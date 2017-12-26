Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках

По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая сирийская армия" (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ* (после разгрома организации в Сирии) и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и иностранные наемники присутствуют в лагере беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе, рассказал журналистам координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.— заявил он. По его словам, в Эр-Рукбане также заметили иностранных наемников.Этот лагерь беженцев расположен в зоне безопасности рядом с американской военной базой Эт-Танфа, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.Жители Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства. Территория лагеря подконтрольна незаконным бандформированиям и поделена между ними на сектора. По данным ООН, там сейчас находится примерно 50 тысяч беженцев. Им не хватает продуктов и лекарств.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что инструкторы из США готовят в тренировочном центре у лагеря беженцев, расположенном в районе 20 км северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека, новые вооруженные формирования под названием "Новая сирийская армия".