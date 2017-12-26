В Сухопутных войсках РФ сохранят дивизии и бригады

Сохранение бригад и дивизий в структуре Сухопутных войск (СВ) России позволит обеспечить баланс группировок войск, способных выполнять различные задачи

Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству уже оперативными группировками войск

Структура Сухопутных войск (СВ) России в будущем сохранит и дивизии, и бригады, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- заявил главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег СалюковОтмечается, что с 2012 по 2017 год было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте.— добавил Олег Салюков.При этом общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями.