17:23 25 декабря

Байден в мемуарах признал давление на Януковича в феврале 2014 года

Бывший вице-президент США Джо Байден выпустил книгу мемуаров под названием «Обещай мне, папа». Один из эпизодов связан с событиями февраля 2014 года в центре Киева. Байден фактически сообщает, что он напрямую вмешался во внутренние дела Украины, потребовав от тогдашнего президента Виктора Януковича покинуть пост главы государства. По словам Байдена, он заявил Януковичу, что тот должен уйти. Речь идёт о телефонном разговоре между Байденом и Януковичем, состоявшемся в разгар кровавых событий на Майдане.

Экс-вице-президент Соединённых Штатов Америки:
Я тогда сказал ему: всё кончено, пришло время отозвать стрелков и уходить. На следующий день опальный украинский президент бежал. Он бежал благодаря смелости и решительности протестующих.


Байден в мемуарах признал давление на Януковича в феврале 2014 года



Байден добавляет:
Я ему (Януковичу) сказал тогда, что его накажет сама история, если он продолжить убивать людей.


Ранее в украинских СМИ проходили материалы о том, что среди так называемых «украинских патриотов» на Майдане присутствовали представители западных спецслужб, которые занимались координацией действий «революционеров». Недавно на одном из итальянских телеканалов вышло интервью с грузинскими наёмниками, которые признали факт своего нахождения на Майдане в 2014 году. Речь в интервью зашла и о снайперах-наёмниках, которые и открыли счёт так называемой «небесной сотне».

Так что же теперь - введёт ЕС санкции против США за вмешательство её бывшего руководства во внутренние дела другого государства, за фактическое давление на законно избранного президента?..

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/joebiden
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Комментарии 24

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  1. Logall Сегодня, 13:43
    В цвет признаются, что свергают правительства в разных странах, ананас кричат что якобы вмешиваемся в их выборы!
    Причём им за это ничего не будет! Даже осуждение! Даже ноты протеста от нашего Мида...
    Может пора отлавливать этих политиков паразитов по всему миру и судить... Где-нибудь на Донбассе! Ну а потом как Саддама Хусейна...
    Logall
    1. den3080 Сегодня, 13:51
      Вы не понимаете? Когда американцы вмешиваются, свергают, бомбят и так далее - то это только для блага, процветания, для лучшей жизни и всеобщего благоденствия.
      А когда Россия - то это проклятый Мордор хочет установить свои дьявольские правила и поработить все народы... для всеобщего бедствия, нищеты, голода и тоталитаризма.
      Так Маккейн объяснил. По-моему доходчиво.
      И тому куча подтверждений и примеров: Ливия, Ирак, Афганистан... из свежих и действующих в полный рост.
      Кто не согласен, что в этих 3-х странах наступил рай земной после вмешательства великой америки - пусть бросит камень в Маккейна и Байдена...
      den3080
    2. Greenwood Сегодня, 13:54
      Цитата: Logall
      Может пора отлавливать этих политиков паразитов по всему миру и судить...
      Тогда карманы российских нуворишей рискуют резко опустеть, а их недвижимость на Лазурном берегу и в Майами - резко сменить собственников.
      Greenwood
      1. Ныробский Сегодня, 15:00
        Цитата: Greenwood
        Тогда карманы российских нуворишей рискуют резко опустеть, а их недвижимость на Лазурном берегу и в Майами - резко сменить собственников.

        Не надо мешать в кучу государство и "нуворишей". Эти "нувориши" уже в очередь выстраиваются что бы перетащить свои капиталы обратно в Россию. Сейчас под это дело в России выпустят гос.облигации, а они их будут выкупать возвращая свои бабосы под юрисдикцию России. Если разобраться, то матрасы сами сделали всю работу для возвращения капитала в Россию. Только вот с недвижимостью на лазурных берегах им будет несколько сложнее, т.к. её ещё продать надо успеть, что очень сомнительно и скорее всего она будет экспроприирована согласно выражению Кристин Логард: - "Настало время, когда "молодой капитал" должен быть стерилизован" - сиречь - "кастрирован". "Молодой капитал" в данном контексте это те быстро нарождённые олигархи и банкиры планеты, которые сделали своё состояние по грязным схемам и не смогут доказать их чистоту.
        Ныробский
    3. 79807420129 Сегодня, 14:07
      Ранее в украинских СМИ проходили материалы о том, что среди так называемых «украинских патриотов» на Майдане присутствовали представители западных спецслужб, которые занимались координацией действий «революционеров»

      Каждый верил что"заграница" им поможет,но бессмертные Ильф и Петров,еще раньше знали это. yes
      79807420129
      1. 79807420129 Сегодня, 14:13
        Джо Байден выпустил книгу мемуаров под названием «Обещай мне, папа».

        Он бы ее лучше назвал;-"Папа,обещай мне купить Украину" wink
        79807420129
  2. svp67 Сегодня, 13:45
    Байден фактически сообщает, что он напрямую вмешался во внутренние дела Украины, потребовав от тогдашнего президента Виктора Януковича покинуть пост главы государства.
    Как же это демократична.... Скоро скажут, что это "русские хакеры" сайт издательства взломали и внесли коррективы....
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 13:59
      Цитата: svp67
      Скоро скажут, что это "русские хакеры" сайт издательства взломали и внесли коррективы....

      Это у американцев как палочка-выручалочка работает. Но есть такое что книга вышла, что подразумевает набор в типографии. Что - и там русские влезли? wink
      Джедай
      1. svp67 Сегодня, 14:16
        Цитата: Джедай
        Что - и там русские влезли?

        Когда надо - А як же шь....
        Цитата: Джедай
        Но есть такое что книга вышла, что подразумевает набор в типографии.

        Да, увы да...Сейчас и там все компы делают....
        svp67
        1. Джедай Сегодня, 14:26
          Цитата: svp67
          Да, увы да...Сейчас и там все компы делают....

          Компьютерная вёрстка давно не нова. Но ведь редактор-то не отменён. wink
          Джедай
          1. svp67 Сегодня, 14:28
            Цитата: Джедай
            Но ведь редактор-то не отменён.

            А кто сказал, что его не подкупили или он не попал, под влияние "русской пропаганды"....
            svp67
            1. Джедай Сегодня, 14:31
              Независимо от того какой редактор: если живой человек - железобетонный агент Путина, если настроенная электроника - тут и объяснять нет нужды. soldier
              Джедай
              1. svp67 Сегодня, 14:32
                Цитата: Джедай
                если живой человек - железобетонный агент Путина, если настроенная электроника - тут и объяснять нет нужды

                Ага... drinks
                svp67
                1. Джедай Сегодня, 14:37
                  Так я это - сижу, примус починяю... feel
                  Джедай
                  1. svp67 Сегодня, 14:49
                    Цитата: Джедай
                    Так я это - сижу, примус починяю..

                    Главное, "Ни кого не трогаю"....
                    svp67
    2. Ныробский Сегодня, 15:03
      Цитата: svp67
      Байден фактически сообщает, что он напрямую вмешался во внутренние дела Украины, потребовав от тогдашнего президента Виктора Януковича покинуть пост главы государства.
      Как же это демократична.... Скоро скажут, что это "русские хакеры" сайт издательства взломали и внесли коррективы....
      Всё равно - против задокументированных фактов не попрёшь.
      Ныробский
      1. svp67 Сегодня, 16:05
        Цитата: Ныробский
        Всё равно - против задокументированных фактов не попрёшь.

        Да как сказать. Там в "котлах" предостаточно "чужих" "варилось", а их отпускали, под всякие "гарантии". Вот иногда думаю, что зря...
        svp67
  3. x.andvlad Сегодня, 13:50
    По словам Байдена, он заявил Януковичу, что тот должен уйти. Ничего нового не вижу.
    Если не был бы этот Янукович таким трусливым скунсом, то все могло быть иначе.
    А нам нечего было признавать власть узурпаторов.
    И когда же мы будем санкции вводить против этих Байденов?
    x.andvlad
    1. den3080 Сегодня, 14:07
      если у бабушки был бы х..., она была бы дедушкой.
      Маккейн и так в российских санкционных списках насколько мне известно)))
      думаете Байден, если и его внести, не вынесет такого жесткого обращения со стороны России?
      den3080
      1. x.andvlad Сегодня, 14:49
        Цитата: den3080
        ...не вынесет такого жесткого обращения со стороны России?

        Главное, об этом погромче заявить. Они к этому очень болезненно относятся.
        x.andvlad
  4. pvv113 Сегодня, 13:58
    Байден фактически сообщает, что он напрямую вмешался во внутренние дела Украины

    Секре́т Полишине́ля hi
    pvv113
  5. роман66 Сегодня, 14:00
    да уж, Янук - не Асад, цыкнули на него - и драпать
    роман66
  6. Egorovich Сегодня, 14:01
    Ну вот и еще одна г.ни.да чистосердечно призналась в своих деяниях.
    Egorovich
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:10
    Ну, так позвони ему еще раз, и пускай он наш Ростов на Дону от себя очистит!
    Геркулесыч
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