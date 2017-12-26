19:29 26 декабря

Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" планируется испытать в следующем году сначала на суше, а затем на море. Об этом сообщил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году


Он будет со следующего года испытываться сначала на суше - на стенде, а потом будет поставлен на один из кораблей
- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.


Ранее Шляхтенко сообщал, что "Панцирь-МЕ" будет установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и пройдет испытания в Черном море.

Первым морской вариант "Панциря", как ожидается, получит корабль проекта 22800 "Каракурт".

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно- пушечного комплекса семейства "Панцирь". Его сухопутная версия имеет название "Панцирь-С". Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе "Панцирь-МЕ" должен заменить комплекс "Кортик", передает ТАСС

Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Комментарии 7

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:53
    Такие "гаджеты" заметно усилят и без того хорошие МРК.
    Анкыпельгыгыргын
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:09
    ПВО ближней зоны перекроет, факт. Сильно у нас все-таки ПВО "рвануло". Не угонятся "партнеры". laughing
    Горный стрелок
  3. viktorch Сегодня, 16:57
    не особо, насколько панцирь эффективен по малоразмерным скоростным целям - вопрос открытый до сих пор, на учениях наземная версия ничего сверхъестественного не показывает даже в тепличных условиях,
    вроде успешно сбивали ракеты мишени из 9М38 но это пара сообщений, промахи одиночных комплексов по более медленным мишеням на учениях обычное дело,
    что с панцирем надо сотворить что бы он в одно жало надежно прикрывал одиночный корабль - вопрос открытый

    серьезный плюс всей этой возни что у корветов будет хоть какой то шанс уцелеть при одиночном пуске против них противо корабельных ракет, хотя в чем проблема обновить тот же кортик до чего то более приемлемого - не особо понятно.
    в общем очередные танцы с бубном и попытка сделать что то между кортиком и палашом в более современном варианте.
    viktorch
  4. san4es Сегодня, 17:06
    Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" планируется испытать в следующем году
    soldier
    san4es
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:16
    Еще бы Полимент -Редут до ума довели! am По слухам, там проблема говорят именно софтовая, не могут довести до ума упровление ракеты и передачу -получение ей информации! В реальности не знаю, так или нет, просто инфа от того, кто пару лет назад "приложил руку "к созданию Полимента!
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 17:44
      Цитата: Геркулесыч
      ... пару лет назад "приложил руку "к созданию Полимента!

      laughing ...Так вот откуда ноги растут wink
      проблема говорят именно софтовая, не могут довести до ума упровление ракеты и передачу -получение ей информации
      san4es
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:17
        Александр hi -какие ноги wassat , какие руки wassat -сразу скажите, что крылья! !! lol hi
        Геркулесыч
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