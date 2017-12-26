19:21 26 декабря

В Азербайджане задержан 74-летний бывший министр обороны страны

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В Азербайджане проведена операция по задержанию бывшего министра обороны страны Рагима Газиева. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на родственников экс-министра. Утверждается, что на данный момент 74-летний Газиев содержится под стражей в изоляторе 17-го отделения полиции Наримановского района. О причинах задержания бывшего госчиновника Азербайджана не сообщается.

Рагим Газиев возглавлял министерство обороны Азербайджана в период становления азербайджанской независимости: 1992-1993 годы. В 1990 году он являлся активным участником антисоветских выступления в Баку. Летом 1990-го Газиев был арестован и отправлен в Москву, где несколько дней провёл в Лефортовской тюрьме. После был отпущен из-под стражи в связи с избранием в Азербайджанской ССР в местный совет депутатов. Уголовное дело в его отношении тогда закрыли.

В марте 1992 года исполняющим обязанности президента республики Якубом Мамедовым Газиев был назначен министром обороны Азербайджана. При этом Газиев не имел высшего военного образования. В качестве основного аргумента для назначения послужило то, что в 1988 году он входил в первый состав так называемого Народного фронта Азербайджана, отличавшегося радикальным национализмом. Отсутствие военного опыта у министра обороны привело к серии поражений азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.


После отставки Газиева в 1993 году он снова попал под арест, будучи обвинённым в сдаче Шуши и государственной измене. В 1994 году бежал в Россию. А в Баку суд заочного приговорил Газиева к высшей мере.

В Азербайджане задержан 74-летний бывший министр обороны страны


Через два года после бегства Газиева в Москву ГП РФ приняла постановление о его экстрадиции. В Азербайджане смертный приговор в отношении экс-министра заменили на пожизненное заключение. В марте 2005 года Газиева снова выпустили на свободу - после помилования под нажимом европейских правозащитников и ПАСЕ.

Нет данных о том, произведено ли очередное задержание Рагима Газиева по тому же уголовному делу или причина заключается в иных его прегрешениях перед Азербайджаном.

Использованы фотографии: times.am

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:47 Новый
    И что это -охота на неугодных , или сведение старых счетов? Надеюсь, что кто-то из Азербайджана на сайте есть, и даст побольше информации!
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    Геркулесыч
    1. ПАМ Сегодня, 14:22 Новый
      а что переживать, одним уродом на свободе меньше
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      ПАМ
    2. Lek38 Сегодня, 14:26 Новый
      Скорее всего решил вернутся к политике ,а ему толсто напомнили что ты не отсидел весь свой пожизненный .
      Сдать Шушу почти без боя это многого стоит .Чтобы сдать Шушу нужно быть запредельный идиотом ,стоить только посмотреть карту и расположение города чтобы согласиться с этим .
      Это просто город крепость отдав который решился исход войны .Еврей по национальности герой Аз-на танкист со своим экипажем отказался покидать город и погиб обороняя, как и 200-300 других товарищей которые стояли до конца .Остальные просто послушались приказа предательского приказа
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      Lek38
      1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 14:43 Новый
        Да, Шуша- это природная крепость. С горы весь Степанакерт как на ладони. (Был там в 1990 г.). Сдать такую позицию без серьезного боя - это преступление, которое заслуживает расстрела!
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        Viktor.N.Aleksandrov.
      2. Equalized Сегодня, 15:10 Новый
        Нормальная практика в 90х. Беспредел, везде предательство и продажи.
        У нас в Абхазии тоже таких случаев много было. Шеварднадзе с гордостью вывел тяжелое вооружение из республики, а сам потом сидел в Сохуми когда его штурмовали Абхазы, а обороняться уже нечем было. Еле-еле ноги унес.
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        Equalized
      3. vatrpas Сегодня, 18:14 Новый
        Рагим Газиев недавно в Баку критиковал И.А . Смелый человек, одно дела это делать за границей другое дело это делать в Баку. Интервью дал каналу 13, на азербайджанском и это интервью в ютубе.
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        vatrpas
    3. Lek38 Сегодня, 14:43 Новый
      Что можно ожидать от людей вроде Газиевых ?Сначала был антироссийским в составе национального фронта .Благодаря этому колхозник стал управлять армией став министром обороны , потом подружился с Грачёвым решил что пусть у власти будут пророссийкий Муталлибов .Для этого нужно сдать пару городов в это же время Гусейнов вывел свои войска и пошёл походом на Баку ради власти .Тогдашний лидер нац фронта президент сбежал из Баку как и Газиев националисты оказались трусами .К власти пришёл пророссийский Муталибов которого свергнули и тоже сбежал в Россию.Итог все кому не лень бежали в Россию страной никто не управлял а тем более армией которая состояла из раздробленных только сформированных частей и батальонов самообороны .Вот и весь расклад если коротко
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      Lek38
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:45 Новый
        Спасибо за информацию! hi
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        Геркулесыч
    4. 79807420129 Сегодня, 14:49 Новый
      Их проблемы,пусть с ним делают,что хотят,только вот раньше надо было,когда
      . В 1990 году он являлся активным участником антисоветских выступления в Баку. Летом 1990-го Газиев был арестован и отправлен в Москву, где несколько дней провёл в Лефортовской тюрьме. После был отпущен из-под стражи

      Много тогда таких деятелей отпускали,потом много крови пролилось. yes
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      79807420129
  2. Чёрный Сегодня, 13:48 Новый
    Прочитал его биографию. ...В общем его судьба меня лично , вообще никак не интересует....
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    Чёрный
  3. роман66 Сегодня, 13:49 Новый
    сколько же пены тогда всплыло! до сих пор аукается.
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    роман66
    1. 210окв Сегодня, 14:13 Новый
      Меченный взболтал и померла эта тина наверх..
      Цитата: роман66
      сколько же пены тогда всплыло! до сих пор аукается.
      Жалоба
      210окв
  4. Sergey53 Сегодня, 13:50 Новый
    Участник тех событий рассказал как воевал, разочаровался и уехал в РФ. Приезжали с верхов , заставляли подписывать документы на якобы полученные и израсходованные боеприпасы.Говорит мы в окопе, а они деньги заколачивают.
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    Sergey53
    1. собаковод Сегодня, 14:37 Новый
      Это в любом конфликте и с любой стороной этого конфликта. "Кому война, кому мать родна!"
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      собаковод
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 13:52 Новый
    Типовой "революционер" эпохи распада СССР.
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    Доктор Бармалей
  6. К0щей Сегодня, 13:55 Новый
    Летом 1990-го Газиев был арестован и отправлен в Москву, где несколько дней провёл в Лефортовской тюрьме. После был отпущен из-под стражи в связи с избранием в Азербайджанской ССР в местный совет депутатов. Уголовное дело в его отношении тогда закрыли.

    После отставки Газиева в 1993 году он снова попал под арест, будучи обвинённым в сдаче Шуши и государственной измене. В 1994 году бежал в Россию.

    это как если бы Яценюк к нам сбежал))) просто карасавец)) но в принципе плевать, что с ним сделают.
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    К0щей
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