Новогодними пожеланиями украсили вчера в Одессе еврейские объекты. На Музее Холокоста неизвестные граждане написали "Первый тост за Холокост", а на воротах синагоги изобразили известный слоган времен Холокоста: "Вон ж_дов. Украина для украинцев".

Министерство памяти Вятровича исследует сколько евреев было в НКВД. Почему их не интересует сколько евреев было среди учёных, врачей, инженеров, артистов? Потому, что вновь и вновь хотят навязать идею о том, что НКВД было еврейской организацией, о коллективной вине, о том, что что евреи как нация участвовали в репрессиях против украинцев, и поэтому участие ОУН-УПА (*запрещено в РФ) в Холокосте естественно и является местью за совершенные евреями преступления.



Это прямое продолжение политики нацистов и ОУН*, которые говорили о евреях не как о людях: мужчинах, женщинах и детях, а как о единой преступной организации – ж_до-коммуне.



Но, так как весь мир считает Холокост преступлением против основ человеческой цивилизации, то задача главы министерства истории усложняется – надо отмывать ОУН* и УПА*. А как отмыть, когда руки по локоть в еврейской крови? Тогда на свет вынимаются евреи служившие в УПА*.



Но и тут нестыковки. В ОУН ни одного еврея не было, а в УПА они вдруг появились? Тут без фальшивок и манипуляций не обойдешься. Но почти все они были разоблачены – начиная от никогда не существовавшей Стеллы Кренцбах и заканчивая врачами, ни один из которых не пережил службу в УПА.



К сожалению, УИНП под руководством Вятровича превратился в политическую и ветеранскую организацию – современный вариант ОУН* (Бандеры), организацию ветеранов вспомогательной полиции, полицейских полков и дивизии СС «Галиция». И рассматривать её в качестве исторического ведомства не имеет смысла.