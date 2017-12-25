Глава представительства ДНР во Франции: Тогда пусть закрывают и представительство Каталонии

Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию. Я же считаю, что это сугубо политический вопрос.

Это ведь не террористическая акция, не так ли?

Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у неё есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, всё проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас (представительства ДНР) такого вопроса не стоит.