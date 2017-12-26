ВМС Японии планируют обзавестись собственным авианосцем
Правительство Японии совместно с военными специалистами рассматривает возможности создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении флота вертолетоносца Izumo, передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri.
Для этого планируется провести работы «по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагрузки от двигателей самолетов». Взлет с палубы, как ожидается, будет осуществляться с помощью трамплина, которым также необходимо оснастить Izumo.
Средства на переделку вертолетоносца Минобороны Японии должно заложить в свой бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год.
Военное ведомство рассчитывает задействовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также во время совместных с США учений для оказания логистической поддержки.
Также корабль в случае необходимости может быть использован американскими самолетами для дозаправки.
Ранее сообщалось, что в Токио изучается вопрос о приобретении американских самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. По расчетам, усовершенствованный вертолетоносец сможет разместить на палубе до десяти таких истребителей.
Самый крупный в Японии боевой корабль – вертолетоносец Izumo с максимальным водоизмещением 26 тыс. тонн – был принят в состав флота весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 десантников.
Для этого планируется провести работы «по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагрузки от двигателей самолетов». Взлет с палубы, как ожидается, будет осуществляться с помощью трамплина, которым также необходимо оснастить Izumo.
Средства на переделку вертолетоносца Минобороны Японии должно заложить в свой бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год.
Военное ведомство рассчитывает задействовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также во время совместных с США учений для оказания логистической поддержки.
Также корабль в случае необходимости может быть использован американскими самолетами для дозаправки.
Ранее сообщалось, что в Токио изучается вопрос о приобретении американских самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. По расчетам, усовершенствованный вертолетоносец сможет разместить на палубе до десяти таких истребителей.
Самый крупный в Японии боевой корабль – вертолетоносец Izumo с максимальным водоизмещением 26 тыс. тонн – был принят в состав флота весной 2015 года. Его длина составляет 248 метров. Он способен нести до 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 десантников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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