Войска ЗВО получили всю запланированную на 2017 год технику
Западный военный округ получил планируемое на 2017 год число единиц новой техники, передает РИА Новости сообщение командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова.
В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что войска ЗВО до конца года «получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания».
Он добавил, что в 2017 году округ получил «около 40 самолетов и вертолетов, 190 бронированных машин (танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты) и 600 различных транспортных средств».
По словам командующего, самым масштабным мероприятием оперативной боевой подготовки в округе стало учение «Запад-2017».
В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что войска ЗВО до конца года «получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания».
Мы сформировали два соединения – гвардейскую бригаду и бригаду МТО, продолжили переоснащение и получили новые образцы вооружений и техники: очередной комплекс "Искандер", новейший комплекс "Бук-М3", а в целом мы получили более 1,8 тысячи единиц различной, абсолютно новой техники,сказал Картаполов.
Он добавил, что в 2017 году округ получил «около 40 самолетов и вертолетов, 190 бронированных машин (танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты) и 600 различных транспортных средств».
По словам командующего, самым масштабным мероприятием оперативной боевой подготовки в округе стало учение «Запад-2017».
Мы очень серьезно к этому готовились, в преддверии учения было проведено более 200 проверок боевой готовности соединений и частей округа,сказал Картаполов.
Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
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