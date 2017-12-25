17:21 25 декабря

Первую подлодку типа «Борей-Б» передадут ВМФ РФ в 2026 году

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проектированию стратегического атомного подводного крейсера типа "Борей-Б" начнутся в 2018 году, завершение его испытаний и передача Военно-морскому флоту запланированы на 2026 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Проект "Борей-Б" включен в государственную программу вооружений до 2027 года. В соответствии с этой программой ОКР по созданию головного подводного ракетоносца должны начаться в 2018 году, сдача его флоту после проведения испытаний запланирована на 2026 год
- сказал собеседник агентства.

Первую подлодку типа «Борей-Б» передадут ВМФ РФ в 2026 году



По словам источника, "Борей-Б" получит корпус своего предшественника, но благодаря установке нового водометного движителя его шумность значительно снизится. "В субмарину внесут и другие новинки", - добавил он.

Серийное строительство "Бореев-Б" начнется с 2023 года, уточнил собеседник. Серия, по его данным, будет насчитывать не менее четырех единиц.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев 17 ноября сообщил в Северодвинске, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей-Б" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей.

Сегодня мы с 2018 года начинаем активно работать по этому проекту, я думаю, это будет ближайшее время, конкретные даты мы определим по результатам первого этапа - то есть формирования эскизного облика
- сказал тогда главком.

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.

Ранее гендиректор ЦКБ "Рубин", разработавшего "Бореи", Игорь Вильнит сообщал, что проект получит дальнейшее развитие и после серии улучшенных подлодок "Борей-А".




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. alex80 Сегодня, 14:16
    За три года не построят, тем более головной.
    Если в 23-м заложат, то более реальная дата сдачи 27-28 год.
    alex80
    1. НасРать Сегодня, 14:17
      А куда торопиться? Впереди - вечность! laughing

      Ещё нет эскизного облика!!! а вы о сдаче печетесь!!!! good
      НасРать
      1. Владимир16 Сегодня, 14:29
        Цитата: НасРать
        Ещё нет эскизного облика!!! а вы о сдаче печетесь!!!! good

        "Борей-Б" получит корпус своего предшественника

        Какой эскиз Вам еще нужен?
        Владимир16
        1. НасРать Сегодня, 15:11
          Главком ВМФ адмирал Владимир Королев 17 ноября сообщил в Северодвинске, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей-Б" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей.


          Видать это нужно Главкому!!! wassat

          Читать надо текст перед тем, как дать коммент!
          НасРать
    2. 79807420129 Сегодня, 14:21
      Давайте для начала достроим 5 заложенных "Бореев",ну а планы они есть планы. yes
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 14:33
        Влад hi drinks Не тот случай где нужна спешка, а? wink
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 15:27
          Цитата: Джедай
          Влад hi drinks Не тот случай где нужна спешка, а? wink

          Макс,здрав будь drinks hi Спешка сам знаешь нужна в каких случаях,тут просто надо достраивать пять "Бореев" и спокойно проводить работы по ОКР и постройке головной лодки 'Борей Б',что мы в принципе сейчас и наблюдаем и не обращать внимания на крики и визги со всяких форумов в соцсетях типа надо быстрее или нахрен нам это надо,раздадим каждому пенсионеру по лодке,спокойно делать дело,ну а форумы для того и созданы что бы на них и выплескивать пар. drinks hiМногое зависит от финансов,тут вот what
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 15:32
            Влад, да всё тобою сказанное мне понятно, но это же не значит что всёпропальщики не поднимут вой? По финансам - тут точно репу почесать предстоит. yes
            Джедай
            1. 79807420129 Сегодня, 15:42
              Цитата: Джедай
              но это же не значит что всёпропальщики не поднимут вой?

              Да пускай воют Макс laughing Волки то же на Луну воют,а достать ее с неба не могут. laughing Ну а мы лишний раз поржем над все пропало,работа то идет,несмотря на их вой. hi
              79807420129
              1. Джедай Сегодня, 15:45
                С прибором, к которому болт прилагается, возлагаю я на этот вой, дружище! wink
                Джедай
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:17
    А когда же начнут строить Хаски, раз с Бореями так все сложно?
    Геркулесыч
    1. НасРать Сегодня, 14:19
      А что с Бореями сложно? Да?
      НасРать
    2. Burbon Сегодня, 14:20
      Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства
      ????...Олега заморозили....так сказать в жертву санкциям....все об этом толковали на всех площадках страны....
      Burbon
  3. Egorovich Сегодня, 14:18
    Великолепные планы, главное чтобы в жизнь полностью воплотились!
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 14:34
      Цитата: Egorovich
      главное чтобы в жизнь полностью воплотились!

      Всуну свои пять копеек - и в срок! yes
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 15:34
        Ну планы всегда легче строить, чем воплощать, А нам, сирым, только надеяться и верить.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 15:42
          Цитата: Egorovich
          А нам, сирым, только надеяться и верить.

          Бытует среди определённого круга людей мнение, что мысль - материальна. Вот и предлагаю аккуратно и втихаря от боевых подруг врезать по "наркомовской норме" за материализацию наших чаяний. wink drinks
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 15:45
            Будь здрав, я "за"!
            Egorovich
  4. Aleksandr21 Сегодня, 14:30
    Главное чтобы было финансирование, и к 2030 году (с постройкой, и всеми испытаниями и переносами) головную подлодку Борей-Б реально получить. Сейчас например не понятно что будет дальше с серией Борей-А, Князя Олега заморозили из за недостатка финансирования, все остальные подлодки Борей-А (после Олега) тоже по идее.... вот тебе и стратегический приоритет, мда.
    Aleksandr21
  5. Krabik Сегодня, 14:31
    Кто знает в честь кого лодки назвали Бореями? ;)
    Krabik
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:01
      Цитата: Krabik
      Кто знает в честь кого лодки назвали Бореями? ;)

      Борей- (др.-греч. Βορέας, Βοῤῥᾶς «северный») — в греческой мифологии олицетворение северного бурного ветра. Упомянут в "Теогонии" VII век до н. э., «Илиаде» (V 524 и др.), «Одиссее» (V 296).
      НЕКСУС
  6. Правда Сегодня, 14:31
    Ну и наобещали нам сегодня, как-будто март уже. В марте что обещать будут?
    Правда
  7. Alexey-74 Сегодня, 15:07
    Надеемся, что все задуманное получится и с Бореями-Б и с Хаски!!!
    Alexey-74
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:26
    Практика показывает, что сроки сдвигаются вправо,постоянно ( Причину нехватки денег,обоснованием трудно назвать,ибо когда закладывалась программа строительства флота,они были. Значит ,к ответу тех,кто планировал!(
    Сибирский цирюльник
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:31
      Вообще, какое-то пустое надувание щёк..
      Постоянно кормят "завтраками", а как доходит до дела,звучит" старая пластинка"(( Ответственные лица "обесценивают" свои слова. Тогда, уж молчали бы...
      Сибирский цирюльник
  9. Romka47 Сегодня, 16:10
    Долго, но хорошо хоть так, в принципе такие вещи быстро и не строятся.
    Romka47
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