07:42 27 декабря

Новая структура в армии Вьетнама. Против кого?

Издание Financial Times публикует материал о создании нового формирования в структурах вьетнамских вооружённых сил. Численность формирования оценивается примерно в 10 тысяч человек. Основные задачи, которые ставятся командованием перед этими военнослужащими – ведение «пропагандистских кампаний в Интернете». По крайней мере, именно так всё представлено в западной прессе.

В самом Вьетнаме назначение нового сегмента вооружённых сил страны характеризуется как «противодействие ложной информации, посылам и идеям». Название нового вьетнамского формирования – «Сила-47». Информацию о его создании подтверждают в политуправлении вьетнамской народной армии.

Новая структура в армии Вьетнама. Против кого?



По словам заместителя начальника политического управления вооружённых сил Вьетнама генерала Нгуен Тронг Нгия, в последнее время участились случаи использования Интернета для распространения информации, «способность вызывать волнения и хаос». Генерал ВС Вьетнама отметил, что официальный Ханой обеспокоен этой проблемой, а потому решил создать постоянные формирования для противодействия такого рода угрозе, с которой ранее Вьетнам не сталкивался.

Для справки: число пользователей Интернета во Вьетнаме официально составляет около 60 млн человек. Это более 60% населения страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. svp67 Вчера, 20:31
    Всегда восхищался вьетнамцами, но тут, вооще... оперативно работают и как по-современному.
    svp67
    1. Logall Вчера, 20:41
      Сергей, вот только с кем они танцуют? И против кого...?
      Во Вьетнаме, как в чёртовом клубке, столько интересов сплелось. Стольких стран...
      Logall
      1. Смог Вчера, 20:48
        Цитата: Logall
        , вот только с кем они танцуют?

        Ту главное против кого? Учитывая их хреновые отношения с Китаем танцевать они больше стали с америкосами, как это не странно. Хотя, чего же тут странного. СССР ушел, а свято место пусто не бывает.
        Смог
        1. Идущий Вчера, 20:56
          У нас ещё остались спецы , которые могут разобраться в их хитросплетениях.
          Идущий
          1. Смог Вчера, 21:00
            Вить! Нам бы с Сирией разобраться, да закрепится там как следует.
            А Вьетнам????? Если только в дальней , дальней перспективе., как это не прискорбно. Эх, ну все либероиды посдавали..... Спецы то конечно есть, финансово не потянем, увы
            Вечер добрый! drinks soldier
            Смог
            1. Идущий Вчера, 21:10
              Да я понимаю , но и здесь нельзя отмахиваться , Вьетнам развивается семимильными шагами , нам надо везде успевать.
              Приветствую Костя! hi
              Идущий
              1. Смог Вчера, 21:19
                Нельзя, нельзя отмахиваться.Тут бы нашим дипломатам подсуетится. Обмен делегациями, культурный обмен и потихонечку , потихонечку восстанавливать то что в 90-е было похерено. А то у нас сейчас все "культурные" связи ограничиваются их продавцами на базарах. И все.Про другое я что то не слыхал.
                Смог
                1. Идущий Вчера, 21:21
                  Можно и ветеранов подтянуть , помогут.
                  Идущий
                  1. Подрезчик Вчера, 22:05
                    Цитата: Идущий
                    Можно и ветеранов подтянуть , помогут.

                    А ветеранов "спокойных" или "спящих" принимаете??? hi hi
                    Подрезчик
                    1. Смог Вчера, 22:08
                      Цитата: Подрезчик
                      "спокойных" или "спящих" принимаете???

                      Саш! и спящих и спокойных и ..., да всяких. Лишь бы не буйные были во хмелю...... laughing Привет! drinks soldier
                      Смог
                      1. Подрезчик Вчера, 22:19
                        Цитата: Смог
                        Цитата: Подрезчик
                        "спокойных" или "спящих" принимаете???

                        Саш! и спящих и спокойных и ..., да всяких. Лишь бы не буйные были во хмелю...... laughing Привет! drinks soldier

                        Мы спокойные! Костя, привет!!! hi hi Там Маришу обижают????
                        Подрезчик
              2. Masya Masya Вчера, 21:21
                извини, широко шагают (не в том направлении), штаны порвут...
                Masya Masya
            2. Kapikuk Сегодня, 05:53
              Олигархов душить надо на деньги, тогда потянем.. Обложить налогами... и на армию..
              Kapikuk
        2. Masya Masya Вчера, 21:00
          Александр, просто ещё один младший брат лёг под матрас... нам не привыкать... Армия и Флот!!!!
          Masya Masya
        3. kapitan92 Вчера, 21:14
          Цитата: Смог
          Ту главное против кого?

          Константин, приветствую! А может не против кого или за кого. Думается за себя! Гибридная война процветает.
          Цитата: Смог
          Хотя, чего же тут странного. СССР ушел, а свято место пусто не бывает.

          Абсолютно согласен! Во внешней политике по отношению к Вьетнаму, со стороны РФ, были допущены серьезные ошибки, которые сложно исправить, но нельзя допустить "провала" этой страны в авоську матрасии или Китая. hi
          kapitan92
          1. Джедай Вчера, 21:19
            Слава, привет! hi
            Цитата: kapitan92
            нельзя допустить "провала" этой страны в авоську матрасии или Китая.

            Похоже что США свои щупальца протянули. Но это Восток - там такая кама-сутра может быть, что без литра огненной воды фиг разберёшься.
            Джедай
            1. kapitan92 Вчера, 21:37
              Цитата: Джедай
              Слава, привет! hi
              Цитата: kapitan92
              нельзя допустить "провала" этой страны в авоську матрасии или Китая.

              Похоже что США свои щупальца протянули. Но это Восток - там такая кама-сутра может быть, что без литра огненной воды фиг разберёшься.

              Максим, привет! А куда матрасы свои "грабли" только не протянули. Вот Я считаю, что надо помочь вьетнамцам эти грабли укоротить. Опять же, помочь ИМ это сделать! Мы же за мир во всем мире! laughing drinks hi
              kapitan92
            2. Смог Вчера, 21:41
              Цитата: Джедай
              Похоже что США свои щупальца протянули.

              Протянули братка, протянули. drinks soldier !
              В 16 году контракт подписали на поставку 100 штук 737 Боингов на 11 лярдов зелени. Оружием правда пока мы их снабжаем, но ..... ты же знаешь наших мерзопакостных друзей из за лужи. Им только дай пальчик укусить, а дальше сам понимаешь...Как то так.
              Смог
          2. Смог Вчера, 21:32
            Цитата: kapitan92
            нельзя допустить "провала" этой страны в авоську матрасии или Китая.

            Слава drinks soldier здрав будь! Ну с Китаем у них на ножах. К ним они никак не запрыгнут. А мерикантосы сейчас туда столько денег вбухивают, мама не горюй. И все это в противовес Китаю.Обидно конечно, но нас мерикантосы в этом регионе не воспринимают.
            Помирить бы Китай с Вьетнамом, вот это было бы здорово.
            Я конечно понимаю бабло оно и в африке бабло. Но думаю вьетнамцы хрен забыли «Agent Orange» которым их самая "миролюбивая" нация поливала. Думаю нужно работать и с Китаем и с Вьетнамом по их сближению. Вот тогда можно полосатых оттуда выкурить.(имхо)
            Смог
            1. kapitan92 Вчера, 21:44
              Цитата: Смог
              Ну с Китаем у них на ножах. К ним они никак не запрыгнут.

              У них многовековая "дружба"!
              Цитата: Смог
              А мерикантосы сейчас туда столько денег вбухивают, мама не горюй. И все это в противовес Китаю.Обидно конечно, но нас мерикантосы в этом регионе не воспринимают.

              Да уж! Станок у них. Вбухивают много! Если будем всем долги прощать, нас никто воспринимать не будет. Сколько мы списали Вьетнаму? Да и Камрань про@@@@и.
              Цитата: Смог
              Но думаю вьетнамцы хрен забыли «Agent Orange» которым их самая "миролюбивая" нация поливала. Думаю нужно работать и с Китаем и с Вьетнамом по их сближению. Вот тогда можно полосатых оттуда выкурить.

              Согласен! Надо почаще Вьетнаму напоминать, кому они обязаны своей независимостью и свободой. drinks hi
              kapitan92
              1. Смог Вчера, 22:03
                Цитата: kapitan92
                Да и Камрань про@@@@и.

                В 2002году
                Одним из главных инициаторов ликвидации российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме был Анатолий Квашнин, занимавший в то время должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. К сожалению, эти его предложения были реализованы.

                Вот такие вот мужи, "государственные" am
                Смог
                1. kapitan92 Вчера, 22:08
                  Цитата: Смог
                  Одним из главных инициаторов ликвидации российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме был Анатолий Квашнин, занимавший в то время должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. К сожалению, эти его предложения были реализованы.
                  Вот такие вот мужи, "государственные"

                  Да уж! Но эти "государственные мужи" живут сейчас очень неплохо, да и пенсия у них не средняя по стране. hi
                  kapitan92
                  1. Смог Вчера, 22:13
                    Цитата: kapitan92
                    и пенсия у них не средняя по стране.

                    Ну да. Явно не как у меня.
                    Смог
                    1. Громобой Вчера, 23:15
                      Цитата: Смог
                      Тут бы нашим дипломатам подсуетится. Обмен делегациями, культурный обмен и потихонечку , потихонечку восстанавливать то что в 90-е было похерено.

                      Никакой культурный обмен не перевесит их гигантский товарооборот с Америкой и инвестиции.Культурный и другой обмен между ними тоже немаленький.А самое-то главное,в советские годы имелся договор о военной взаимопомощи( СССР-Вьетнам) и его пришлось подтверждать во время вьетнамо-китайской войны активными действиями нашего флота , сил снабжения и разведки в прилегающих к конфликту водах.Причём вьетнамское направление было второстепенным ,а главные силы были приведены ,но не задействованы в граничащих с СССР китайских военных округах.Тогда китайцам просто устроили на вьетнамских полях такой "Халхин-Гол" своеобразный и советский блок выдержал удар,а китайцы поняли,что нужно сворачивать операции и на Севере не нагнетать,т.к. там простая провокация могла перерасти в боевые столкновения с сильными советскими армиями.И кстати,очень важный момент! Китайское вторжение началось в ответ на поддержанное Москвой вьетнамское политическое наступление по вопросу границы и Камбоджи.В современной ситуации мы такой комплексной поддержки против Китая вьетнамцам оказать не сможем по целому ряду причин и хотя вьетнамские политики и заявляют,что в военные союзы против третьих стран не собираются,но накрыться американским ядерным зонтиком по типу Ю.Кореи всё же могут.Не сейчас,но если Китай захочет действовать как в 79-ом или камбоджийскими методами,то дело быстро решится.Пока же российские корабли спокойно обеспечиваются во Вьетнаме,но это вписывается в наши дружественные отношения.А большее нам не выгодно и трудно.Без всяких шуток,там быстрее появится индийская ВМБ,чем наша.
                      Громобой
                      1. новичок Вчера, 23:50
                        “сила47“, прям как АК47. соглашусь с вами. очень трудный для нас вопрос отношений Вьетнама с Китаем. наше плотное сближение с Вьетнамом, может стать палочкой выручалочкой для янки в их пока безнадёжной мечте стравить РФ и КНР. с другой стороны, наше сближение может оказаться наруку китайцам. ведь не ровен час, вьетнамцы и впрямь могут развернуть свои бизнес связи с янки в полеомасштабную военнополитическую “свадьбу“. тут как посмотреть: с другой стороны отчаяный ревнивец Индия. но нам таки придётся плотно сближаться с Вьетнамом, вопро что какой политической ценой поддержки Китай ждёт взамен? я не настаиваю, это просто мысли вслух.
                        новичок
      2. svp67 Сегодня, 00:38
        Цитата: Logall
        Сергей, вот только с кем они танцуют? И против кого...?

        Пока понятно, за кого- ЗА ВЬЕТНАМ. Свободный и независимый.
        svp67
  2. Геркулесыч Вчера, 20:45
    Молодцы, идут то что называется в ногу со временем! Кибервойска сейчас это не пустой звук, а реальная сила!
    Геркулесыч
  3. Masya Masya Вчера, 20:46
    вот где гнездо хакеров! а то все Россия, Россия а мы ни сном и не духом!!!! laughing
    Masya Masya
  4. Керенский Вчера, 20:54
    Численность меня смущает. Не много будет?
    Керенский
    1. Masya Masya Вчера, 21:06
      как бы не переборщили laughing
      Masya Masya
      1. Керенский Вчера, 21:13
        Может они в ручном режиме работать будут? Заходить в
        дома и смотреть что у кого на компе... winked
        Керенский
        1. Masya Masya Вчера, 21:15
          вот это уже их проблемы.... love
          Masya Masya
          1. Керенский Вчера, 21:28
            противодействие ложной информации, посылам и идеям

            Ну вот и понесут 10.000 воинов "правдивую информацию и идеи".... поквартирно.
            Керенский
    2. тол100в Вчера, 21:27
      Цитата: Керенский
      Не много будет?

      На один комп? Но это в качестве шутки. Ведь и Вьетнам понимает откуда идет промывка мозгов!
      тол100в
  5. Дормидонт Вчера, 20:58
    Вот. Даже вьетнамцы это понимают
    Дормидонт
    1. тол100в Вчера, 21:28
      Извините, не успел дочитать.
      тол100в
  6. Rasen Вчера, 21:52
    А меня вот что поразило: "...около 60 млн человек", а оценочная численность населения Вьетнама - 94 млн. человек. Как вам? Не намного меньше, чем в России. И это всего-то на полоске суши вдоль Южно-Китайского моря.
    Rasen
    1. РУСС Вчера, 22:03
      Цитата: Rasen
      А меня вот что поразило: "...около 60 млн человек", а оценочная численность населения Вьетнама - 94 млн. человек. Как вам? Не намного меньше, чем в России. И это всего-то на полоске суши вдоль Южно-Китайского моря.

      В Египте 96% территории это пустыня, а население более 97 миллионов , и ничего живут и развиваются!!!!
      РУСС
  7. Подрезчик Вчера, 22:44
    Подрезчик,
    Принимаю на себя. Мариша-уважаю!
    Подрезчик
  8. Breard Сегодня, 03:43
    Уважение к вьетнамцам и вьетнамской армии! Единственная страна Вьетнам ..победившие в войне США и отразившие агрессию Китая.
    Breard
  9. aries2200 Сегодня, 04:43
    ПОхоже против амеров потихоньку коолиция мировая собирается
    aries2200
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