19:28 26 декабря

Оклады российских военных вырастут с 1 января

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с первого января 2018 года, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Оклады российских военных вырастут с 1 января


Повысить с 1 января 2018 году в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву[quote][/quote] — говорится в документе.


В документе также отмечается, что оклады будут повышены сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, заявлял, что российский власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей. Он также отмечал, что с 1 января будут увеличены и военные пенсии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. BlombiRus Сегодня, 15:59
    Рад за наших воинов. Уж они то вполне достойны повышения.
    BlombiRus
    1. kenig1 Сегодня, 16:06
      Да, в среднем пенсия по европейской части повысилась от 600 до 1500 рублей.
      kenig1
    2. Svarog Сегодня, 16:07
      Цитата: BlombiRus
      Рад за наших воинов. Уж они то вполне достойны повышения.

      Да оклады у всех бюджетников растут перед выборами. Но будьте уверены, что после выборов, это повышение превратится в обнищание.
      Svarog
      1. bk316 Сегодня, 16:11
        Но будьте уверены, что после выборов, это повышение превратится в обнищание.

        Где-то я это уже читал лет 6 назад и 10 и 14.....
        bk316
        1. Svarog Сегодня, 16:12
          Цитата: bk316
          Но будьте уверены, что после выборов, это повышение превратится в обнищание.

          Где-то я это уже читал лет 6 назад и 10 и 14.....

          Так все и происходит.. Даже официальная статистика об этом говорит..ну может у вас не так, может вы депутат госдуры они себе нормально к ЗП добавляют. Добавят три копейки,отымут рубль, рубль обвалили в два раза и норм все, пипл хавает..
          Svarog
          1. bk316 Сегодня, 18:41
            Так все и происходит..

            Оторвите задницу от дивана и выгляньте на улицу (если вы конечно в РФ а не в 404) посмотрите сколько машин ездит по улицам и какие, посмотрите сколько новостроек, потом спросите у знакомых куда они ездили за границу с 2003 года. Потом вспомните как все это выглядело в 2003. Покраснейте и больше не пишите чепухи.
            bk316
            1. Стропорез Сегодня, 18:54
              Цитата: bk316
              Оторвите задницу от дивана

              Думаю , что этот "финт" лучше вам исполнить и сгонять с ветерком куда-нить в Кировскую область или Пермский край, отъехать от областного центра километров 100 и спросить у суровых местных мужиков в каких заграницах они последний раз бывали? Они вас сразу станут бить, а потом ,когда устанут ,спросите какие такие иномарки они используют в повседневной жизни? И усталость с них , как рукой смахнёт yes
              И запомните , милейший, что масквастан и Питер -это не вся Россия.
              Цитата: bk316
              Покраснейте и больше не пишите чепухи.
              Стропорез
              1. woron333444 Сегодня, 19:11
                В Сибири умирающий город, даже зимой пробки.
                woron333444
              2. bk316 Сегодня, 19:14
                сгонять с ветерком куда-нить в Кировскую область или Пермский край,

                Буквально только что вернулся из Перми по сравнению с 2003 разрыв больше чем в Москве.
                Отъехал от Твери в Осташков примерно 150 км машин раз в 10 больше стало микрорайон новый построили, да и частные дома тоже. Двоюродные сестры моей жены жутко рады что рейсы в Турцию возобновили, уже съездили.
                Может вы все ж из 404?
                Открой личико Гюльчатай, назови индекс....
                bk316
        2. allaykbar Сегодня, 16:13
          Сварогу не присылают новых мыслей. Все свежее расхватывают тролли поумнее. Придется ему анализировать и со временем самому изменять свою линию поведения на форумах

          Вот выборы на носу - поэтому и Сварог зарегистрировался на форуме.

          может вы депутат госдуры они себе нормально к ЗП добавляют


          попроси руководителя поднять тебе зарплату. Что ты все на бюджетников смотришь. Или ты тоже на бюджете сидишь?
          allaykbar
          1. Svarog Сегодня, 16:44
            Цитата: allaykbar
            Сварогу не присылают новых мыслей. Все свежее расхватывают тролли поумнее. Придется ему анализировать и со временем самому изменять свою линию поведения на форумах

            Судя по вашему опусу, у вас много умных мыслей)) Так поделитесь!
            Цитата: allaykbar
            попроси руководителя поднять тебе зарплату. Что ты все на бюджетников смотришь. Или ты тоже на бюджете сидишь?

            Обычно меня просят поднять зарплату)) Такие умные как вы))
            Svarog
          2. Комментарий был удален.
          3. Viktor.12.71 Сегодня, 16:55
            Цитата: allaykbar
            Сварогу не присылают новых мыслей. Все свежее расхватывают тролли поумнее. Придется ему анализировать и со временем самому изменять свою линию поведения на форумах

            Вот выборы на носу - поэтому и Сварог зарегистрировался на форуме.

            может вы депутат госдуры они себе нормально к ЗП добавляют


            попроси руководителя поднять тебе зарплату. Что ты все на бюджетников смотришь. Или ты тоже на бюджете сидишь?

            Счетная палата РФ выявила хищение в размере 1трл рублей в первом полугодий 2017 года! Это только в первом полугодий! Татьяна Голикова молодец, раскрыла. А сколько нераскрытых? С каждым годом коррупция и ее обьемы растут, а коррупция рано или поздно страну разрушит.
            Viktor.12.71
      2. Sergey53 Сегодня, 16:49
        Им как и нам подняли на 4%, Не много, с учётом инфляции. Сварог, надеюсь вы не имеете в виду что это повышение у них и у нас заберут? Просто будут повышать как и ранее повышали, вы на это намекаете? и от этого эффект прибавки сравняется с нулём? Я правильно вас понял?
        Цитата: Svarog
        Цитата: BlombiRus
        Рад за наших воинов. Уж они то вполне достойны повышения.

        Да оклады у всех бюджетников растут перед выборами. Но будьте уверены, что после выборов, это повышение превратится в обнищание.
        Sergey53
        1. Svarog Сегодня, 17:01
          Цитата: Sergey53
          Им как и нам подняли на 4%, Не много, с учётом инфляции. Сварог, надеюсь вы не имеете в виду что это повышение у них и у нас заберут? Просто будут повышать как и ранее повышали, вы на это намекаете? и от этого эффект прибавки сравняется с нулём? Я правильно вас понял?

          Да я не на что не намекаю, я прямо говорю. Забирают следующим образом:
          1. Инфляция,как итог подорожание ГСМ, продуктов и т.д
          2. Обвал рубля( резервного фонда уже нет, курс поддержат до выборов) Как итог, подорожание всего заграничного, особенно лекарств.
          3.ЖКХ, увеличение платы за садик и т. д
          Вот собственно основные пункты, как и почему люди становятся беднее не смотря на крошечные прибавки.
          Svarog
          1. Sergey53 Сегодня, 17:10
            Просто слово обнищание звучит как приговор нашей либеральной власти.
            Sergey53
            1. Svarog Сегодня, 17:20
              Цитата: Sergey53
              Просто слово обнищание звучит как приговор нашей либеральной власти.

              Так и есть..
              Svarog
          2. bk316 Сегодня, 18:38
            1. Инфляция,как итог подорожание ГСМ, продуктов и т.д

            Да Вы видать экономист belay
            А инфляция из-за чего?
            bk316
            1. Svarog Сегодня, 18:45
              Цитата: bk316
              1. Инфляция,как итог подорожание ГСМ, продуктов и т.д

              Да Вы видать экономист belay
              А инфляция из-за чего?

              А вы видно единорос? Если не знаете, то зачем в дебаты вступаете)) С начало нужно подготовиться.
              Svarog
              1. bk316 Сегодня, 19:16
                А вы видно единорос?

                Сварог вроде не еврейское имя?
                А отвечаете вопросом на вопрос.
                Спалились!
                Нет не единоросс.
                Я вам указываю на ошибку, но до вас не доходит.
                Видать самому вам надо подготовиться laughing
                bk316
  2. Шура пермский Сегодня, 15:59
    За это Путина уважаю-не забывает про армию и флот
    Шура пермский
    1. Esoteric Сегодня, 16:12
      А, уж, как его чиновники, судьи, прокуроры уважают... fellow У этих, в отличие от военных, пенсия рассчитывается от 100% оклада, а вот у военных пока не дошли... request Вы меня не смешите, про то, что Путин не забывает про армию и флот. Это его первая и прямая обязанность. Не будет кормить российскую армию, станет кормить ...не буду говорить кого.
      Esoteric
      1. Sergey53 Сегодня, 16:53
        Цитата: Esoteric
        А, уж, как его чиновники, судьи, прокуроры уважают... fellow У этих, в отличие от военных, пенсия рассчитывается от 100% оклада, а вот у военных пока не дошли... request Вы меня не смешите, про то, что Путин не забывает про армию и флот. Это его первая и прямая обязанность. Не будет кормить российскую армию, станет кормить ...не буду говорить кого.

        У них не только пенсии рассчитывают от 100% у них и оклады больше нашенских минимум тысяч на сто. И ещё много чего.
        Sergey53
    2. Sam_gosling Сегодня, 16:35
      Действительно, не народ же сирый уважать.
      Sam_gosling
      1. Оверлок Сегодня, 17:10
        а за что его уважать? Хоть пенсии отними, хоть зарплаты лиши- все одно будет петь дифирамбы власти. Всего лиши- а проголосует так как надо.
        Оверлок
  3. Моль Сегодня, 16:01
    Как и всем госслужащим на 4%: это же по закону так. Но лучше бы увеличивали всем на одинаковую сумму, допусти 3000 рублей, а-то рядой получит 1000 (4%), а генерал 50000 (тоже 4%) - и опять увеличивается разница между бедными и богатыми (суммы для примера из головы выдумал).
    Моль
    1. Muvka Сегодня, 16:04
      Сразу видно, что вы не экономист. Получать они станут ровно столько же, сколько и год назад. Повышение идет на размер инфляции. Так как при этом разрыв может стать больше, если у них фактические зарплаты останутся на прошлогоднем уровне?
      Muvka
      1. Моль Сегодня, 16:06
        Калькулятор в помощь, и всё сразу станет проще.
        Моль
      2. Икар Сегодня, 16:46
        Учтите, что, во-первых, повышение окладов отстаёт от инфляции на 1 год, во-вторых, уровень официальной инфляции несколько отличается от реального уровня инфляции на товары и услуги для населения. Например, бензин АИ-92 за год подорожал не менее чем на 8 %. Так что радоваться военным и военным пенсионерам особо не чему.
        Икар
      3. Sergey53 Сегодня, 17:24
        Цитата: Muvka
        Сразу видно, что вы не экономист. Получать они станут ровно столько же, сколько и год назад. Повышение идет на размер инфляции. Так как при этом разрыв может стать больше, если у них фактические зарплаты останутся на прошлогоднем уровне?

        А у вас хоть раз совпала сумма объявленной правительством инфляции с реальной? У меня никогда,и причём почти в два раза всегда занижена. Так-что на прежнем уровне ничто не остаётся, а только уменьшается. Сварог правильно писал,с выкладкой составляющих.
        Sergey53
    2. allaykbar Сегодня, 16:11
      а-то рядой получит 1000 (4%), а генерал 50000 (тоже 4%)


      лишний стимул рядовому, мечтать стать генералом. Правильно что %, а не фикс
      allaykbar
      1. Shelest2000 Сегодня, 16:57
        Цитата: allaykbar
        а-то рядой получит 1000 (4%), а генерал 50000 (тоже 4%)


        лишний стимул рядовому, мечтать стать генералом. Правильно что %, а не фикс

        А где это генералам по 1250000 платят? У кого-то или язык без костей или по математике была хроническая двойка... lol
        Shelest2000
    3. bk316 Сегодня, 16:11
      И какая должна быть разница в заплате у генерала и рядового?
      bk316
      1. Sergey53 Сегодня, 17:03
        Цитата: bk316
        И какая должна быть разница в заплате у генерала и рядового?

        В США рядовой-1400 офицер -4500.Северные в США -1000 всем, не смотря на ранг или чин. Мороз морозит всех одинаково. У нас пусть будет примерно 80% к зарплате.В итоге рядовой получит с 30т ыс. примерно 24 тыс. Офицер с 50 тыс.примерно 40 тыс.А мороз для всех одинаков.
        Sergey53
        1. bk316 Сегодня, 19:23
          В США рядовой-1400 офицер -4500.

          Вообще я спросил про генерала. Ну ладно пусть офицер, опять же непонятно какой. Так разница в 3 раза это правильно или нет?
          Я Вас в отличие от многих троллей не ради прикола спрашиваю, просто интересно мнение.
          bk316
    4. Esoteric Сегодня, 16:19
      Цитата: Моль
      Но лучше бы увеличивали всем на одинаковую сумму,

      Это не их метод. Так было при социализме. Видите ли, увеличение оклада "на" фиксированную сумму (по категориям) несёт социальную справедливость и сбережение средств. В нашем "созданном капитализме" бюджетные зарплаты нужно увеличивать точно также. Правильно вы говорите, так не будет увеличения дикого разрыва между "высокоэффективными менеджерами" и лейтенантами, вызывающими огонь на себя. И уже пора остановиться на пределе бюджетной зарплаты (дохода), выше которого начинается роскошь... yes
      Esoteric
      1. weksha50 Сегодня, 16:36
        Цитата: Esoteric
        И уже пора остановиться на пределе бюджетной зарплаты (дохода), выше которого начинается роскошь...


        Гм... Нашимненашим боярам в Госдуме всё никак не поддается разумению формулировка-понятие "роскошь" и всего, что к ней относится... По сей простой причине вот уже который год (или десяток лет ?) - проблемы с принятием закона о прогрессивном налоге...
        А вот денег в бюджете - нетути... А они - вот они, перед мордами лежат... Да... Рука на ЭТИ деньги не поднимается... Тьфу... negative
        weksha50
        1. проходящий Сегодня, 16:50
          А вот денег в бюджете - нетути... А они - вот они, перед мордами лежат... Да... Рука на ЭТИ деньги не поднимается... Тьфу...

          За то, для себя любимых не жалко.
          Новогодний корпоратив Минэкономразвития прошел на одной из самых известных площадок страны, с крайне высокой стоимостью аренды

          10 мульенов пробухать на отмечании нового года,это что то. http://argumenti.ru/society/2017/12/558825 Мне кажется это уже за гранью ,совести вообще нет
          проходящий
  4. Гильятон Сегодня, 16:02
    Это насколько, на 4% ?!! recourse
    Ну Медведев ты щедр до беспредела !!! Себе любимым небось по несколько нулей прибавляете, а народу по копейкам кидаете ! request
    Гильятон
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:07
      1. Речь идёт про армию, которая, так скажем, не совсем является народом.
      2. 4% от 12.000 = 480 руб. 4% от 50.000 = 2000 руб. Я не считаю, что военных "плохо кормят", а поэтому им не пристало сильно жаловаться на свою жизнь.
      инструктор батутной зоны
      1. demokrat86 Сегодня, 17:15
        А вы уважаемый служите? Написали это исходя из вашего денежного довольствия или высказали просто свою мысль?
        demokrat86
      2. слава1974 Сегодня, 17:58
        Речь идёт про армию, которая, так скажем, не совсем является народом.

        Это из серии "немножко беременна" laughing
        слава1974
    2. allaykbar Сегодня, 16:11
      при нынешнем правительстве оклады военным увеличены более чем на 200%

      нормальные так то копейки с 12 000 до 60 000. И лучше не думайте даже о том, сколько сейчас получают полковники да генералы
      allaykbar
      1. Sergey53 Сегодня, 17:12
        Это с какого года начинать считать?
        Sergey53
        1. allaykbar Сегодня, 18:19
          можете считать с Медведева или Путина. Как больше нравится. С Сердюкова, например.

          Как посчитаете расскажите.

          allaykbar
    3. Вадим237 Сегодня, 16:18
      Бюджетникам обещают на 23% зарплаты поднять.
      Вадим237
    4. Esoteric Сегодня, 16:22
      Верите-нет, он зарабатывает меньше Сечина...меньше жены Сечина...меньше Миллера...меньше даже Чубайса... crying
      Но...Держится... wassat за должность laughing
      Esoteric
      1. Sam_gosling Сегодня, 16:37
        И сколько же он получает? Не томите.
        Sam_gosling
  5. Boris55 Сегодня, 16:03
    Военные пенсии за январь уже получили с перерасчётом.
    Boris55
    1. weksha50 Сегодня, 16:18
      Цитата: Boris55
      Военные пенсии за январь уже получили с перерасчётом.


      Гм... В каком государстве ?
      Мне вот три дня назад еще перевели январскую - так копейка в копейку, как и за весь 2017 год...
      Обычно пересчитывают при выдаче февральской пенсии... hi
      weksha50
      1. colonel Сегодня, 16:48
        Цитата: weksha50
        В каком государстве ?

        В этом самом. 20 числа начислена с перерасчетом.
        colonel
        1. weksha50 Сегодня, 18:37
          Цитата: colonel
          В этом самом. 20 числа начислена с перерасчетом.


          Гм... С уважением... Ведь даже коллеги - смотрю в профиле - Вы также служили в РВСН...
          Но... Врать то мне нет абсолютно никакой причины или выгоды нет... Вот просто - как пришло в ТОМ месяце, так и пришло в этом месяце за январь 2018 года...
          НУ не может быть разное начисление... Там, в расчете, сидят одни и те же девочки, работают веером по одним и тем-же программам...

          P.S. Пардон, если не секрет - в какой сумме или % перерасчет выразился ? Опять прокатили ? Я вот жене сказал, что РЕАЛЬНУЮ пенсию получу только в марте 2018 года... Впрочем, как всегда при перерасчете...
          weksha50
      2. Boris55 Сегодня, 16:56
        Цитата: weksha50
        Обычно пересчитывают при выдаче февральской пенсии...

        В этом году Путин "приказал" выдать в январе.
        Boris55
      3. Shelest2000 Сегодня, 16:59
        Мне уже с перерасчетом пенсион пришел.
        Shelest2000
      4. Sergey53 Сегодня, 17:48
        Да нет, уже пришла с повышением на 4%.
        Sergey53
  6. Bulrumeb Сегодня, 16:10
    Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с первого января 2018 года

    Вот что выборы животворящие делают, аж на 4 % военным расщедрились. Только почему-то для прокурорских и судейских денег куда больше нашлось
    Bulrumeb
    1. Вадим237 Сегодня, 16:23
      Прокуроры, чиновники и генералы, сами себе "зарплаты" повышают, как хотят и на сколько хотят.
      Вадим237
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:11
    Правильно. Тяжелая работа. С риском для здоровья. Как же не повышать?
    Горный стрелок
  8. Million Сегодня, 16:14
    Ну а как же!перед выборами то...Теперь еще остальным силовикам повысит
    Million
  9. weksha50 Сегодня, 16:17
    "В документе также отмечается, что оклады будут повышены сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти"...

    Угу... Суды, прокуратура... Не знаю, ФСИН в понятие "некоторые" входит ли...
    Только вот вопрос - как это отразится на пенсиях отставников силовых структур ? Как положено по закону, или - как всегда ???
    weksha50
    1. yuliatreb Сегодня, 16:31
      У силовиков зарплаты не индексировались с 2011 года, после "медведьевского" реформирования из милиции в полицию, а сейчас перед выборами решили спустя 7 лет исправиться, ну и что думать про такое правительство, обещаний было не мерено, а на самом деле не меренный блеф. Надоело все, выбирать то не кого, одни и те же физиономии, да и вера в демократию умерла еще в начале 90-х.
      yuliatreb
      1. Sam_gosling Сегодня, 16:38
        Как раз случайно в следующем году выборы feel
        Sam_gosling
      2. Му Дозвон Сегодня, 16:47
        А за что ментам платить то?За нежелание работать и беспредел?
        Им и так излишне платят,они и этих денег недостойны.
        Р.S. Я ни разу не уголовник.
        Му Дозвон
        1. yuliatreb Сегодня, 17:28
          И звените но мой ответ будет соответствовать Вашему нику по отношению к Вам с уважением.
          yuliatreb
        2. Ретвизан 8 Сегодня, 18:34
          Извините, МуДозвон, но Вы реально такой глупый человек, как ваш комментарий про "ментов" ? Или хотели срубить дешовых плюсиков за него? Или это все - неудачная шутка?!
          Ретвизан 8
      3. проходящий Сегодня, 17:00
        да и вера в демократию умерла еще в начале 90-х

        А вот у нашей власти вера в демократию и либеральную экономику чет никак не умрет.
        А на капитализм, вообще молятся. И почему такое разногласие с народом?
        проходящий
      4. Sergey53 Сегодня, 17:15
        Цитата: yuliatreb
        У силовиков зарплаты не индексировались с 2011 года, после "медведьевского" реформирования из милиции в полицию, а сейчас перед выборами решили спустя 7 лет исправиться, ну и что думать про такое правительство, обещаний было не мерено, а на самом деле не меренный блеф. Надоело все, выбирать то не кого, одни и те же физиономии, да и вера в демократию умерла еще в начале 90-х.

        Верить надо, правда не либералам.
        Sergey53
  10. Му Дозвон Сегодня, 16:44
    Служил срочку в конце Союза.
    Среди офицеров было много плохих людей,а сейчас они живут на хорошую пенсию,справедливо ли это?Сомневаюсь.
    Их солдаты называли "шакалами".
    Му Дозвон
    1. Sergey53 Сегодня, 17:17
      Цитата: Му Дозвон
      Служил срочку в конце Союза.
      Среди офицеров было много плохих людей,а сейчас они живут на хорошую пенсию,справедливо ли это?

      И каков размер пенсии у этих плохих людей не подскажите?
      Sergey53
    2. слава1974 Сегодня, 18:01
      Среди офицеров было много плохих людей,а сейчас они живут на хорошую пенсию,справедливо ли это?

      Может вообще запретить им жить?
      Или платить пенсию,исходя их критерия "плохой _ хороший человек".
      слава1974
  11. q75agent Сегодня, 16:49
    Цитата: kenig1
    Да, в среднем пенсия по европейской части повысилась от 600 до 1500 рублей.

    470 request
    q75agent
  12. Оверлок Сегодня, 17:06
    Цитата: kenig1
    Да, в среднем пенсия по европейской части повысилась от 600 до 1500 рублей

    у меня пенсия не повысилась
    Оверлок
  13. Оверлок Сегодня, 17:08
    Цитата: Svarog
    Но будьте уверены, что после выборов, это повышение превратится в обнищание.

    почему-то в это не хочется верить, но понимаешь- возможно и такое
    Оверлок
  14. Оверлок Сегодня, 17:11
    Цитата: allaykbar
    лишний стимул рядовому, мечтать стать генералом

    у генерала есть свои дети
    Оверлок
  15. Геркулесыч Сегодня, 17:43
    Если бы у нас с хищениями боролись на деле, то у государства было бы больше средств, и пенсии подняли военным как и оклады гораздо раньше, и на большую сумму!
    Геркулесыч
    1. Sergey53 Сегодня, 17:50
      При нынешней власти этого не будет никогда
      Sergey53
    2. слава1974 Сегодня, 18:03
      У нас 100 миллиардов баксов лежат мертвым грузом в США.Может их вернуть проще.
      слава1974
  16. loginovich Сегодня, 17:55
    Что мы бы без выборов делали-пропали бы.А так хоть раз в пять лет вспоминают.
    loginovich
  17. Ретвизан 8 Сегодня, 18:26
    Ура! Сынок в армии срочную служит, будет больше денег получать! Ещё больше печенек и конфет сможет купить!
    Ретвизан 8
  18. ODERVIT Сегодня, 18:27
    Пенсию за январь получили. Спасибо, за заботу о ветеранах.
    ODERVIT
  19. коноправ Сегодня, 18:49
    Оклады, это что-то из религиозных культов. У икон есть оклады.Золотые, серебряные. Как всё же исковеркан руский язык......
    коноправ
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