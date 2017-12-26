19:28 26 декабря

США - палестинцам: Вашей столицей мог бы быть "почти Иерусалим"

Палестинская партия ХАМАС публикует сведения о том, что представители американской дипломатии предлагают палестинцам признать Иерусалим столицей Израиля. При этом самим палестинцам предлагается провозгласить своей столицей населённый пункт Абу-Дис, который вплотную примыкает к Иерусалиму.

США - палестинцам: Вашей столицей мог бы быть "почти Иерусалим"


Телеканал Аль-Джазира приводит заявление лидера ХАМАС Исмаила Хании:
Вашингтон предлагает палестинцам провозгласить столицей Абу-Дис. Так США пытаются налаживать отношения на Ближнем Востоке, урегулировать ситуацию в секторе Газа.



Абу-Дис – город с населением не более 16 тысяч человек. Израильские власти ранее отдали распоряжение отгородиться от Абу-Диса стеной. В ООН осудили возведение стены израильтянами, заявив, что стена затрудняет доступ гуманитарного характера (например, получение медицинской помощи). В ответ на это израильские власти заявили, в первую очередь руководствовались соображениями безопасности.

В Абу-Дисе на данный момент нет никаких объектов системы управления, которые могли сделать хотя бы намёк на столичный его статус.
В американском понимании, Абу-Дис – это «почти Иерусалим», с чем, мягко говоря, не все палестинцы готовы согласиться.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 39

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  1. shark Сегодня, 15:56
    дожили. Теперь неполноценные и толерантные будут решать у кого где столица. Кому с кем спать ,они уже решили. Теперь взялись за города. Что дальше? у кого где граница?
    shark
  2. BlombiRus Сегодня, 15:57
    Мне по барабану и этот Иерусалим, где я не буду никогда, и арабы, и иудеи, и все их религиозные дрязги, но евреи с пин.досами совсем уже берега потеряли. Хуцпа так и прёт.
    BlombiRus
    1. Вадим237 Сегодня, 16:05
      Когда нибудь Вас туда занесёт - по тур путёвке.
      Вадим237
      1. BlombiRus Сегодня, 16:39
        Исключено! Захочу посмотреть на копчёных, схожу на овощной рынок, насмотрюсь до тошнотиков. И уже не охота в Иерусалимы всякие. Семиты вечно грызут грызло друг другу с остервенением. Мерзко это всё.
        BlombiRus
    2. BAI Сегодня, 17:15
      А мне в Иерусалиме понравилось. Когда ходишь по отполированным ногами людей камням мостовой и понимаешь, что по этим камням ходил Христос - непередаваемое ощущение.
      BAI
      1. BlombiRus Сегодня, 17:40
        Цитата: BAI
        А мне в Иерусалиме понравилось. Когда ходишь по отполированным ногами людей камням мостовой и понимаешь, что по этим камням ходил Христос - непередаваемое ощущение.

        А он по ним точно ходил? Кто это сказал? Иудеи? Ну да, эти же не соврут!
        BlombiRus
    3. ПалБор Сегодня, 17:23
      Мне тоже до большинства нынешних ближневосточников как до проблем нигерийских краснолапых зюбликов.
      Но в соседнем дворе один пацан издевается над другим,пинает,игрушки отжимает.Делает это нагло и безнаказанно потому,что сзади маячит старший брат с дебиловатым лицом и мускулистыми лапами.
      Вот что злит ужасно.И мимо, просто отвернувшись,проходить нельзя. no
      ПалБор
  3. axiles100682 Сегодня, 16:17
    Мне вот тоже как то по барабану чей Иепусалим,хотя как для сохранности древних святынь Иерусалима я б всетаки его за евреями оставил.Любят арабы рушить не мусульманские да и свои мусульманские,но по их мнению неправильные древние архитектурные сооружения.
    axiles100682
  4. Bulrumeb Сегодня, 16:17
    Так может нам тоже под шумок провозгласить Севастополь ну хотя бы столицей юга России
    Bulrumeb
  5. axiles100682 Сегодня, 16:20
    Хотя можно было бы как то и мирно договарится.Почему все постоянно решается с позиции силы?Можно ж было придать Иерусалиму статус свободного города.Или создать с палестинцами конфедеративное государство или союзное с общей столицей Иерусалим.
    axiles100682
  6. iliitchitch Сегодня, 16:24
    Наглосанксонские джентельмЕны после себя нагадили везде , где только можно . А оставшимся вот как по футбольному полю с мячиком побегать , где стадо тупых тучных бурёнок отпаслось . Причём , надо отдать должное , гадили вполне сознательно , в надежде на будущее , что ли ? Так нет у западной цивилизации будущего , напрасно надежды юношей питали .
    iliitchitch
  7. Ураган70 Сегодня, 16:32
    "Израильские власти ранее отдали распоряжение отгородиться от Абу-Диса стеной..."
    Заранее готовились космополиты! Сговор между сионистами Израиля и США уже вылезает наружу давно, вот очередное подтверждение!
    Ураган70
    1. Tiras Сегодня, 17:21
      Цитата: Ураган70
      Заранее готовились космополиты! Сговор между сионистами Израиля и США уже вылезает наружу давно, вот очередное подтверждение!


      Оттуда палестинских террористов много. В этом и причина строительства.
      Ну а вы можете и дальше фантазировать.
      Tiras
  8. Ураган70 Сегодня, 16:34
    Странно, что на сайте профессоров иудейских еще нет!!! Так и проспят все ништяки!
    Ураган70
  9. alta Сегодня, 16:39
    Цитата: shark
    дожили. Теперь неполноценные и толерантные будут решать у кого где столица. Кому с кем спать ,они уже решили. Теперь взялись за города. Что дальше? у кого где граница?

    Иерусалим десятки лет является столицей Израиля, где находятся все ее правительственные учереждения.
    Когда Путин и Медведев приезжают в Израиль, их принимает Премьер Израиля в своей резиденции, в Иерусалиме.
    Более 20 лет тому 2 Палаты парламента США, приняля решене о переводе посольства в Иерусалим и дали срок пол года.
    Каждые пол года Президенты США подписывали приказ о переносе срока перевода Посольства на пол гола , Президент Трамп не стал переносить срок и дал указание : перенести Посольство в Иерсалим.
    Израиль ни у кого не собирается брать разрешение, где должна находиться его столица .... , кстати, Россия же ни у кого не спрашивала разрешение разместить на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК).
    Япония протестует .... это Россию не напрягает, почему же форумчан так волнует , где находится столица Израиля.
    alta
    1. Идущий Сегодня, 16:53
      Да делайте что хотите , зачем орать на весь мир и устраивать спектакль , сделало бы США молча и никаких проблем бы не было , зачем этот цирк устроили.
      Идущий
    2. nikolaev Сегодня, 16:54
      не возникает желание разобраться почему никто вас не поддержал?
      nikolaev
      1. Астория Сегодня, 16:56
        Окстись, богоизбранные всегда правы laughing
        Астория
        1. A.D.T. Сегодня, 16:59
          Ошибаешься богоносец . Не всегда . Но достаточно часто.
          A.D.T.
          1. Астория Сегодня, 17:26
            Ну Вам видней, Христа вы казнили.
            Астория
            1. Tiras Сегодня, 17:31
              Цитата: Астория
              Ну Вам видней, Христа вы казнили.



              Tiras
              1. Астория Сегодня, 17:32
                геев не понять laughing
                Астория
            2. Krasnodar Сегодня, 19:25
              Цитата: Астория
              Ну Вам видней, Христа вы казнили.

              Римляне, вообще то )))
              А из римских солдат в Иудее процентов 40 было греками - представителей нации, создавшей позже христианство.
              Krasnodar
      2. Neksel Сегодня, 18:54
        Цитата: nikolaev
        не возникает желание разобраться почему никто вас не поддержал?

        А вас по Крыму?
        Neksel
    3. Астория Сегодня, 16:55
      Япония протестует .... это Россию не напрягает, почему же форумчан так волнует , где находится столица Израиля.
      - представьте себе, что в результате неких политических изменений в США поддержка Израиля исчезнет, и США например уже вместе с Палестиной будет указывать Вам где жить.

      Япония про ПРО тоже особо никого не спрашивала, ей просто сказали куда поставить.
      Астория
    4. BAI Сегодня, 17:18
      А кто там в Израиле сказал: "Иерусалим может прожить без Израиля, Израиль без Иерусалима - нет".?
      BAI
    5. Маз Сегодня, 19:23
      Да нм
      Цитата: alta
      Цитата: shark
      дожили. Теперь неполноценные и толерантные будут решать у кого где столица. Кому с кем спать ,они уже решили. Теперь взялись за города. Что дальше? у кого где граница?

      Иерусалим десятки лет является столицей Израиля, где находятся все ее правительственные учереждения.
      Когда Путин и Медведев приезжают в Израиль, их принимает Премьер Израиля в своей резиденции, в Иерусалиме.
      Более 20 лет тому 2 Палаты парламента США, приняля решене о переводе посольства в Иерусалим и дали срок пол года.
      Каждые пол года Президенты США подписывали приказ о переносе срока перевода Посольства на пол гола , Президент Трамп не стал переносить срок и дал указание : перенести Посольство в Иерсалим.
      Израиль ни у кого не собирается брать разрешение, где должна находиться его столица .... , кстати, Россия же ни у кого не спрашивала разрешение разместить на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК).
      Япония протестует .... это Россию не напрягает, почему же форумчан так волнует , где находится столица Израиля.

      Да нам по ох, как долампочки. Хоть в Абу Гоше.
      Маз
  10. nikolaev Сегодня, 16:52
    всегда надо помнить:"разделяй и властвуй" - эта формула не потеряла значения! И она применяется на БВ. Надо это простым евреям, арабам,.... или может самым правильным будет выбор , когда человеческая жизнь станет определяющим фактором для стран , участвующих в конфликте?.
    nikolaev
  11. Tiras Сегодня, 17:09
    Это единственное правильное решение конфликта.



    В Абу-Дисе на данный момент нет никаких объектов системы управления, которые могли сделать хотя бы намёк на столичный его статус.


    Однако большинство офисов Палестинской администрации по делам Иерусалима находятся в городе.
    Tiras
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:19
    Почему израильтяне, пускай через нас не пожелали решить мирно эту проблему с палестинцами, тем более что Россия с обеими сторонами хорошо ладит?
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 17:28
      Цитата: Геркулесыч
      Почему израильтяне, пускай через нас не пожелали решить мирно эту проблему с палестинцами, тем более что Россия с обеими сторонами хорошо ладит?


      lol lol lol
      Tiras
  13. Shahno Сегодня, 17:31
    Цитата: Геркулесыч
    Почему израильтяне, пускай через нас не пожелали решить мирно эту проблему с палестинцами, тем более что Россия с обеими сторонами хорошо ладит?

    И с ними ладит?
    "Ни иорданцам, ни саудовцам, ни египтянам также не нравится требование палестинской администрации о полном исключении США как посредника в урегулировании арабо-израильского конфликта. Поэтому, согласно сообщениям в Иордании, три этих страны решили отобрать "бразды правления" в вопросе о статусе Иерусалима и переговорах у зарвавшегося Абу-Мазена.

    По решению Лиги арабских государств в ближайшее время будет создана специальная комиссия из министров иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и Иордании, с участием представителя ПА, которая займется формированием общеарабской политики по вопросу Иерусалима.

    Таким образом, арабо-израильский конфликт с подачи Трампа стал яблоком раздора между противоборствующими мусульманскими лагерями – персидским, турецким и арабским. И, судя по всему, Абу-Мазену, который все это время демонстративно игнорировал остальные ближневосточные конфликты, уже не удастся отсиживаться в стороне, пользуясь безоговорочным покровительством всех сторон, даже если они конфликтовали между собой. Открыто выступив против США и втянув в конфронтацию с Трампом другие страны, он сдвинул один из главных противовесов в хрупком ближневосточном политическом балансе, и дальнейшие колебания весов могут оказаться чересчур крутыми в первую очередь для него самого"
    Shahno
  14. профессор Сегодня, 17:53
    Абу-Дис – город с населением не более 16 тысяч человек. Израильские власти ранее отдали распоряжение отгородиться от Абу-Диса стеной. В ООН осудили возведение стены израильтянами, заявив, что стена затрудняет доступ гуманитарного характера (например, получение медицинской помощи). В ответ на это израильские власти заявили, в первую очередь руководствовались соображениями безопасности.

    "Оккупируешь" их -плохо. Отдаешь им территории и проводишь границу с этой стороны- плохо. А что Вам собственно хорошо, господа из фылыстынцы? Риторический вопрос.

    В Абу-Дисе на данный момент нет никаких объектов системы управления, которые могли сделать хотя бы намёк на столичный его статус.

    Стесняюсь спросить безымянного автора, а в Иерусалиме есть?

    В американском понимании, Абу-Дис – это «почти Иерусалим», с чем, мягко говоря, не все палестинцы готовы согласиться.

    "палестинцы"? нет, не знаю таких. Арабов из арабских стран знаю, "палестинцев" не знаю. recourse
    профессор
  15. Дормидонт Сегодня, 17:58
    А почему нельзя было перенести посольство в вашингтон?
    Дормидонт
    1. Neksel Сегодня, 19:11
      Цитата: Дормидонт
      А почему нельзя было перенести посольство в вашингтон?

      Дико остроумный выпад.
      Neksel
  16. Немезида Сегодня, 18:12
    А столицей США мог бы стать Манаус...
    Немезида
  17. мерцание Сегодня, 18:52
    США уже готовы там свое посольство строить?
    Эх, гулять так гулять, пора амерам объявить столицей Палестины Тель-Авив.
    Будет весело. lol
    мерцание
    1. Neksel Сегодня, 19:14
      Цитата: мерцание
      пора амерам объявить столицей Палестины Тель-Авив.

      с чего? что по вашему арабов связывает с тель-авивом, особенно по сравнению с многовековой связью евреев с иерусалимом?
      Neksel
  18. Маз Сегодня, 19:28
    Цитата: Neksel
    Цитата: мерцание
    пора амерам объявить столицей Палестины Тель-Авив.

    с чего? что по вашему арабов связывает с тель-авивом, особенно по сравнению с многовековой связью евреев с иерусалимом?

    История, их как и евреев связывает история .
    Маз
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