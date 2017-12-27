Свободу Лапландии! Санта-Клауса в президенты! Хватит кормить Москву? Часть 2

В предыдущей части мы рассмотрели тенденции саамского вопроса за рубежом и политическую спекуляцию так называемых «саамских активистов» у нас на Родине в Мурманской области в общих чертах. Раздельно рассматривать этих граждан невозможно, так как доморощенные «саамские политики» смотрят в рот зарубежным коллегам, а зарубежные коллеги не против поработать на международном контуре. Тут и статус повышается, и чужие лоббистские цели оплатят. С кем же так плотно дружат заграничные саамы?Различные «клубные кружки» изучения саамской культуры в формате сотрудничества с заграницей плодились в Мурманской области со времени развала Союза. Сейчас различных саамских организаций уже свыше 30 штук (от общин до объединений). После принятия уже упоминавшегося мною пункта устава области, в котором саамы обозначались как «коренной народ» в обход практики российского права, прошло ни мало времени. Оно было использовано для создания идеологической базы политизации ситуации вокруг проживания саамов в России. И вот, наконец, «саамские активисты» разродились в 2008 году требованием создания ни много ни мало Саамского парламента! Ну, чтобы звучало! И не важно, что при таком количестве саамов это выглядит как выборы президента отдельно взятого коровника.Так на базе «Ассоциации Кольских саамов» и «Общественной организации саамов Мурманской области» выступили за создание Саамского парламента. В том же 2008 году на заседании Координационного совета при государственном областном учреждении (ГОУ) «Мурманский центр народов Севера» при администрации области даже утвердили инициативную группу по созданию этого мутанта «парламента». Группу возглавила Валентина Совкина, а сама группа состояла из членов вышеозначенной «Ассоциации» и «Общественной организации». Ничтоже сумняшеся, на этом сходнячке товарищи сами себя утвердили высшим политическим органом власти саамов области до проведения первого съезда саамов (да, всех двух тысяч)! Видимо, почуяв, что дело пахнет политическим самозахватом и провокацией, ГОУ «Мурманский центр» распустил совет.Но новорожденные «вожди» только начинали распалять свои политические амбиции. Вскоре активисты, как это и полагается после заблиставшей впереди дармовой чиновничьей карьеры, рассорились. Часть высказалась против независимого «парламента», как не отвечающего интересам народа.В конце 2008-го в Оленегорске прошёл первый съезд саамов. На съезде избрали Совет уполномоченных представителей саамов Мурманской области (СУПС МО). Некоторые уже держали фигу в кармане, что не совет это вовсе, а будущий парламент. Председателем Совета стала… Валентина Совкина. Женщина приятная во всех смыслах, о которой мы поговорим отдельно.В декабре 2010 года прошёл второй съезд саамов в Мурманске. Теперь амбициозные доморощенные племенные политики уже не скрывали своих целей и объявили о создании «Саамского парламента». Председателем «парламента» стала, конечно, Совкина. Как атомный ледокол эта гражданка проламывала фарватер для своей карьеры. Более того, уже никак не соотнося свой реальный и виртуально-информационный вес, парламентарии объявили не просто «Саамский парламент», а «Саамский парламент Кольского полуострова». При этом сразу же от аморфного «Кольского парламента» потекли различные обращения во вполне реальные структуры. Для начала «независимые кольские парламентарии» потребовали от губернатора Мурманской области безвозмездно предоставить им помещение, встретиться с ними, а также внести поправки в законодательство, дабы быть признанными в единственном числе.Мурманская область всеми силами пытается обходить стороной эту анекдотичную организацию. Но это не помешало им выползти на международный уровень. В 2011 году вышеозначенная Совкина на заседании Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке выступила с пламенной речью, потребовав власти РФ соблюдать право коренных народов на самоопределение (склизкая формулировка с далекоидущими последствиями). Кроме того она фактически потребовала оказать давление на Россию. То же самое выкрикивают «саамские активисты» и на других международных площадках. К примеру, в Киркенесе, на очередной встрече с западными «товарищами» новоявленные «вожди» попросили содействия в продвижении, как своих инициатив, так и себя самих.Так познакомимся же поближе с барышней Совкиной. Валентина Совкина родилась в 1963 году в Оленегорске, получила педагогическое образование. Но учитель из Оленегорска не звучит, а вот председатель «парламента» - это же другое дело. Валя всегда в образе. Со времён внезапного обретения саамства она в основном курсирует по Мурманской области в национальном костюме, а на ноутбуке у неё наклейка с саамским флагом. Именно она неистово визжит о транснациональности саамов и о том, что нет русских саамов или норвежских, а есть один народ. Что смотрится презабавно, если без переводчика со своими «братьями» она общаться не может в принципе. Ведь даже болтай они на саамском (а сама Совкина по её же утверждениям знает его слабо), то не поняли бы друг друга из-за сильного различия диалектов. Впрочем, карьере в нынешнем мире это не помеха.Совкина не менее неистово наращивает своё присутствие в СМИ, сколачивая образ целомудренной «нави с Пандоры», которую захватил кровавый Мордор. В одном из интервью она живописала, как в советской школе им запрещали говорить на саамском, а сама она просто желает оставить здесь всё и просто «уехать в тундру насовсем». Что она там будет делать со своим образованием, и где будет заряжать свой миленький ноутбук с наклейкой-флажком – вопрос риторический.При этом гражданка не скрывает, что работает с грантами НКО. Вокруг себя она и её последыши аккумулируют не менее интересные структуры. Её попытки раздуть этническое противостояние на пустом по факту месте с радостью поддержала «внесистемная оппозиция», а среди СМИ, которые рисуют её непогрешимый имидж, присутствуют, к примеру, граждане из «Новой газеты».Если же сдуть весь этот наносной имидж, то рисуется неприглядная националистическая картинка с меркантильно-финансовым душком. К примеру, Совкина заявляет: «Интенсивный процесс развития промышленных добывающих предприятий, туристических компаний и других коммерческих организаций на территории Мурманской области, которые представляют угрозу традиционным видам природопользования саамов… ведут к исчезновению саамов». Что стоит за этими слезливыми высокопарными словами? Природная рента – получение материальной выгоды от работающих предприятий без каких-либо усилий. Отсюда и яростное желание «активистов», чтобы власти признали весь Кольский полуостров территорией традиционного проживания саамов, что, по сути, открывает дорогу для этнических преференций. Естественно распределителями добычи выступит «парламент». Опасный и дискриминационный нонсенс в нашем Отечестве.Но это ещё цветочки. Совкина обожает разглагольствовать о своей саамской генетике. К примеру, во время раскрутки скандала вокруг распределения квот на лов рыбы коренными малочисленными народами в ситуацию живо включились матёрые бузотёры из «саамских активистов». Совкина была, естественно, тут как тут, потому что сам «скандал» по большей части раздувался прессой, а политики такого сорта подобные вещи не пропускают мимо. Валентина до того раздулась от собственной значимости, что потребовала распространить квоты и на… городское саамское население, которое, конечно, не ведёт традиционный образ жизни. Этого, по её словам, требует «саамская генетика». Госпожа Совкина, «генетическая саамка», как она сама себя называет, вообще знатный генератор подобного лютого трэша с привкусом валюты и национализма.Мимишность с «активистов» порой спадает, благодаря их же усилиям. В 2009 году на официальном сайте «саамского правительства» (так именуется до ужаса убогий информационный сетевой листок) один из «активистов» назвал созданный при правительстве Мурманской области Совет саамских общин (уполномоченных) – предателями своего народа. Весь грех этого Совета в том, что якшаться с «правительством» они не желали.Ещё одним, менее ярким правда, представителем «саамского» политического паноптикума является некий Андрей Данилов. Несмотря на отсутствие высшего образования парень уже ни много ни мало директор «Фонда саамского наследия и развития», член Союза саамов, парламентарий «Саамского парламента» и т.д. и т.п. Активный инициатор поднятия «саамского флага», он отличился своим плачем по поводу разгона первой попытки. Не забыл он упомянуть, что в просвещённой Европе всё совсем по-другому. Также таскается в национальной одежде по поводу и без.Перечислять каждого «активиста» (хоть их и не много, разве что в СМИ) нет смысла, тем более, что число их должностей растёт как на дрожжах. Ведь и количество «саамских» организаций растёт такими же темпами – от фондов и объединений до союзов и конгрессов. Порой кажется, что этих «саамских» структур в России больше, чем самих саамов. В итоге в 2013 году «национальный флаг саамов» в Мурманске был поднят, а кто из этих компашек по интересам вдруг окажется засланным казачком неизвестно.Какие последствия могут постигнуть Мурманскую область как стратегический регион при искусственном раздувании конфликта, создании привилегированных групп, насаждении идеи размывания границ ввиду тесной дружбы норвежских ряженых с доморощенными? Ответ очевиден.Кстати, саамская культура, о которой так печётся «генетическая саамка» Совкина, вполне неплохо себя чувствует, в известном смысле. В рамках муниципального бюджетного (т.е. за государственный счёт) учреждения культуры «Ловозёрский районный национальный культурный центр» работает несколько отделов, претворяются в жизнь различные проекты и так далее. Но те, кто работает для людей всегда в тени…