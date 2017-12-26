19:23 26 декабря

Военная полиция будет наказывать военнослужащих за курение?

В Государственную Думу РФ внесён очередной законопроект, направленный на борьбу с курением, алкоголизацией и наркотизацией. Инициативная группа депутатов предлагает наделить сотрудников военной полиции правом привлечения к административной ответственности лиц, которые курят, распивают спиртное или употребляют психотропные препараты в общественных местах.

Сотрудники военной полиции в случае принятия такого закона получат право составления административных протоколов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о тех случаях, когда курение, употребление алкоголя или наркотиков осуществляется военнослужащими в общественном месте.


Военная полиция будет наказывать военнослужащих за курение?


Военная полиция сможет составлять протоколы о приобретении и хранении наркотических средств, по статье и невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя, также по статье о даче заведомо ложных показаний свидетелем.

Таким образом, если законопроект найдёт одобрение в Госдуме, то военная полиция сможет привлекать военнослужащих, к примеру, за курение вне отведённых для этого мест. А учитывая, что таких мест становится всё меньше, выкуренная военнослужащим сигарета, например на перроне, становится поводом для составления протокола об административном правонарушении.

Использованы фотографии: oblgazeta.ru
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Комментарии 32

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  1. Владимир16 Сегодня, 12:23
    Депутаты, выдвигающие подобное с головой дружат?
    Армия живет по Уставу. Гражданские живут по Кодексам - административному и уголовному..

    Что за мешанина в головах депутатских? Бухают перед новым годом?
    Владимир16
    1. Чёрный Сегодня, 12:27
      Цитата: Владимир16
      Армия живет по Уставу. Гражданские по Кодексам административному и уголовному..

      А что, на военнослужащих уголовный кодекс не распространяется? wink .....да и по административному их привлекать можно ( за исключением некоторых статей).
      В наделении военной полиции этими полномочиями не вижу ничего сверхъестественного. Наоборот - всё логично.
      Чёрный
      1. Владимир16 Сегодня, 12:30
        Цитата: Чёрный
        А что, на военнослужащих уголовный кодекс не распространяется? wink

        На тех, кто несет службу не распространяется. Они при исполнении и живут по Уставу. Могут и пристрелить ежели, что. И раздавить авто в лепешку. wink
        Депутаты предлагают военнослужащим, во время несения службы вмешиваться в жизнь гражданских. Далее, что будет? И зачем тогда МВД, ежели военные будут батрачить за них?
        А вы продолжайте жить иллюзиями.
        Владимир16
        1. Чёрный Сегодня, 12:43
          Цитата: Владимир16
          Депутаты предлагают военнослужащим, во время несения службы вмешиваться в жизнь гражданских. Далее, что будет? И зачем тогда МВД, ежели военные будут батрачить за них?
          А вы продолжайте жить иллюзиями.

          Вы бы сперва внимательно читать научились, а потом про иллюзии писали.. wassat ..О каком вмешательстве в жизнь гражданских вы тут пишите?
          Речь идёт о тех случаях, когда курение, употребление алкоголя или наркотиков осуществляется военнослужащими в общественном месте.
          ..ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ!!! wink
          На тех, кто несет службу не распространяется.
          ДА ну!!! laughing ....а примерн можно привести?...а военные прокуратуры, а военные суды чем занимаются? bully..или у них свои УК и КоАП? wink
          Чёрный
      2. К0щей Сегодня, 13:09
        Цитата: Чёрный
        В наделении военной полиции этими полномочиями не вижу ничего сверхъестественного. Наоборот - всё логично.

        сейчас толпа курящих, будет сильно кричать, про отсутствие мозга и т.д.
        ЗЫ вот у нас бы еще гражданских и полицейских заставили аналогичный закон соблюдать (первых не курить где не надо, вторых штрафовать курящих), а то и тем, и другим в 90% случаев "до лампочки". можно вот так)
        К0щей
    2. x.andvlad Сегодня, 12:30
      Тут вспомнилась поговорка: "Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет"
      Ну, определенный антагонизм всегда существовал между т.н. "комендатурой" и простыми военными. Но тут, конечно, дается повод для явного "перегиба палки".
      x.andvlad
    3. LSA57 Сегодня, 12:35
      Цитата: Владимир16
      Что за мешанина в головах депутатских?

      дык скока в день законов принимают. поневоле в голове окрошка образуется laughing
      LSA57
    4. iliitchitch Сегодня, 12:47
      Цитата: Владимир16
      Что за мешанина в головах депутатских? Бухают перед новым годом?

      А этим 450 дятлам больше заняться нечем . Думу думают , как бы нахрен мат победить или курить запретить . Курил на остановке , в сторону , блин , отошёл специально , дыбилы ментовские с лычками прикопалсь , типа , нельзя . Я им на шприцы вокруг показал и не очень вежливо посоветовал , чем надо заниматься , так ещё в отделении оскорбление при исполнении пришить пытались . Пора "народный фронт за права курильщиков и ругальщиков матом" создавать . 300тыс.подписей раз 20 влёт соберём и Шнура в президенты . Потом так и быть , места для некурящих выделим . В 30м от музеев и остановок . Как вам такая идея , госдумовские светочи интеллекта ? fool
      iliitchitch
  2. groks Сегодня, 12:24
    Делать больше нечего. Достал бешеный принтер-ГД.
    groks
    1. ромул Сегодня, 12:36
      Тут намедни , вторая голова дракона -СофФед идею задвигают, понизить градус водки до 37 проц -
      вот падлы на святое замахиваютья am
      ромул
      1. iliitchitch Сегодня, 13:11
        Цитата: ромул
        Тут намедни , вторая голова дракона -СофФед идею задвигают, понизить градус водки до 37 проц -
        вот падлы на святое замахиваютья

        У-у-у , во косячина . Руки прочь от Менделеева ! Не было б водки , не было б Таблицы , 100% . Немцы с французиками и прочие шведы лет 30 ещё думали бы , а тут раз - и нате вам Таблицу , приснилась drinks .
        iliitchitch
      2. Комментарий был удален.
  3. Sergey53 Сегодня, 12:25
    Немного заблудились в намерениях.
    Sergey53
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:26
    Тупость! !!!Сперва от курения отучите детей! Отучите от курения женщин! !!Отучите от курения наше общество вообще! !!А уже потом займитесь армейскими куряками! !!!
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 12:37
      Цитата: Геркулесыч
      !А уже потом займитесь армейскими куряками! !!!

      а они в армию с луны попали?
      LSA57
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:32
    Татупедов пора начать штрафовать на крупные суммы за такие указы! fool Явно что в туалете обкурятся сами какой то дурью, и штампуют ерунду! Не дума, а программа "нарочно не придумаешь , только умышленно "!!! fool
    Геркулесыч
  6. коноправ Сегодня, 12:37
    В годы моей офицерской молодости милиционеры приветствовали офицеров, ГАИ не имела права выписывать штрафы и делать проколы в талонах. С этим разбирался военный комендант. Милиция вообще не имела права на наложение штрафов военнослужащим.Да и жили мы без прописки, без паспортов. Конечно гарнизонные патрули следили за порядком и попробуй выйти на улицу в шинели, сапогах и без портупеи- налетят как коршуны!
    коноправ
    1. Doliva63 Сегодня, 18:06
      Как-то товарища нетрезвого гаишники остановили, а у него в правах фотка в курсантской форме. Военнный? Ага). Во, блин. Как себя чувствуете? Нормально) Ну, счастливой дороги, а то пока комендатуру вызовешь, пока приедут, торчи тут...
      Я не агитирую за пьяную езду, но в те времена военные жили немного в другом государстве, нежели гражданские. И это было правильно laughing
      Меня так же полицай в ГДР останавливал. Это уже были времена, когда народ в ГСВГ машины стал активно покупать laughing Посмотрел в права - советский, да ещё военный. Далеко ехать? За угол. А, тогда счастливой дороги! laughing
      В Шенефельде как-то "по граждани" полицаи докопались в аэропорту. Только достал аусвайс, даже не открыл ещё - уже извинились и исчезли laughing
      Дома за переход дороги не по переходу ППСники остановили. Штрвф - 3 рубля, наверное. Стали бланк составлять, попросили паспорт. У меня его вообще нет, говорю. Они аж обрадовались! А им - бац, удостоверение! , расстроились. Чего сразу не сказали? У нас все бланки - строгой отчётности. Да много чего было laughing drinks
      Doliva63
  7. Egorovich Сегодня, 12:39
    Порядок нужно наводить везде, как бы громко это не звучало, и среди военнослужащих тоже.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 13:03
      Егорович, привет! hi
      Цитата: Egorovich
      Порядок нужно наводить везде, как бы громко это не звучало, и среди военнослужащих тоже.

      Бесспорно, но у депутатов больше нет сейчас более актуальных проблем, помимо борьбы с курением военных вне положенных мест? recourse
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 13:14
        Макс, привет! Депутаты могу показать свою работу только творение законов. Вот по этой работе мы их и оцениваем. Плюс им не каждый конечно за этот закон поставит.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 13:22
          Цитата: Egorovich
          Плюс им не каждый конечно за этот закон поставит.

          Это точно - заявляю это как курящий. lol
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 13:27
            А я не курю уже 17 лет, мне 57. Курил до двух пачек в день, но бросил в один день Курил около 20 лет.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 13:31
              Я как-то на спор не курил полгода - ящик коньяку выиграл. wink Самое приятное в борьбе с вредными привычками - это, конечно же, поражения! lol
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 13:43
                Прямо в точку!
                Egorovich
              2. iliitchitch Сегодня, 14:43
                Цитата: Джедай
                Самое приятное в борьбе с вредными привычками - это, конечно же, поражения!

                "Бросить курить очень просто . Я это делал много раз ."
                Марк Твен
                iliitchitch
                1. Джедай Сегодня, 14:50
                  Не помню в каком фильме слышал: "Я был женат три раза. И все три - удачно.". lol
                  Джедай
              3. Doliva63 Сегодня, 18:20
                Я как-то в молодости бросал. Год не курил, стал вес расти, а я РБ занимался, весовая категория другая замаячила, опять закурил - пришёл в норму laughing
                Doliva63
                1. Джедай Сегодня, 18:36
                  Валентин, привет! hi Согласись: бросать/начинать курить на спор или в следствие необходимости - разные понятия. wink
                  Джедай
  8. asiat_61 Сегодня, 12:44
    Депутатов надо разгонять, им не чем заняться, все проблемы решены.
    asiat_61
  9. FalconD Сегодня, 13:19
    А нахрена нужна полиция МВД тогда???

    Тогда разрешить им ещё рейды по увеселительным заведениям совершать...и проводить обыски в домах военнослужащих...

    Я этих парней сколько встречал, такое чувство, что туда беспринципных, обиженных на всех типов набирают...умом которые не блещут..и далеко не светачи права!
    FalconD
  10. трофим Сегодня, 14:28
    Курил 24 года, бросил. Лично мне присутствие курящих не жмет совсем. Как правило больше всего курильщики мешают гражданам с определенными психологическими проблемами. Ну да бог с ними, как говориться афлубин им в помощь. А вот эти паразиты из среды народных избранников бесят, и уже совсем не шуточно. Проблем у нас нет, им заняться нечем, то курильщиков гоняют, то водку в 38,5 градусов подавай. Брать за жопу и тем местом где у людей голова об бетон, и так до тех пор пока не просветлеют или не сдохнут.
    трофим
  11. burigaz2010 Сегодня, 16:07
    Да бл...зае..... Эти ! Им там вообще заняться нечем?
    burigaz2010
  12. Doliva63 Сегодня, 17:55
    На основе "американских ценностей" полки/дивизии сменили на бригады, ликвидировали МРП - у янки нет таких, практически ликвидировали полковую разведку и уничтожили батальонную - в Штатах нет таких, создали военную полицию - у янки она есть, что ещё будем тупо копировать, как обезьяны? И не курение запрещать надо, а воспитывать физически здоровых, д....., б...!(Лавров)
    Doliva63
    1. коноправ Сегодня, 18:20
      Когда-то давным -давно читал о недовольстве французов засилием американского кино. Потом уж побывав в Западной Германии и сравнив её с Восточной, понял, что американцам удалось переделать немцев по своему образу и подобию в послевоенные годы. И единственным островком старой Германии была ГДР. Теперь спустя десятилетия вижу процесс " американизации" руских и Руси. Процесс идёт медленно и безостановочно.
      коноправ
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