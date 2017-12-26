Новая структура в армии Вьетнама. Против кого?
Издание Financial Times публикует материал о создании нового формирования в структурах вьетнамских вооружённых сил. Численность формирования оценивается примерно в 10 тысяч человек. Основные задачи, которые ставятся командованием перед этими военнослужащими – ведение «пропагандистских кампаний в Интернете». По крайней мере, именно так всё представлено в западной прессе.
В самом Вьетнаме назначение нового сегмента вооружённых сил страны характеризуется как «противодействие ложной информации, посылам и идеям». Название нового вьетнамского формирования – «Сила-47». Информацию о его создании подтверждают в политуправлении вьетнамской народной армии.
По словам заместителя начальника политического управления вооружённых сил Вьетнама генерала Нгуен Тронг Нгия, в последнее время участились случаи использования Интернета для распространения информации, «способность вызывать волнения и хаос». Генерал ВС Вьетнама отметил, что официальный Ханой обеспокоен этой проблемой, а потому решил создать постоянные формирования для противодействия такого рода угрозе, с которой ранее Вьетнам не сталкивался.
Для справки: число пользователей Интернета во Вьетнаме официально составляет около 60 млн человек. Это более 60% населения страны.
В самом Вьетнаме назначение нового сегмента вооружённых сил страны характеризуется как «противодействие ложной информации, посылам и идеям». Название нового вьетнамского формирования – «Сила-47». Информацию о его создании подтверждают в политуправлении вьетнамской народной армии.
По словам заместителя начальника политического управления вооружённых сил Вьетнама генерала Нгуен Тронг Нгия, в последнее время участились случаи использования Интернета для распространения информации, «способность вызывать волнения и хаос». Генерал ВС Вьетнама отметил, что официальный Ханой обеспокоен этой проблемой, а потому решил создать постоянные формирования для противодействия такого рода угрозе, с которой ранее Вьетнам не сталкивался.
Для справки: число пользователей Интернета во Вьетнаме официально составляет около 60 млн человек. Это более 60% населения страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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