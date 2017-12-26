В инженерных войсках созданы подразделения спецминирования
В инженерных войсках созданы отряды спецминирования, имеющие на вооружении новейшие бронеавтомобили и высокотехнологичные системы с элементами искусственного интеллекта, сообщают Известия.
Как рассказали газете в Минобороны, в Вооруженных силах РФ создан еще один вид спецназа – отряды спецминирования. Первая такая рота уже действует в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Предполагается, что в будущем подобное подразделение появится в каждой инженерной бригаде.
«Подразделения предназначены не для сплошного минирования местности, а для точечного, очагового применения. Спецназовцы на 2–3 бронеавтомобилях скрытно выдвигаются к линии фронта или в тыл противника и незаметно устанавливают там управляемые инженерные боеприпасы различных типов. Их целью может быть мост через реку или важная дорога. С помощью скрытно установленных заграждений можно устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или даже блокировать населенный пункт, заминировав его пригороды», – говорится в материале.
Бойцы используют для передвижения спецназовскую версию отечественного бронеавтомобиля «Тигр». На вооружении спецрот состоят как обычные мины советского и российского производства, так и интеллектуальные системы.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, в российской армии использованию инженерных боеприпасов уделяется большое внимание.
Он добавил, что мины остаются одним из наиболее эффективных и популярных средств вооруженной борьбы.
Как рассказали газете в Минобороны, в Вооруженных силах РФ создан еще один вид спецназа – отряды спецминирования. Первая такая рота уже действует в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Предполагается, что в будущем подобное подразделение появится в каждой инженерной бригаде.
«Подразделения предназначены не для сплошного минирования местности, а для точечного, очагового применения. Спецназовцы на 2–3 бронеавтомобилях скрытно выдвигаются к линии фронта или в тыл противника и незаметно устанавливают там управляемые инженерные боеприпасы различных типов. Их целью может быть мост через реку или важная дорога. С помощью скрытно установленных заграждений можно устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или даже блокировать населенный пункт, заминировав его пригороды», – говорится в материале.
Бойцы используют для передвижения спецназовскую версию отечественного бронеавтомобиля «Тигр». На вооружении спецрот состоят как обычные мины советского и российского производства, так и интеллектуальные системы.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, в российской армии использованию инженерных боеприпасов уделяется большое внимание.
Это эффективное средство контроля местности, которое не требует постоянного присутствия военнослужащих, что особенно важно при небольшом количестве бойцов, как, например, в спецподразделениях. Можно блокировать дороги и участки местности, которые могут использоваться противником для маневра или перевозки грузов. Грамотно установленное минное поле заменяет целый отряд. При этом снижается риск для своих бойцов,сказал эксперт.
Он добавил, что мины остаются одним из наиболее эффективных и популярных средств вооруженной борьбы.
Несмотря на критику со стороны правозащитников, при надлежащем контроле и соблюдении всех требований минные заграждения представляют опасность только для противника. Мирное население страдает по большей части от мин, устанавливаемых в хаотичном порядке боевиками. Проблемой также становятся минные поля, установленные с воздуха, как это делали натовцы в Югославии,пояснил Желтоножко.
Использованы фотографии: ТАСС/Пресс-служба Минобороны
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