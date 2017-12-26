19:22 26 декабря

Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и иностранные наемники присутствуют в лагере беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе, рассказал журналистам координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках


По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая сирийская армия" (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ* (после разгрома организации в Сирии) и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке
— заявил он. По его словам, в Эр-Рукбане также заметили иностранных наемников.


Этот лагерь беженцев расположен в зоне безопасности рядом с американской военной базой Эт-Танфа, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

Жители Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства. Территория лагеря подконтрольна незаконным бандформированиям и поделена между ними на сектора. По данным ООН, там сейчас находится примерно 50 тысяч беженцев. Им не хватает продуктов и лекарств.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что инструкторы из США готовят в тренировочном центре у лагеря беженцев, расположенном в районе 20 км северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека, новые вооруженные формирования под названием "Новая сирийская армия".

Использованы фотографии: ТАСС/Alvaro Fuente
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 12:36
    Вот бы" ошибиться "по американской военной базе! А потом еще пару раз повторить "ошибку "!я бы еще и игиловцам помог к светочам дерьмо -кратии на ПМЖ с оружием переехать! Чтобы флаг игил весел рядом и заодно с трампом над Белым домом!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 12:54
      Бесполезна армия. Разве что поразбойничать.
      сибиралт
      1. Лексус Сегодня, 14:06
        На то и расчёт, что будут мирное население терроризировать.
        Лексус
  2. Egorovich Сегодня, 12:51
    Мировой руководитель терроризма в мире - матрасия, а подчиненные полосатых(вассалы) такие страны как Иордания, Израиль и т.д. и т.п. подготавливают и лелеют бармалеев, чему же здесь удивляться.
    Egorovich
    1. Кот Всапогах Сегодня, 13:01
      абсолютно нечего добавить, всё прям в точку good laughing
      Кот Всапогах
Картина дня