Полторак рассказал о повышении мотивации к службе в ВСУ

Продолжаем последовательное внедрение мероприятий оборонной реформы. 2017 войдёт в историю нашего войска такими главными достижениями как:



Значительным повышением уровня мотивации к военной службе.

Улучшением состояния укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Последовательно реформируемой системой управления и оборонного планирования.

Улучшением состояния обеспечения Вооруженных сил вооружением и военной техникой.

Существенно повышенным качеством и результативными показателями подготовки войск.

Создан фундамент эффективной системы логистики.

Улучшенное медицинское обеспечение Вооруженных сил.

Успешно восстанавливается военная инфраструктура.

Расширена сеть военных учебных заведений.

Укрепленная международная поддержка процессов реформы.

Благодарен всем, кто присоединился к процессу реформы оборонного ведомства.