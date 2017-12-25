17:19 25 декабря

Минобороны планирует закупку улучшенных беспилотников "Форпост"

Минобороны России планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников "Форпост", улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии и собранных полностью из российских комплектующих, заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, что добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор
— сказал Борисов в ходе посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Минобороны планирует закупку улучшенных беспилотников "Форпост"



При этом он поблагодарил сотрудников завода, которые постоянно находились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где обеспечивали техническое обслуживание беспилотников.

УЗГА поставил в войска около 30 комплексов "Форпост", но они еще были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским
— добавил Борисов.

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 килограммов. Он способен осуществлять разведку с высоты пять километров в течение 16 часов на удалении до 400 километров, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://rusky.ru/
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Комментарии 17

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  1. rruvim Сегодня, 14:33
    А Израильские алгоритмы останутся?
    rruvim
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:36
      А там разве не наши использованы? Израильтяне нам вроде как только планеры без начинки лицензировали, а все остальное наше и вроде как что то было из Белоруссии по электронике.
      Геркулесыч
      1. Арон Заави Сегодня, 15:05
        Цитата: Геркулесыч
        А там разве не наши использованы? Израильтяне нам вроде как только планеры без начинки лицензировали, а все остальное наше и вроде как что то было из Белоруссии по электронике.

        Нет. Был передан весь производственный пакет . Вполне возможно , что его модернизировали.
        Арон Заави
  2. Tiras Сегодня, 14:37
    В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы


    Не часто Россия радует такими словами израильскую технику, да ещё беспилотник не самый продвинутый на сегодняшний день.



    По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским


    Смогли наконец скопировать? wassat
    Tiras
    1. 210окв Сегодня, 15:05
      Скопировать тоже надо уметь..Туполев за перевод дюймовой системы в метрическую Госпремии получил..
      Цитата: Tiras
      В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы


      Не часто Россия радует такими словами израильскую технику, да ещё беспилотник не самый продвинутый на сегодняшний день.



      По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским


      Смогли наконец скопировать? wassat
      210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:38
    А свои также негласно испытывают! Видал я случайно, вдалике наш может быть ударный, с 4мя винтовыми движками по два на крыло, да и крылья длинные, а летел быстро и бесшумно!
    Геркулесыч
    1. Комментарий был удален.
  4. Лексус Сегодня, 14:38
    Тоже предмет для "гордости" - юзать израильские разработки тридцатилетней давности...
    Лексус
    1. svp67 Сегодня, 14:46
      Цитата: Лексус
      Тоже предмет для "гордости" - юзать израильские разработки тридцатилетней давности...

      Помниться и наше танко-, самолето-,двигателе- и ракето-строение и с этого начиналось.... Надо же, что то как отправную точку брать.
      svp67
      1. Лексус Сегодня, 14:58
        Никто не спорит, но далеко на изделиях дня позавчерашнего не уедешь. Купить лицензию на "старьё" и почивать на лаврах точно не стоит... увы, плохая привычка. "Тыринг" по-китайски, на мой взгляд, более продуктивен в приобретении новых технологий.
        Лексус
        1. svp67 Сегодня, 15:02
          Цитата: Лексус
          . Купить лицензию на "старьё" и почивать на лаврах точно не стоит... увы, плохая привычка.

          Соглашусь. Этот комплекс просто уже проверен и освоен. Но сейчас уже есть и наши конкуренты... Будут сравнивать и в дальнейшем решать. А пока, и с Израилем как то надо "сотрудничать...."
          svp67
  5. НЕКСУС Сегодня, 14:59
    Глядя на Форпост,ощущение,что выстругали его топором...
    НЕКСУС
    1. Sergey53 Сегодня, 15:09
      У меня тоже такие мысли посещают. Можно же было бока корпуса под углом сделать,и вид презентабельный и заодно уменьшится площадь отражающей поверхности.
      Sergey53
  6. Lesorub Сегодня, 14:59
    А сами можем что нибудь создать!!?? Дожились копируем: Беспилотники, катера, авионику и.т.д.
    Lesorub
    1. Sergey53 Сегодня, 15:05
      Хреново конечно, но если сами не можем то пусть лучше копируют. Нафига нам свой велосипед но с квадратными колёсами. Пусть будет чужой, но с круглыми.
      Sergey53
      1. Арон Заави Сегодня, 16:02
        Цитата: Sergey53
        Хреново конечно, но если сами не можем то пусть лучше копируют. Нафига нам свой велосипед но с квадратными колёсами. Пусть будет чужой, но с круглыми.

        Мы тоже часто исходим из этого принципа ибо нельзя объять необъятное.
        Арон Заави
  7. Breard Сегодня, 15:52
    А нового СВОЕГО! ничего! fool
    Не смогли придумать и построить... Некогда. Надо строить торговые центры. Продавать сырьё этой территории - России. Это всё на что способны?
    Блин... до чего, за 25 лет "развития" и дерьмократии дожилась вашараша. Она только и способна повторить израильские самолетики.
    Да! А что может, теперь осколок когда то Великого СССР! Страны которая когда то была в чем то первой-второй в мире по авионике, авиа конструировании, ведущей в авиа разработках и авиастроительстве! СССР! мог и создавал и Ил-2, Ту-114, Миг-15 , 17, 21 !! МИГ -29! "Су" "М" "Як" "Ан" "Бе" ...Ту-160 и многое многое другое!
    Это как нужно было убить страну....
    Ызраль ...это половина какой нибудь астраханской области! А нынешняя "гордая" Россия покупает ...мини авиацию у когда то советских евреев.
    Breard
    1. bk316 Сегодня, 17:04
      Просралиполимеры...
      Годик назад набрали бы плюсиков, а сейчас врядли.
      bk316
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