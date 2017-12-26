Военная полиция будет наказывать военнослужащих за курение?
В Государственную Думу РФ внесён очередной законопроект, направленный на борьбу с курением, алкоголизацией и наркотизацией. Инициативная группа депутатов предлагает наделить сотрудников военной полиции правом привлечения к административной ответственности лиц, которые курят, распивают спиртное или употребляют психотропные препараты в общественных местах.
Сотрудники военной полиции в случае принятия такого закона получат право составления административных протоколов. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о тех случаях, когда курение, употребление алкоголя или наркотиков осуществляется военнослужащими в общественном месте.
Военная полиция сможет составлять протоколы о приобретении и хранении наркотических средств, по статье и невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя, также по статье о даче заведомо ложных показаний свидетелем.
Таким образом, если законопроект найдёт одобрение в Госдуме, то военная полиция сможет привлекать военнослужащих, к примеру, за курение вне отведённых для этого мест. А учитывая, что таких мест становится всё меньше, выкуренная военнослужащим сигарета, например на перроне, становится поводом для составления протокола об административном правонарушении.
Сотрудники военной полиции в случае принятия такого закона получат право составления административных протоколов. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о тех случаях, когда курение, употребление алкоголя или наркотиков осуществляется военнослужащими в общественном месте.
Военная полиция сможет составлять протоколы о приобретении и хранении наркотических средств, по статье и невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя, также по статье о даче заведомо ложных показаний свидетелем.
Таким образом, если законопроект найдёт одобрение в Госдуме, то военная полиция сможет привлекать военнослужащих, к примеру, за курение вне отведённых для этого мест. А учитывая, что таких мест становится всё меньше, выкуренная военнослужащим сигарета, например на перроне, становится поводом для составления протокола об административном правонарушении.
Использованы фотографии: oblgazeta.ru
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