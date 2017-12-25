17:27 25 декабря

МиГ-29 восхитил сирийских бойцов опасным полетом

Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Сирии поприветствовал военнослужащих правительственных войск полетом на предельно низкой высоте, сообщает Вестник Мордовии.

МиГ-29 восхитил сирийских бойцов опасным полетом


В интернете появилось видео этого эффектного полета.


Бойцы сирийской армии восторженно встретили появление крылатой машины.



Как отмечают военные эксперты издания, умение пилотировать самолеты на малой высоте необходимо и в боевых условиях – так легче незамеченными для средств противовоздушной обороны противника атаковать наземные цели.

«МиГ-29 модификации СМ в настоящее время является лучшим образцом истребительной авиатехники Военно-воздушных сил САР», – пишет автор публикации Лев Романов.

Машины получили новые российские ракеты "воздух-воздух", помехозащищенные ракеты Р-77, а также корректируемые ракеты и бомбы, предназначенные для высокоточного поражения различных наземных объектов.

Использованы фотографии: muraselon.com
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Комментарии 26

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  1. san4es Сегодня, 13:33
    ...Осторожнее джигиты am
    восхитил сирийских бойцов опасным полетом
    san4es
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:01
      чисто Индия....где пляски,и угощения с гирляндами на шее ? ужас средневековый,но с "айфонами"...а наши- просто работают за них...нашим пилотам- soldier
      Дедкастарый
    2. Scoun Сегодня, 15:57
      Цитата: san4es
      ...Осторожнее джигиты am
      восхитил сирийских бойцов опасным полетом

      У нас на сайте был Vaf, а на аватарке у него ф-15 над водной гладью... Помню как кто-то попытался его потроллить на тему вражеской машины... но Vaf так чётко отбрил, как могут только лётчики с огромным опытом.


      Вот эта нарезка развёрнутей))

      Scoun
  2. svp67 Сегодня, 13:35
    Как отмечают военные эксперты издания, умение пилотировать самолеты на малой высоте необходимо и в боевых условиях – так легче незамеченными для средств противовоздушной обороны противника атаковать наземные цели
    Да, да...а так же подлететь под удар из ПЗРК. Умение низко летать, это конечно замечательно, но надо бы уметь разведку вести постоянно, а главное всеобъемлющею, а не от случая к случаю. Тогда и удары авиации будут наиболее эффективны.
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 13:47
      Сергей, моё почтение! hi
      Цитата: svp67
      а так же подлететь под удар из ПЗРК.

      А разве на таких сверхмалых высотах аппаратура РЭБ не работает против ГСН ракет ПЗРК?
      Джедай
      1. svp67 Сегодня, 13:50
        Цитата: Джедай
        А разве на таких сверхмалых высотах аппаратура РЭБ не работает против ГСН ракет ПЗРК

        А она на нем есть?
        svp67
        1. Джедай Сегодня, 13:54
          А разве нет подвесных контейнеров с такой аппаратурой? Или на эту версию МиГ-29 она не подвешивается?
          Джедай
          1. svp67 Сегодня, 13:58
            Цитата: Джедай
            А разве нет подвесных контейнеров с такой аппаратурой

            Есть. Опять же, а они в Сирию, для их ВВС поступили ли ? Да и какие. Помниться "Витебск" как то сбой дал, "минус" одна наша вертушка, а главное люди...
            svp67
            1. Джедай Сегодня, 14:15
              Ваши слова отнюдь не исключают наличия подвесных контейнеров РЭБ, как и не подтверждают наличия таковых. На видео лично я как не специалист не разглядел подтверждения либо опровержения.
              Джедай
              1. svp67 Сегодня, 14:18
                Цитата: Джедай
                На видео лично я как не специалист не разглядел

                Ну левый борт - пуст, правый почти не различим....
                svp67
                1. Джедай Сегодня, 14:24
                  Цитата: svp67
                  Ну левый борт - пуст, правый почти не различим....

                  Вот и я о том же.
                  Джедай
                  1. ul_vitalii Сегодня, 14:44
                    Сколько же вас тут в лампасах?! winked
                    ul_vitalii
                    1. Джедай Сегодня, 14:54
                      Виталий, а Вы не завидуйте - нет предмета для зависти как таковой. Чаще высказывайте своё мнение и уважайте чужое. yes
                      Джедай
                      1. ul_vitalii Сегодня, 15:17
                        Максим, похоже вы часто поучаете других при такой постановке вопроса, поверьте мне нет дела до того как вам это удалось и как получить очередное звание, просто одновременно при обсуждении столько звёзд, вот и вырвалось.С уважением, офицер запаса. hi
                        ul_vitalii
                    2. Джедай Сегодня, 15:28
                      Цитата: ul_vitalii
                      Максим, похоже вы часто поучаете других при такой постановке вопроса, поверьте мне нет дела до того как вам это удалось и как получить очередное звание, просто одновременно при обсуждении столько звёзд, вот и вырвалось.С уважением, офицер запаса. hi

                      Мне очень жаль если Вы увидели в моих словах поучение. Не собирался никого учить и не собираюсь делать этого. Я высказываю своё мнение, которое никому не навязываю и задаю вопросы, как и любой из тех, кто интересуется темой статьи. Уважаю Ваше офицерское звание. soldier
                      Джедай
                      1. Комментарий был удален.
                  2. Владимир16 Сегодня, 14:44
                    Цитата: svp67
                    Да, да...а так же подлететь под удар из ПЗРК.

                    Ролик длиться 15 секунд. Какой нахрен ПЗРК? Кто там такой прыткий? Чемпион вселенной по стрельбе из ПЗРК.
                    Владимир16
      2. kpd Сегодня, 15:01
        Какая может быть РЭБ против головки теплового наведения? Там только отстрел тепловых ловушек помочь может.
        kpd
        1. Джедай Сегодня, 15:06
          А в тепловой ГСН электроникой и не пахнет? belay
          Джедай
        2. Scoun Сегодня, 16:31
          Цитата: kpd
          Какая может быть РЭБ против головки теплового наведения? Там только отстрел тепловых ловушек помочь может.

          Мда... я такой ответ писал, удалял, снова писал)))
          Потом взял первую ссылку и просто решил её выложить а потом кто заинтересуется темой, может самостоятельно ещё "погуглить" что-бы .. не это самое вот )))
          Это камрадам и выше tongue

          http://cyberaptor.forum2x2.ru/t5180-topic
          Scoun
    2. Alexey RA Сегодня, 13:55
      Цитата: svp67
      Да, да...а так же подлететь под удар из ПЗРК.

      ПЗРК опасен на малых и средних высотах. Для работы по целям на предельно малых высотах оператору ПЗРК нужно внешнее целеуказание. И не факт, что даже при его наличии ГСН ЗУР успеет захватить цель до того, как она пройдёт над оператором, или уйдёт из зоны видимости.
      Alexey RA
      1. svp67 Сегодня, 13:56
        Цитата: Alexey RA
        И не факт, что даже при его наличии ГСН ЗУР успеет захватить цель до того, как она пройдёт над оператором, или уйдёт из зоны видимости.

        Ну тут чья удача будет....
        svp67
      2. Scoun Сегодня, 16:32
        Цитата: Alexey RA
        И не факт, что даже при его наличии ГСН ЗУР успеет захватить цель до того, как она пройдёт над оператором,

        +++ И потом далеко не факт что догонит
        Scoun
    3. Vita VKO Сегодня, 14:57
      Цитата: svp67
      подлететь под удар из ПЗРК

      Из по реальным целям ПЗРК стрелять не доводилось, но даже теоретически на такой высоте захватить цель будут сильно мешать многочисленные тепловые очаги на земле и времени маловато.
      Vita VKO
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:37
    Ну и молодчина, в жизни, в бою это ему может пригодиться!
    Геркулесыч
  4. Bronevick Сегодня, 13:45
    Это разве низко? Наши цветы с полей собирали с самолёта.
    Bronevick
  5. Rusland Сегодня, 14:00
    Сразу видно настроение у всех- победителя.
    Rusland
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