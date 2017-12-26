Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» будет вооружен «до зубов»

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Глубокая модернизация приводит к бюджетам, сопоставимым со строительством нового корабля. Флот этот вопрос сейчас рассматривает,