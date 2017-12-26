Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа[quote]Экипаж прошедшего ремонт большого десантного корабля (БДК) «Орск» завершил обязательный цикл подготовки, предусмотренной после выхода корабля из ремонта, и подтвердил необходимый уровень организации корабельной службы при стоянке в базе, а также способность выполнять задачи в море[/quote - говорится в сообщении.Отмечается, что «Орск» совместно с подразделением морской пехоты принял участие в тактико-специальном занятии по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, воздушной и наземной целям.По итогам мероприятий боевой подготовки БДК «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности Черноморского флота.БДК проекта 1171 «Орск» заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 30 августа 1967 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года и вошел в состав Черноморского флота.Размеры: длина - 113,1 м, ширина - 15,6 м, осадка - 4,5 м.Скорость хода максимальная: 16,5 узловДальность плавания: 10000 миль при 15 узлах.Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 9000 л.с.Вместимость: до 1500 тонн техники и грузов.Вооружение: 1х2 57-мм артустановка ЗИФ-31Б.Экипаж: 55 чел.