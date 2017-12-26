Умер генконструктор атомных подлодок "Гранит" и "Антей" И.Л. Баранов

Баранов до последнего времени работал на этом предприятии. В частности, он занимался разработкой проекта модернизации подлодок проекта 949А

Генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 949 ("Гранит") и 949А ("Антей") Игорь Баранов скончался во вторник в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, сообщили в ЦКБ "Рубин".— сказал собеседник агентства.Игорь Леонидович Баранов, советский и российский учёный, инженер, генеральный конструктор 16 советских и российских субмарин, генеральный конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ЦКБ «Рубин», родился в 1932 году в Ташкенте, окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1956 году, после чего работал в «Рубине». В 1977 году стал его главным конструктором. Работал над проектами атомных подлодок 675 и его модификаций, а также проектами 949 и 949А («Антей»). В 2005 году стал доктором технических наук, в 2006 году – профессором. В 2002 году награжден почетной грамотой правительства страны.