Франция получила первый военно-транспортный самолет C-130J-30
На авиабазу ВА123 ВВС Франции в Орлеане прибыл из США первый средний военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, сообщает bmpd.
Самолет построен на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (штат Джорджия), его выкатка состоялась 20 октября 2017 года, а первый полет совершен 22 ноября.
Контракт на покупку двух военно-транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был подписан в январе 2016 года. Предполагаемая стоимость сделки – $ 650 млн, из которых 355 млн – стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и пр.
Сообщается, что «закупка для ВВС Франции самолетов С-130J стала частью объявленного 29 апреля 2015 года решения тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда о выделении дополнительных 3,8 млрд евро на французскую оборону в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд евро на закупки нового вооружения и техники».
Второй самолет С-130J-30 будет поставлен в 2018 году. Оставшаяся пара в варианте заправщика КС-130J должны прибыть во Францию в 2019 году.
Самолет построен на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (штат Джорджия), его выкатка состоялась 20 октября 2017 года, а первый полет совершен 22 ноября.
Контракт на покупку двух военно-транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был подписан в январе 2016 года. Предполагаемая стоимость сделки – $ 650 млн, из которых 355 млн – стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и пр.
Сообщается, что «закупка для ВВС Франции самолетов С-130J стала частью объявленного 29 апреля 2015 года решения тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда о выделении дополнительных 3,8 млрд евро на французскую оборону в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд евро на закупки нового вооружения и техники».
Второй самолет С-130J-30 будет поставлен в 2018 году. Оставшаяся пара в варианте заправщика КС-130J должны прибыть во Францию в 2019 году.
Использованы фотографии: ВВС Франции
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