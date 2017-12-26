19:23 26 декабря

Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» будет вооружен «до зубов»

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит совершенно новое оружие, которое неприятно удивит любого противника, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.



Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов,
сказал Рахманов журналистам.


Он напомнил, что сдача обновленного крейсера флоту запланирована на 2021 год. При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт и модернизацию следом за ним однотипный «Петр Великий».

Глубокая модернизация приводит к бюджетам, сопоставимым со строительством нового корабля. Флот этот вопрос сейчас рассматривает,
сообщил глава компании.

Контракт на ремонт и модернизацию крейсера был заключен в 2013 году. В 2014-ом корабль был поставлен в сухой док «Севмаша».

«Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» (до 1992 года имел название «Калинин») был заложен в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Крейсер спустили на воду в апреле 1986-го, а 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.

Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.livejournal.com
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Комментарии 46

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  1. 210окв Сегодня, 14:01
    С ним более-менее ясно..А как с "Лазаревым"?
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 14:06
      Тишина с "Лазаревым", надеюсь что пока... sad
      Джедай
    2. Anyone Сегодня, 14:07
      Вероятно, корабль пойдет в утилизацию
      Anyone
      1. Дедкастарый Сегодня, 14:23
        Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит совершенно новое оружие, которое неприятно удивит любого противника,
        не тяните только...а то,уже не удивит.
        Дедкастарый
        1. Идущий Сегодня, 14:28
          Удивили бы если бы сроки сдвинули в лево.
          Идущий
          1. Лексус Сегодня, 14:55
            Удивили бы если бы сроки сдвинули влево.

            Это из области
            Лексус
      2. Путник Сегодня, 18:08
        Цитата: Anyone
        Вероятно, корабль пойдет в утилизацию
        При ВВП точно. Если Грудинин победит, то деньги найдутся на крейсер. Эх, мечты.
        Путник
    3. Владыка Ситх Сегодня, 15:22
      Видел к новости. Подробнее о модернизации.
      Владыка Ситх
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:26
        Ямато тоже был грозой, да вот только на него одного приходилось 31 авианосцев США.
        Viktor.12.71
        1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:36
          Цитата: Viktor.12.71
          Ямато тоже был грозой, да вот только на него одного приходилось 31 авианосцев США.

          фрицы тоже захватили всю Европу, но глаз на .опу им всё равно натянули! crying
          GELEZNII_KAPUT
          1. Viktor.12.71 Сегодня, 17:42
            Так же как и японцам. А почему?
            Viktor.12.71
    4. alexmach Сегодня, 16:44
      По-моему тоже более-менее ясно особенно в свете

      При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт и модернизацию следом за ним однотипный «Петр Великий»
      alexmach
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:06
      Цитата: 210окв
      С ним более-менее ясно..А как с "Лазаревым"?

      Лазарев скорее всего будет и дальше ржаветь у стенки. Модернизация такого корабля ,как видим по времени занимает 6-7 лет. И наше МО уже задумывается над вопросолм,а стоит ли модернизировать Петра.
      Думаю,куда правильнее,те деньги,которые должны будут потрачены на модернизацию Петра,пустить на постройку эсминца Лидер с нуля.И на выходе мы получим боевую единицу раза в два мощнее,вооруженнее и с хорошим модернизационным потенциалом.
      НЕКСУС
  2. assa67 Сегодня, 14:01
    21-й год.....ну что же это...быстрее надо
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 14:03
      и по-новее,а не старое "корыто"модифицировать
      assa67
    2. Дедкастарый Сегодня, 14:31
      Цитата: assa67
      21-й год.....ну что же это...быстрее надо

      быстрее нельзя- от трения железо вспыхнет...
      Дедкастарый
      1. Rader Сегодня, 17:17
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: assa67
        21-й год.....ну что же это...быстрее надо

        быстрее нельзя- от трения железо вспыхнет...

        belay
        Ах вот оно как... Аааа, теперь все стало на свои места. Поэтому, наверное, и Зенит-арену столько строили... Проклятое трение, беспощадное для стали, бетона, пластиков, мозгов... А для преодаления этой силы (трения, естественно) требуется пременение самых современных смазок из жира печени колибри с добавлением углеродных нано сфер (куда ж нынче без Роснано...) wassat hi
        Rader
        1. Дедкастарый Сегодня, 17:35
          Цитата: Rader
          Ах вот оно как... Аааа, теперь все стало на свои места. Поэтому, наверное, и Зенит-арену столько строили... Проклятое трение, беспощадное для стали, бетона, пластиков, мозгов...

          соображаешь... drinks
          Дедкастарый
        2. Svarog51 Сегодня, 17:58
          Внесу рацпредложение - брать колибри-алкашей и откармливать. У печень увеличенная и жиру в ней больше. laughing
          Svarog51
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:03
    Очень важно, что бы "Нахимов" вошел в строй ВМФ вовремя, и имел бы на вооружение и "Цирконы"и "Ониксы" и "Калибры", конечно плюс доведенная до ума ПВО/ПРО. А так же я думаю необходимо модернизировать и "Петра Первого" -думаю этот крейсер заслуживает доброго слова.
    Alexey-74
    1. assa67 Сегодня, 14:11
      наш крейсер - "Новая земля".....СМП (севморпуть)-это наша безопасность,заработки...и чих на всех
      assa67
    2. Стирбьорн Сегодня, 14:27
      Цитата: Alexey-74
      Очень важно, что бы "Нахимов" вошел в строй ВМФ вовремя,

      он по первоначальному плану в 2018 должен был встать в строй, так что 2021 уде не первый перенос сроков, к сожалению
      Стирбьорн
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:10
      Цитата: Alexey-74
      А так же я думаю необходимо модернизировать и "Петра Первого" -думаю этот крейсер заслуживает доброго слова.

      Проблема в модернизации Нахимова не только деньги...под него создают новый арсенал(Цирконы),новое РЛС РОФАР,вертолеты (Катран) и тд...и пока все не будет проверено и испытано ,Нахимова не выпустят с дока. Поэтому видимо и обозначен 21 год...
      А по поводу Петра...ну не уверен,что его надо так глубоко модернизировать как Нахимыча.Эти деньги лучше направить на постройку Лидера. Орланы не молодые корабли и об этом не надо забывать.
      НЕКСУС
      1. sivuch Сегодня, 18:50
        А не Миногу ?
        sivuch
  4. Magic Archer Сегодня, 14:06
    С 14 года в доке,а сдачу планируют на 21!?Издевательство!Учитывая сколько к тому времени будет самому кораблю!
    Magic Archer
  5. DEZINTO Сегодня, 14:22
    я вот сегодня очень злой от новостей по флоту.....то тут как бы смогли но не очень, там как бы строили но не достроили....замечательно строимся! ! На воду спустили - двигателей нет. Замечательно строимся!
    DEZINTO
    1. собаковод Сегодня, 14:29
      А я злой от новостей по Центробанку... вроде бы российский, а лярдов зелени позволяет за бугор вывозить столько, что можно было не только старьё модернизировать, но и новых понастроить! Вот 14 числа два брата-акробата умыкнули в Англию больше 100 млрд.!
      собаковод
    2. Дедкастарый Сегодня, 17:38
      Цитата: DEZINTO
      я вот сегодня очень злой

      Цитата: собаковод
      А я злой от новостей

      а я вааще злой...от "платёжек" по ЖКХ,от бензина,от цен в магазе,и от размера пенсии... am
      Дедкастарый
  6. iliitchitch Сегодня, 14:25
    "Адмирал Нахимов" вооружён до зубов" как-то приятнее звучит . А то будет-шмудет , не срослось , ещё бы годик ... А легко всё развалить оказалось , а ? Превед нам от губошлёпа , эцих ему с гвоздями , без всяких "никак" и "ни о чём" о покойниках , и алкаша с нанотолей тефлоновым , который ещё наносибирь не осваивает почему-то с кайлом . Случайность , наверное .
    iliitchitch
  7. san4es Сегодня, 14:28
    Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит совершенно новое оружие
    recourse


    ...С Богом soldier
    san4es
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:37
    До 2021 года он боюсь, безнадежно устореет! Или пока будут модернизировать, будут непрерывно о вооружение обновлять -сперва С500, затем С600, потом С700? ??Так он из дока никогда не выйдет! Его нужно в течение максимум года модернизировать, и отдать флоту!
    Геркулесыч
    1. Anyone Сегодня, 14:44
      Вообще не нужно было "Орланы" модернизировать. Если только для надувания щёк... Во всех иных случаях надо было эти деньги истратить на постройку ПЛАРК типа 949А. И дешевле, и эффективнее, и пиндорсам на их авианосцах страшно.
      Anyone
      1. iliitchitch Сегодня, 16:53
        Цитата: Anyone
        Во всех иных случаях надо было эти деньги истратить на постройку ПЛАРК типа 949А. И дешевле, и эффективнее, и пиндорсам на их авианосцах страшно.

        Пожалуй , не соглашусь . На море не "надувание щёк" , а Флаг показать иногда важно . А этим по жизни и так страшно за косячины их все . Генетически просто снится - придёт шериф с "кольтом" из вестерна и вздёрнет , уравняв в правах , благо есть за что . И УЖЕ и так есть чем . +\-ПЛАРК не Гидрометцентр , погоду не сделает . А вот такой впечатляющий аргумент на тупые аборигенские мозги вождей в Африке , Латинской Америке и прочим пингвинам капает изрядно . Эх , по парочке на каждый флот бы , что б не пылить через пару океанов каждый раз ...Ну да ладно , обойдёмся пока . hi
        iliitchitch
    2. iliitchitch Сегодня, 15:19
      Цитата: Геркулесыч
      Его нужно в течение максимум года модернизировать, и отдать флоту!

      Ага , как в анекдоте , и пусть у абрама(флота) потом голова болит ? Тут не до анекдотов уж . Гастарбайтер тодщикский ПЛ подпалил при ремонте пару лет назад , тут писали вроде . За гроши Мастер работать не будет , когда это дойдёт наконец до соответствующих кретинов , начнут платить СНАЧАЛА за обучение , которое , разумеется , у нас бесплатное , кое-какеров шлёпают - только в путь (а Мастера уже всё, на пенсии или умерли) , потом за РАБОТУ . Ну , лет через 20-30 может быть , удастся ШКОЛУ восстановить . Когда мужик при напряге может 1.5 нормы за смену бахнуть без ущерба для качества , потому что НАДО . Тогда о годе и можно будет порассуждать . А пока так , пердячим ходом по-нынешнему кое-какерски .
      iliitchitch
      1. Alexey RA Сегодня, 16:48
        Цитата: iliitchitch
        Гастарбайтер тодщикский ПЛ подпалил при ремонте пару лет назад , тут писали вроде . За гроши Мастер работать не будет

        Ну вот по другую сторону океана платят вроде бы ничего - а ПЛА в ремонте тоже горят.
        Alexey RA
        1. Rader Сегодня, 17:36
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: iliitchitch
          Гастарбайтер тодщикский ПЛ подпалил при ремонте пару лет назад , тут писали вроде . За гроши Мастер работать не будет

          Ну вот по другую сторону океана платят вроде бы ничего - а ПЛА в ремонте тоже горят.

          Там душевности нет. Просто нормально мужик подошёл к начальнику и попросился домой по-раньше. У нас бы отпустили, ясень пень, а там нет... Вот, что пролетариату прикажите делать? Вот он подлодку и сжёг... lol
          А вот идею о том, что "Орланов" не надо было модернизировать, считаю оправданной лишь в одном случае, если бы Россия была в состоянии производить корабли аналогичного назначения (ну т.е. в текущих условиях это универсальные эсминцы). Идея: "А давайте на все деньги понастроим АПЛ многофункциональных и красивых усех таких..." кажется хорошей ровно до тех пор, как мы вспомним, что у "потенциального партнера" сильнейшая ПЛО... Термин "сбалансированный флот" был придуман не зря. hi
          Rader
        2. iliitchitch Сегодня, 18:01
          Цитата: Alexey RA
          Ну вот по другую сторону океана платят вроде бы ничего - а ПЛА в ремонте тоже горят.

          Цепочка сыпется из-за одного барана , закон . Что , трудно вернуть советский учёт-контроль ? Не , у нас посадит папик креакла недоделанного на тёплое местечко , и этот троечник креаклить начинает . А хрен ли не сэкономить , тут толпа баранов страждущих за забором стоит . Ну и что , что режимное предприятие , оформим товарищей из таджикистана как специалистов по реакторам подводных лодок , фигня какая . И ведь прокатывает , а потом пожар , и Шойгу заморачивается , а то дел других у него нету , чёрт бы побрал этих колей уренгнойских .
          iliitchitch
      2. VALERIK_097 Сегодня, 17:29
        iliitchitch,Вы всех под одну гребёнку причесали -молодец,а какое лично Вы имеете отношение к судостроению и ремонту?
        Гастарбайтера ,ой Вы зря упомянули(где был обеспечивающий огневые работы от флота?Обеспечивающий,тупо смотрел в смартфон,что и сейчас происходит(шланг протянул-сижу)
        Обнадёжу Вас,специалисты высокого класса отправили на пенсию своих наставников,и получают отнюдь не гроши,они-же наставники будущего поколения.Бригадно-производственное обучение никто не отменял.
        VALERIK_097
        1. iliitchitch Сегодня, 18:11
          Цитата: VALERIK_097
          iliitchitch,Вы всех под одну гребёнку причесали -молодец,а какое лично Вы имеете отношение к судостроению и ремонту?
          Гастарбайтера ,ой Вы зря упомянули(где был обеспечивающий огневые работы от флота?Обеспечивающий,тупо смотрел в смартфон,что и сейчас происходит(шланг протянул-сижу)

          Не надо на обеспечивающего скидывать . Какого хрена гастарбайтер на ПЛ делал ? Это не к вам вопрос , коллега .
          iliitchitch
  9. Kars Сегодня, 15:09
    На такую громадину могли и больше пакетов вертикальных пусковых поставить.80 для такого водоизмещения маловато.
    Kars
    1. alexmach Сегодня, 16:55
      80 УКСК + 64 С-300, половину из которых должны заменить на Редут, что увеличит их количество ещё в несколько раз.
      alexmach
      1. Svarog51 Сегодня, 18:10
        Редут ещё до ума довести надо. Из-за него опять сроки могут сдвинуть. Тьфу, тьфу, тьфу - чтоб не сглазить.
        Svarog51
  10. Злой 55 Сегодня, 15:49
    Только бы не сгнил, пока достроится..
    Злой 55
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:53
    Опять,крику на "полтинник", а на выходе...??
    " рупь"?? По этому кораблю,уже двигали сроки,если не ошибаюсь..(
    Как же надоели ,эти крикуны!(((
    Сибирский цирюльник
  12. Немезида Сегодня, 18:16
    Когда это будет?! Кроме того,если крейсер ( вооружат ) неработоспособным ЗРК Редут он превратиться в бесполезное корыто,лишенное средств ПВО
    Немезида
  13. Старый26 Сегодня, 19:18
    Был такой старый советский фильм - "Мертвый сезон". И в нем была фраза.
    "ДАЖЕ ЕСЛИ СОБРАТЬ ВМЕСТЕ ДЕВЯТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ОНИ ВСЕ РАВНО НЕ РОДЯТ ЗА МЕСЯЦ
    К чему это я? А к тому, что надо подходить реально к работам на таком корабле, а не урякать типа
    Цитата: Геркулесыч
    Его нужно в течение максимум года модернизировать, и отдать флоту!

    Объемы работ на корабле сравнимы с объемом строительства нового корабля. Требовалось ведь не просто "разрезать" (да и там наверняка свои технологии), а демонтировать оборудование, убрать старые кабельные трассы и заботную арматуру, снять неиспользованное оборудование (СУО и прочее) и заменить их на новые. В феврале 2016 завершена дефектация конструкций корпуса. А работ впереди немерянно. Установить универсальные ВПУ под определенные системы вооружения (некоторые из которых еще проходят испытания), поставить новые системы управления, новые радары, добиться ко всему прочему и электромагнитной совместимости всего этого нового оборудования.
    Не исключено, что не будет и С-300, а будет морской вариант С-400. Сами упоминали проблемы с "Редутом". Так что, рвать когти и кровь из носу сдать его "к очередному съезды партии" (к очередному установленному сроку)? Лишь бы сдать, без разницы в каком виде (с недоделками или без)

    Цитата: Anyone
    Вообще не нужно было "Орланы" модернизировать. Если только для надувания щёк... Во всех иных случаях надо было эти деньги истратить на постройку ПЛАРК типа 949А. И дешевле, и эффективнее, и пиндорсам на их авианосцах страшно.

    А проект 949А не устарел? Его вроде тоже собираются ставить на модернизацию с целью замены "Гранитов" на те же "Ониксы". С главное, а где строить? Стапеля для ПЛ заняты "Бореями" и "Ясенями"

    Цитата: Magic Archer
    С 14 года в доке,а сдачу планируют на 21!?Издевательство!Учитывая сколько к тому времени будет самому кораблю!

    В док он был поставлен 24 октября 2014 года, фактически в 2015
    Старый26
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