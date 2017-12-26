19:24 26 декабря

В Сухопутных войсках РФ сохранят дивизии и бригады

Структура Сухопутных войск (СВ) России в будущем сохранит и дивизии, и бригады, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В Сухопутных войсках РФ сохранят дивизии и бригады


Сохранение бригад и дивизий в структуре Сухопутных войск (СВ) России позволит обеспечить баланс группировок войск, способных выполнять различные задачи
- заявил главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков


Отмечается, что с 2012 по 2017 год было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте.

Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству уже оперативными группировками войск
— добавил Олег Салюков.

При этом общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:36
    Это часовые пояса можно туда сюда менять, и отменять. А в армии Уже один раз досокращали. Хорошо затем вернулись к старому. Ума хватило остановиться.
    Sergey53
    1. коноправ Сегодня, 13:52
      Да не один раз. Во времена Фрунзе ( 20 годы) армии вообще небыло и Фрунзе удивлялся, как это буржуины не заметили и не напали! Во времена Хрущева " Два раза по 200, суд чести и миллион двести". на полтора миллиона армию сократили, атриллерию порезали, ИЛ-28 порезали.Во времена Горбачева - Ельцина уничтожили 4 Группы войск, военное образование и да чего там говорить! А Сердюковские " реформы" это так," шипуна в штаны пустили".
      коноправ
      1. Вадим237 Сегодня, 15:27
        Сухопутные войска 270000 человек на всю Россию критически мало - полномасштабный конфликт с НАТО в условиях применения обычного оружия - не потянут. А с гражданки срочников в войска вводить - пушечное мясо, которое в течении одной недели интенсивных боёв, превратят в фарш.
        Вадим237
    2. Путник Сегодня, 18:19
      Цитата: Sergey53
      А в армии Уже один раз досокращали. Хорошо затем вернулись к старому. Ума хватило остановиться.
      Только за всеми этими реформами в армии стояли вполне конкретные люди, которые по прежнему у власти и продолжают неизменным свой курс.
      Путник
  2. Лексус Сегодня, 13:39
    Бригады - для ограниченных действий в мирное время, дивизии - для предупреждения "партнёров" от большой войны. Разумно.
    Лексус
    1. коноправ Сегодня, 13:55
      У Сталина только сухопутных( не считая авиацию и морфлот) было 300 дивизий, и что , спасло его это от войны? Не спасло. Чтобы сохранить страну нужен мудрый правитель.
      коноправ
      1. Doliva63 Сегодня, 17:23
        Цитата: коноправ
        У Сталина только сухопутных( не считая авиацию и морфлот) было 300 дивизий, и что , спасло его это от войны? Не спасло. Чтобы сохранить страну нужен мудрый правитель.

        На Путина при 7 (!) мсд до сих пор не напали - вот это мудрый "правитель"! laughing
        Doliva63
    2. sivuch Сегодня, 18:57
      Вот только ОШС этих бригад нового и прочих обликов ругали на чем свет стоит
      http://russiainwar.forum24.ru/?1-15-0-00000015-00
      0-0-0-1299183245
      sivuch
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:51
    Более мобильные бригады - для локальных конфликтов, дивизии- для полномасштабных боевых действий
    Alexey-74
    1. коноправ Сегодня, 15:10
      А чем бригада мобильнее дивизии?. Только тем что меньше вполовину. И в дивизии и в бригаде воюют батальоны - дивизионы. Так какая разница?
      коноправ
      1. Doliva63 Сегодня, 17:37
        Мобильней дивизии были ДШБР, у которых были свои вертолётные полки. А те, кто на колёсах и гусеницах мобильны одинаково. Другое дело, что бригада компактней дивизии для действий в отрыве или в условиях очаговой обороны. Но это дело вкуса, как говорится. Или держать 2-3 бригады, или одну дивизию для решения одних и тех задач.
        Doliva63
        1. коноправ Сегодня, 17:48
          В своё время США отказались от аэро-мобильных дивизий. Слишком уж " лёгонькие" получаются дивизии.
          коноправ
      2. Путник Сегодня, 18:22
        Цитата: коноправ
        Так какая разница?
        Дремучий вы человек, не понимаете элементарных, всем понятных вещей. Откуда вы на нашу голову такая белая ворона. Все умные люди твердят вам, что бригады мобильнее, а вам пришло в голову сомневаться в очевидном.
        Путник
        1. коноправ Сегодня, 18:24
          Видимо я недоперепил......бывает.
          коноправ
    2. Вадим237 Сегодня, 15:31
      Учитывая ещё критическую нехватку тяжёлых транспортных самолётов, в ВТА, ни о какой мобильности войск, в краткие сроки, на площади 17 миллионов квадратных километров, говорить не приходится.
      Вадим237
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    А что в духе нового веяния, выдумали другое название , и состав подразделения станет от этого больше? recourse
    Геркулесыч
  5. mavrus Сегодня, 14:29
    Цитата: коноправ
    У Сталина только сухопутных( не считая авиацию и морфлот) было 300 дивизий, и что , спасло его это от войны? Не спасло. Чтобы сохранить страну нужен мудрый правитель.

    Да уж мудрее правителя чем Сталин... Искать и искать.... А всё-равно война.
    mavrus
    1. коноправ Сегодня, 15:08
      Я не знаю в чем его мудрость. Видел только одного мудрого человека - своего командира полка.
      коноправ
    2. Вадим237 Сегодня, 15:38
      Действительно "мудрым" с его бестолковой организацией ставки и команд - летом и осенью 41 года, наша армия потеряла миллионы человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и угодившими в плен "Таварищь Сталин верит в пакт о не нападении" тем самым заведомо подписал для красной армии смертный приговор.
      Вадим237
  6. voyaka uh Сегодня, 16:44
    "“Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт
    управления большими тактическими соединениями"///

    Главное, что трудоустроили тысячи бюджетников: полковников, майоров и т.д. в штабах
    этих "бумажных" дивизий. Новобранцев для которых все равно не удасться собрать (и обучить)
    по объективным причинам демографии.
    Десяток настоящих обученных и сплоченных бигад (контрактники+ резервисты) был бы полезнее.
    voyaka uh
  7. tolmachiev51 Сегодня, 17:16
    Какому идиоту пришла в голову идея формирование наших ВС по амеровскому методу !!!??? Наломали дров . теперь возвращаемся к проверенному временем и СССР формирований.
    tolmachiev51
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