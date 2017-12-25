17:27 25 декабря

Франция получила первый военно-транспортный самолет C-130J-30

На авиабазу ВА123 ВВС Франции в Орлеане прибыл из США первый средний военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, сообщает bmpd.

Прибытие на авиационную базу ВА123 ВВС Франции в Орлеане первого полученного Францией военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). 22.12.2017 г.

Самолет построен на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (штат Джорджия), его выкатка состоялась 20 октября 2017 года, а первый полет совершен 22 ноября.


Контракт на покупку двух военно-транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был подписан в январе 2016 года. Предполагаемая стоимость сделки – $ 650 млн, из которых 355 млн – стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и пр.

Сообщается, что «закупка для ВВС Франции самолетов С-130J стала частью объявленного 29 апреля 2015 года решения тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда о выделении дополнительных 3,8 млрд евро на французскую оборону в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд евро на закупки нового вооружения и техники».

Второй самолет С-130J-30 будет поставлен в 2018 году. Оставшаяся пара в варианте заправщика КС-130J должны прибыть во Францию в 2019 году.

Использованы фотографии: ВВС Франции
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Комментарии 24

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:47
    А чего не вна укроине у Антоновцев не заказали? Или укроине можно только обещать, но нельзя выполнять данные обещания? Когда бендеровцев к себе заберете?
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 14:53
      Цитата: Геркулесыч
      А чего не вна укроине у Антоновцев не заказали?

      Больше интересует, а почему не свой Airbus A400M ?
      svp67
      1. Джедай Сегодня, 14:58
        Цитата: svp67
        а почему не свой Airbus A400M ?

        А когда это американского шерифа волновали финансовые интересы европейских индейцев?
        Джедай
        1. svp67 Сегодня, 15:00
          Цитата: Джедай
          А когда это американского шерифа волновали финансовые интересы европейских индейцев?

          В те времена, когда индейцами были они...
          svp67
          1. Джедай Сегодня, 15:04
            Цитата: svp67
            В те времена, когда индейцами были они...

            Все воспоминания о таковых временах величайшим указом предписано забыть и вычеркнуть из истории. Всех несогласных - либо на кол, либо врагами нации провозгласить. Иными словами - "Америка сама пишет свою Историю!!!".
            Джедай
            1. svp67 Сегодня, 15:57
              Цитата: Джедай
              "Америка сама пишет свою Историю!!!".

              А "чернил" хватит?
              svp67
              1. Джедай Сегодня, 16:01
                Цитата: svp67
                А "чернил" хватит?

                Так ведь не чернилами её пишут, бардадымы... Давно усвоили что написанное кровью сохраняется дольше. negative Как бы это против них самих и не сыграло в будущем. bully
                Джедай
                1. svp67 Сегодня, 16:11
                  Цитата: Джедай
                  Давно усвоили что написанное кровью сохраняется дольше.

                  То то они так своих "кровопусканий" бояться... Чуть потери возрастают, сразу - в кусты.
                  Цитата: Джедай
                  Как бы это против них самих и не сыграло в будущем.

                  Чужая кровь это сделает ОБЯЗАТЕЛЬНО...
                  svp67
                  1. Джедай Сегодня, 16:15
                    Цитата: svp67
                    Чуть потери возрастают, сразу - в кусты.

                    Такова подлая сущность этих "исключительных".
                    Цитата: svp67
                    Чужая кровь это сделает ОБЯЗАТЕЛЬНО...

                    Очень надеюсь что доживу хотя бы до начала этого возмездия.
                    Джедай
                    1. svp67 Сегодня, 16:25
                      Цитата: Джедай
                      Очень надеюсь что доживу хотя бы до начала этого возмездия.

                      Доживем...Вот увидите. Следующий год, много интересно должен преподнести....
                      svp67
                      1. Джедай Сегодня, 16:35
                        Цитата: svp67
                        Следующий год, много интересно должен преподнести....

                        Солидарен с Вами. Пусть наступающий год принесёт побольше сюрпризов: приятных - нам, неприятных - русофобам независимо от национальности! Блин, тост получился... feel Да и ладно - за такое не грех и рюмочку освидетельствовать! drinks
                        Джедай
      2. Астория Сегодня, 14:59
        Лоббизм наверное laughing
        Астория
      3. donavi49 Сегодня, 15:00
        Потому как им надо рабочую лошадку - чтобы возить всякое по Сенегалам и Мали. А400М с регулярными проблемами и ограничениями не вкатывает. Нанимать Илы и Аны, да частников тех же американцев - они устали.

        Там всего 2 супергеркула и 2 супергеркуланаливняка. Заказ пожарный, чтобы закрыть потребность ВТА.
        donavi49
      4. Alexey RA Сегодня, 15:01
        Цитата: svp67
        Больше интересует, а почему не свой Airbus A400M ?

        А его довели до ума? На конец прошлого года, например, в Люфтваффе из всех А-400М боеготовым был всего 1 борт.
        Согласно заключению в закрытом докладе министерства обороны ФРГ, полученном 8 мая 2017 года агентством "Reuters", Airbus может понадобиться еще от 12 до 18 месяцев для решения технических вопросов, к примеру, обеспечения возможности выброски парашютистов.
        © bmpd, 15.05.2017 г.
        Alexey RA
      5. антивирус Сегодня, 15:03
        была сказка--- встречные поставки -ербасов в сша,
        но их обломили с контрактом
        антивирус
      6. avt Сегодня, 15:35
        Цитата: svp67
        Больше интересует, а почему не свой Airbus A400M ?

        А аэроавтобус №400 .... как бы это по французски ... в жопЮ . Ан-7Х они угробили за ради своего №400 , вот и всё - теперь только С-130 bully
        avt
  2. Из Германии Сегодня, 14:55
    А как же "Airbus"? При том, что сборочный центр стоит в самой же Франции. Или это доказательство полного краха общеевропейского ОПК. Или кто-то из тогдашнего правительства Олланда очень конкретную сумму на лапу получил. И в том и другом случае очень плохое развитие событий для Европы, особенно для Франции.
    Из Германии
    1. donavi49 Сегодня, 15:04
      Так и А400М тоже будет. Заказ исполняется. Просто самолет новый. Там каждые пару месяцев находят проблему и стопят весь парк на устранение.

      Возить разное по Мали и Сенегалам надо. Старый парк развалился. Первый десяток А400М (% исправности которых низок, по вполне нормальным и очевидным причинам) не вывозит. Ждать 2020+ когда А400М выздоровеет и поставят в ВТА в количестве 30+, они не могут.

      Поэтому разместили маленький, ограниченный заказик на супергеркулы. Вот и все.

      Сейчас задачи этих супергеркулов выполняют контракторы на Илах и тех же Геркулах.
      donavi49
    2. Миханище Сегодня, 15:29
      Берите выше!!! Краха не только европейского, но и американского.
      Хорошо, что в нашем ВПК всё хорошо.
      Согласен, что плохое развитие событий для Европы! Очень плохое...я даже не знаю - устоят ли? Итак балансируют на грани. Не то что мы.
      Миханище
    3. катана Сегодня, 15:29
      Цитата: Из Германии
      А как же "Airbus"? При том, что сборочный центр стоит в самой же Франции. Или это доказательство полного краха общеевропейского ОПК. Или кто-то из тогдашнего правительства Олланда очень конкретную сумму на лапу получил. И в том и другом случае очень плохое развитие событий для Европы, особенно для Франции.

      Эт вы слишком рано взялись хоронить ВПК Евросоюза и Франции в частности.По итогам продаж оружия в мире Франция вышла на второе место ,опередив Россию!Вот так вот,голубчики! wassat
      катана
      1. Миханище Сегодня, 15:41
        Странно...почему же об этом у нас не знают? Никаких сообщений - у нас всё по телевизору иначе...да и на этом сайте... Вроде как Европа стоит на пороге краха. Вероятно, у вас неправильная информация!
        Миханище
        1. катана Сегодня, 15:59
          Цитата: Миханище
          Странно...почему же об этом у нас не знают? Никаких сообщений - у нас всё по телевизору иначе...да и на этом сайте... Вроде как Европа стоит на пороге краха. Вероятно, у вас неправильная информация!

          На этом сайте так же была эта инфа,просто всего один раз и далее тишина.
          катана
          1. катана Сегодня, 16:19
            Ради любопытства я сделал запрос по Гуглу :"Экспорт оружия из Франции 2016 год" и сразу получил десятки подтверждающих мои слова статей.Среди них - статья на ВО от 1 марта 2017 года.
            катана
  3. Цой Сегодня, 15:28
    Какой смысл сравнивать A-400? Airbass поднимает под 40 тонн, Геркулес в лучшем случае 20. Ближайший евро аналог Alenia C-27J с 12 тоннами. У них просто выбора нет другого самолета. Ну может Embraer KC-390. Но это Бразилия и непроверенная новинка.
    Цой
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