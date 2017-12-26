Зксперт: учения России в международных водах правомерны

Это смешное заявление, так как международные воды потому и называются международными — потому, что они предоставлены для любых кораблей и судов, для разных стран. Соответственно, Россия имеет полное право свои корабли испытывать или проводить плавание в районе мирового океана, включая вблизи побережья Великобритании

Что касается реакции министра обороны Великобритании, то это – истерика, вызванная возрастающим присутствием России в мировом океане. Мы как-то забыли об этом. На этапе когда мы были слабы в военном отношении, на этом не заострялось внимание. Хочу заметить, что во времена Холодной войны такое слышали часто. Сейчас это возвращается