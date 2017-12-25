МиГ-29 восхитил сирийских бойцов опасным полетом
Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Сирии поприветствовал военнослужащих правительственных войск полетом на предельно низкой высоте, сообщает Вестник Мордовии.
В интернете появилось видео этого эффектного полета.
Бойцы сирийской армии восторженно встретили появление крылатой машины.
Как отмечают военные эксперты издания, умение пилотировать самолеты на малой высоте необходимо и в боевых условиях – так легче незамеченными для средств противовоздушной обороны противника атаковать наземные цели.
«МиГ-29 модификации СМ в настоящее время является лучшим образцом истребительной авиатехники Военно-воздушных сил САР», – пишет автор публикации Лев Романов.
Машины получили новые российские ракеты "воздух-воздух", помехозащищенные ракеты Р-77, а также корректируемые ракеты и бомбы, предназначенные для высокоточного поражения различных наземных объектов.
В интернете появилось видео этого эффектного полета.
Бойцы сирийской армии восторженно встретили появление крылатой машины.
Как отмечают военные эксперты издания, умение пилотировать самолеты на малой высоте необходимо и в боевых условиях – так легче незамеченными для средств противовоздушной обороны противника атаковать наземные цели.
«МиГ-29 модификации СМ в настоящее время является лучшим образцом истребительной авиатехники Военно-воздушных сил САР», – пишет автор публикации Лев Романов.
Машины получили новые российские ракеты "воздух-воздух", помехозащищенные ракеты Р-77, а также корректируемые ракеты и бомбы, предназначенные для высокоточного поражения различных наземных объектов.
Использованы фотографии: muraselon.com
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