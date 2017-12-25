Минобороны планирует закупку улучшенных беспилотников "Форпост"

В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, что добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор

УЗГА поставил в войска около 30 комплексов "Форпост", но они еще были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским