19:28 26 декабря

В Волгоградской области откроют памятник Василию Маргелову

В день рождения бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова на территории Камышинского соединения ВДВ состоится торжественное открытие памятника легендарному десантнику, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Волгоградской области откроют памятник Василию Маргелову
Памятник Василю Маргелову в Ульяновске.

Памятник, установленный на территории соединения, будет открыт завтра, 27 декабря. В церемонии открытия примут участие представители командования ВДВ, военнослужащие с семьями, ветераны ВДВ и приглашенные гости.


27 декабря исполняется 109 лет со дня рождения Василия Филипповича Маргелова, по признанию самих десантников – "наше все Воздушно-десантных войск", "командующий из легенды". За короткое в исторических масштабах время он смог коренным образом изменить облик ВДВ,
говорится в релизе.

Боевая отвага фронтовика в Василии Филипповиче сочеталось с духом военного новаторства: «внедренная им атрибутика – тельняшка и голубой берет – стали визитной карточкой советских, а затем российских Воздушно-десантных войск», отметили в пресс-службе.

При Маргелове ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь.

Использованы фотографии: РИА Новости / Любовь Чиликова
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Комментарии 13

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:14
    При Маргелове ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь.

    без него их бы и не было,ВДВ-его личная заслуга
    Шура пермский
    1. Венд Сегодня, 15:17
      Цитата: Шура пермский
      При Маргелове ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь.

      без него их бы и не было,ВДВ-его личная заслуга

      Дело хорошее. Маргелов не только создал, но и спас от расформирования войска ВДВ. Настоящий Батя! Вот только памятник какой-то неказистый.
      Венд
      1. volodya Сегодня, 15:20
        Цитата: Венд
        Настоящий Батя!

        Человек с большой буквы!
        volodya
        1. Дедкастарый Сегодня, 16:09
          за Дядю Васю-стоя... drinks
          Дедкастарый
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:25
    Вы бы оттуда если можно, репортаж показали, хотя бы и в записи -не каждый день ТАКИМ людям памятники ставят! А то, что он памятник заслужил, может быть еще при жизни, это и сомнению не подлежит!
    Геркулесыч
  3. perepilka Сегодня, 15:26
    Хорошая новость. Правда, беломорины в зубах не будет, да и те бодряще-резвящие ёмкие фразы, произнесённые на великомогучем командном никакой памятник не передаст. Настоящий дядька был! Ну, за Василь Филиппыча drinks
    Чокаясь, бо жизнь его продолжается!
    perepilka
  4. Монархист Сегодня, 15:36
    "Войска дяди Васи" так себя называют ВДВшники,. Как- то в разговаривал с одним старым десантником( служил еще при Маргелове) и он говорил, что Василь Филиповича все обожали и говорили:" дядя Вася любит так или как у дяди Васи"
    Как мне кажется в словах"дядя Вася* подтверждение Любови к своему командиру, ведь,, никого из командующих все подчиненные то рядового до генерала не называли"дядя"
    Монархист
  5. кедр Сегодня, 15:55
    Главным памятником Маргелову будет сохранение новыми поколениями десантников его традиций и его боевого духа, которые он заложил в основы ВДВ.
    кедр
  6. Гильятон Сегодня, 16:04
    Вот это правильно, это по-нашему !!! fellow good
    Гильятон
  7. Ураган70 Сегодня, 16:43
    Еще вчера надо было!
    Ураган70
  8. oldzek Сегодня, 17:28
    не понял,неужели до сих пор не было ему памятника?чудны дела твои...
    oldzek
    1. ПалБор Сегодня, 17:47
      Цитата: oldzek
      не понял,неужели до сих пор не было ему памятника?чудны дела твои...

      У нас в Рязани есть.Года три-четыре назад открыли.
      ПалБор
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 19:20
    Памятник Василю Маргелову в Ульяновске.
    Хороший человек.Достоин светлой памяти и памятника в России Русской православной,у Русских православных,народа России Русской православной.
    Беларусь это Россия
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