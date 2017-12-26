США - палестинцам: Вашей столицей мог бы быть "почти Иерусалим"
Палестинская партия ХАМАС публикует сведения о том, что представители американской дипломатии предлагают палестинцам признать Иерусалим столицей Израиля. При этом самим палестинцам предлагается провозгласить своей столицей населённый пункт Абу-Дис, который вплотную примыкает к Иерусалиму.
Телеканал Аль-Джазира приводит заявление лидера ХАМАС Исмаила Хании:
Абу-Дис – город с населением не более 16 тысяч человек. Израильские власти ранее отдали распоряжение отгородиться от Абу-Диса стеной. В ООН осудили возведение стены израильтянами, заявив, что стена затрудняет доступ гуманитарного характера (например, получение медицинской помощи). В ответ на это израильские власти заявили, в первую очередь руководствовались соображениями безопасности.
В Абу-Дисе на данный момент нет никаких объектов системы управления, которые могли сделать хотя бы намёк на столичный его статус.
В американском понимании, Абу-Дис – это «почти Иерусалим», с чем, мягко говоря, не все палестинцы готовы согласиться.
Телеканал Аль-Джазира приводит заявление лидера ХАМАС Исмаила Хании:
Вашингтон предлагает палестинцам провозгласить столицей Абу-Дис. Так США пытаются налаживать отношения на Ближнем Востоке, урегулировать ситуацию в секторе Газа.
Абу-Дис – город с населением не более 16 тысяч человек. Израильские власти ранее отдали распоряжение отгородиться от Абу-Диса стеной. В ООН осудили возведение стены израильтянами, заявив, что стена затрудняет доступ гуманитарного характера (например, получение медицинской помощи). В ответ на это израильские власти заявили, в первую очередь руководствовались соображениями безопасности.
В Абу-Дисе на данный момент нет никаких объектов системы управления, которые могли сделать хотя бы намёк на столичный его статус.
В американском понимании, Абу-Дис – это «почти Иерусалим», с чем, мягко говоря, не все палестинцы готовы согласиться.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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