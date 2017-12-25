17:27 25 декабря

Глава представительства ДНР во Франции: Тогда пусть закрывают и представительство Каталонии

Власти Франции вознамерились закрыть представительство Донецкой народной республики в стране. По словам главы этого гуманитарного представительства Юбера Файара, высказавшегося в интервью РИА Новости, ситуация свелась к попыткам привлечь для закрытия организации французский суд. По словам Файара, всё это делается с подачи официального Киева, который всё ещё находит поддержку со стороны французских политических элит.

Из заявления Юбера Файара:
Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию. Я же считаю, что это сугубо политический вопрос.


Глава представительства ДНР во Франции отмечает, что организация занимается исключительно гуманитарной работой. В частности, одна из недавних акций – обмен поздравительными открытками между детьми Донбасса и Франции.


Файар:
Это ведь не террористическая акция, не так ли?


Глава представительства ДНР во Франции: Тогда пусть закрывают и представительство Каталонии


При этом Файар добавляет, что если французские власти собираются закрыть представительство ДНР, то им придётся по тем же соображениям закрывать и представительство Каталонии, ведь испанские власти тоже не признают независимости этого региона, обвиняя его в сепаратизме.

Юбер Файар:
Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у неё есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, всё проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас (представительства ДНР) такого вопроса не стоит.


Напомним, что ранее отдельные французские активисты призвали официальный Париж заблокировать работу франкоязычной версии телеканала Russia Today.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Дедкастарый Сегодня, 14:37
    да им хоть ссы в глаза-божья роса... бесполезно...
    Дедкастарый
    1. Зяблицев Сегодня, 14:56
      Видимо, постоянное поедание лягушачьих лапок способствует политической мимикрии: франки начинают уподобляться англосаксам... laughing Впрочем, после Наполеона - они под ними просто лежат!
      Зяблицев
    2. GRF Сегодня, 15:40
      Цитата: Дедкастарый
      да им хоть ссы в глаза-божья роса... бесполезно...

      Эт возможно из-за малого объема...
      Нам по трубам надо другое сырье поставлять...
      Вливайся )
      GRF
    3. 79807420129 Сегодня, 15:59
      Цитата: Дедкастарый
      да им хоть ссы в глаза-божья роса... бесполезно...

      Ясен пень,они же вон даже Гитлера победили в прошлом веке,а в нынешнем ИГИЛ fellow
      79807420129
  2. morpogr Сегодня, 14:38
    Двуличие и двойные стандарты запада во всей красе.
    morpogr
    1. Джедай Сегодня, 14:48
      И это далеко не последний случай. Чем ближе 18-ое марта - тем больше откровенной грязи будет...
      Джедай
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:42
    Гипермегапротиб французский власти наводит на мысли что у них тоже столица реально находится в сша, и оттуда командуют французами маккейноподобные пустышки.
    Геркулесыч
  4. Masya Masya Сегодня, 14:48
    всё это делается с подачи официального Киева, который всё ещё находит поддержку со стороны французских политических элит.

    все просто, киев паникует, как бы гуманитарная линия не переросла во что- то большее- признание республик... вот и хотят задавить на корню...
    Masya Masya
  5. Sergey53 Сегодня, 14:59
    У них поставлена задача, всё что связано с Россией гнобить.Что они периодически и пытаются делать.
    Sergey53
    1. Ныробский Сегодня, 16:07
      Цитата: Sergey53
      У них поставлена задача, всё что связано с Россией гнобить.Что они периодически и пытаются делать.

      Но гнобить то тоже надо уметь. В данном случае Париж, являясь гарантом по Минску, в инициативном порядке обрезает свои возможности для контактов с одной из сторон подписавших "Минск".
      Ныробский
  6. Миханище Сегодня, 15:36
    Да и пусть!!!
    Есть Россия, Абхазия, ЛНР, ДНР, Северная Осетия - это реально сила! Это четыре страны, это объединённая экономика.
    Надо поднимать ДНР и ЛНР - туризм, построить там курорты. Они все будут завидовать, а мы пускать их будем выборочно. Не знаю, лыжный курорт там построить или морской. Главное начать, а всё придёт!
    Миханище
  7. Altona Сегодня, 16:49
    Да двуличие и лицемерие уже как на дрожжах прёт, никакой демократией не замажешь. Всё российское и пророссийское закрыть хотят. Неважно-олимпийская команда, новостное агентство RT, представительство ДНР. При этом в Париже вполне спокойно можно ходить со знаменем ИГИЛ* и прочей мусульманской экстремистской символикой, призывать на митингах убивать белых французов, например, убирать рождественские ёлки. Это считается демократичным и толерантным.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 16:51
    Цитата: Миханище
    Надо поднимать ДНР и ЛНР - туризм, построить там курорты.

    ------------------------
    Надо вначале денацифицировать Украину, открутить там бошки 10-20 тысячам упоротых и "онижедетей" как в Сирии. Сочувствующих загнать под шконки, а не лицемерно стенать с экрана о "братском народе".
    Altona
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