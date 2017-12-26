Замглавы МИД прокомментировал западный вариант по миротворцам в Донбассе
Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит минские соглашения, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Как указал Карасин, суть российского предложения о присутствии ООН в Донбассе заключается в том, что, где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН.
Таким образом, силы ООН, согласно российской позиции, будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется), сохранятся все существующие переговорные площадки – минская контактная группа и "нормандский формат", добавил дипломат.
Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".
Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Как указал Карасин, суть российского предложения о присутствии ООН в Донбассе заключается в том, что, где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН.
Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования— подчеркнул замглавы МИД РФ.
Таким образом, силы ООН, согласно российской позиции, будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется), сохранятся все существующие переговорные площадки – минская контактная группа и "нормандский формат", добавил дипломат.
В ответ же нам предлагают "не зацикливаться на политических аспектах урегулирования" – то есть, вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе— заявил Карасин.
А это значит, что ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам— пояснил он.
Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".
Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru/
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