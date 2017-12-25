Глава представительства ДНР во Франции: Тогда пусть закрывают и представительство Каталонии
Власти Франции вознамерились закрыть представительство Донецкой народной республики в стране. По словам главы этого гуманитарного представительства Юбера Файара, высказавшегося в интервью РИА Новости, ситуация свелась к попыткам привлечь для закрытия организации французский суд. По словам Файара, всё это делается с подачи официального Киева, который всё ещё находит поддержку со стороны французских политических элит.
Из заявления Юбера Файара:
Глава представительства ДНР во Франции отмечает, что организация занимается исключительно гуманитарной работой. В частности, одна из недавних акций – обмен поздравительными открытками между детьми Донбасса и Франции.
Файар:
При этом Файар добавляет, что если французские власти собираются закрыть представительство ДНР, то им придётся по тем же соображениям закрывать и представительство Каталонии, ведь испанские власти тоже не признают независимости этого региона, обвиняя его в сепаратизме.
Юбер Файар:
Напомним, что ранее отдельные французские активисты призвали официальный Париж заблокировать работу франкоязычной версии телеканала Russia Today.
Из заявления Юбера Файара:
Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию. Я же считаю, что это сугубо политический вопрос.
Глава представительства ДНР во Франции отмечает, что организация занимается исключительно гуманитарной работой. В частности, одна из недавних акций – обмен поздравительными открытками между детьми Донбасса и Франции.
Файар:
Это ведь не террористическая акция, не так ли?
При этом Файар добавляет, что если французские власти собираются закрыть представительство ДНР, то им придётся по тем же соображениям закрывать и представительство Каталонии, ведь испанские власти тоже не признают независимости этого региона, обвиняя его в сепаратизме.
Юбер Файар:
Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у неё есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, всё проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас (представительства ДНР) такого вопроса не стоит.
Напомним, что ранее отдельные французские активисты призвали официальный Париж заблокировать работу франкоязычной версии телеканала Russia Today.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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