17:28 25 декабря

ВМС Вьетнама осуществили первый запуск ракеты комплекса Club-S

Экипаж одной из новых больших ДЭПЛ проекта 06361 ВМС Вьетнама произвел первый запуск противокорабельной ракеты 3М54Э комплекса Club-S (экспортный вариант комплекса «Калибр-ПЛ»), сообщает bmpd.

Транспортный контейнер с противокорабельной ракетой 3М54Э комплекса Club-S, состоящего на вооружении больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361 ВМС Вьетнама, декабрь 2017 года.

В 2014-2017 годах вьетнамский флот получил шесть больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361, построенных АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) по контракту, заключенному в декабре 2009 года.




Стоимость постройки ДЭПЛ составила более 2 млрд. долларов. Еще примерно столько же пошло на строительство инфраструктуры, поставки вооружения и пр. То есть, стоимость работ по данному соглашению достигает $ 4 млрд.



«В числе вооружения подводных лодок проекта 06361 Вьетнаму были поставлены запускаемые из торпедных аппаратов ракеты комплекса Club-S, включая как противокорабельные ракеты 3М54Э, так и, по некоторым сообщениям, крылатые ракеты 3М14Э для поражения наземных целей», – говорится материале.


Использованы фотографии: VTV1
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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 14:26
    "Клаб" у Вьетнама, это еще тот "ледяной душ" на многие "горячие головы"... особенно когда их много, как в Китае
    svp67
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:39
      Цитата: svp67
      "Клаб" у Вьетнама, это еще тот "ледяной душ" на многие "горячие головы"... особенно когда их много, как в Китае

      базу...базу...верните Камрань...поздно потом будет.
      Дедкастарый
      1. Sergey53 Сегодня, 15:12
        Что рыдать по волосам если головы нет?
        Sergey53
    2. Джедай Сегодня, 14:44
      Цитата: svp67
      "Клаб" у Вьетнама, это еще тот "ледяной душ" на многие "горячие головы"...

      Особенно если эти "горячие головы" - "Hot Shots". wink
      Цитата: svp67
      особенно когда их много, как в Китае

      Панические настроения кое-где приобретают массовый характер...
      Джедай
    3. donavi49 Сегодня, 14:55
      У Китая есть свой Клаб. Причем без экспортных ограничений. На куче носителей, включая эсминцы 052D - где этих YJ-18 можно впихнуть аж 64 ракеты!
      donavi49
    4. Doliva63 Сегодня, 16:44
      Вообще, сюр какой-то: самый вероятный пртивник соц.Вьетнама - соц.Китай.
      Можно было бы сказать, что это смешно, но на самом деле - не очень. И "развести" по углам некому - Россия нынче в капитализме погрязла. А Штаты сами готовы дров подбросить.
      Doliva63
      1. svp67 Сегодня, 16:53
        Цитата: Doliva63
        Вообще, сюр какой-то: самый вероятный пртивник соц.Вьетнама - соц.Китай.

        Нормальная борьба единств и противоположностей...
        svp67
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:33
    Обкатывают технику! Нам бы еще и результат испытаний получить чтобы все огрехи уже сейчас начать устронять.
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 17:24
      Цитата: Геркулесыч
      Обкатывают технику

      "Мотор Сич" под Вьетнамскую ракетную программу, на днях отгрузил 30 двигателей МС-400 (аналог изделия 95, установленного на ракеты Х-55).
      Orionvit
  3. Hariton Laptev Сегодня, 15:29
    Шоооо еще ракеты??? и опять пускают???? а как же звездно полосатые??? почему у них разрешения не спросили???????? Срочно Псаки из дикрета и флот от границ с Белоруссией к берегам Вьетнама.
    Hariton Laptev
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