laughing Он не по тому профилю!
      Его задача навигационное обеспечение АПЛ в южных районах Индийского океана и Атлантики wink
      Serg65
      1. svp67 Сегодня, 13:19
        Цитата: Serg65
        Он не по тому профилю!

        Главное, что в ту же "копилку"...
        svp67
        1. Serg65 Сегодня, 13:23
          Цитата: svp67
          Главное, что в ту же "копилку"...

          О, да, "копилка" одна и таже drinks
          Serg65
      2. роман66 Сегодня, 13:25
        здорово, старый плавучий чемодан! hi а почему такой лакомый кусочек, а без пушки? подкараулят каким-нито сухогрузом?
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 13:28
          Здорова ворон чёрный! hi
          Цитата: роман66
          почему такой лакомый кусочек, а без пушки?

          laughing А кто тебе сказал что он без пушки? В трюм заглядывал?
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 13:30
            ага! я знал!! wink soldier
            роман66
    2. амирбек Сегодня, 13:21
      Цитата: svp67
      Нормальный такой "мирный траулер"

      в поисках артефакта простого такого древнеиндийского ... а правда что на судне имеется серебренная каюта
      амирбек
      1. Serg65 Сегодня, 13:24
        Цитата: амирбек
        а правда что на судне имеется серебренная каюта

        laughing Неее, она золотая!
        Serg65
        1. svp67 Сегодня, 13:26
          Цитата: Serg65
          Неее, она золотая!

          Врут, причем нагло, что бы не все знали...там еще две есть: платиновая и бриллиантовая....
          svp67
          1. амирбек Сегодня, 13:29
            Цитата: svp67
            платиновая и бриллиантовая....

            значит все таки свинцовая winked
            амирбек
            1. svp67 Сегодня, 13:49
              Цитата: амирбек
              значит все таки свинцовая

              Ну какому какую, по статусу положено. Кому и деревянной хватит....
              svp67
          2. роман66 Сегодня, 13:31
            а унитаз. унитаз какой?
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 13:36
              Цитата: роман66
              а унитаз. унитаз какой?

              belay Рома, а какой по твоему унитаз должен стоять в свинцовой каюте?
              Ну не фаянсовый же!!! Каюта свинцовая, люлька свинцовая, лампа свинцовая, а унитаз фаянсовый.....ну ты что, братан recourse
              Serg65
              1. роман66 Сегодня, 13:38
                эээээ request я думал - золотой crying
                роман66
                1. Serg65 Сегодня, 13:50
                  Рома ну я тебя немного успокою..
                  Когда бойцы 176-й отдельного дивизиона в 75-м принимали "Адмирала" в Шецине - унитаз золотой там точно был! Но после госприёмке в Либаве он каким то странным образом стал свинцовым request
                  Serg65
                  1. роман66 Сегодня, 13:54
                    вот, блин, алхимики наоборот, зла не хватает! am
                    роман66
                    1. Serg65 Сегодня, 14:05
                      Цитата: роман66
                      вот, блин, алхимики

                      laughing Рома, было такое хорошее советское слово рационализаторство, это уже сейчас, при буржуях, алхимики стали bully
                      Serg65
              2. амирбек Сегодня, 13:43
                Цитата: Serg65
                ну ты что, братан

                дифференциал и гироскоп точно серебряные yes
                амирбек
                1. Iaaa Сегодня, 14:05
                  Цитата: амирбек
                  дифференциал и гироскоп точно серебряные

                  Это да! Но трусы все таки свинцовые.......
                  Iaaa
  2. san4es Сегодня, 13:14
    Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вошло в Бискайский залив
    soldier
    san4es
  3. Serg65 Сегодня, 13:15
    "Владимирский" 2/3 своей жизни в Индийском океане провёл!
    Serg65
    1. роман66 Сегодня, 13:27
      пиратствует? laughing
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 13:30
        Цитата: роман66
        пиратствует?

        stop это не наш метод Рома! Он корсарит!!!!
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 13:33
          т е каперствует?
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 13:54
            Цитата: роман66
            т е каперствует?

            stop
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 13:57
              эх, сейчас бы рому адмиральского, под ананас!
              роман66
              1. Serg65 Сегодня, 14:08
                Цитата: роман66
                эх, сейчас бы рому адмиральского, под ананас!


                tongue
                Serg65
                1. роман66 Сегодня, 14:30
                  вот, взрослый, вроде , человек, а балда - главное начать бухать, а там широкое сузится. узкое расширится. киргиз, блин tongue
                  роман66
                2. Svarog51 Сегодня, 15:26
                  Привет, Серёга hi А ты ему посоветуй морские погоны нацепить и будет у нас Рома Адмиральский. good drinks
                  Svarog51
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    "Калибров "и пушки не вижу (Шутка, естественно ) wassat !
    Геркулесыч
    1. роман66 Сегодня, 13:26
      в каждой шутке есть доля шутки!
      роман66
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