Полторак рассказал о повышении мотивации к службе в ВСУ
Министр обороны Степан Полторак опубликовал материал о достижениях ВСУ на своей страничке в Фейсбуке. Во-первых, украинцы узнали, что такие достижения есть, а, во-вторых, приняли к сведению информацию о приближении армии «к стандартам НАТО». Именно процесс перехода на натовскую стандартизацию и поставил Полторак в список главных достижений армии.
Кроме того, по словам украинского министра обороны, усовершенствовалась система управления и оборонного планирования, увеличилось число учений ВСУ.
Представляем полную версию заметки генерала Полторака:
Далее Полторак добавляет, что ещё было проведено в ВСУ в уходящем году:
В отчёте Полторака видно, что украинская статистика сообщает о поставке в войска 1,4 тыс. "новых и модернизированных" образцов техники, о распределении 928 квартир между военнослужащими. Видимо, это и создаёт, в понимании Полторака, мотивацию к службе в ВСУ.
Кроме того, по словам украинского министра обороны, усовершенствовалась система управления и оборонного планирования, увеличилось число учений ВСУ.
Представляем полную версию заметки генерала Полторака:
Продолжаем последовательное внедрение мероприятий оборонной реформы. 2017 войдёт в историю нашего войска такими главными достижениями как:
Значительным повышением уровня мотивации к военной службе.
Улучшением состояния укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Последовательно реформируемой системой управления и оборонного планирования.
Улучшением состояния обеспечения Вооруженных сил вооружением и военной техникой.
Существенно повышенным качеством и результативными показателями подготовки войск.
Значительным повышением уровня мотивации к военной службе.
Улучшением состояния укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Последовательно реформируемой системой управления и оборонного планирования.
Улучшением состояния обеспечения Вооруженных сил вооружением и военной техникой.
Существенно повышенным качеством и результативными показателями подготовки войск.
Далее Полторак добавляет, что ещё было проведено в ВСУ в уходящем году:
Создан фундамент эффективной системы логистики.
Улучшенное медицинское обеспечение Вооруженных сил.
Успешно восстанавливается военная инфраструктура.
Расширена сеть военных учебных заведений.
Укрепленная международная поддержка процессов реформы.
Благодарен всем, кто присоединился к процессу реформы оборонного ведомства.
Улучшенное медицинское обеспечение Вооруженных сил.
Успешно восстанавливается военная инфраструктура.
Расширена сеть военных учебных заведений.
Укрепленная международная поддержка процессов реформы.
Благодарен всем, кто присоединился к процессу реформы оборонного ведомства.
В отчёте Полторака видно, что украинская статистика сообщает о поставке в войска 1,4 тыс. "новых и модернизированных" образцов техники, о распределении 928 квартир между военнослужащими. Видимо, это и создаёт, в понимании Полторака, мотивацию к службе в ВСУ.
Использованы фотографии: Фейсбук
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