19:23 26 декабря

В инженерных войсках созданы подразделения спецминирования

В инженерных войсках созданы отряды спецминирования, имеющие на вооружении новейшие бронеавтомобили и высокотехнологичные системы с элементами искусственного интеллекта, сообщают Известия.



Как рассказали газете в Минобороны, в Вооруженных силах РФ создан еще один вид спецназа – отряды спецминирования. Первая такая рота уже действует в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Предполагается, что в будущем подобное подразделение появится в каждой инженерной бригаде.


«Подразделения предназначены не для сплошного минирования местности, а для точечного, очагового применения. Спецназовцы на 2–3 бронеавтомобилях скрытно выдвигаются к линии фронта или в тыл противника и незаметно устанавливают там управляемые инженерные боеприпасы различных типов. Их целью может быть мост через реку или важная дорога. С помощью скрытно установленных заграждений можно устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или даже блокировать населенный пункт, заминировав его пригороды», – говорится в материале.

Бойцы используют для передвижения спецназовскую версию отечественного бронеавтомобиля «Тигр». На вооружении спецрот состоят как обычные мины советского и российского производства, так и интеллектуальные системы.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, в российской армии использованию инженерных боеприпасов уделяется большое внимание.

Это эффективное средство контроля местности, которое не требует постоянного присутствия военнослужащих, что особенно важно при небольшом количестве бойцов, как, например, в спецподразделениях. Можно блокировать дороги и участки местности, которые могут использоваться противником для маневра или перевозки грузов. Грамотно установленное минное поле заменяет целый отряд. При этом снижается риск для своих бойцов,
сказал эксперт.

Он добавил, что мины остаются одним из наиболее эффективных и популярных средств вооруженной борьбы.

Несмотря на критику со стороны правозащитников, при надлежащем контроле и соблюдении всех требований минные заграждения представляют опасность только для противника. Мирное население страдает по большей части от мин, устанавливаемых в хаотичном порядке боевиками. Проблемой также становятся минные поля, установленные с воздуха, как это делали натовцы в Югославии,
пояснил Желтоножко.

Использованы фотографии: ТАСС/Пресс-служба Минобороны
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 10:24
    Все новое-это хорошо забытое старое..Диверсанты-оперативники..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 10:30
      Та же мысль посетила. drinks
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 10:45
        Привет, отцы! hi
        Я думаю, это не повторение, а компиляция и развитие опыта партизанских и диверсионных действий. Только зачем об этом трезвонить, не понятно. Возможно, чтобы заранее закошмарить супостатов? smile
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 10:50
          Витя, здрав буде! hi
          Цитата: Монос
          Только зачем об этом трезвонить, не понятно. Возможно, чтобы заранее закошмарить супостатов?

          Элемент психологического воздействия с целью увеличения расхода подгузников и, как следствие, снижения боеспособности. lol
          Джедай
          1. Монос Сегодня, 10:56
            Цитата: Джедай
            Элемент психологического воздействия с целью увеличения расхода подгузников и, как следствие, снижения боеспособности.

            Макс, привет! hi
            Пущай заранее каждого куста, каждого овражка, каждого шороха боятся. wassat К тому же им придётся тратить время на инженерную разведку коммуникаций. Я думаю, уже и "захоронки" где-нибудь в Пуще сделаны. laughing
            Монос
            1. Джедай Сегодня, 11:02
              Цитата: Монос
              Пущай заранее каждого куста, каждого овражка, каждого шороха боятся.

              Это обязательно. lol
              Цитата: Монос
              К тому же им придётся тратить время на инженерную разведку коммуникаций.

              Что существенно замедлит их продвижение. soldier
              Цитата: Монос
              Я думаю, уже и "захоронки" где-нибудь в Пуще сделаны.

              Тс-с-с! Не пали всё стадо! wink
              Джедай
  2. BlombiRus Сегодня, 10:32
    В общем диверсанты с минным уклоном. Такая деятельность любому врагу жизнь отравит, что не может не радовать. Мина, если о ней знают, что она есть, но не знают, где она, это большой головняк! Хорошая задумка.
    BlombiRus
  3. Sergey53 Сегодня, 10:36
    Так эта роль всегда отводилась ребятам из спецназа.
    Sergey53
    1. Doliva63 Сегодня, 18:47
      Ага, и спецминёры придавались группе или отряду СпН , а не бронеавтомобилям laughing
      Doliva63
  4. Antikopter Сегодня, 11:12
    Саперы развиваются, молодцы. Недавно пришлось увидеть занятия специалистов Международного противоминного центра при разминировании с помощью БЛА, а также методы борьбы с вражескими беспилотниками.
    Antikopter
  5. Doliva63 Сегодня, 18:44
    Подразделения спецминирования были всегда. В 80-х меня звали в роту спецминирования 3 гв. бригады СпН, но менять ВУС разведчика не захотел drinks
    Doliva63
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