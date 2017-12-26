19:28 26 декабря

ВМС Японии планируют обзавестись собственным авианосцем

Правительство Японии совместно с военными специалистами рассматривает возможности создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении флота вертолетоносца Izumo, передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri.



Для этого планируется провести работы «по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагрузки от двигателей самолетов». Взлет с палубы, как ожидается, будет осуществляться с помощью трамплина, которым также необходимо оснастить Izumo.


Средства на переделку вертолетоносца Минобороны Японии должно заложить в свой бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год.

Военное ведомство рассчитывает задействовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также во время совместных с США учений для оказания логистической поддержки.

Также корабль в случае необходимости может быть использован американскими самолетами для дозаправки.

Ранее сообщалось, что в Токио изучается вопрос о приобретении американских самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. По расчетам, усовершенствованный вертолетоносец сможет разместить на палубе до десяти таких истребителей.

Самый крупный в Японии боевой корабль – вертолетоносец Izumo с максимальным водоизмещением 26 тыс. тонн – был принят в состав флота весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 десантников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 13:20
    У них есть опыт переделывания сухогрузов в авианосцы..
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 13:22
      Да вы же на нем и живете... laughing
      Зяблицев
    2. san4es Сегодня, 13:23
      Цитата: 210окв
      У них есть опыт переделывания сухогрузов в авианосцы..

      san4es
      1. Джедай Сегодня, 13:35
        Саня, привет! hi
        Ранее сообщалось, что в Токио изучается вопрос о приобретении американских самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. По расчетам, усовершенствованный вертолетоносец сможет разместить на палубе до десяти таких истребителей.

        А может всё наоборот было? США озадачили Японию покупкой Ф-35 и япы судорожно ищут им плавучую базу? wink
        Джедай
        1. san4es Сегодня, 14:07
          Привет Макс...Может быть,... результат один и тот-же

          recourse ...Хотя, Дональд может убалтать купить у него или сделать у корейцев
          san4es
          1. Джедай Сегодня, 14:10
            Цитата: san4es
            Хотя, Дональд может убалтать купить у него

            Этот барыга и бедуинов в пустыне убедит песочек прикупить... lol
            Джедай
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:22
      Цитата: 210окв
      У них есть опыт переделывания сухогрузов в авианосцы..

      Мы япошкам на примере Мистралей показали,чего можно сделать с вертолетоносцами,они и решили этим воспользоваться. Ведь было мнение,что из Мистралей ,мы хотели выстругать легкие авианосцы.
      НЕКСУС
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Китайцев попросите wassat , они вам его быстро построют wassat круглой формы, с пидально -весельным приводом! Пятипалубный! wassat
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Сегодня, 13:26
      Нет ничего глупее сегодня, чем смеяться над Китаем.
      У Китая через десять лет будут 6 авианосцев. 2 последних - атомных с катапультами.
      voyaka uh
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 13:21
    За один год даже корейцы не переделают вертолетоносец в авианосец.
    ПРАВОкатор
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:21
    ВМС Японии планируют обзавестись собственным авианосцем
    Как я понял запрет ООН на армию в Японии давно похерен. Из сил самообороны давно выросла армия, которая сегодня уже желает авианосцы. На сколько я понимаю авианосцы предназначены явно не для обороны.
    rotmistr60
    1. Лексус Сегодня, 13:42
      Они уже давно "вокруг да около"... Харуна-Сиранэ-Хьюга-Идзумо. Всё к этому и шло.
      Лексус
    2. катана Сегодня, 14:00
      Цитата: rotmistr60
      ВМС Японии планируют обзавестись собственным авианосцем
      Как я понял запрет ООН на армию в Японии давно похерен. Из сил самообороны давно выросла армия, которая сегодня уже желает авианосцы. На сколько я понимаю авианосцы предназначены явно не для обороны.

      ООН никаких ограничений на состав и количество вооруженных сил Японии не вводило,это сами японцы ввели добровольно такие ограничения.Кроме того- ядерные ракеты Кима так же явно не для самообороны.
      катана
      1. faiver Сегодня, 17:41
        насчет ядерных ракет кима вопрос весьма спорный...
        faiver
  5. Дормидонт Сегодня, 13:21
    Китайские товарищи не одобрят
    Дормидонт
    1. катана Сегодня, 14:01
      Цитата: Дормидонт
      Китайские товарищи не одобрят

      Северокорейские товарищи зато одобряют.
      катана
  6. gig334 Сегодня, 13:23
    С новым авианосцем у них на островке появится дополнительная площадь, а то живут как шпроты в банке. Тесно им там на острове
    gig334
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:23
    Интересно, а японцам никто не сказал, что авианосцы не нужны и бесполезны, что это просто бессмысленный попил бабла? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. Per se. Сегодня, 13:41
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, а японцам никто не сказал, что авианосцы не нужны и бесполезны
      Для этого осознания, надо спускам "Грачат" радоваться, и, корветы с фрегатами долгими годами строить... Действительно, гораздо "актуальнее" иметь яхты, как у того же Мельниченко. Какой такой авианосец-хреноносец, и что в нём все нашли...
      Per se.
      1. катана Сегодня, 14:05
        Цитата: Per se.
        Цитата: Геркулесыч
        Интересно, а японцам никто не сказал, что авианосцы не нужны и бесполезны
        Для этого осознания, надо спускам "Грачат" радоваться, и, корветы с фрегатами долгими годами строить... Действительно, гораздо "актуальнее" иметь яхты, как у того же Мельниченко. Какой такой авианосец-хреноносец, и что в нём все нашли...

        Мельниченко - честный бизнесмен,он честно вывозит природные богатства России за границу ,честно платит законные и не очень платежи .Он - типичный олигарх нынешней России.
        катана
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:42
      Кому,как не им,помнить о Перл-Харборе?))
      Сибирский цирюльник
  8. Hariton Laptev Сегодня, 13:31
    Авианосец наступательное вооружение. Судя потому, что в Японии пересмотрели состояние сил самообороны и разрешили использовании армии за пределами государства, можно сделать вывод о возрождении милитаристской Японии, а значит вопросы подобные курильской гряде и прочие Япония не собирается решать дипломатическим путем.
    все как в поговорке " Сколько волка не корми а он все в лес смотрит"
    Hariton Laptev
    1. Николай Р-ПМ Сегодня, 13:38
      Вот мысли в том же духе после прочтения текста появились
      Николай Р-ПМ
    2. катана Сегодня, 14:12
      Цитата: Hariton Laptev
      Авианосец наступательное вооружение. Судя потому, что в Японии пересмотрели состояние сил самообороны и разрешили использовании армии за пределами государства, можно сделать вывод о возрождении милитаристской Японии, а значит вопросы подобные курильской гряде и прочие Япония не собирается решать дипломатическим путем.
      все как в поговорке " Сколько волка не корми а он все в лес смотрит"

      Интересно форумчане пляшут - когда северокорейский толстячок проводит ядерные взрывы и пуляет через ту же Японию своими ракетами - то это защита суверенитета страны,борьба за мир ,отпор агрессору и другое блин- блин - блин.А вот в отношении Японии - это не прикрытая агрессия и ничего более!!Ну так же нельзя,дорогие товарищи форумчане!!От ваших таких оценок действий разных стран за версту несет двойными стандартами,в которых вы все время обвиняете этот "проклятый Запад!" wassat
      катана
  9. san4es Сегодня, 13:33
    вертолетоносец Izumo с максимальным водоизмещением 26 тыс. тонн – был принят в состав флота весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 десантников.

    san4es
  10. Романенко Сегодня, 13:33
    Были у Японии и миноносцы и броненосцы и авианосцы, и не так уж исторически давно, это они вспомнили. А еще были две атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, и после этого был отказ от наступательной доктрины, только самодостаточная оборона.
    С памятью проблемы?
    Или опять из штатов подсказывают?
    Так ведь история развивается по спирали, тогда плохо закончилось, теперь может просто ЗАКОНЧИТЬСЯ.
    Романенко
  11. BerBer Сегодня, 13:39
    Зачем им авианосец. Кого хотят напугать? Хотят возродить империю? Смешно.
    BerBer
  12. К0щей Сегодня, 13:46
    старая добрая не милитаризованная Япония)) начинают оклемываться, точнее США ослабил поводок на фоне возросших сил Китая. а тут еще КНДР))
    К0щей
  13. Vadim851 Сегодня, 14:15
    Логично, в силу географии флот для них первоочередное. Интересно какие самолеты они разместят на авианосце с трамплином? Для F-35B он не нужен. F/A-18 закупать что-ли
    Vadim851
  14. Ураган70 Сегодня, 17:13
    Места для парковки не хватит...
    Ураган70
  15. Azazelo Сегодня, 17:17
    Узкоглазые забыли, что им армию иметь не полагается???
    Azazelo
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