Оклады российских военных вырастут с 1 января

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с первого января 2018 года, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Повысить с 1 января 2018 году в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву[quote][/quote] — говорится в документе.В документе также отмечается, что оклады будут повышены сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, заявлял, что российский власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей. Он также отмечал, что с 1 января будут увеличены и военные пенсии.