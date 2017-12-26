19:25 26 декабря

Зксперт: учения России в международных водах правомерны

Россия имеет полное право использовать международные воды для испытания своих кораблей, а реакция министра обороны Великобритании на присутствие фрегата "Адмирал Горшков" вблизи территориальных вод этой страны является истерикой по поводу возрастающего присутствия России в мировом океане, заявил ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Зксперт: учения России в международных водах правомерны


Ранее британские ВМС сообщили, что сопровождали российский фрегат "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море. "Адмирал Горшков" проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями. При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".


Это смешное заявление, так как международные воды потому и называются международными — потому, что они предоставлены для любых кораблей и судов, для разных стран. Соответственно, Россия имеет полное право свои корабли испытывать или проводить плавание в районе мирового океана, включая вблизи побережья Великобритании
— сказал Мураховский.

Он также отметил, что есть территориальные воды государства, которые можно пересекать с соответствующего разрешения, но Россия этот порядок не нарушает.

Что касается реакции министра обороны Великобритании, то это – истерика, вызванная возрастающим присутствием России в мировом океане. Мы как-то забыли об этом. На этапе когда мы были слабы в военном отношении, на этом не заострялось внимание. Хочу заметить, что во времена Холодной войны такое слышали часто. Сейчас это возвращается
— приводит слова эксперта РИА Новости

Использованы фотографии: http://look3.ru/
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 10:27
    Кто то сомневается в международных водах и их статусе и старается прихватить их к своим территориальным?Придется напомнить о морском праве.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 10:34
      "что касается реакции министра обороны Великобритании, то это – истерика, вызванная возрастающим присутствием России в мировом океане." заявил Виктор Мураховский.
      ..Привирает чуток тов. Мураховский. Внимательно прочитал заявление министра обороны Великобритании. Нет там ни какой истерики, рядовое заявление. Наш боевой корабль прошел рядом с Британией, английский эсминец его вежливо "по сопровождал". Что Мураховский возбудился ?
      Chertt
    2. Джедай Сегодня, 10:36
      "Исключительные" и их шавки уверены в том, что международные нормы писаны не для них. Вспоминаются слова Сухорукова из "Брата-2":
      Джедай
      1. Лексус Сегодня, 14:33
        "Исключительные" и их шавки

        Как раз подходящий эпизод из этого фильма... Полисмен-то на мове шпрехает!
        Лексус
  2. Sergey53 Сегодня, 10:29
    Они, запад, почему-то считают что там проводить учения могут лишь они.Самомнение зашкаливает, и его надо обламывать по мере сил и возможности.
    Sergey53
  3. Познающий Сегодня, 10:39
    "Денщики" обязаны сопровождать "Адмирала"... laughing
    Познающий
  4. Egorovich Сегодня, 10:43
    "Без колебаний будем защищать британские воды, не потерпим никакой формы агрессии" - это трепотня испуганного человека. Сначала пугали свое население российской агрессией, а теперь уже и сами боятся до икоты и поноса.
    Egorovich
  5. Старый26 Сегодня, 10:43
    Цитата: 210окв
    Кто то сомневается в международных водах и их статусе и старается прихватить их к своим территориальным?Придется напомнить о морском праве.

    Вы совершенно правы. Истерика англичан тут явно не к месту. Россия имеет право (как в прочем и другая страна) проводить учения в международных водах. Но есть одно небольшое но.

    Тут на ВО многие поддерживают истерики Ына, когда он грозит кулачком сразу 2-3 странам за то, что те проводят учения в международных водах. Он это считает чуть ли не актом агрессии и многие в этом на ВО его всецело поддерживают. Так что давайте в своих оценках использовать не двойные стандарты, а именно существующие. А именно - МОРСКОЕ ПРАВО. и я с вами, камрад, здесь полностью солидарен - Россия ничего не нарушает и в своем праве
    Старый26
  6. коноправ Сегодня, 11:09
    Используя морскую терминологию слово ЭКСПЕРТ сложное , состоящее из слов ЭКС и ПЕРТ. "Перт" опять же в морском деле обозначает трос, по которому передвигаются матросы вдоль реи, во время манипуляций с парусами. Значит "эксперт" это человек побывавший на рее во время шторма и знающий по чем фунт лиха. Интересно, сам Мураховский ходил по перту или просто присвоил себе это название?
    коноправ
  7. White wolf Сегодня, 11:13
    Нормальная процедура,для добавления чёса пятой точке врагам.Долгое время этого не делалось.Отвыкли и скулят.
    White wolf
  8. Alexey-74 Сегодня, 11:17
    Думаю их истерики теперь и со временем приобретут регулярный характер, вплоть до поноса....
    Alexey-74
  9. Лесс Сегодня, 11:28
    А мне лично вспомнился вот этот анекдот:
    Идет экзамен в МГИМО. Студент ответил свой билет. Но ему дают дополнительный вопрос.

    — Вы работаете дип. служащим в одной из стран Африки. Вам приходит нота протеста от местного национального лидера, что всплывшая подводная лодка СССР распугала всю рыбу, и теперь СССР должен компенсировать весь ущерб. Задание — написать ответную ноту.

    Студент сидит, пишет, потом сдает листок с ответом. Профессор читает, кладет листок на стол.

    — Что ж, голубчик, вижу, предмет вы знаете, оценка — «отлично», но есть несколько ошибок. «Нах...» пишется слитно, «в ж...у» — раздельно, «за...ётесь» с мягким знаком, а «черно...пая обезьяна» пишется с больших букв. Неудобно как-то, все же к национальному лидеру обращаетесь.
    Лесс
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    является истерикой
    И если бы эта истерика исходила только от Англии, но она как упущенная бражка прет и из США с ее прихлебаями. Как не хочется признавать себя давно не "всемогущими". Но придет время и с этим придется согласиться.
    rotmistr60
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