РСЗО «Торнадо-С» прошли испытания в Сирии
В понедельник во время подведения итогов работы АО «НПО "Сплав"» (г. Тула) за 2017 год, гендиректор Владимир Лепин озвучил информацию о боевом применении реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нового поколения в ходе боевых действий в Сирии, сообщает bmpd.
По словам генерального директора, система «уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире».
Согласно информации ведомственной газеты предприятия, «из БМ системы "Торнадо-С" можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО "Смерч" и накрывать одним залпом (залпом чего – одной БМ, батареи или дивизиона, не уточняется) площадь около 100 футбольных полей». В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом.
Как отметил Лепин, «боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной и оснащена оборудованием, обеспечивающим выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины».
Нахождение БМ на огневой позиции составляет несколько минут. После выполнения боевой задачи она «выдвигается к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель».
Сообщается, что до 2020 года эти боевые машины должны сменить в российских вооруженных силах РСЗО «Смерч».
По словам генерального директора, система «уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире».
Согласно информации ведомственной газеты предприятия, «из БМ системы "Торнадо-С" можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО "Смерч" и накрывать одним залпом (залпом чего – одной БМ, батареи или дивизиона, не уточняется) площадь около 100 футбольных полей». В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом.
Как отметил Лепин, «боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной и оснащена оборудованием, обеспечивающим выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины».
Нахождение БМ на огневой позиции составляет несколько минут. После выполнения боевой задачи она «выдвигается к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель».
Сообщается, что до 2020 года эти боевые машины должны сменить в российских вооруженных силах РСЗО «Смерч».
Использованы фотографии: https://altyn73.livejournal.com
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