07:07 26 декабря

Президент Молдавии - "Известиям": Российские миротворцы останутся на Днестре

Президент Республики Молдова Игорь Додон представил два сценарий развития взаимоотношений Кишинёва и Москвы. По словам Додона, высказанным в интервью газете «Известия», первый сценарий – улучшение молдавско-российских отношений сразу же после наступления нового года.

Додон:
Мы попытаемся и сделаем всё возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперёд.


Вторым возможным сценарием президент Молдавии назвал возможность развития отношений после парламентских выборов, где, как надеется Игорь Додон, победу одержат более конструктивные силы, нежели те, которые представляют депутатское большинство сегодня.

Додон также напомним, что на сегодняшний день Молдова де-факто имеет статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. По словам Додона, осталось оформить статус юридически.

Также Игорь Додон заявил, что курс нынешних властей Молдовы на евроинтеграцию с фактической попыткой разорвать все контакты с Россией является большой ошибкой. Напомним, что евроинтеграционный вектор парламент и правительство страны планируют внести в конституцию.

Президент Молдавии:
Я считаю это категорически неприемлемым, потому что нельзя идеологию какой-то конкретной партии, пусть даже и правящей, делать нормой конституции. Они вышли с этой инициативой, но на практике голосовать за подобные изменения смогут только лишь в июле. По конституции необходимо, чтобы прошло минимум шесть месяцев с момента выступления с этой инициативой. То есть уже в преддверии очередных парламентских выборов. Думаю, даже если они соберут необходимые 67 голосов, у меня есть возможность на 45 дней заблокировать это решение до повторного голосования.


По словам Игоря Додона, за это время уже начнётся подготовка к новым парламентским выборам и проведение самих выборов в РМ. Вероятность изменения конституции Молдовы под правящую партийную верхушку в нынешнем составе парламента Додон назвал "ничтожной".

Важным дополнением от президента Молдавии являются слова о том, что российские миротворцы останутся на Днестре.

Президент Молдавии - "Известиям": Российские миротворцы останутся на Днестре


Из заявления Игоря Додона после встречи с патриархом Кириллом:
Провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Поздравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова.

Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира. Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации.

Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная Церковь – наиболее авторитетный институт молдавского общества.

Патриарх Кирилл принял моё приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 8

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  1. jolly deckhand Сегодня, 05:59
    Додон не всё там решает,есть такой господин Плахотнюк еще...
    jolly deckhand
    1. 210окв Сегодня, 06:02
      Он там совсем не решает. yes
      Цитата: jolly deckhand
      Додон не всё там решает,есть такой господин Плахотнюк еще...
      210окв
      1. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 06:40
      Спасибо сказать Додону за то, что разрешил российским миротворцам остаться в ПМР? Сейчас важнее Плахотнюка отловить.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:01
    Пост то у него "громкий"..Только в условиях Молдовы ничего не значащий..
    210окв
  3. ИмПерц Сегодня, 06:05
    К сожалению Додон не может сейчас ничего. Надо ждать перевыборы в парламент и формирования нового правительства.
    ИмПерц
    1. Starover_Z Сегодня, 06:13
      Цитата: ИмПерц
      К сожалению Додон не может сейчас ничего. Надо ждать перевыборы в парламент и формирования нового правительства.

      Но парламенту крупно не повезло, что Додон сменил Тимофти ! Предыдущий президент всегда говорил только по написанным для него бумажкам и не слова от себя !
      Додону только бы удержатся до парламентских выборов !
      Starover_Z
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Авторы у нас научились "-два сценарий " wassat , а почему не "две сценария " wassat ?
    Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:28
    Славный царь Додон wassat воспетый еще Пушкиным в сказке wassat реально в Молдавии власти не имеет! Его должность, это должность свадебного генерала, и пока он не снесет парламент, и не установит жесткую власть все его слова останутся только пустым сотрясанием воздуха!
    Геркулесыч
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