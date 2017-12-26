19:28 26 декабря

В Одессе осквернены синагога и еврейский культурный центр

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщает о том, что в Одессе осквернены несколько зданий еврейской общины города. Неизвестные нанесли на стены здания музея Холокоста, Еврейского культурного центра и синагоги надписи антисемитского характера и символики радикального националистического толка.

Новогодними пожеланиями украсили вчера в Одессе еврейские объекты. На Музее Холокоста неизвестные граждане написали "Первый тост за Холокост", а на воротах синагоги изобразили известный слоган времен Холокоста: "Вон ж_дов. Украина для украинцев".


В Одессе осквернены синагога и еврейский культурный центр




На самом деле, это далеко не первые антисемитские акции на Украине. Ранее был осквернён иудейский центр в Умани - когда в храм радикалы принесли свиную голову и полили священные реликвии красной краской.

Тот же Эдуард Долинский пишет:

Министерство памяти Вятровича исследует сколько евреев было в НКВД. Почему их не интересует сколько евреев было среди учёных, врачей, инженеров, артистов? Потому, что вновь и вновь хотят навязать идею о том, что НКВД было еврейской организацией, о коллективной вине, о том, что что евреи как нация участвовали в репрессиях против украинцев, и поэтому участие ОУН-УПА (*запрещено в РФ) в Холокосте естественно и является местью за совершенные евреями преступления.

Это прямое продолжение политики нацистов и ОУН*, которые говорили о евреях не как о людях: мужчинах, женщинах и детях, а как о единой преступной организации – ж_до-коммуне.

Но, так как весь мир считает Холокост преступлением против основ человеческой цивилизации, то задача главы министерства истории усложняется – надо отмывать ОУН* и УПА*. А как отмыть, когда руки по локоть в еврейской крови? Тогда на свет вынимаются евреи служившие в УПА*.

Но и тут нестыковки. В ОУН ни одного еврея не было, а в УПА они вдруг появились? Тут без фальшивок и манипуляций не обойдешься. Но почти все они были разоблачены – начиная от никогда не существовавшей Стеллы Кренцбах и заканчивая врачами, ни один из которых не пережил службу в УПА.

К сожалению, УИНП под руководством Вятровича превратился в политическую и ветеранскую организацию – современный вариант ОУН* (Бандеры), организацию ветеранов вспомогательной полиции, полицейских полков и дивизии СС «Галиция». И рассматривать её в качестве исторического ведомства не имеет смысла.



Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 50

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  1. sergo1914 Сегодня, 12:36
    . И это в Одессе. Откуда там неевреи могут взяться? Или опять Путин?
    sergo1914
    1. Logall Сегодня, 12:40
      Ничего святого! Сперва не поверил, что в Одессе...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 12:49
        Александр hi А что есть теперь Одесса?Такой же город согласившийся с бандеровским режимом..И этот режим приведен к власти не без помощи некоторых сионистских кругов.Так что жаловаться нечего.Терпилы!
        Цитата: Logall
        Ничего святого! Сперва не поверил, что в Одессе...
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 12:50
          На Рождество Петя с Гросей, ведомые Петиным зверьком, потроллили свое происхождение. laughing
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 12:52
            ....Помню в конце 2000-х мне тогда еще вполне адекватные украинцы у втирали, что их национализм это положительная черта и гарантирует сплоченность народа Украины. Итог разрушенное государство и оголтелый нацизм
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 13:24
              Вообще с осквернением синагоги и еврейского культурного центра в Одессе всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
              Во-первых. Не надо было евреям в лице премьер-министра Израиля Натаньяху по договорённости с президентом США Трампа поднимать в мире антисонистскую волну по поводу сионистского решения ими принадлежности Иерусалима только Израилю. Акция осквернения сионистской недвижимости в Одессе - это явно ответное последствие этого события.
              Во-вторых. Существуют планы сионистов Израиля и Украины о создании на Украине "Израиля-2" (второго в мире еврейского национального государства), которые тоже общеизвестны в политических и экономических кругах. Эти планы давно озвучены украинским сионистом Игорем Беркутом. Причём репатриация евреев из Израиля в Украину для создания "Израиля-2", по его словам, якобы уже началась именно через Одессу.
              В свете этих данных, в частности, обращает на себя внимание, в том числе, также и объявленная в Израиле проверка миграционными службами правомерности выдачи израильского гражданства как у репатриантов 20-30летней давности в Израиле из бывшего СССР, так и у вновь прибывающих в Израиль. Поскольку это действо тоже может быть вполне составной частью реализации сионистского проекта по созданию "Израиля-2" на территории бывшей Украины.
              Татьяна
            2. nikolaev Сегодня, 13:28
              По поводу вины украинцев:
              вопрос:"А сколько из этих миллионов кричат москалей на ножи , и еще сколько их в девяносто первом кричали долой голодную Россию, хватит их кормить."
              ответ:"нисколько миллионов не кричит - несколько десятков тысяч отморозков, выпущенных из тюрем с завезенным бандитским мусором со всего мира ну и пара креативных идиотов с десятком мошенников международного масштаба. И не надо навешивать на народ Украины дебильные ярлыки".
              Вы забыли как для организации беспорядков по Украине курсировали поезда "дружбы" и как беспорядки возникали не одновременно по всей Украине (тогда - да , миллионы, если одновременно). Действовало 3-4 банды по 500-600 человек.
              Нехватало у тех , кто осуществлял захват власти на Украине , отморозков.
              А власть была парализована предательством продажных чиновников.
              А российские олигархи не вмешивались не потому , что весь народ участвовал в перевороте, а потому , что лично им это было не выгодно с точки зрения сохранения своей власти. Поэтому были придуманы всякие "хитрые планы" - типа :"подождем , пока народ Украины сам прозреет , чтобы избежать,якобы , кровопролития". А потом всякие в интернете начали развешивать ярлыки на украинцев:скакуны, все они там бандеры, все кричат "москалив на ножи" , одесса умерла , харьков умер, Днепропетровск умер ,.... .. А сколько людей по застенкам погибло? А российской власти на это плевать , как и на нищету своего народа, потому что российские олигархи ничем не лучше украинских жидов. Поэтому надо развешивать ярлыки , чтобы навести "тень на плетень".
              nikolaev
              1. Orionvit Сегодня, 14:28
                Цитата: nikolaev
                А российской власти на это плевать , как и на нищету своего народа

                Что вы называете нищетой? Это когда хамон каждый день не кушаете?
                Orionvit
              2. nikolaev Сегодня, 16:09
                почему не выгодно? такая же ситуация как сейчас : олигархи подвешены за свои капиталы на западе и их "вертят" западные власти как хотят. И в отношении Украины был тот же прием.
                nikolaev
        2. Logall Сегодня, 12:53
          Цитата: 210окв
          этот режим приведен к власти не без помощи некоторых сионистских кругов

          Сионисты привели к власти антисемитов - это весьма оригинально! И в духе всего происходящего...
          Logall
          1. 210окв Сегодня, 12:56
            Вот я тоже считаю что они родили зверя,который их и жрет теперь..
            Цитата: Logall
            Цитата: 210окв
            этот режим приведен к власти не без помощи некоторых сионистских кругов

            Сионисты привели к власти антисемитов - это весьма оригинально! И в духе всего происходящего...
            210окв
            1. Джедай Сегодня, 12:59
              В нынешней Украине такие происшествия не удивляют... Доскачутся, болезные. fool
              Джедай
        3. nikolaev Сегодня, 13:11



          По поводу вины украинцев вообще и одесситов, в частности.
          - К власти в выбранной стране приводится банда, готовая исполнять любые приказания западных хозяев.
          - Затем придумываются и создаются обстоятельства, когда стране как-бы нужны кредиты (естественно под очень не маленький процент!) при этом под этот кредит стране навязываются законы , которые еще больше закабаляют страну и обирают народ страны "до нитки".
          - Наконец под звон фанфар выделяется кредит, например 10 млрд. фантиков, причем 7 млрд сразу себе забирает (за тяжкие труды по навязыванию кредита) организация дающая кредит , например, МВФ.
          - Остальные 3 млрд разворовываются бандой , находящейся у власти в такой несчастной стране ( а чего тут теряться , если пошла "такая пьянка"!).
          - И так следующие кредиты (ну очень нужные для экономики страны).
          ВЫВОД :
          за эту страну крысы ( банда у власти в стране и Запад) будут держаться мертвой хваткой, пока не выгрызут несчастную страну до состояния "выеденного яйца", а народ, оплачивая кредиты и проценты по ним, не лишится и своей земли.
          ..............
          поэтому , впоследствии необходимо провести судебное расследование деятельности кредитных организаций и прежней власти и "пользы" кредитов для страны. Уверен, что по результатам этих расследований с кредитных организаций и прежней власти потребуется возмещение ущерба многократно превосходящего полученные кредиты.
          Приблизительно так поступила и Советская Россия на первых шагах своего становления после гражданской войны и интервенций запада.
          Вот и сейчас кредиты , если и попадают в экономику Украины, то идут или на гражданскую войну (как . якобы на войну с Россией) или на закабаление Украины западными компаниями ( например, Монсанто), или фактически на диверсии в будущем ( использование радиоактивных материалов). Так о каком возврате кредитов может идти речь?! Речь может идти только о международном суде и возмещении ущерба.
          nikolaev
      2. Sergey53 Сегодня, 14:03
        Цитата: Logall
        Ничего святого! Сперва не поверил, что в Одессе...

        А что удивляться. Даже комментировать не хочется.
        Sergey53
        1. Orionvit Сегодня, 14:29
          Цитата: Sergey53
          А что удивляться

          Вывод тут может быть только один. "За что боролись, на то и напоролись."
          Orionvit
    2. nikolaev Сегодня, 12:41
      можно утверждать, что фактически Порошенко, Гройсман и пр. представители избранного народа, своими руками нанесли эти надписи. И более того, своими руками затягивают петлю на шее простых евреев - граждан Украины.
      nikolaev
      1. Чёрный Сегодня, 13:02
        Цитата: nikolaev
        простых евреев - граждан Украины.

        Еврей априоре не может быть ПРОСТЫМ smile ...иначе это не еврей. smile
        Чёрный
        1. nikolaev Сегодня, 15:53
          зачем ляпать глупости , подводя базу будущего геноцида . Не хватает русским еще вляпаться в фашизм. Я знаю лично простых евреев, которые тоже умирают в нищете , не получая необходимой медицинской помощи.
          nikolaev
    3. nikolaev Сегодня, 12:42
      Откройте глаза: на Украину тоже организован завоз радикалов с БВ. Уже есть "спящие" ячейки вплоть до райцентров. Им выдают украинское гражданство.
      Можно утверждать, что фактически Порошенко, Гройсман и пр. представители избранного народа, своими руками нанесли эти надписи. И более того, своими руками затягивают петлю на шее простых евреев - граждан Украины.
      Напоминает ситуацию с фашизацией Германии 30-х годов. Фашизм -защитная оболочка финансовых магнатов, кои , как правило, из "избранного" народа.
      Механизм, смысл - одинаковы. И последствия для простых евреев могут оказаться также трагическими.
      nikolaev
    4. Геркулесыч Сегодня, 12:42
      Вывели породу методом скрещивания! wassat А надписи написаны по указанию Кремля wassat
      Геркулесыч
    5. С.В.Ю Сегодня, 12:53
      Так кончились , УЖЕ , одесские евреи ! Кто уехал в Израиль , кто за океан ! Их место заняло РАГУЛЬЁ , понаехавшее поближе к теплому морю !
      С.В.Ю
    6. seti Сегодня, 12:54
      В ЕС этого все одно не заметят. Да и масштаб не тот. Это бандерлоги мстят за выступление президента Израиля Реувена Ривлина.
      А то что у власти у них


      они не замечают.
      seti
    7. сибиралт Сегодня, 12:59
      Может, не надо Израилю голосовать за американские инициативы в ООН? belay
      сибиралт
      1. nikolaev Сегодня, 13:07
        Американская инициатива по Иерусалиму - это путь к новому холокосту. Граждане евреи, израильтяне , вам это надо?
        Финансовый капитал решает вопросы своих гешефтов, а расплачиваться - вам!
        nikolaev
    8. Арон Заави Сегодня, 13:07
      Цитата: sergo1914
      . И это в Одессе. Откуда там неевреи могут взяться? Или опять Путин?

      В 1936 году по переписи в Одессе 43% были русские,41% евреи , а оставшиеся %ты распределялись между украинцами,болгарами,греками,молдаванами и другими этносами. А по последней переписи русских было около 8%, еареев менее 1% , украинцев более 80%. Как то так.
      Арон Заави
    9. Комментарий был удален.
  2. seregatara1969 Сегодня, 12:39
    а за первый тост обязан заплатить путин ?
    seregatara1969
  3. DEZINTO Сегодня, 12:40
    Всё нормально, страна прёт в Европу на всех парах.
    DEZINTO
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:40
    Израильтяне не заметят -это же евробезвизовая страна, а не "дикая лапотная" Россия! Вна укроине все можно -они же постородавшие -многие с рождения и на всю голову! !!
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 13:08
      Цитата: Геркулесыч
      Израильтяне не заметят -это же евробезвизовая страна, а не "дикая лапотная" Россия! Вна укроине все можно -они же постородавшие -многие с рождения и на всю голову! !!

      Это проблема украинских еареев. Что Израиль должен делать?
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:33
        Как минимум одернуть власти укроины, ибо там ваших много, извените, но вы имеете рычаги влияния на киевскую власть! А они виновны в том, что сейчас происходит вна укроине! !!!
        Геркулесыч
      2. avt Сегодня, 16:43
        Цитата: Арон Заави
        Это проблема украинских еареев. Что Израиль должен делать?

        Азохенвей ! Ну таки наверное принять ещё раз с официальным визитом прэзэдэнта Украины Порошенко, но уже шоб ён не забул прикрепить на лапсердак бирочку с которой ён у Мариуполе кажись гарцевал, ну ,,цынычный бандера" и букет укропа ему подарите.
        avt
  5. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:44
    Фашизма вна Украине нет! © Любой олень
    Ушлый_башкорт
  6. петька слесарь Сегодня, 13:00
    Да , вот несчастье-то

    а почему ВО не печатает ОБ ЭТОМ : ???!!!

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    ЗНАЧИТ- о том , что молельный домик общины разрушили , в ВО можно сообщать , - А ОБ ОСКВЕРНЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО НАРОДА !!!!! ВКЛЮЧАЯ И ПОГИБШИХ ВОИНОВ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - нет ? у ВО, что ресурсов не хватает?, не выгодно? не читают? мало плотют?
    ждем следующую статью на тему "на дворовом туалете возникал надпись--" - оскернили поганцы!

    РS. Вечная Память и Вечная Слава живым и погибшим воинам независимо от национальности!
    петька слесарь
    1. Татьяна Сегодня, 13:44
      петька слесарь
      Да , вот несчастье-то
      а почему ВО не печатает ОБ ЭТОМ : ???!!!
      ..................................
      Пётр! Да ОБ ЭТОМ на "ВО" тоже печатали, только Вы почему-то ЭТО, по-видимому, не прочли, а прошли мимо этих публикаций!
      Татьяна
      1. петька слесарь Сегодня, 13:59
        Татьяна, если не затруднит, ссылку на дату, плиз!
        Если были статьи - признаю ,что не прав и извинюсь.
        петька слесарь
        1. Татьяна Сегодня, 14:22
          Затруднит. Времени на это нет! Но довериться в этом Вы мне можете -сама эти статьи читала.
          Раньше, кстати, программа предусматривала поиск по запросу нужных статей просто даже по одному слову, как в Яндексе. Сейчас новая программа на "ВО" выдаст Вам на "ВО" нужную статью только, если Вы укажете её точное название. А кто ж их наизусть помнит? Никто.
          Кроме того, раньше можно было найти нужную статью по запросу на контрольное слово из своих комментариев - кстати и свои комментарии тоже. Не нужно подряд их было листать. Теперь этого тоже в программе нет. Чтобы что-то найти из публикаций, нужно перелистывать все разделы "новости", "мнения" и т.д.. Так что ищите сами. hi И желаю Вам кучу свободного времени для поиска.
          Татьяна
          1. петька слесарь Сегодня, 15:01
            и вам того же по тому же месту-
            не можете дать точную ссылку - не фиг поучать - а дорогу к знаниям я и без вас прекрасно знаю
            петька слесарь
            1. Татьяна Сегодня, 15:18
              петька слесарь
              не можете дать точную ссылку - не фиг поучать

              Я и не поучаю Вас, а просто вступилась за админов "ВО", поскольку Вы были не правы в своих укоризнах. Делов-то!
              И как только вы, некоторые слишком самолюбивые мужчины, дружеские замечания в свой адрес агрессивно иногда воспринимаете?! Просто удивительно!
              Этот факт с Вашей стороны в психологическом плане явно не совсем здоровый. Ну да Бог с Вами! Живите таким образом, как Вам это нравится, и дальше! Я просто все Ваши комментарии буду обходить и не читать.hi
              Татьяна
    2. nikolaev Сегодня, 16:03
      в любом случае, вандализм , геноцид - омерзительны по отношению к любой нации. Простой вопрос ко всяким радикалам: а вы способны ребенка убить? не важно какой национальности. Если ответите "да" , то вы не имеете права называться человеком, если нет , то и родителей этого ребенка не сможете убить, тем более если речь идет не о боевом столкновении. Поэтому всегда надо помнить , что призывы к расовой вражде выводят за рамки человеческой морали и хотя бы близко находиться с такими у..родами для человека непозволительно.
      nikolaev
  7. rotmistr60 Сегодня, 13:01
    Очевидно, что грань между украинским национализмом и и сионизмом полностью не пересечена. Ну, что же назад в будущее. А ярым сионистам флаг в руки в поддержке украинского национализма. Наверное полностью забыли и нашивки, и лагеря, и печи. Красная звезда затмила все и поэтому все на борьбу с ней?
    rotmistr60
  8. Egorovich Сегодня, 13:04
    Ведь в открытую ни одна мр.аз.ь такой вандализм не делает, только в масках или в темноте, а потом чувствуют себя героями. Такую акцию могли исполнить только подонки.
    Egorovich
  9. axiles100682 Сегодня, 13:07
    Были русские служившие в фашистской Германии.Были украинцы служившие там же и тем же.Есть и сейчас в России откровенные нацики,со свастиками на теле,кидающие друг другу зиги.Есть и довольно сейчас их стало много этих граждан на Украине.Так почему же практически весь форум так однозначно хаит евреев?Дело ведь не в национальности,а в выборе который делает каждый сам для себя.
    axiles100682
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:32
      Всех выше перечисленных у нас всегда считали и считают изменниками и преступниками и борются с ними не только на государственном уровне. На украине власть находится в руках у этнических евреев, которые попустительствуют преступлениям против их же этнических святынь. Действительно, они этот выбор сделали сознательно и каждый сам для себя.
      Viktor.N.Aleksandrov.
    2. nikolaev Сегодня, 16:26
      если я чем-то обидел вашу нацию, то это только нечаянно. На самом деле, стараюсь , чтобы прояснилась суть , вообще говоря , лежащая на поверхности: те , кто внушает евреям , что они избраны , имеют про себя совсем другое -"избраны для крематория", но перед этим они должны обеспечить "гешефт" для своих поводырей. Поэтому живите среди народа , где вы родились и выросли и считайте себя неотъемлемой частью его.
      nikolaev
  10. Дормидонт Сегодня, 13:24
    Неблагодарные. Кусают руку кормящую
    Дормидонт
  11. alexmach Сегодня, 14:01
    Ну... За что боролись на то и напоролись. Поддержали фашистскую революцию? 3 года молчали в тряпочку? Наемники израилькие там готовят войска украински? Ну удачи вам!
    alexmach
  12. Лексус Сегодня, 14:03
    Ничего удивительного. О себе напоминают. Гроши трэба!
    Лексус
  13. Му Дозвон Сегодня, 14:31
    А ведь евреи русофобы так сочувствовали свидомым все последнии годы!
    И вот благодарность :-) Награда нашла героев! :-)
    Му Дозвон
  14. anjey Сегодня, 14:53
    все вопросы за Одессу, к новобандеровцу вальцману и его банде...
    anjey
  15. genpolitproekt Сегодня, 16:19
    А кто в Москве будет писать такие надписи ???
    genpolitproekt
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