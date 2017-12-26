Президент Молдавии - "Известиям": Российские миротворцы останутся на Днестре

Мы попытаемся и сделаем всё возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперёд.

Я считаю это категорически неприемлемым, потому что нельзя идеологию какой-то конкретной партии, пусть даже и правящей, делать нормой конституции. Они вышли с этой инициативой, но на практике голосовать за подобные изменения смогут только лишь в июле. По конституции необходимо, чтобы прошло минимум шесть месяцев с момента выступления с этой инициативой. То есть уже в преддверии очередных парламентских выборов. Думаю, даже если они соберут необходимые 67 голосов, у меня есть возможность на 45 дней заблокировать это решение до повторного голосования.

Провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Поздравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова.



Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира. Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации.



Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная Церковь – наиболее авторитетный институт молдавского общества.



Патриарх Кирилл принял моё приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.