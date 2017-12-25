ВМС Вьетнама осуществили первый запуск ракеты комплекса Club-S
Экипаж одной из новых больших ДЭПЛ проекта 06361 ВМС Вьетнама произвел первый запуск противокорабельной ракеты 3М54Э комплекса Club-S (экспортный вариант комплекса «Калибр-ПЛ»), сообщает bmpd.
В 2014-2017 годах вьетнамский флот получил шесть больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361, построенных АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) по контракту, заключенному в декабре 2009 года.
Стоимость постройки ДЭПЛ составила более 2 млрд. долларов. Еще примерно столько же пошло на строительство инфраструктуры, поставки вооружения и пр. То есть, стоимость работ по данному соглашению достигает $ 4 млрд.
«В числе вооружения подводных лодок проекта 06361 Вьетнаму были поставлены запускаемые из торпедных аппаратов ракеты комплекса Club-S, включая как противокорабельные ракеты 3М54Э, так и, по некоторым сообщениям, крылатые ракеты 3М14Э для поражения наземных целей», – говорится материале.
В 2014-2017 годах вьетнамский флот получил шесть больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361, построенных АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) по контракту, заключенному в декабре 2009 года.
Стоимость постройки ДЭПЛ составила более 2 млрд. долларов. Еще примерно столько же пошло на строительство инфраструктуры, поставки вооружения и пр. То есть, стоимость работ по данному соглашению достигает $ 4 млрд.
«В числе вооружения подводных лодок проекта 06361 Вьетнаму были поставлены запускаемые из торпедных аппаратов ракеты комплекса Club-S, включая как противокорабельные ракеты 3М54Э, так и, по некоторым сообщениям, крылатые ракеты 3М14Э для поражения наземных целей», – говорится материале.
Использованы фотографии: VTV1
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