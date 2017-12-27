Самолёт ВВС США "по ошибке" разбомбил курдскую деревню в Сирии

Рассеявшиеся по пустынной местности на востоке Сирии остатки террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) осуществляют нападения на представителей курдских отрядов. Так, в нескольких км от границы с Ираком игиловцы на оснащённом крупнокалиберном пулемёте пикапе напали на курдский отряд в районе селения Абу-Хардуб. Сообщается об использовании боевиками террориста-смертника. В итоге трое бойцов курдских отрядов погибли.Террористический акт устроили игиловцы и в другом населённом пункте, подконтрольном курдским формированиям. Речь о селении Ат-Таяна. В результате подрыва один человек погиб, несколько получили ранения. В этот момент в воздух были подняты американские военные самолёты, лётчики которых получили сообщения об активности игиловцев на курдских территориях. Однако бороться с рассеянными группами террористов с воздуха – задача не из лёгких, и привели американские действия к трагическим последствиям в первую очередь для самих курдов.По информации организации «Inside Syria Media Center», на которую ссылается сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, американские авиабомбы полностью уничтожили населённый пункт Ат-Таяна, посчитав, что он перешёл под контроль ИГИЛ (*).Это в очередной раз говорит о том, что удары с воздуха так называемая американская антитеррористическая коалиция наносит без доразведки на местности и без необходимой координации с теми, кому США вызвались помогать - в данном случае с курдскими вооружёнными отрядами из состава Сирийских демократических сил.На данный момент американское военное командование инцидент на востоке Сирии не комментирует.