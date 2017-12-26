19:27 26 декабря

РСЗО «Торнадо-С» прошли испытания в Сирии

В понедельник во время подведения итогов работы АО «НПО "Сплав"» (г. Тула) за 2017 год, гендиректор Владимир Лепин озвучил информацию о боевом применении реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нового поколения в ходе боевых действий в Сирии, сообщает bmpd.

РСЗО «Торнадо-С» прошли испытания в Сирии


По словам генерального директора, система «уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире».


Согласно информации ведомственной газеты предприятия, «из БМ системы "Торнадо-С" можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО "Смерч" и накрывать одним залпом (залпом чего – одной БМ, батареи или дивизиона, не уточняется) площадь около 100 футбольных полей». В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом.

Как отметил Лепин, «боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной и оснащена оборудованием, обеспечивающим выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины».

Нахождение БМ на огневой позиции составляет несколько минут. После выполнения боевой задачи она «выдвигается к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель».

Сообщается, что до 2020 года эти боевые машины должны сменить в российских вооруженных силах РСЗО «Смерч».

Использованы фотографии: https://altyn73.livejournal.com
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Комментарии 25

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:18
    Надо полагать испытуемые "разлетелись" в восторге от новой РСЗО.
    DEZINTO
    1. LSA57 Сегодня, 12:31
      Цитата: DEZINTO
      Надо полагать испытуемые "разлетелись" в восторге от новой РСЗО.

      "повезло" бармалеям, в роли испытуемых побывали laughing
      LSA57
      1. vasya.pupkin Сегодня, 12:41
        Цитата: LSA57
        Цитата: DEZINTO
        Надо полагать испытуемые "разлетелись" в восторге от новой РСЗО.

        "повезло" бармалеям, в роли испытуемых побывали laughing

        Хорошо бы теперь,чтобы в ответ на Дживилины и укрофашистам тоже "повезло".
        Правда надо подождать,пока В.В.П. проведет "выборы путина" и ЧМ.
        vasya.pupkin
        1. LSA57 Сегодня, 14:21
          Цитата: vasya.pupkin
          Хорошо бы теперь,чтобы в ответ на Дживилины и укрофашистам тоже "повезло".

          дык они их вроде в ход не пускали
          LSA57
  2. 210окв Сегодня, 12:19
    Ну и ладненько..Главное что бы перевооружение шло без смещения вправо.
    210окв
  3. Комментарий был удален.
    1. Sergey53 Сегодня, 12:23
      Пропустили несколько слов всего лишь.
      Sergey53
  4. Sergey53 Сегодня, 12:20
    Наконец-то и до их усовершенствования дело дошло. Ещё на подходе ждать торнадо-У?
    Sergey53
    1. Лопатов Сегодня, 13:15
      Цитата: Sergey53
      Ещё на подходе ждать торнадо-У?

      Нет.
      Есть "Ураган-1М", который, собственно, и стал воплощением в железе первоначальной концепции "Торнадо"- мультикалиберность и заряжание ТПК
      Ну а "Торнадо-Г", как и "Торнадо-С" всего лишь модернизации соответственно "Града" и "Смерча". Не знаю, как с последним, а модернизированный "Град", он же "Торнадо-Г" оказался не особо удачным. Не надо было лезть к механическому "дублёру" прицельных.
      Лопатов
      1. Nikolaevich I Сегодня, 15:01
        Цитата: Лопатов
        Есть "Ураган-1М",

        Оh,ja-ja,naturlich ! ,,Uragan-1M,,-eine toll Sache !Мне,почему-то, "Ураган-1М" "ндравится" больше,чем "Торнадо-С" ! "Симпатизирует" бикалиберность системы,ТПК .Есть некоторое недоумение:почему не "добавили" и 3-й калибр (122-мм )-но и тут можно предположить самому причину.(( Сейчас,в "мире" наблюдается "тяга" к крупным калибрам..."забросили" 105-мм и развивают 155-мм...в "сфере" РСЗО также наибольшее "влечение" -к системам "по-крупнее".Кстати,тут и мультикалиберность в большом почёте. Известна израильская мультикалиберная РСЗО Lynx .В боекомплект системы входят и 122-мм эрэсы ,как "наименьшие";но в Израиле они рассматриваются,как "тренировочные" (учебные)...для сурьёзного боя предполагается использовать более крупные калибры.(видно,досталось евреям трофейных 122-мм эрэсов "выше крыши"...выбрасывать-не по-еврейски...значит,надо как-то использовать ! )) Не вижу смысла в наименовании "Торнадо" ! Если бы и "Торнадо-Г", и "Торнадо -С" размещались на одних и тех же шасси; и использовали однотипные ТПК-это бы имело смысл ! А в действительности,я думаю, в войска поступают просто модернизированные "грады" и "смерчи",каждый со своими ПУ и шасси...
        Nikolaevich I
        1. Nikolaevich I Сегодня, 15:28
          P.S. О РСЗО "Ураган-1М" известно,что в калибре 300-мм "зарядка"- 12 "штук"; 220-мм "зарядка"-30 "штук" (по описанию !).Но на фотках "попадается" лишь 300-мм вариант...220-мм вариант я не видел ! Интересно бы взглянуть..если соблюдена соразмерность ТПК,то, по моим прикидкам, получается,в лучшем случае,24 "ствола" в 220-мм варианте. Сможет ли кто "уточнить" меня ?
          Nikolaevich I
          1. Мимопроходил Сегодня, 16:36
            Вот такое фото
            Мимопроходил
        2. Лопатов Сегодня, 16:47
          Изначально это должна была быть одна мультикалиберная установка для всех уровней, от бригады до артиллерии РГВК. Плюс пусковая для такт. ракет судя по прессе.
          Потом поняли неадекватность такого решения, и слишком сильно "урезали осетра", решив просто модернизировать "Смерч" и "Град" с переименованием. А "Ураган" выбросить в мусорное ведро. Эт тоже совсем не адекватное решение.

          Если бы они хоть минимально подумали, догадались бы, что систем необходимо всего две. Мультикалиберная уровня бригада/полк (122 и 140 турбореактивные, как ещё при СССР планировали для полковой "Град-1"). Ну и мультикалиберная для уровней выше (220 и 300)
          Лопатов
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:20
    Думаю, что результаты использования комплексов в Сирии не просто опровдали ожидания, но и превзошли их! good
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Сегодня, 12:26
      " накрывать одним залпом ... площадь около 100 футбольных полей». "///

      Надеюсь, что в Сирии на площади около 100 футбольных полей не оказался
      ни один мирный житель... только ИГИЛовацы. smile
      voyaka uh
      1. allaykbar Сегодня, 12:28
        Надеюсь, что в Сирии на площади около 100 футбольных полей не оказался


        когда ваши самолеты делают пуски ракет по территории суверенного государства с воздушного пространства другого суверенного государства - ты тоже об этом думаешь?

        какие же вы все таки ... не знаю даже какое слово приличное вставить

        самое забавное что вы даже не ощущаете своей писанины, но нам из России все зато понятно с бывшими соотечественниками. Счастье что вы покинули пределы государства Российского.

        Можете так на публику переживать где нибудь на американских форумах. А тут вы смешны. Ну или по крайней мере не понятны. Точнее дело в том, что как раз таки понятны.

        В общем выражаю вам свое презрение. Пособники международного терроризма. Побратимы игилы и прочей нечести.

        Желаю вам ответочки за все ваши потуги. Жизнь она такая. Как дали государство вам - так и заберут, когда придет время.
        allaykbar
      2. alekc75 Сегодня, 12:29
        а свои 5 копеек обязательно совать???
        alekc75
        1. voyaka uh Сегодня, 12:39
          Системы Торнадо, как и Буратино - системы массового поражения.
          Накрывают площадь - "кто не спрятался, я не виноват". Поэтому смешны
          были рассуждения МО РФ, что "берегут мирных жителей, истребляют только боевиков".
          Другое дело, что во многих районах около Дер-Зор у ИГИЛ была массовая
          поддержка в городках и поселках: кого ни убей - пособник террористов.
          Мне безразлично, кого там замочил Торнадо-С.
          voyaka uh
          1. allaykbar Сегодня, 12:44
            Мне безразлично, кого там замочил Торнадо-С.


            а к чему тогда

            Надеюсь, что в Сирии на площади около 100 футбольных


            покривляться изображая жалость? Вы уже почти как омериканцы, которые всегда улыбаются и лицемерят. Растете. Скоро примут наверное вас новым штатом в США

            allaykbar
  6. коноправ Сегодня, 12:28
    Сильно мешает разница в душевном складе славян и западно - европейце. Они привыкли действовать " длинной рукой" , нам нужен рукопашый . Перечитал мемуары Старинова, с сожалением отметил что не знаком с разработкой другого диверсанта - и тоже полковника - Квачкова. В современных условиях эти два блестящих ума нашли бы способы защиты народа и страны, без лишних капиталовложений.
    коноправ
  7. Egorovich Сегодня, 12:33
    "Торнадо С" - крутая БМ. Особенно классно звучит:"Пока снаряды летят к цели, БМ меняет место дислокации".
    Egorovich
  8. Livonetc Сегодня, 12:58
    Цитата: voyaka uh
    " накрывать одним залпом ... площадь около 100 футбольных полей». "///

    Надеюсь, что в Сирии на площади около 100 футбольных полей не оказался
    ни один мирный житель... только ИГИЛовацы. smile

    Вам видней.
    Но что то белые каски помалкивают.
    Если бы системы отработали в полном масштабе вас в первую очередь оглушило бы визгами.
    Понадобится накрыть в полном иасштабе, накроют.
    На войне как на войне.
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 13:30
      В Сирии потренировали одиночные пуски.
      И, насколько я знаю, в Идлибе. На восток страны Торнадо не возили.
      Я так - больше прикололся - про мирных жителей.
      voyaka uh
    2. Piramidon Сегодня, 13:59
      Цитата: Livonetc
      Но что то белые каски помалкивают.

      Может эти белые каски на тех полях в футбол играли, со всеми вытекающими.
      Piramidon
  9. spolo Сегодня, 13:28
    Цитата: voyaka uh
    Системы Торнадо, как и Буратино - системы массового поражения.
    Накрывают площадь - "кто не спрятался, я не виноват". Поэтому смешны
    были рассуждения МО РФ, что "берегут мирных жителей, истребляют только боевиков".
    Другое дело, что во многих районах около Дер-Зор у ИГИЛ была массовая
    поддержка в городках и поселках: кого ни убей - пособник террористов.
    Мне безразлично, кого там замочил Торнадо-С.

    Да шо вы говорите. Вы ж никада нипричем[media=https://m.youtube.com/watch?v=5iZM
    myDumlA]
    spolo
  10. Bronevick Сегодня, 15:06
    Раз с той стороны нет недовольства, значит хорошая штука
    Bronevick
  11. Nikolaevich I Сегодня, 15:18
    Тут неплохо бы добавить,что для "Смерча" разработан эрэс,корректируемый по "глонассу" с дальностью до 120 км...эрэс дорабатывается до 200 км .
    Nikolaevich I
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