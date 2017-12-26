19:28 26 декабря

В Сети рассказали о белорусах, примкнувших к ИГ

В интернете появилась информация о белорусах, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Взгляд.



По информации Telegram-канала Directorate 4, в ряды террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) ранее вступили Абу Сафия Белорусси и Абу Салман Белорусси.


Последний стал преемником Абу Рофика – главы Malhama Tactical (МТ), частной военной компании, занимавшейся обучением боевиков в Сирии.

Согласно информации, Абу Салман отслужил в белорусской армии, был старшим сержантом 103-ей бригады ВДВ в Витебске. Со ссылкой на боевиков МТ ресурс сообщает, что террористы рассчитывали на то, что Абу Салман «будет тренировать и выводить отряд на новый уровень боевой подготовки».

По данным канала, Malhama Tactical фактически прекратила существование в медиапространстве. Более того, имеется информация о расформировании компании. Жив ли сам Абу Салман Белорусси, доподлинно не известно, добавляет ресурс.

Как известно, на стороне террористов воевали и граждане России. Ранее СМИ сообщали, что для участия в международных террористических организациях за границу уехали около 3 тыс. россиян.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 12:59
    Чёт мне кажется, что Абу Сафия Белорусси и Абу Салман Белорусси такие же БЕЛОРУСЫ, как я арабский шейх laughing
    Чёрный
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:07
      Ну может какие нибудь змагары.
      Аристарх Людвигович
      1. allaykbar Сегодня, 13:10
        да убогих хватает везде. Почему бы и нет. Навлек на свою семью внимание КГБ, вот это подстава от убогого семье.

        Маму наверное уже спросили как так получилось, что ваш сын такой убогий. Папа наверное краснел сидел. В общем бывает.

        Повезло отцу с сыном. Уехал сын удобрять пески САР
        allaykbar
        1. Тралл Сегодня, 18:55
          Похоже на галимейший фейк
          Тралл
      2. Sergey53 Сегодня, 13:56
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ну может какие нибудь змагары.

        Если белорусы в\на Украине вовсю участвуют, то почему нет?
        Sergey53
    2. Chertt Сегодня, 13:09
      Цитата: Чёрный
      такие же БЕЛОРУСЫ, как я арабский шейх

      Чем это белорусы особенные?. Россиян в ИГИЛ полно и это ни кого не удивляет
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:34
        В Сети рассказали о белорусах, примкнувших к И
        там всяких с*волочей полно,особенно с Окраины,и,да с России тоже,и с Трибалтики...-с*волота,она без национальности и гражданства.
        Дедкастарый
    3. askort154 Сегодня, 13:50
      Чёрный...... как я арабский шейх laughing


      Ну, вообще-то, арабские шейхи тоже все чёрные. wink
      askort154
      1. Чёрный Сегодня, 13:52
        Цитата: askort154
        Ну, вообще-то, арабские шейхи тоже все чёрные.

        Ну это единственное , что нас объединяет recourse
        Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 13:02
    Таких утыркков везде хватает.Это дело КГБ Белоруссии с ними разобраться.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 13:07
      Согласен, как и с Россиянами в рядах ИГИЛ разбирается ФСБ
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:36
        Цитата: Chertt
        Согласен, как и с Россиянами в рядах ИГИЛ разбирается ФСБ

        и мы,помогать обязаны.сообщать о (подозрительных соседях,и тд.)-считаю,это долг каждого,тогда и справимся с утырками.
        Дедкастарый
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:06
    Думаю, что назад они никогда не вернутся по бональной причине -их там и закопают! Если будет что закапывать! Но место им в аду, и с этим даже грех спорить!
    Геркулесыч
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 13:08
    Ничего, ничего.. Отыщутся и эти ушлепки... "Контора" работает по принципу"никто не забыт и ничто не забыто".
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 13:18
      Согласен, Вася. Хватает и у нас слабоватых на голову... sad
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:25
        Как говориться "в семье не без урода" , но это поправимо.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:32
          Цитата: Идущий
          это поправимо

          Для этого и нужны "вежливые люди" при костюмах и галстуках. lol
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:36
            И совсем не сомневающиеся в своей деятельности.
            Идущий
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:10
    о белорусах, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство
    Это только в Белоруссии на официальном уровне стараются этого не замечать. У нас хоть это признают и противодействуют этому. Но в великой Белоруссии этого оказывается не может быть по определению. Как и помощи укропитекам.
    rotmistr60
    1. allaykbar Сегодня, 13:20
      не пишите бред. кто надо - тот уже давно "обеспокоен" и работает по маргиналам. КГБ это вам не СБУ

      allaykbar
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:27
        Может хватить "говорить"
        кто надо - тот уже давно
        может стоит реально посмотреть на выклоблучивание вашего президента? Сколько еще можно пытаться сидеть на двух стульях? Так может у нас уже на много больше причин, чтобы вы не
        не пишите бред
        этого не писали.
        rotmistr60
        1. allaykbar Сегодня, 13:56
          Президент моей славной страны - Путин Владимир Владимирович
          allaykbar
  6. Dimmih Сегодня, 13:21
    А ещё в сети рассказали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а 4 разных человека.
    Dimmih
  7. Дормидонт Сегодня, 13:23
    Пойдут по программе утилизации
    Дормидонт
  8. частное лицо Сегодня, 15:05
    У террористов нет нации , ими могут быть кто угодно. Другой вопрос зачем одни обманутые с промытыми мозгами другие за деньги третьим просто нравится убивать и причинять боль.
    частное лицо
  9. Sam_gosling Сегодня, 15:23
    При этом в иг только официально участие около 3.5 тысяч россиян по данным за 16-17 год. Судя по роликам на русском и постоянные переговоры бойцов халифата на русском языке можно смело на два умножать. Неизвестно сколько россиян участвует в конфликте за другие стороны хтш, сдс и пр. А тут пара беларусов засветилась...
    Sam_gosling
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