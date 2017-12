СМИ: американские компании закупают самолеты производства РФ и СССР

Несколько американских компаний приобретают военные самолеты российского или советского производства, в частности, на Украине и предоставляют их для проведения тренировок, в том числе военным США. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в журнале The National Interest.В список компаний, которые могут оказывать такие услуги, как отмечается в материале, входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft. У первой, согласно информации на ее официальном сайте, имеется два истребителя МиГ-29. На сайте фирмы сообщается, что обе машины изготовлены в Советском Союзе и "импортированы из бывшей советской республики".На странице Draken International говорится, что в ее распоряжении имеются истребители МиГ-21. На сайте Pride Aircraft сообщается, что недавно она приобрела на Украине боевые самолеты Су-27. Разъясняется также, что они уже были проданы, кому не уточняется.В публикации The National Interest отмечается, что истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада, возможно речь идет об одной из машин, купленных на Украине. В сентябре у данного объекта произошла авиакатастрофа, при которой погиб подполковник Эрик Шульц. Американское издание Aviation Week позже сообщило, что Шульц во время маневров мог управлять самолетом иностранного производства, он якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и РФ, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств. Представители базы тогда не подтвердили ТАСС эту информацию.В материале приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который, как сообщает The National Interest, в прошлом ездил на Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27. Он высоко оценил летные качества истребителя, в частности, его способность быстро набирать скорость. В публикации отмечается, что самолеты проходили испытания в США без вооружений. В материале также говорится, что техническое обслуживание самолетов производства РФ и СССР, вероятнее всего, обходится в США очень дорого. Констатируется, что это может быть выгодным бизнесом, если американские ВВС готовы платить за возможность использовать данные самолеты в тренировках, передает ТАСС