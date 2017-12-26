19:28 26 декабря

Умер генконструктор атомных подлодок "Гранит" и "Антей" И.Л. Баранов

Генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 949 ("Гранит") и 949А ("Антей") Игорь Баранов скончался во вторник в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, сообщили в ЦКБ "Рубин".

Умер генконструктор атомных подлодок "Гранит" и "Антей" И.Л. Баранов


Баранов до последнего времени работал на этом предприятии. В частности, он занимался разработкой проекта модернизации подлодок проекта 949А
— сказал собеседник агентства.


Игорь Леонидович Баранов, советский и российский учёный, инженер, генеральный конструктор 16 советских и российских субмарин, генеральный конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ЦКБ «Рубин», родился в 1932 году в Ташкенте, окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1956 году, после чего работал в «Рубине». В 1977 году стал его главным конструктором. Работал над проектами атомных подлодок 675 и его модификаций, а также проектами 949 и 949А («Антей»). В 2005 году стал доктором технических наук, в 2006 году – профессором. В 2002 году награжден почетной грамотой правительства страны.

"Военное Обозрение" выражает соболезнования родным и близким покойного.

Использованы фотографии: Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. новичок Сегодня, 18:13
    какие Люди уходят! недавно только видел фильм о нём и на вот тебе. Царствие Небесное. собалезную родным,.близким. жаль, очень жаль.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 18:54
      Тяжёлая и невосполнимая потеря, надеюсь что оставил достойных продолжателей своего дела. Соболезную родным и близким... hi
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 19:21
        Думаю , его школа будет продолжать все наработки.
        Идущий
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:14
    Нужный стране ушел человек! hi Он свою фамилию своими работами вписал в историю как СССР, так и России! Спасибо ему за его подлодки, за труды, за золотые руки! Земля ему пухом! soldier В честь Игоря Леонидовича субмарину нужно назвать! !! soldier
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 18:20
      При всем моем уважении, он сейчас что-то разрабатывал? Я не в курсе просто. Чем он нужен? А 86 - это прекрасный возраст. Я был бы счастлив, если мои родители и я дожили до такого возраста...
      Muvka
      1. новичок Сегодня, 18:25
        нужен, очень нужен. вы же видите как быстро мы делаем подлодки, в отличие от надводных. это навыки, знание тонкостей которые не выучишь теоритически. надеюсь он воспитал смену.
        новичок
      2. alekc75 Сегодня, 19:15
        значит у него ясный ум и дельные мысли были-просто так человек не будет сидеть в кб.он наверняка себя уважал и не стал бы держаться за место если ничего не можешь предложить!
        alekc75
  3. serg2108 Сегодня, 18:20
    по всем каналам говорят о смерти Шаинского ... да умер хороший композитор ...но как только умирает конструктор ни одна сволочь на телеканалах государственных не говорит ....что же у нас за государство убл...ое... люди столько лет работали на безопасность государства, народа.... am искренние соболезнования родным и близким
    serg2108
    1. Pirogov Сегодня, 18:49
      Цитата: serg2108
      по всем каналам говорят о смерти Шаинского ... да умер хороший композитор ...но как только умирает конструктор ни одна сволочь на телеканалах государственных не говорит ....что же у нас за государство убл...ое... люди столько лет работали на безопасность государства, народа.... am искренние соболезнования родным и близким

      Так всё дело в национальности Шаинского ,думаю Вы понимаете о чём я . А И.Л. Баранов простой русский мужик о нём можно и промолчать .
      Pirogov
  4. dimann271 Сегодня, 18:23
    Мои соболезнования! Светлая память! Какие ЛЮДИ уходят!
    dimann271
  5. Mamka pula Сегодня, 18:25
    Соболезнование
    Очень умный человек
    Mamka pula
  6. san4es Сегодня, 18:33
    Генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 949 ("Гранит") и 949А ("Антей") Игорь Баранов
    soldier
    san4es
  7. Симон Сегодня, 18:43
    Жалко, хорошие люди, одаренные конструкторы уходят из жизни. Много Игорь Леонидович Баранов сделал для обороны Союза и России! Помянем друзья Игоря Леонидовича Баранова добрым словом. Вечная слава ему! soldier
    Симон
  8. APASUS Сегодня, 18:58
    Уходит советское поколение конструкторов,мыслителей той эпохи. Смогут ли достойно заменить их люди нового поколения,которые во главу угла ставят деньги........................ох боюсь я этого ответа
    APASUS
  9. KudrevKN Сегодня, 19:02
    Царствие Небесное и Земля пухом! Небесное воинство пополнилось еще одним Кузнецом - Воином! Соболезную родным и близким в связи с кончиной Великого Кораблестроителя!!!
    KudrevKN
  10. Egorovich Сегодня, 19:04
    Дай Бог, чтобы земля на нем легким и мягким пухом лежала.
    Egorovich
  11. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:13
    Глубочайшие соболезнования. Пусть земля ему будет пухом!
    Андрей из Челябинска
  12. изя топ Сегодня, 19:13
    надеемся,смену воспитал достойную soldier
    изя топ
  13. Туз Бубен Сегодня, 19:16
    на таких людях наша безопасность...
    А на Чайках и .едведевых наше проклятие....
    Туз Бубен
  14. мичман Сегодня, 19:17
    С Игорем Барановым не пришлось лично работать. Работал с Игорем Спасским. Мои НИИ и КБ (6 ГУ МРП СССР) создавали для этих лодок СЭВ, радионавигацию и приемоиндикаторы. Лично приходилось бывать на них. Так полагалось тогда по работе. И директора НИИ и КБ тоже бывали там часто.
    Светлая память Вам, Игорь Леонидович. Честь имею.
    мичман
  15. Ураган70 Сегодня, 19:25
    Жаль, очень жаль... Земля пухом...
    Ураган70
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