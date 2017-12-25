Байден в мемуарах признал давление на Януковича в феврале 2014 года

Я тогда сказал ему: всё кончено, пришло время отозвать стрелков и уходить. На следующий день опальный украинский президент бежал. Он бежал благодаря смелости и решительности протестующих.

Я ему (Януковичу) сказал тогда, что его накажет сама история, если он продолжить убивать людей.

Бывший вице-президент США Джо Байден выпустил книгу мемуаров под названием «Обещай мне, папа». Один из эпизодов связан с событиями февраля 2014 года в центре Киева. Байден фактически сообщает, что он напрямую вмешался во внутренние дела Украины, потребовав от тогдашнего президента Виктора Януковича покинуть пост главы государства. По словам Байдена, он заявил Януковичу, что тот должен уйти. Речь идёт о телефонном разговоре между Байденом и Януковичем, состоявшемся в разгар кровавых событий на Майдане.Экс-вице-президент Соединённых Штатов Америки:Байден добавляет:Ранее в украинских СМИ проходили материалы о том, что среди так называемых «украинских патриотов» на Майдане присутствовали представители западных спецслужб, которые занимались координацией действий «революционеров». Недавно на одном из итальянских телеканалов вышло интервью с грузинскими наёмниками, которые признали факт своего нахождения на Майдане в 2014 году. Речь в интервью зашла и о снайперах-наёмниках, которые и открыли счёт так называемой «небесной сотне».Так что же теперь - введёт ЕС санкции против США за вмешательство её бывшего руководства во внутренние дела другого государства, за фактическое давление на законно избранного президента?..