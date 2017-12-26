В инженерных войсках созданы подразделения спецминирования

Это эффективное средство контроля местности, которое не требует постоянного присутствия военнослужащих, что особенно важно при небольшом количестве бойцов, как, например, в спецподразделениях. Можно блокировать дороги и участки местности, которые могут использоваться противником для маневра или перевозки грузов. Грамотно установленное минное поле заменяет целый отряд. При этом снижается риск для своих бойцов,

Несмотря на критику со стороны правозащитников, при надлежащем контроле и соблюдении всех требований минные заграждения представляют опасность только для противника. Мирное население страдает по большей части от мин, устанавливаемых в хаотичном порядке боевиками. Проблемой также становятся минные поля, установленные с воздуха, как это делали натовцы в Югославии,