В Сухопутных войсках РФ сохранят дивизии и бригады
Структура Сухопутных войск (СВ) России в будущем сохранит и дивизии, и бригады, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Отмечается, что с 2012 по 2017 год было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте.
При этом общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями.
Сохранение бригад и дивизий в структуре Сухопутных войск (СВ) России позволит обеспечить баланс группировок войск, способных выполнять различные задачи- заявил главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков
Отмечается, что с 2012 по 2017 год было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте.
Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству уже оперативными группировками войск— добавил Олег Салюков.
При этом общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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