19:22 26 декабря

Войска ЗВО получили всю запланированную на 2017 год технику

Западный военный округ получил планируемое на 2017 год число единиц новой техники, передает РИА Новости сообщение командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова.



В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что войска ЗВО до конца года «получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания».


Мы сформировали два соединения – гвардейскую бригаду и бригаду МТО, продолжили переоснащение и получили новые образцы вооружений и техники: очередной комплекс "Искандер", новейший комплекс "Бук-М3", а в целом мы получили более 1,8 тысячи единиц различной, абсолютно новой техники,
сказал Картаполов.

Он добавил, что в 2017 году округ получил «около 40 самолетов и вертолетов, 190 бронированных машин (танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты) и 600 различных транспортных средств».

По словам командующего, самым масштабным мероприятием оперативной боевой подготовки в округе стало учение «Запад-2017».

Мы очень серьезно к этому готовились, в преддверии учения было проведено более 200 проверок боевой готовности соединений и частей округа,
сказал Картаполов.

Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 11:42
    Надеюсь , что в следующем году цифры будут на порядок выше, если правда, не начнется большая война!
    Геркулесыч
    1. коноправ Сегодня, 11:43
      Интересно, сколько миллионов народа на этот раз планируется уничтожить?
      коноправ
      1. Донской Сегодня, 12:14
        41 год покажется цветочками
        Донской
        1. коноправ Сегодня, 12:18
          Мне 91 ЗГВ год показался как призрак 41.
          коноправ
    2. фигвам Сегодня, 11:46
      Цитата: Геркулесыч
      Надеюсь , что в следующем году цифры будут на порядок выше, если правда, не начнется большая война!

      Да год сложный, олимпиада в Корее, у нас выборы, чемпионат мира, полно мест для провокаций.
      фигвам
    3. 210окв Сегодня, 11:48
      Ну на порядок не будет.Да и войны...Очень надеюсь.
      Цитата: Геркулесыч
      Надеюсь , что в следующем году цифры будут на порядок выше, если правда, не начнется большая война!
      210окв
    4. To be or not to be Сегодня, 12:02
      ..да одну -две новых танковых армий...
      To be or not to be
  2. silberwolf88 Сегодня, 11:42
    ЗВО теперь на острие конфронтации ... хорошо что перевооружение идёт полным ходом ... нужно быть готовыми ... в том числе на повестке очередной "1941" ... и это уже вообще не смешно ...
    silberwolf88
  3. Zomanus Сегодня, 12:21
    Не хило у нас ВПК рванул по показателям.
    А ведь это все новое, для которого нужна новая оснастка,
    оборудование, технологии и квалификация.
    И это все мало что выпускается, так еще и дорабатывается от партии к партии.
    Zomanus
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