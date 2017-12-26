19:27 26 декабря

Замглавы МИД прокомментировал западный вариант по миротворцам в Донбассе

Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит минские соглашения, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Как указал Карасин, суть российского предложения о присутствии ООН в Донбассе заключается в том, что, где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН.

Замглавы МИД прокомментировал западный вариант по миротворцам в Донбассе



Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования
— подчеркнул замглавы МИД РФ.

Таким образом, силы ООН, согласно российской позиции, будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется), сохранятся все существующие переговорные площадки – минская контактная группа и "нормандский формат", добавил дипломат.

В ответ же нам предлагают "не зацикливаться на политических аспектах урегулирования" – то есть, вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе
— заявил Карасин.

А это значит, что ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам
— пояснил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.


Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru/
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Комментарии 22

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:35
    Дак они этим и занимаются всё последнее время. Для них минские переговоры нужны были только для накопления своих сил и средств её ведения. Зам главы МИД РФ поздно понял их суть.
    Sergey53
    1. ser-pov Сегодня, 10:39
      Будем посмотреть ,что с этого выйдет...
      ser-pov
    2. Ныробский Сегодня, 11:02
      Цитата: Sergey53
      Для них минские переговоры нужны были только для накопления своих сил и средств её ведения.
      Вы очевидно потеряли мысль. Ведение чего?
      Ныробский
      1. Sergey53 Сегодня, 11:08
        Я имел в виду что накопление сил и средств необходим им для дальнейшего ведения боевых действий. В укороченной форме.Мысль не терял,думал и так поймут. Но всё равно спасибо.
        Sergey53
    3. avros Сегодня, 13:36
      Поэтому занесённый меч-рубит,бандеровщина-фашизм уничтожается в логове,нравится,не нравится,но по-Сталински
      avros
    4. Владыка Ситх Сегодня, 14:17
      Отвечая на вопрос о том, не стоит ли России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, дипломат подчеркнул: "Что касается дальнейшей судьбы Донецкой и Луганской Республик, то это должен быть, прежде всего, выбор живущих там людей".
      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 10:37
    Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".А этот сговор разве ещё действует?По моему его только Кремль и выполняет..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 10:46
      Тягомотина с миротворцами может продолжаться очень долго - все стороны будут настаивать на своём и не захотят уступать.
      Джедай
  3. Дормидонт Сегодня, 10:43
    Чую вскорости свидомиты всласть поползают на корячках перед дохляками
    Дормидонт
  4. DEZINTO Сегодня, 10:44
    Ничем эти силы ООН не помогут. Проверенно.
    DEZINTO
    1. Ныробский Сегодня, 11:04
      Цитата: DEZINTO
      Ничем эти силы ООН не помогут. Проверенно.

      Как то так. Помочь точно не смогут, а вот усугубить ситуацию до крайности - это как дважды два. hi
      Ныробский
  5. Познающий Сегодня, 10:45
    Вот не нужно выражать обеспокоенность от МИД, это их не впечатлит... Пора признавать юридически статус республик и обозначить готовность со-овсем другого ведомств РФ ...
    Познающий
    1. Ныробский Сегодня, 11:14
      Цитата: Познающий
      Вот не нужно выражать обеспокоенность от МИД, это их не впечатлит... Пора признавать юридически статус республик и обозначить готовность со-овсем другого ведомств РФ ...
      Ну-у как вам сказать, "обеспокоенности" бывают разные. Вот эта наша обеспокоенность была заранее подкреплена тем, что Россия вывела своих наблюдателей из мониторинговой комиссии, после чего Германия, Франция и Польша вздрогнув, затребовали возвернуть всё назад. Значит у них тоже сильная "обеспокоенность". Думается это неспроста. Скорее всего мы много чего не знаем по тем процессам что произойдут в ближайшее время. Одно точно - наши офицеры не станут заложниками, а посему у нас стало больше возможностей для создания им очередных "обеспокоенностей".
      Ныробский
  6. коноправ Сегодня, 10:53
    Всё было понятно с самого начала в 14 году - Придут немцы в качестве " миротворцев" , а потом всем славянам придётся этих немцев с Украины вышибать. В который уже раз.
    коноправ
  7. iliitchitch Сегодня, 11:08
    "дай Донбасс замочу , ну дай , хочется невыносимо , деньги кончились" - вот и вся суть этой фашистской сволочи , чего бы они там не плели . При слове Крым у этих контрацептивов вообще падучая .



    Хрен вам , утырки , а не Донбасс .
    iliitchitch
  8. galan Сегодня, 11:21
    Опять хохлы проявили свою хитрожопость. Уладить силой свои делишки бандеровские в Донбассе не получается, кишка тонка, так они решили, что миротворцы зачистят для них ДНР и ЛНР, а они придут "панувать" (каждому свидомому по квартире в Донецке, по копанке и десятку рабов - голубая мечта свидомого галичанина). Сам вырос в Макеевке и до 2004 года (до первого евромайдана) считал себя украинцем, но сейчас вызывает презрение вся эта украинствующая масса в Киеве и дальше на западе.
    galan
    1. vasya.pupkin Сегодня, 12:47
      Галану:все правильно,а вот скажи честно,если укрофашисты начут нас убмвать "по серьезному"-приедешь к нам на помощь? Или все же "диван" тебе милее?
      vasya.pupkin
  9. Altona Сегодня, 11:21
    Цитата: коноправ
    Всё было понятно с самого начала в 14 году - Придут немцы в качестве " миротворцев" , а потом всем славянам придётся этих немцев с Украины вышибать. В который уже раз.

    -------------------------------
    Сейчас к этим немцам активно добавляются местные помощники.Идет оболванивание населения нацистской пропагандой.
    Altona
  10. Alexey-74 Сегодня, 11:39
    Вообще не понятно как этот конфликт может закончится. Силы ООН если они будут представлены западными странами, будут только подыгрывать ВСУ и политике Киева. Когда ополчению ЛДНР надоест все провокации и пришлют ответку, то послышится вой до небес - сепаратисты открыли огонь по миссии ООН и прочее. Здесь выход только один, но он очень рискованный - признать Республики и включить их в состав РФ, но конечно не военным путем.
    Alexey-74
  11. Геркулесыч Сегодня, 11:45
    Никаких миротворцев от запада и НАТО на Донбасс не допускать, блокировать их резолюции в ООН, и мешать им в их попытках проникнуть на Донбасс всеми силами и средствами!
    Геркулесыч
  12. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    похоронит минские соглашения
    И даст возможность украинским бандерлогам решить свои проблемы в этом регионе. Опять ни кто не учитывает, что хочет и к чему стремится Москва. При таком раскладе запад потеряет не только свое лицо, которого у него давно нет, но и свою безопасность в этом регионе.
    rotmistr60
  13. vinni-puk Сегодня, 13:41
    До каких пор товарищи из Москвы будут мямлить в своих СМИ, что западные партнеры считают русских (украинцев, белорусов) людьми, таковыми же как они. Не надо заблуждаться. Шоу по уничтожению русских русскими продолжается...
    vinni-puk
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