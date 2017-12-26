Войска ЗВО получили всю запланированную на 2017 год технику

Мы сформировали два соединения – гвардейскую бригаду и бригаду МТО, продолжили переоснащение и получили новые образцы вооружений и техники: очередной комплекс "Искандер", новейший комплекс "Бук-М3", а в целом мы получили более 1,8 тысячи единиц различной, абсолютно новой техники,

Мы очень серьезно к этому готовились, в преддверии учения было проведено более 200 проверок боевой готовности соединений и частей округа,