07:41 27 декабря

Самолёт ВВС США "по ошибке" разбомбил курдскую деревню в Сирии

Рассеявшиеся по пустынной местности на востоке Сирии остатки террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) осуществляют нападения на представителей курдских отрядов. Так, в нескольких км от границы с Ираком игиловцы на оснащённом крупнокалиберном пулемёте пикапе напали на курдский отряд в районе селения Абу-Хардуб. Сообщается об использовании боевиками террориста-смертника. В итоге трое бойцов курдских отрядов погибли.

Террористический акт устроили игиловцы и в другом населённом пункте, подконтрольном курдским формированиям. Речь о селении Ат-Таяна. В результате подрыва один человек погиб, несколько получили ранения. В этот момент в воздух были подняты американские военные самолёты, лётчики которых получили сообщения об активности игиловцев на курдских территориях. Однако бороться с рассеянными группами террористов с воздуха – задача не из лёгких, и привели американские действия к трагическим последствиям в первую очередь для самих курдов.

По информации организации «Inside Syria Media Center», на которую ссылается сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, американские авиабомбы полностью уничтожили населённый пункт Ат-Таяна, посчитав, что он перешёл под контроль ИГИЛ (*).


Самолёт ВВС США "по ошибке" разбомбил курдскую деревню в Сирии


Это в очередной раз говорит о том, что удары с воздуха так называемая американская антитеррористическая коалиция наносит без доразведки на местности и без необходимой координации с теми, кому США вызвались помогать - в данном случае с курдскими вооружёнными отрядами из состава Сирийских демократических сил.

На данный момент американское военное командование инцидент на востоке Сирии не комментирует.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 06:35
    Это не ошибка.А почему курды там построили деревню...Надо поднять вопрос в ООН..
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:48
      Цитата: 210окв
      Это не ошибка

      Это обычная метода амерских вояк во всех войнах ! Разбомбят, а потом разбираются !
      Дима привет ! hi
      Uncle Lee
      1. Teberii Сегодня, 07:15
        Ошибочка однако,но ничего в следующий раз просить не будут,попросят кого-нибудь других.
        Teberii
    2. Комментарий был удален.
    3. Геркулесыч Сегодня, 07:16
      210окв -насчет ООН вы удачно пошутили. ...
      Геркулесыч
  2. Монос Сегодня, 06:37
    Да-а-а... Имея такого союзника, лучше сразу капитулировать.
    Монос
  3. Александр 3 Сегодня, 06:39
    Слона позвали ловить мышей.
    Александр 3
  4. sharp-lad Сегодня, 06:41
    "Исключительные" как всегда в своём репертуаре, разобрались как следует и влупили куда попало! Соболезнование курдам. И совет: в следующий раз как следует подумайте прежде чем выбирать себе союзника!
    sharp-lad
  5. МВГ Сегодня, 06:52
    А что им 200-500 человек, они же космополиты, они же мыслят глобальными масштабами.
    США - террористическое государство. Этот рассадник мирового зла должен быть искоренен тем или иным образом.
    МВГ
  6. Romanych.by Сегодня, 06:53
    А Америка ещё хвалится нам своим высоко-точным оружием и супер- подготовленной и боеспособной армией.Да такие "ковровые" бомбардировки нам знакомы ещё по Вьетнаму(первое-что пришло на ум после прочтения статьи).США везде так воюет,ничего не изменилось с "тех" времён.А между тем,за этими словами тысячи ни в чём не повинных жизней...
    Ужас...
    Romanych.by
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Идет целенаправленная работа по вбиванию клина между курдами и армией Сирии! Всё, что неготивного сша понаделали в Сирии, как и в Ираке , имеет целью затруднить или даже исключить примирение курдов и сирийцев!
    Геркулесыч
  8. Holsten Сегодня, 07:27
    Это не ошибка , а подготовка к смене концепции : теперь америка готовит в союзники недобитый ИГИЛ вместо проблемных курдов .
    Holsten
  9. zyzx Сегодня, 07:32
    Понять и простить...
    zyzx
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