17:27 25 декабря

СМИ: американские компании закупают самолеты производства РФ и СССР

Несколько американских компаний приобретают военные самолеты российского или советского производства, в частности, на Украине и предоставляют их для проведения тренировок, в том числе военным США. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в журнале The National Interest.

В список компаний, которые могут оказывать такие услуги, как отмечается в материале, входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft. У первой, согласно информации на ее официальном сайте, имеется два истребителя МиГ-29. На сайте фирмы сообщается, что обе машины изготовлены в Советском Союзе и "импортированы из бывшей советской республики".

СМИ: американские компании закупают самолеты производства РФ и СССР



На странице Draken International говорится, что в ее распоряжении имеются истребители МиГ-21. На сайте Pride Aircraft сообщается, что недавно она приобрела на Украине боевые самолеты Су-27. Разъясняется также, что они уже были проданы, кому не уточняется.

В публикации The National Interest отмечается, что истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада, возможно речь идет об одной из машин, купленных на Украине. В сентябре у данного объекта произошла авиакатастрофа, при которой погиб подполковник Эрик Шульц. Американское издание Aviation Week позже сообщило, что Шульц во время маневров мог управлять самолетом иностранного производства, он якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и РФ, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств. Представители базы тогда не подтвердили ТАСС эту информацию.

В материале приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который, как сообщает The National Interest, в прошлом ездил на Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27. Он высоко оценил летные качества истребителя, в частности, его способность быстро набирать скорость. В публикации отмечается, что самолеты проходили испытания в США без вооружений. В материале также говорится, что техническое обслуживание самолетов производства РФ и СССР, вероятнее всего, обходится в США очень дорого. Констатируется, что это может быть выгодным бизнесом, если американские ВВС готовы платить за возможность использовать данные самолеты в тренировках, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.flyfighterjet.com/
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 13:34
    Вообще нормальная практика,ничего туь выдающегося нету… наши вообще в свое время танк кристи вывезли под видом трактора
    Шура пермский
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:43
      [b][quote][quote]СМИ: американские компании закупают самолеты производства РФ и СССР[/quote]а наши сколько имеют "иномарок" ? наверняка меньше чем в личном пользовании. а не вредно бы знать ТТХ и ЭПР иноземцев...,да и технику свою,по ним отстраивать с перспективой развития.
      Дедкастарый
    2. Монос Сегодня, 13:44
      Цитата: Шура пермский
      Вообще нормальная практика,ничего туь выдающегося нету… наши вообще в свое время танк кристи вывезли под видом трактора

      Для тех, кто покупает - нормальная. Для тех, кто продаёт... Сложнее им будет потом противостоять тем же F-16. Да и прорывать оборону ПВО, оснащённую американскими средствами ПВО тоже.
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 13:51
        Витя, доброго денёчка! hi
        Цитата: Монос
        Для тех, кто продаёт...

        Те, кто продаёт не думают ни о чём, кроме денег.
        Джедай
        1. Монос Сегодня, 14:03
          Здравствуй, Макс! hi
          Цитата: Джедай
          Те, кто продаёт не думают ни о чём, кроме денег.

          Ещё вопрос: "Чем они думают?". Я так подозреваю - прямой кишкой.
          Монос
          1. Джедай Сегодня, 14:08
            Хуже, Витя: её выхлопным патрубком. Как там К.Маркс в своём труде писал про то, на что способны некоторые ради 400% прибыли? wink Я не говорю что точно процитировал, но суть-то ясна. yes
            Джедай
    3. фигвам Сегодня, 13:46
      СУ-27 у них давно используется для обучения, не братья не дремлют.
      фигвам
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:50
        Эти готовы последнее продать, лишь бы карманы набить и нам насолить.Когда с последним черенком на всю армию останутся и то попытаются его втюхать.
        Ушлый_башкорт
    4. Dimontius Сегодня, 14:54
      неужели у нас нет ни одного f-16? их тьма по миру! надо бы тоже их затестить
      Dimontius
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:39
    Нам бы также их самолеты нужно приобретать для изучения! В мире все должно быть относительно!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:47
      Цитата: Геркулесыч
      Нам бы также их самолеты нужно приобретать для изучения! В мире все должно быть относительно!

      знать то,в "военторге " нету...спрос невелик...
      Дедкастарый
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:47
      Цитата: Геркулесыч
      Нам бы также их самолеты нужно приобретать для изучения! В мире все должно быть относительно!

      Смысл? Закупить старые немодарнизированные истребители ,которые по своим ТТХ сильно уступают своим модернизированным собратьям ,стоящим на вооружении блока НАТО ?И чего с ними делать?
      Другой вопрос,если бы удалось достать последнюю версию скажем Ф-15 или Ф-35,а лучше Ф-22.Вот тогда в этом смысл есть.
      НЕКСУС
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:52
        Цитата: НЕКСУС
        И чего с ними делать?

        да хотя бы радары "сверить"..и бои учебные провести,или оно того не стоит?
        Дедкастарый
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:54
          Цитата: Дедкастарый
          да хотя бы радары "сверить"..и бои учебные провести,или оно того не стоит?

          А вы считаете,что на устаревших Ф-15/16 стоят современные радары или арсенал?
          НЕКСУС
          1. катана Сегодня, 14:00
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Дедкастарый
            да хотя бы радары "сверить"..и бои учебные провести,или оно того не стоит?

            А вы считаете,что на устаревших Ф-15/16 стоят современные радары или арсенал?

            Ну так совсем недавно была инфа,что в небе Сирии Су -35 отогнало амерский F- 22.Могли бы пойти на небольшую стычку и проверить на деле ,чего стоит хваленый F -22.Советский Союз так и поступал ,а не выражал озабоченности.
            катана
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:41
    Информация старая и затасканная конечно.....но делать выводы необходимо,нашему МО на заметку...ну и конечно нашим бы тоже не помешало потренироваться с техникой "вероятного противника", интересно нет ни кого пару завалявшихся Ф-15, Ф-16, ну от Ф-22 не откажемся....
    Alexey-74
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:48
      Цитата: Alexey-74
      Информация старая и затасканная конечно.....но делать выводы необходимо,нашему МО на заметку...ну и конечно нашим бы тоже не помешало потренироваться с техникой "вероятного противника", интересно нет ни кого пару завалявшихся Ф-15, Ф-16, ну от Ф-22 не откажемся....

      только у кого? кто продаст-предаст НАТО и США ! а значит,завтра-демократия с бомбёжкой и всякими другими плюшками...
      Дедкастарый
      1. donavi49 Сегодня, 14:58
        Только у Ирана. У него есть Фантомчики, Томкетики, Ф-5 - которые еще Шаху продавали.
        donavi49
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:43
    Все бы выглядело логичным,если бы не один маленький нюанс. Те истребители,которые есть на Украине,уже очень давно не модернизировались и сейчас,говорить о том,что эти машины по своим ТТХ хотя бы приближены к российским модернизированным сушкам и мигам смешно. А если принять во внимание,что наши ВКС пересаживают на СУ-30-е,34-е,35-е,то все эти тренинги против устаревших украинских СУ-27 и МИГ-29 совсем выглядят комично. А на подходе еще и СУ-57 с МИГ-35.
    НЕКСУС
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:54
      Цитата: НЕКСУС
      Все бы выглядело логичным,если бы не один маленький нюанс.

      не смешите "маленьким ньюансом"...Сигнатура – это такой “след” (условно, конечно), характеризующий некоторый объект. Сигнатуры могут быть уникальными, а объекты, с ними связанные, не обязательно материальны: например, термин “сигнатура” используют в отношении компьютерных вирусов.

      В радиолокации сигнатурой можно назвать некоторый набор характеристик отражённого целью сигнала, принятого радаром. Интересно, что параметры этой сигнатуры весьма полезны, так как дают в руки разработчикам инструмент, позволяющий распознавать цели. И в этом работа мат.обеспечения РЛС в чём-то напоминает работу антивирусных сканеров. Правда, задача с РЛС несколько сложнее.

      Понятно, что распознавание типов целей – это весьма важная функциональность. Скажем, в самом простом случае РЛС, наблюдающая цель с помощью приёма отражённых сигналов, показывает эту цель оператору (или, скажем, пилоту истребителя) в виде некоторой отметки на экране. Сама по себе отметка ни о чём не говорит, что не есть хорошо.

      В принципе, первым шагом на пути улучшения информационного потока будет добавление к отметке информации о курсе цели, скорости и дальности (эту информацию с готовностью предоставляет радар). Система опознавания “свой-чужой” добавит к отметке “штрихи” государственной принадлежности цели (тоже важно, правда?).

      Но этого мало. Хотелось бы видеть, какая именно модель истребителя скрывается за вражеской отметкой. Тут и может пригодиться “анализ сигнатуры“. Оказывается, что отражённый тем или иным истребителем сигнал приобретает некоторую “внутреннюю” структуру, которая имеет достаточно уникальные черты. Связано это с тем, что в формирование отражённого сигнала вносят вклад разные агрегаты и поверхности облучаемой цели, и различная конфигурация этих поверхностей/агрегатов будет давать различный сигнал. При этом для самолётов одного типа сигналы будут похожи, так как форма и устройство этих самолётов практически совпадают в основных чертах. Правда, есть большая проблема: при наблюдении с разных ракурсов сигнатура будет меняться самым разительным образом.

      Поэтому весьма ценную информацию можно собрать, если понаблюдать полёты истребителей “вероятного противника” с разных ракурсов, при помощи хорошей РЛС. Например, наблюдая за учениями или за передвижением какой-нибудь авианесущей группы в нейтральных водах Мирового Океана.

      Собранные сигнатуры сохраняются в специальной базе данных (почти как с антивирусными сканерами), которая позже входит в состав программного обеспечения РЛС. Впоследствии РЛС может подсказать тип и модель цели, сверяясь с базой данных. Прощения прошу,ссылки нет,искать-лениво,не нравится-удалите.
      Дедкастарый
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:59
        Цитата: Дедкастарый
        Но этого мало. Хотелось бы видеть, какая именно модель истребителя скрывается за вражеской отметкой. Тут и может пригодиться “анализ сигнатуры“.

        Вы думаете,что сигнатуру последних модификаций Ф-16 ,Ф-15 и даже Ф-22 наши ВКС и ПВО "не срисовали",учитывая частые встречи наших летчиков с турками,израильтянами и матрассами?
        НЕКСУС
        1. Дедкастарый Сегодня, 14:24
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Дедкастарый
          Но этого мало. Хотелось бы видеть, какая именно модель истребителя скрывается за вражеской отметкой. Тут и может пригодиться “анализ сигнатуры“.

          Вы думаете,что сигнатуру последних модификаций Ф-16 ,Ф-15 и даже Ф-22 наши ВКС и ПВО "не срисовали",учитывая частые встречи наших летчиков с турками,израильтянами и матрассами?

          уж, ЭПР не сильно изменилась,да и поведение самолёта в бою-точно...а вам бы,не хотелось бы увидеь в реале Мишень? не стоит того?
          Дедкастарый
    2. voyaka uh Сегодня, 13:58
      Чтобы быть в "спортивной форме", им бы надо прикупить Су-30.
      А то Ред Флэг - это хорошо, но и американским летчикам полезно
      подержать штурвал.
      voyaka uh
      1. Дедкастарый Сегодня, 14:27
        Цитата: voyaka uh
        тобы быть в "спортивной форме", им бы надо прикупить Су-30.

        35й,всё равно ...как это по американски....:"надерёт задницу"..! -вот ! tongue
        Дедкастарый
        1. voyaka uh Сегодня, 15:22
          При одних условиях - да, при других -нет.
          Вот для проверки этого им и нужны Су-30/35.
          voyaka uh
  5. Rusland Сегодня, 13:56
    Получили от мертвого осла уши. Вот если бы они для спарринга гоняли наши самолёты на всех режимах, как летают наши летчики, тогда толк был бы, а так на эту рухлядь садиться страшно и что-то выжить из этих самолётов сомнительно.
    Rusland
  6. Shuttle Сегодня, 13:59
    Мне интересно, а у наших есть уже F-16 хотя бы? Не для витийств всяких непотребных, а так, для музея... щобы було. :)
    Shuttle
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:14
    Натаскиваю своих псов, с*****ны дети...
    Ratmir_Ryazan
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:28
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Натаскиваю своих псов, с*****ны дети...

      Каво натаскиваешь... ??? belay
      Дедкастарый
      1. voyaka uh Сегодня, 15:25
        Псов. А псы - дети сс_у_ки. Чего непонятно? fellow
        voyaka uh
  8. НесНосНый Сегодня, 14:14
    Если вдруг в России случится технологический скачок, то от разработок советского самолетостроения ничего не останется. Всё таки нужно перешагнуть 5-е поколение, сразу к шестому. Нужны только приличное финансирование и продвинутый персонал...
    НесНосНый
  9. Мар.Тира Сегодня, 14:21
    Цитата: катана
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Дедкастарый
    да хотя бы радары "сверить"..и бои учебные провести,или оно того не стоит?

    А вы считаете,что на устаревших Ф-15/16 стоят современные радары или арсенал?

    Ну так совсем недавно была инфа,что в небе Сирии Су -35 отогнало амерский F- 22.Могли бы пойти на небольшую стычку и проверить на деле ,чего стоит хваленый F -22.Советский Союз так и поступал ,а не выражал озабоченности.

    В небе Сирии так и было сделано.Су-35 проверил свои возможности на реальном противнике обладающем современными технологиями.F-22 свои возможности на современном Российском истребителе.Судя по результатам,для американца они были неожиданными,и не приятными.Раз он его не видел,в то время как Су-35 его прекрасно идентифицировал,и зашёл ему в хвост.Здесь больше моральный,психологический фактор влияет.Дескать смотрите,мы на вашей технике отрабатываем ваше уничтожение.Пиар,и пропаганду своего превосходства у них не отнять.До первого боя конечно.......!
    Мар.Тира
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:31
      Цитата: Мар.Тира
      .Раз он его не видел,в то время как Су-35 его прекрасно идентифицировал,и зашёл ему в хвост.Здесь больше моральный,психологический фактор влияет.

      нашему конечно "зачот", но,он "рухнул" с большой высоты,где его "проспали" наземные американцы", где его быть не должно было,(они так считали...стэлсы блин...) и уж конечно молодцы командиры,извлекли уроки с турками-прикрыли.
      Дедкастарый
  10. Strashila Сегодня, 14:34
    Покупают не только для изучения, но и для провокаций... иногда в сообщениях всплывает, что не известные самолеты наделали гадостей... и тычут в сторону России.
    Strashila
Картина дня