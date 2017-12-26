Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» будет вооружен «до зубов»
Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит совершенно новое оружие, которое неприятно удивит любого противника, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Он напомнил, что сдача обновленного крейсера флоту запланирована на 2021 год. При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт и модернизацию следом за ним однотипный «Петр Великий».
Контракт на ремонт и модернизацию крейсера был заключен в 2013 году. В 2014-ом корабль был поставлен в сухой док «Севмаша».
«Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» (до 1992 года имел название «Калинин») был заложен в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Крейсер спустили на воду в апреле 1986-го, а 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.
Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов,сказал Рахманов журналистам.
Он напомнил, что сдача обновленного крейсера флоту запланирована на 2021 год. При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт и модернизацию следом за ним однотипный «Петр Великий».
Глубокая модернизация приводит к бюджетам, сопоставимым со строительством нового корабля. Флот этот вопрос сейчас рассматривает,сообщил глава компании.
Контракт на ремонт и модернизацию крейсера был заключен в 2013 году. В 2014-ом корабль был поставлен в сухой док «Севмаша».
«Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» (до 1992 года имел название «Калинин») был заложен в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Крейсер спустили на воду в апреле 1986-го, а 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.
Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.livejournal.com
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