В Одессе осквернены синагога и еврейский культурный центр
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщает о том, что в Одессе осквернены несколько зданий еврейской общины города. Неизвестные нанесли на стены здания музея Холокоста, Еврейского культурного центра и синагоги надписи антисемитского характера и символики радикального националистического толка.
На самом деле, это далеко не первые антисемитские акции на Украине. Ранее был осквернён иудейский центр в Умани - когда в храм радикалы принесли свиную голову и полили священные реликвии красной краской.
Тот же Эдуард Долинский пишет:
Новогодними пожеланиями украсили вчера в Одессе еврейские объекты. На Музее Холокоста неизвестные граждане написали "Первый тост за Холокост", а на воротах синагоги изобразили известный слоган времен Холокоста: "Вон ж_дов. Украина для украинцев".
На самом деле, это далеко не первые антисемитские акции на Украине. Ранее был осквернён иудейский центр в Умани - когда в храм радикалы принесли свиную голову и полили священные реликвии красной краской.
Тот же Эдуард Долинский пишет:
Министерство памяти Вятровича исследует сколько евреев было в НКВД. Почему их не интересует сколько евреев было среди учёных, врачей, инженеров, артистов? Потому, что вновь и вновь хотят навязать идею о том, что НКВД было еврейской организацией, о коллективной вине, о том, что что евреи как нация участвовали в репрессиях против украинцев, и поэтому участие ОУН-УПА (*запрещено в РФ) в Холокосте естественно и является местью за совершенные евреями преступления.
Это прямое продолжение политики нацистов и ОУН*, которые говорили о евреях не как о людях: мужчинах, женщинах и детях, а как о единой преступной организации – ж_до-коммуне.
Но, так как весь мир считает Холокост преступлением против основ человеческой цивилизации, то задача главы министерства истории усложняется – надо отмывать ОУН* и УПА*. А как отмыть, когда руки по локоть в еврейской крови? Тогда на свет вынимаются евреи служившие в УПА*.
Но и тут нестыковки. В ОУН ни одного еврея не было, а в УПА они вдруг появились? Тут без фальшивок и манипуляций не обойдешься. Но почти все они были разоблачены – начиная от никогда не существовавшей Стеллы Кренцбах и заканчивая врачами, ни один из которых не пережил службу в УПА.
К сожалению, УИНП под руководством Вятровича превратился в политическую и ветеранскую организацию – современный вариант ОУН* (Бандеры), организацию ветеранов вспомогательной полиции, полицейских полков и дивизии СС «Галиция». И рассматривать её в качестве исторического ведомства не имеет смысла.
Это прямое продолжение политики нацистов и ОУН*, которые говорили о евреях не как о людях: мужчинах, женщинах и детях, а как о единой преступной организации – ж_до-коммуне.
Но, так как весь мир считает Холокост преступлением против основ человеческой цивилизации, то задача главы министерства истории усложняется – надо отмывать ОУН* и УПА*. А как отмыть, когда руки по локоть в еврейской крови? Тогда на свет вынимаются евреи служившие в УПА*.
Но и тут нестыковки. В ОУН ни одного еврея не было, а в УПА они вдруг появились? Тут без фальшивок и манипуляций не обойдешься. Но почти все они были разоблачены – начиная от никогда не существовавшей Стеллы Кренцбах и заканчивая врачами, ни один из которых не пережил службу в УПА.
К сожалению, УИНП под руководством Вятровича превратился в политическую и ветеранскую организацию – современный вариант ОУН* (Бандеры), организацию ветеранов вспомогательной полиции, полицейских полков и дивизии СС «Галиция». И рассматривать её в качестве исторического ведомства не имеет смысла.
Использованы фотографии: Фейсбук
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