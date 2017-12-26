Замглавы МИД прокомментировал западный вариант по миротворцам в Донбассе

Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования

В ответ же нам предлагают "не зацикливаться на политических аспектах урегулирования" – то есть, вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе

А это значит, что ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам