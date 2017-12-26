В Азербайджане задержан 74-летний бывший министр обороны страны
В Азербайджане проведена операция по задержанию бывшего министра обороны страны Рагима Газиева. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на родственников экс-министра. Утверждается, что на данный момент 74-летний Газиев содержится под стражей в изоляторе 17-го отделения полиции Наримановского района. О причинах задержания бывшего госчиновника Азербайджана не сообщается.
Рагим Газиев возглавлял министерство обороны Азербайджана в период становления азербайджанской независимости: 1992-1993 годы. В 1990 году он являлся активным участником антисоветских выступления в Баку. Летом 1990-го Газиев был арестован и отправлен в Москву, где несколько дней провёл в Лефортовской тюрьме. После был отпущен из-под стражи в связи с избранием в Азербайджанской ССР в местный совет депутатов. Уголовное дело в его отношении тогда закрыли.
В марте 1992 года исполняющим обязанности президента республики Якубом Мамедовым Газиев был назначен министром обороны Азербайджана. При этом Газиев не имел высшего военного образования. В качестве основного аргумента для назначения послужило то, что в 1988 году он входил в первый состав так называемого Народного фронта Азербайджана, отличавшегося радикальным национализмом. Отсутствие военного опыта у министра обороны привело к серии поражений азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.
После отставки Газиева в 1993 году он снова попал под арест, будучи обвинённым в сдаче Шуши и государственной измене. В 1994 году бежал в Россию. А в Баку суд заочного приговорил Газиева к высшей мере.
Через два года после бегства Газиева в Москву ГП РФ приняла постановление о его экстрадиции. В Азербайджане смертный приговор в отношении экс-министра заменили на пожизненное заключение. В марте 2005 года Газиева снова выпустили на свободу - после помилования под нажимом европейских правозащитников и ПАСЕ.
Нет данных о том, произведено ли очередное задержание Рагима Газиева по тому же уголовному делу или причина заключается в иных его прегрешениях перед Азербайджаном.
Рагим Газиев возглавлял министерство обороны Азербайджана в период становления азербайджанской независимости: 1992-1993 годы. В 1990 году он являлся активным участником антисоветских выступления в Баку. Летом 1990-го Газиев был арестован и отправлен в Москву, где несколько дней провёл в Лефортовской тюрьме. После был отпущен из-под стражи в связи с избранием в Азербайджанской ССР в местный совет депутатов. Уголовное дело в его отношении тогда закрыли.
В марте 1992 года исполняющим обязанности президента республики Якубом Мамедовым Газиев был назначен министром обороны Азербайджана. При этом Газиев не имел высшего военного образования. В качестве основного аргумента для назначения послужило то, что в 1988 году он входил в первый состав так называемого Народного фронта Азербайджана, отличавшегося радикальным национализмом. Отсутствие военного опыта у министра обороны привело к серии поражений азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.
После отставки Газиева в 1993 году он снова попал под арест, будучи обвинённым в сдаче Шуши и государственной измене. В 1994 году бежал в Россию. А в Баку суд заочного приговорил Газиева к высшей мере.
Через два года после бегства Газиева в Москву ГП РФ приняла постановление о его экстрадиции. В Азербайджане смертный приговор в отношении экс-министра заменили на пожизненное заключение. В марте 2005 года Газиева снова выпустили на свободу - после помилования под нажимом европейских правозащитников и ПАСЕ.
Нет данных о том, произведено ли очередное задержание Рагима Газиева по тому же уголовному делу или причина заключается в иных его прегрешениях перед Азербайджаном.
Использованы фотографии: times.am
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