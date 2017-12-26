В Сети рассказали о белорусах, примкнувших к ИГ
В интернете появилась информация о белорусах, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Взгляд.
По информации Telegram-канала Directorate 4, в ряды террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) ранее вступили Абу Сафия Белорусси и Абу Салман Белорусси.
Последний стал преемником Абу Рофика – главы Malhama Tactical (МТ), частной военной компании, занимавшейся обучением боевиков в Сирии.
Согласно информации, Абу Салман отслужил в белорусской армии, был старшим сержантом 103-ей бригады ВДВ в Витебске. Со ссылкой на боевиков МТ ресурс сообщает, что террористы рассчитывали на то, что Абу Салман «будет тренировать и выводить отряд на новый уровень боевой подготовки».
По данным канала, Malhama Tactical фактически прекратила существование в медиапространстве. Более того, имеется информация о расформировании компании. Жив ли сам Абу Салман Белорусси, доподлинно не известно, добавляет ресурс.
Как известно, на стороне террористов воевали и граждане России. Ранее СМИ сообщали, что для участия в международных террористических организациях за границу уехали около 3 тыс. россиян.
По информации Telegram-канала Directorate 4, в ряды террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) ранее вступили Абу Сафия Белорусси и Абу Салман Белорусси.
Последний стал преемником Абу Рофика – главы Malhama Tactical (МТ), частной военной компании, занимавшейся обучением боевиков в Сирии.
Согласно информации, Абу Салман отслужил в белорусской армии, был старшим сержантом 103-ей бригады ВДВ в Витебске. Со ссылкой на боевиков МТ ресурс сообщает, что террористы рассчитывали на то, что Абу Салман «будет тренировать и выводить отряд на новый уровень боевой подготовки».
По данным канала, Malhama Tactical фактически прекратила существование в медиапространстве. Более того, имеется информация о расформировании компании. Жив ли сам Абу Салман Белорусси, доподлинно не известно, добавляет ресурс.
Как известно, на стороне террористов воевали и граждане России. Ранее СМИ сообщали, что для участия в международных террористических организациях за границу уехали около 3 тыс. россиян.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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