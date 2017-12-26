19:23 26 декабря

БДК "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа

БДК "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности


[quote]Экипаж прошедшего ремонт большого десантного корабля (БДК) «Орск» завершил обязательный цикл подготовки, предусмотренной после выхода корабля из ремонта, и подтвердил необходимый уровень организации корабельной службы при стоянке в базе, а также способность выполнять задачи в море[/quote - говорится в сообщении.


Отмечается, что «Орск» совместно с подразделением морской пехоты принял участие в тактико-специальном занятии по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, воздушной и наземной целям.

По итогам мероприятий боевой подготовки БДК «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности Черноморского флота.

БДК проекта 1171 «Орск» заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 30 августа 1967 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года и вошел в состав Черноморского флота.

Размеры: длина - 113,1 м, ширина - 15,6 м, осадка - 4,5 м.
Скорость хода максимальная: 16,5 узлов
Дальность плавания: 10000 миль при 15 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 9000 л.с.
Вместимость: до 1500 тонн техники и грузов.
Вооружение: 1х2 57-мм артустановка ЗИФ-31Б.
Экипаж: 55 чел.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:45
    в Калининграде 30 августа 1967 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года


    Ну почему ничего новее нет!?!? Ну как так то ?

    Радости полные голифе прям.

    Ремонт они провели....Это залатали ржавчину, и у берега теперь есть интернет?
    DEZINTO
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:56
      бедный "Орск" и экипаж, ну и командир...крепитесь...денег нет,но вы держитесь. ...просто знаю из первых рук как это всё происходит.даже комментировать не буду, кто в теме-поймут. (урякалкам) -в гости к экипажу...).
      Дедкастарый
    2. BlombiRus Сегодня, 13:56
      Ещё послужит лет надцать. Ему не в атаку идти, грузы возить, с чем он прекрасно справится. А что конкретно вы знаете про ремонты кораблей? Откуда инфа про латки на ржавчине? Есть ли корабли вообще без ржавчины? Бла бла бла. Кораблики много денюшек стоют, прокидаетесь.
      BlombiRus
      1. Дедкастарый Сегодня, 14:01
        Цитата: BlombiRus
        Откуда инфа про латки на ржавчине? Есть ли корабли вообще без ржавчины?

        откуда у "Кузнецова" запчасти? вы были в трюмах у эсминцев 956 проекта? вы знаете что анкера сгни....продолжать не стану,мне не выжить в "камерах",да и так недолго...
        Дедкастарый
        1. BlombiRus Сегодня, 16:14
          Я не был в трюмах, я по другой части. Вы знаете как составляется план ремонта? Как пишется смета? Что такое дефектовка? Про персональную ответственность инженеров что нибудь слышали? Они тоже не хочут сдохнуть в "камере" ! Так может всё таки есть надежда, что ремонт произведён качественно?
          BlombiRus
      2. DEZINTO Сегодня, 14:03
        Вот я что имею ввиду сокрушаясь. Для сровнения. Корабли обеспечения - "партнеров".



        Вот эта фиговина доставит небольшую армию в нужный порт, а мы .........строим...

        DEZINTO
        1. Sargas Сегодня, 14:39
          Разницу между "Вот эта фиговина доставит небольшую армию в нужный порт" - т.е. - банальный сухогруз и БДК вы на самом деле не улавливаете?
          Sargas
        2. Донской Сегодня, 18:38
          Корабли и суда с таким водоизмещением наш ОСК еще долго не сможет строить, даже на дальневосточной Звезде. Зато у нас отлично получается строить дворцы и замки для генералов, директоров, разных эффективных менеджеров, их детей и секретарш. Пусть хоть в этом партнеры нам завидуют wink . А если серьезно.... а серьезно нельзя, ибо рука сразу тянется к пистолету.
          Донской
    3. Владыка Ситх Сегодня, 14:02
      Таких еще 4 в строю.

      Странно, что в статье не указали десантные возможности.
      Десантные возможности
      Корабль может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта (два кубрика десанта, под первым и четвёртым твиндеками). Корабль может нести до 1000 тонн различных грузов. В носовой части находится отсек для бронетехники, там же имеется десантная аппарель закрытая раздвижными воротами, а в корме для погрузочно разгрузочных операций оборудован откидной лацпорт.
      Владыка Ситх
    4. iliitchitch Сегодня, 14:13
      Цитата: DEZINTO
      Ну почему ничего новее нет!?!? Ну как так то ?
      Радости полные голифе прям.

      Да , коллега , именно радости , и отнюдь не полные галифе . Пока поважнее дела есть , типа МРК и корветов с фрегатами . А также "Бореи" , "Сарматы" , "Цирконы" , авиация , беспилотники ... Не заметили , что в мире чего-то меняться начало ? У Гудвина , Великого и Ужасного , не конкурент , а альтернатива появилась , вполне себе гуманная и вменяемая . И дикари , из которых мир %на 70 состоит , призадумались . Нужны ли они нам ? Чёрт , ну шайтаны там окопаются по-взрослому , всё равно к нам припрутся ведь , будем потом отбиваться . Только больше не надо мартышек нахаляву кормить , вот и всё .
      iliitchitch
      1. DEZINTO Сегодня, 14:15
        Очень сумбурно. Но в общем я понял. hi
        DEZINTO
      2. donavi49 Сегодня, 14:45
        Вопрос цены. На фоне этого - десантный корабль (именно десантник/снабженец/функциональный корабль с кучей ресурса и 240+ походными сутками в году) стоит копейки.

        Ну то есть какой корвет легко потянет за 200+млн.
        Десантник же 50млн под ключ на иностранной верфи.
        donavi49
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:47
    Ндааа...совсем не свежий, и если честно выглядит как лохань какая то.
    Alexey-74
    1. 210окв Сегодня, 13:59
      Полвека.Когда то вид был вполне соответствующий времени..
      Цитата: Alexey-74
      Ндааа...совсем не свежий, и если честно выглядит как лохань какая то.
      210окв
    2. san4es Сегодня, 14:56
      Цитата: Alexey-74
      ...выглядит как лохань какая то.

      ...Это маскировка
      soldier

      С первого взгляда БДК пр. 1171 (шифр "Тапир") вызывает какое-то чувство неловкости − сухогруз-сухогрузом (трейлер), мобилизованный на военную службу в угрожаемый период. Но по грузоподъёмности и грузовместимости один 1171 стоит двух 775, а меньшая всего на узел (по др. данным, на 1,3/1,5 уз [1/3] скорость хода с лихвой компенсируется большей на треть с лишним (37,1%) дальностью плавания на 16 узлах (4800 миль при заполнении топливом балластных цистерн против 3500 миль), что говорит о том, что "старичок" не так уж плох и объясняет, почему четырёх оставшихся "Тапиров" берегут и не спешат разделывать на металл.

      проект 775:
      san4es
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:49
    Он бедняга, на пенсию просится, а ему замены и близко не видать!
    Геркулесыч
  4. iliitchitch Сегодня, 13:49
    Нужны , очень нужны "паровозы для ближневосточных экспрессов" . Чую , скоро Ливийский будет .
    iliitchitch
    1. Джедай Сегодня, 14:05
      Очень надеюсь что чутьё Вас не подведёт. yes
      Джедай
  5. assa67 Сегодня, 13:57
    даже не написали сколько с аппарельки съедет СЕКРЕТ
    assa67
  6. НЕКСУС Сегодня, 17:14
    Не знаю,может у китайцев закупить БДК новые...ну смотрю я на того же Грена...ему только по бортам весел не хватает. На дворе 21 век,а мы строим корабли хорошо советских времен,которые в то время были актуальны.
    НЕКСУС
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