19:25 26 декабря

Полторак рассказал о повышении мотивации к службе в ВСУ

Министр обороны Степан Полторак опубликовал материал о достижениях ВСУ на своей страничке в Фейсбуке. Во-первых, украинцы узнали, что такие достижения есть, а, во-вторых, приняли к сведению информацию о приближении армии «к стандартам НАТО». Именно процесс перехода на натовскую стандартизацию и поставил Полторак в список главных достижений армии.

Кроме того, по словам украинского министра обороны, усовершенствовалась система управления и оборонного планирования, увеличилось число учений ВСУ.

Представляем полную версию заметки генерала Полторака:
Продолжаем последовательное внедрение мероприятий оборонной реформы. 2017 войдёт в историю нашего войска такими главными достижениями как:

Значительным повышением уровня мотивации к военной службе.
Улучшением состояния укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Последовательно реформируемой системой управления и оборонного планирования.
Улучшением состояния обеспечения Вооруженных сил вооружением и военной техникой.
Существенно повышенным качеством и результативными показателями подготовки войск.


Полторак рассказал о повышении мотивации к службе в ВСУ


Далее Полторак добавляет, что ещё было проведено в ВСУ в уходящем году:
Создан фундамент эффективной системы логистики.
Улучшенное медицинское обеспечение Вооруженных сил.
Успешно восстанавливается военная инфраструктура.
Расширена сеть военных учебных заведений.
Укрепленная международная поддержка процессов реформы.
Благодарен всем, кто присоединился к процессу реформы оборонного ведомства.







В отчёте Полторака видно, что украинская статистика сообщает о поставке в войска 1,4 тыс. "новых и модернизированных" образцов техники, о распределении 928 квартир между военнослужащими. Видимо, это и создаёт, в понимании Полторака, мотивацию к службе в ВСУ.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. Вадим237 Сегодня, 15:43
    Каждому ВСУшнику по 8 квадратных метров земли и деревянный "короб" бесплатно.
    Вадим237
    1. iliitchitch Сегодня, 15:56
      2кв.м с головой достаточно , и бушлат пластиковый от нато за деньги . Только тихая и печальная музыка из магнитофона бесплатно от подельников , на драфте стоящих , но он её уже не услышит . И перестаньте русский язык похабить , переходите на крокозябры латинские . Ничего общего уже иметь с этими челами неохота . Хоть десантные береты , сволочи , поменяли . На радужные надо было сразу . Совсем по жизни недонация потерялась , м-да .
      iliitchitch
    2. 210окв Сегодня, 16:25
      Это слишком много для одной могилы..
      Цитата: Вадим237
      Каждому ВСУшнику по 8 квадратных метров земли и деревянный "короб" бесплатно.
      210окв
      1. Вадим237 Сегодня, 16:26
        Ну да же на этом Петя схитрит - для одного - положат двух.
        Вадим237
  2. Злой 55 Сегодня, 15:47
    А также куля от Яценюха и ржавых патронов от дона Педро-бесплатно..
    Злой 55
  3. Sam_gosling Сегодня, 15:50
    Что-то добро побеждает, побеждает, да победить никак не может.
    Sam_gosling
    1. BlombiRus Сегодня, 15:53
      Добро всегда победит зло! Кто победил, тот и добрый!
      BlombiRus
      1. Sam_gosling Сегодня, 16:19
        Пока только одни проигравшие. Все злые по итогу.
        Sam_gosling
    2. iliitchitch Сегодня, 17:37
      Цитата: Sam_gosling
      Что-то добро побеждает, побеждает, да победить никак не может.

      А это , типа , победившее добро , кто оно ? Опять дракон зажравшийся ? Микросекундно появляется ещё большее добро , добрее предыдущего . Добро - это когда зло угомонить здесь и сейчас в один сек . А что такое хорошо-плохо - это к Владимиру Владимировичу . Маяковскому .




      iliitchitch
  4. Авиатор_ Сегодня, 15:50
    И чё? Даже не смешно. Набор заклинаний. Претензий к Полтораку нет, он работает, как умеет. Претензии к автору заметки. Ему стоило хотя бы перевести текст с жовтно-блакытного на русский и прокомментировать каждый пункт (например, на чём основана повышенная вдруг мотивация службы и т. д. ) Получилось бы забавно. А так - автор сам от Полторака недалеко ушёл.
    Авиатор_
    1. Sam_gosling Сегодня, 15:55
      Вся надежда на дианку михайлову. Даже интересно, что нового навводили. Следил за гомогоги-блогом (nullpointerex) посвященный украинской авиации. Очень недурный прогресс имеется для таких ограниченных средств МО.
      Sam_gosling
  5. Ураган70 Сегодня, 16:42
    Ой ой!!! За вельможную руку дали подержаться! Это они то не рабы, а свободные древние украинцы? В чем мотивация? Бешеный пёс пометил Крещатик- это разве мотивация? Это позорище!!! И этот позор ложится и на головы простых людей, за то что видят и молчат.
    Ураган70
  6. perepilka Сегодня, 16:53
    Про мозговой штурм не сказал, или про вынос остатков мозга what
    Под какой калибр патронный завод строить, 5,45 или 5,56? Буриданов осёл нервно курит за сараем wassat
    perepilka
  7. JonnyT Сегодня, 16:56
    котлов уже почти как год нету - вот главное достижение
    JonnyT
    1. perepilka Сегодня, 17:41
      Цитата: JonnyT
      котлов уже почти как год нету - вот главное достижение

      Ну, эт не достижение, а недоработка со стороны ВСУ. Но они пытаются исправится, вот 18 декабря, под Светлодаром, хорошая попытка what
      perepilka
    2. iliitchitch Сегодня, 18:45
      Цитата: JonnyT
      котлов уже почти как год нету - вот главное достижение

      В смысле - часы украли ? request Так счастливые их и не наблюдают , ибо не ведают блаженные о своём несчастье .
      iliitchitch
  8. изя топ Сегодня, 17:06
    а экипаж сайгака дачного так на борту и квартируется?а вот питание у скакунов выше всяких похвал-грибы(плесень-тоже грибы),белок и протеин(насекомые им богаты) и конечно же кефир вместо сала fellow
    изя топ
    1. perepilka Сегодня, 17:54
      Тока последнего ёжика, на последних талонах на интернет запёк, а ты весь аппетит испортил.
      Опять Хеннесси без закуси глушить.
      Вот сиди теперь и думай, толи до лесу сбродить, да шишку с ёлки сорвать под коньячек, толи ну его нафиг,спирт со снегом ничуть не хуже.
      Привет, Андрюх drinks
      perepilka
      1. изя топ Сегодня, 18:02
        Цитата: perepilka
        Привет, Андрюх

        здоров,Вов hi
        Цитата: perepilka
        Тока последнего ёжика, на последних талонах на интернет запёк,

        у тебя дома нет реактора? belay да ты не русский negative
        Цитата: perepilka
        спирт со снегом ничуть не хуже.

        и крайне пользителен yes
        изя топ
        1. perepilka Сегодня, 18:56
          Юрка реакторопровод не хочет проводить, говорит, что Миллер дань какую то, за триста лет требовает what
          perepilka
          1. изя топ Сегодня, 19:11
            Цитата: perepilka
            Юрка реакторопровод не хочет проводить

            продай ежа-купи плутоний request ну или пошли домашнего медведя за водкой yes
            изя топ
            1. perepilka Сегодня, 19:24
              Цитата: изя топ
              пошли домашнего медведя за водкой

              Дрыхнет, сказал, что будить, только если реактор привезут, и без него не монтировать, а то мол, знаю я этих гастарбайтеров request
              perepilka
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:11
    Даем мы сами бездействием время всу на переподготовку к войне! Республикам нужно было как и Сирии, активно помогать! Война та новая будет, и будут там в укроинской форме наемники из ближнего и дальнего зарубежья на нашу землю рваться! Сидя то на диване, шапками их закидаем, а у всу уже над республиками преимущество как в технике, так и в жилой силе! Можно смеяться, пиарится, но воевать нам придется со всей Европой, а начнется эта война именно вна укроине!
    Геркулесыч
  10. BAI Сегодня, 17:21
    Ну совсем недавно на "ВО" была статья, где описывалась именно высокая мотивация ВСУ.
    BAI
  11. Балаган Сегодня, 17:59
    Ну, может кого и замотивировали. Время идёт же. Скоро увидим...
    Балаган
  12. Egorovich Сегодня, 18:36
    Хороший мотив для сержантов ВСУ . На первой линии АТО тебя грохнут за(10000гр.) 21000 рублей, а на второй линии за(4500гр.) 9000 рублей. Ну очень хорошая перспектива! Вперед хохлы!
    Egorovich
  13. Дормидонт Сегодня, 18:59
    А ещё всем выделят бесплатные веревку и мыло
    Дормидонт
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