В Волгоградской области откроют памятник Василию Маргелову

27 декабря исполняется 109 лет со дня рождения Василия Филипповича Маргелова, по признанию самих десантников – "наше все Воздушно-десантных войск", "командующий из легенды". За короткое в исторических масштабах время он смог коренным образом изменить облик ВДВ,

В день рождения бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова на территории Камышинского соединения ВДВ состоится торжественное открытие памятника легендарному десантнику, сообщает пресс-служба Минобороны.Памятник, установленный на территории соединения, будет открыт завтра, 27 декабря. В церемонии открытия примут участие представители командования ВДВ, военнослужащие с семьями, ветераны ВДВ и приглашенные гости.говорится в релизе.Боевая отвага фронтовика в Василии Филипповиче сочеталось с духом военного новаторства: «внедренная им атрибутика – тельняшка и голубой берет – стали визитной карточкой советских, а затем российских Воздушно-десантных войск», отметили в пресс-службе.При Маргелове ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь.