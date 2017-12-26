19:28 26 декабря

Ледокол «Илья Муромец» взял курс в Баренцево море

Ледокол нового поколения "Илья Муромец", проводивший этап государственных испытаний на Балтике, отправился в Баренцево море к месту постоянной дислокации на Северном флоте, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Ледокол «Илья Муромец» взял курс в Баренцево море


Ледокол "Илья Муромец", покинувший Балтийск (главная военно-морская база флота), совершит межфлотский переход протяженностью около 2000 морских миль к месту постоянного базирования на Северном флоте
- сказал он, отметив, что за время стоянки экипаж ледокола пополнил запасы топлива, воды и продовольствия.


Корабли и морская авиация Балтфлота обеспечивали государственные испытания ледокола. В ходе испытаний моряки проверяли работу авиационного комплекса, корабельные вертолеты совершили более 100 посадок на палубу ледокола в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. Также прошли испытания буксировочных возможностей ледокола.

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола составляет 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость достигает 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. Экипаж ледокола состоит из 32 человек, передает ТАСС

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. faiver Сегодня, 16:55
    Вот все бы ничего но не тянет он по виду на былинного богатыря....
    faiver
    1. BlombiRus Сегодня, 17:04
      Красавец Илюша! Семь футов под килем. Вам вид нужен или суть? А суть такова, что мы с такими Илюшами неказистыми первые в Арктике и это навсегда!
      BlombiRus
      1. 210окв Сегодня, 17:11
        Бритты чем встретят?Протекции авианосцем наверное.. crying
        Цитата: BlombiRus
        Красавец Илюша! Семь футов под килем. Вам вид нужен или суть? А суть такова, что мы с такими Илюшами неказистыми первые в Арктике и это навсегда!
        210окв
      2. татарин 174 Сегодня, 17:19
        Цитата: BlombiRus
        ...неказистыми первые в Арктике и это навсегда!

        А вспомните, все читали наверно, как наши первопроходцы Арктики на деревянных кораблях ходили, земли и проливы открывали, во льдах их давило, зимовали там, но шли. И сейчас ходят и будут ходить потому как наша Арктика она наша и нечего там делать разным полосатым и "Илья Муромец" будет охранять нашу Арктику.
        ПыСы: Эмоцианально конечно, но оно может и стоит того, потому как позитивное это событие.
        татарин 174
      3. коноправ Сегодня, 18:46
        Если набрать в поисковике " русская семёрка", то появятся картинки с атомными ледоколами, способными с легким стуком доходить до Северного полюса. Вот это красота и мощь!
        коноправ
    2. Идущий Сегодня, 17:06
      Есть такое , но судят не по виду , а по мощи и делам.
      Идущий
    3. Вадим237 Сегодня, 17:50
      Он больше на буксир - переросток похож, но ни как не на ледокол - для рек сойдёт.
      Вадим237
      1. faiver Сегодня, 18:01
        вот такие же ассоциации ...
        faiver
  2. san4es Сегодня, 17:17
    Ледокол «Илья Муромец» взял курс в Баренцево море

    hi ...7 футов... soldier
    san4es
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:44
    Главное, чтобы он флот устраивал!
    Геркулесыч
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